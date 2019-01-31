Укол для імунітету: як Моз має намір боротися зі спалахом кору в Україні

Угрожающие цифры

Начиная с 2017 года в Украине стремительно растет уровень заболеваемости корью. По данным "Центра общественного здоровья Минздрава Украины", если в 2017 году корью заболело около 4,5 тысячи человек (умерло пять), то уже в 2018 году - почти 55 тысяч (умерли 16).

Пик заболеваемости пришелся на январь этого года. Начальник отдела коммуникаций Владимир Бируля сообщил, что за текущий месяц в стране уже зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заболевания корью. При этом шесть из них – с летальным исходом, поскольку у пациентов развились осложнения. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (2112 человек заболели), Ровенской (1112), Винницкой (1120), Хмельницкой (815) областях и в Киеве (901).

При этом специфического лечения кори не существует - предотвратить заболевание может только вакцинация, напоминает Владимир Бируля. Для недопущения роста уровня заболеваемости корью в последние годы в Украине проводилась усиленная вакцинация, закупались дополнительные объемы вакцин, вакцинировались группы риска (медики, учителя, военнослужащие). Доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика Федор Лапий считает, что если бы не эти меры, то количество больных в 2018 году могло быть намного большим. В Центре уточнили, сейчас в регионах в наличии более 900 тыс. доз вакцины от кори, произведенной в Бельгии и США.

Впрочем, вчера в Минздраве передумали объявлять эпидемию кори, хотя еще неделю назад для этого готовились соответствующие документы. "Мы не будем объявлять эпидемию (кори, - ред.)", - заявила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун после заседания Кабинета министров.

Украинская традиция

В Украине вспышки кори отмечаются каждые пять-шесть лет. Они были в нашей стране в 2001, 2005-2006, 2011-2012 годах. В 2017-2018 годах началась новая. Эпидемиологических отличий между теперешней вспышкой кори и предыдущими нет, уверяет заведующая кафедрой эпидемиологии НМУ им. Богомольца, профессор Ирина Колесникова. "Но самое неприятное в том, что ее можно было избежать вообще, если бы людей вакцинировали вовремя. Ведь корь – это контролируемая инфекция, то есть ее распространение можно контролировать с помощью иммунопрофилактики", - рассказывает она.

По словам Ирины Колесниковой, если вакцинация проводится полноценно, то цикличность исключается: "Но для Украины корь остается болезнью, которая традиционно присутствует в стране. Соответственно, остаются и упомянутые ее признаки, которые в цивилизованных странах были нивелированы уже данным давно".

Впрочем, Федор Лапий считает, что нынешняя вспышка кори все же имеет свои особенности. "Раньше болели, в основном, взрослые – на их долю приходилось около 80% случаев заболевания, поскольку дети были более-менее привиты. Теперь, наоборот, больше болеют дети. Но нынешняя ситуация стала результатом негативных событий, которые происходили в Украине в 2008-2012 годах. После вспышки 2005-2006 годов в стране было проведено исследование, чтобы выявить наиболее уязвимые возрастные группы, не имеющих защиты от кори. Выяснилось, что самая низкая иммунная защита от этого заболевания у людей от 16 до 29 лет", - уточнил Лапий.

Чтобы решить эту проблему, Украина в 2008 году получила бесплатно от Всемирной организации здравоохранения около девяти миллионов доз вакцины от кори и краснухи. Планировалось, что этим препаратом будут вакцинированы украинцы от 16 до 29 лет независимо от предыдущей вакцинации. Но после того, как в мае 2008 года в Краматорске в течение суток после вакцинации, но не вследствие нее, умер 17-летний юноша, было принято решение остановить кампанию иммунопрофилактики. На фоне этой трагедии среди населения резко усилились антипривовочные настроения. А после смены правительства с 2009 года программа вакцинации не получала должного финансирования. В результате страна закупала меньше вакцин, чем было необходимо.

"И теперь мы пожинаем плоды. В стране вспыхнула новая вспышка кори, которую можно было предотвратить, если бы в 2008 году взрослые в возрасте от 16 до 29 лет получили нужные прививки, а дети в последующие годы не страдали бы от их дефицита, родители не поддались бы антипрививочным настроениям. Сейчас на взрослых, которые не были привиты в 2008 году против кори, приходится почти 50 процентов случаев заболевания", - рассказал Федор Лапий. "Первые примеры того, что пациенты имеют на руках "липовые" документы о вакцинации от кори, я встречала еще в 90-ых годах, - уточнила Ирина Колесникова. - Поэтому у нас есть люди, которые точно знают, что им не были сделаны прививки, а также есть люди, которые считают, что они вакцинированы, но на самом деле родители им в детстве сделали неправдивые записи в медицинской документации".

Как известно, для эффективной защиты от кори необходимо сделать две прививки, но в стране велико количество пациентов, которым была введена только одна доза вакцины.

Кроме того, привитые пациенты также могут заболеть корью из-за того, что в предыдущие годы, особенно в советское время, условия хранения и доставки вакцин не соблюдались. Вакцины с термоиндикаторами на упаковке, которые показывают при надлежащей ли температуре хранились и перевозились вакцины, Украина начала получать только недавно.

Скоро закончится?

Вероятно, что в ближайшие недели число случаев кори будет снижаться. "В этом году вспышка кори должна пойти на спад, потому что те, кто хотел сделать прививку, ее либо уже сделали или собираются это сделать в ближайшее время. Кроме того, те, кто этого не сделал и не хочет, во многих случаях уже переболели корью", - считает Ирина Колесникова.

Поспособствуют снижению уровня заболеваемости и весенние каникулы в школах – дети временно перестанут тесно общаться в коллективах, что прервет цепочку передачи заболевания. Но в прошлом году это не помогло, поскольку многие родители понадеялись, что корь пойдет на спад из-за того, что в январе-феврале многим другим детям были сделаны прививки.

"Но, к сожалению, вместо того, чтобы вакцинировать своих детей, и тем самым усилить и коллективный иммунитет, они этого не сделали, и, как следствие, число случаев заболевания корью вновь возросло, - поясняет Колесникова - А если бы они сделали прививки во время весенних каникул, то шансы на спад были бы существеннее".

Кроме того, как правило, практика показывает, что население не спешит вакцинироваться, пока корь "не придет к ним в регион". "До этого времени люди думают, что мы все это придумали, - рассказывает Федор Лапий. - Когда в Одесской области произошла вспышка кори, то родители стояли в очереди за прививками. Подобная ситуация сейчас отмечается в западных областях".

По словам Владимира Бирули, в Украине худшие показатели плановой вакцинации детей согласно календарю прививок как раз в западных регионах. "Именно поэтому Минздрав начал оперативную довакцинацию детей во Львовской области, чтобы наверстать необходимое количество прививок", - говорит он.

Во Львовской области более 20 тысяч детей не имеют должной иммунной защиты от кори – они либо вообще не вакцинированы, либо не получили вторую дозу вакцины, рассказывают специалисты. Для эффективной защиты дети должны быть провакцированы два раза – в год и в шесть лет. Минздрав принял решение создать выездные прививочные бригады, которые во второй половине февраля проедут по области и сделают прививки всем детям, родители которых дадут на это согласие. По словам Федора Лапия, подобные кампании готовятся и в других областях. "Я думаю, что с марта она начнется в Ивано-Франковской области. Кроме того, такие кампании могут быть проведены в Тернопольской, Черновицкой, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Одесской областях, поскольку в этих регионах наиболее высокий уровень заболеваемости корью", - заключил он.