Прибрати неугодного: чи загрожує президенту імпічмент Зеленському

Верховна рада 6 червня прийняла закон про тимчасові слідчі і спеціальні комісії парламенту (№1098), що дозволяє оголосити імпічмент президенту.

Процедура відсторонення від посади глави держави прописана в Конституції і передбачена регламентом Верховної ради. Один із етапів в цій процедурі – розслідування та висновок спеціальної слідчої комісії парламенту про наявність підстав для імпічменту. Водночас чіткий порядок її роботи та повноваження у чинних законах не вказано. Прийнятий Радою документ як раз усуває прогалини, що стосуються діяльності цієї комісії.

Щоби документ набув чинності, свій підпис під ним ще має поставити президент Володимир Зеленський. Він пропонував народним депутатам свій варіант закону про імпічмент, який нічим не відрізняється від тієї процедури, що передбачена регламентом і Основним законом. Але парламентарії президентський законопроект відхилили, навіть не включивши його до порядку денного.

Слідство вели

Законопроект про ТСК, внесений групою депутатів з "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного фронту" й Радикальної партії, зареєстрований у парламенті ще в листопаді 2014 року. До розгляду документа Рада приступила наприкінці квітня, коли вже стало відоме ім'я наступного президента країни.

Причиною для імпічменту може бути "державна зрада або інший злочин", випливає зі ст. 111 Конституції і регламенту. Але ці підстави повинна розслідувати спеціальна комісія. Що стосується процедури імпічменту, новий закон про ТСК дублює норми Основного закону і регламенту, але конкретизує, який порядок роботи спецкомісії.

Згідно з документом, спеціальна тимчасова слідча комісія Верховної ради – це колегіальний тимчасовий орган, до складу якого входять народні депутати з різних фракцій і груп, спеціальні прокурор і слідчі. Якщо Зеленський підпише проголосований депутатами проект, то для запуску комісії потрібно подання за підписом не менше 226 парламентарів.

У ньому депутати зобов'язані обґрунтувати необхідність створення ТСК і фактів, які б вказували на держзраду або інше порушення закону з боку президента. Після реєстрації такого подання, воно розглядається у Верховній раді одразу ж на наступному пленарному засіданні.

Термін діяльності спецкомісії не повинен перевищувати трьох місяців, причому не пізніше ніж через два місяці з дня її створення, вона вже зобов'язана надати парламенту свої висновки і пропозиції.

У процесі розслідування комісія має право залучати фахівців та експертів, заслуховувати свідків, президента та його захист, а також призначати експертизи. Функція спецслідчих полягає в перевірці обставин, викладених у депутатському поданні про процедуру імпічменту. Спецпрокурор буде здійснювати нагляд за дотриманням законів під час розслідування і перевіряти висновки спецслідчих.

Якщо факти, вказані в поданні, не підтвердилися, тоді у своєму висновку та проекті постанови комісія заявляє про необхідність припинити процес імпічменту. Якщо ж встановлено, що підстави для відставки президента є комісія, крім висновків, передає парламенту проект постанови про звинувачення президента.

Наступний етап – Верховна рада повинна підтримати обвинувачення. Для цього потрібно 300 голосів "за". Після чого спецкомісія звертається у Верховний суд і Конституційний суд. Перший повинен підтвердити, що в діях глави держави є ознаки державної зради або іншого злочину. Другий — конституційність розслідування спецкомісії. Свою відповідь ВСУ і КСУ зобов'язані надати парламенту не пізніше ніж через 15 днів.

І тільки після висновку суддів депутати зможуть перейти до останнього етапу — усунення президента в порядку імпічменту. Для цього потрібно буде мінімум три чверті або 338 голосів депутатського корпусу.

Фальшива загроза

Представник президента у Верховній раді Руслан Стефанчук у коментарі РБК-Україна не зміг назвати орієнтовну дату, коли документ набуде чинності. "Законопроект на вивченні президента", – зазначив він.

Втім, сам закон навряд чи представляє загрозу для президента Зеленського, переконані експерти.

"Без змін до Конституції механізм імпічменту не буде працювати, а для цього потрібно 300 голосів, - зазначив РБК-Україна перший заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. - Майбутніх депутатів від президента Зеленського в наступному парламенті буде дуже багато. Без їхньої позиції ніякі зміни до Конституції будуть неможливі. Тому тут питання до президента Зеленського і його майбутньої фракції".

Закон про тимчасові слідчі комісії потрібен, оскільки тепер у Верховній раді з'явився механізм, що дозволяє адекватно реагувати на резонансні ситуації, вважає один із авторів Конституції україни Віктор Мусіяка. Однак у частині імпічменту прийнятий документ не буде працювати, погоджується Мусіяка, бо Конституція передбачає занадто складну процедуру, у фіналі якої імпічмент повинні підтримати три чверті всього депутатського корпусу.

"Потрібно спростити цей механізм, якщо президент дійсно хоче зробити імпічмент можливим. Прийняття закону про тимчасові слідчі комісії проблему не вирішує. Тим більше, якщо мова йде про нинішнього президента. Якщо вибори пройдуть і в парламенті буде значна частина представників фракції, то можете собі уявити, як будуть набиратися ці 338 голосів. Це неможливо", – коментує РБК-Україна Мусіяка.

Конституціоналіст, своєю чергою, пропонує звести процедуру до двох пунктів — голосування у 226 голосів за підозру президенту у вчиненні злочину й потім у 300 голосів за його відставку. Підставою для імпічменту, на його думку, має бути порушення присяги главою держави, де сказано, що президент зобов'язується дотримуватися Конституції й законів України.

Без змін Конституції прийнятий Радою законопроект не робить імпічмент можливим, проте він дає реальні повноваження тимчасовим слідчим комісіям, каже народний депутат Олена Сотник. Вона — секретар ТСК з розслідування вбивства Катерини Гандзюк і нападів на громадських активістів. Звіт цієї комісії буде розглядатися після голосування за Виборчий кодекс. Але навіть якщо парламент підтримає звіт, висновки комісії будуть мати тільки рекомендаційний характер.

"У нас немає реалістичного інструменту виконання наших рекомендацій. Навіть якщо цей звіт буде підтриманий парламентом, без громадського резонансу й тиску журналістів ці рекомендації можуть просто покласти в шухляду і ніяк не виконувати. Комісії, які будуть створені згідно з новим законом, кардинально змінюють ситуації. Звіти будуть мати обов'язковий характер для всіх державних органів влади", – додала парламентарій.

У лютому 2014 року після масових вбивств на Майдані і втечі Віктора Януковича зі столиці парламент відсторонив його від виконання обов'язків президента. Його юристи під час розгляду справи про державну зраду не раз заявляли, що Янукович був позбавлений посади у неконституційний спосіб. Саме складність процедури імпічменту призвела до такої ситуації, вважає Олена Сотник.

"Думаю, що голосування було б заблоковано Партією регіонів. Їхні депутати не те, щоби не голосували, вони б просто не з'явилися в залі під час фінального голосування. І весь світ побачив би картинку, як парламент провалив імпічмент у ситуації очевидної державної зради. Можливо, тоді і не пішли цим шляхом саме тому, що в Конституції процедура прописана так, що цей механізм неможливо реально використовувати", – сказала Сотник.