Удары вглубь России: Путин больше не может делать вид, что эта война россиян не касается

География российского военно-промышленного комплекса сформировалась в условиях геостратегического планирования времен СССР, и не в последнюю очередь при принятии решения создавать оборонное предприятие в том или ином месте принимался во внимание вопрос его безопасности. Именно поэтому основные центры военного производства сосредоточены в глубине страны и Московской области, как наиболее защищенной от потенциальных воздушных атак. Однако если раньше размер россии был ее преимуществом, то сейчас он превращается в недостаток. Свидетельством этому являются результативные дальнобойные удары Сил обороны, защититься от которых даже в отдаленных точках россии уже не в состоянии.

В свое время при определении места расположения военных мощностей на территории российской федерации во внимание принимались такие факторы как наличие сырьевой базы для ВПК, морских и речных портов, логистических путей, а также концентрация инженерных кадров. В соответствии с этой концепцией ВПК рф был сконцентрирован преимущественно на Урале (около 20% предприятий), в Центральной россии (примерно 17%), Волго-Вятском регионе (13%), северо-западных областях россии (10%), а также Москве и Московской области, где сосредоточено около трети предприятий и почти половина научных учреждений ВПК.

То есть основные военно-промышленные предприятия сосредоточивались в основном в глубинных регионах с развитой тяжелой промышленностью, которые обеспечивают ВПК сырьем и компонентами и в силу своего удаленного расположения должны были сохранять оборонный потенциал даже в условиях активных боевых действий. С началом полномасштабной войны география предприятий российского ВПК существенно не изменилась. Как, собственно, до последнего времени оставалась постоянной и их система защиты.

В частности, производственные площадки спроектированы с резервными технологическими линиями и независимыми энергетическими и транспортными ветками, что обеспечивает их непрерывность работы даже после разрушительных ударов. Также в случае удара есть пассивная защита – противопожарные и противофугасные перегородки внутри цехов минимизируют распространение взрыва или огня на смежные участки.

На территории ключевых заводов развернуты системы воздушно-космической защиты: комплексы "Панцирь" и С-300 формируют локальные кольца ПВО, а средства радиоэлектронной борьбы глушат сигналы управления беспилотников. Также иногда применяются инженерные препятствия – антидронные сетки и навесы над критическими участками – и мобильные противовоздушные группы, которые реагируют на массированные атаки врага повторяя украинский опыт.

Кроме этого под влиянием украинских ударов часть производственных мощностей была перемещена под землю. К примеру в подземных хранилищах и туннельных комплексах хранят боеприпасы и оборудование, а бетонные укрепления защищают наиболее уязвимые технологические линии. В то же время большинство ключевых военных промышленных объектов оборудованы базовыми средствами противодронной обороны.

Так, на заводе в Елабуге (Татарстан), где производят ударные дроны "Шахед-136" и который является ключевым объектом, важным для поддержания массового производства ударных беспилотников в войне, после ряда ударов украинской армии российские власти начали устанавливать специальные башни с "Панцирями" для защиты предприятия.

Однако ни расположение в глубине россии, ни попытки укрепить защиту своих стратегических предприятий не сказываются на способности Украины систематически поражать эти важные для россиян объекты.

Например, за период с октября 2024 по октябрь 2025 года Силы обороны нанесли по меньшей мере 86 ударов по российским предприятиям, связанным с вражеским ВПК. Хотя это составляет менее 10% от общего количества таких предприятий, эти удары были направлены на самые критические для россии объекты, что будет влиять на производственные возможности врага.

Кроме ВПК было также зафиксировано около 110 поражений объектов нефтегазовой индустрии, что создает дополнительные препятствия для российской экономики и сроков поставки ресурсов врагом на линию боевого соприкосновения.

Причем против украинских средств поражения в значительной степени беспомощны именно глубинные цели в россии, поскольку основные средства противодействия сосредоточены в приграничных регионах и вокруг Москвы. Поэтому размер россии, который ранее был для нее преимуществом, с расширением украинских дальнобойных ударов превращает его в недостаток, поскольку закрыть всю территорию рф от украинских дронов у Москвы не получается. Одно из свидетельств этому – последние украинские удары в глубину россии, в частности, поражение Тюменского НПЗ на рекордном для Сил обороны расстоянии в 2000 км.

Примечательно, что свою эффективность в достижении таких целей проявляет именно украинское оружие. Так, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные для дальнобойных ударов используют ракету-дрон "Паляница", реактивный дрон "Рута", БПЛА "Лютый", ракеты "Нептун" и "Фламинго". Некоторые типы отечественного оружия уже применялись не единично, а в массовом режиме. Наиболее масштабной, по его словам, была операция с участием до 300 единиц одного из типов боеприпасов. При этом "Паляница" начала поражать военные склады противника, а "Рута" впервые поразила морскую вышку на расстоянии более 250 километров.

Зеленский также сообщил об использовании пары средств "Нептун" и "Фламинго" в течение последней недели. Он отметил, что пока речь не идет о массовом применении именно этой пары, но уже есть первые заметные результаты работы этой комбинации вооружений.

Поэтому украинские дальнобойные способности только приумножаются и это чувствует Москва: Путин больше не может делать вид, что эта война россиян не касается.