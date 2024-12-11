Табачные акцизы в Украине: научно обоснованный подход к разным ставкам на сигареты и стики

Этот шаг не только отражение европейского подхода, но и обоснованное решение на основе научных исследований, сравнивающих вред от различных видов табачных продуктов.

До голосования ставка акциза на сигареты и стики в Украине была одинакова, что ошибочно, учитывая разный уровень вреда, который наносят эти продукты. Покидая одинаковые ставки, мы фактически лишаем курильщиков стимулов переходить на менее вредные альтернативы. Ведь как показывает практика, чем больше разницы между акцизами на более и менее опасные продукты, тем больше потребители готовы выбирать более безопасные варианты.

Например, в Британии проводились соответствующие исследования Научный комитет по токсичности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде (COT), Public Health England (PHE) и его преемник, Office for Health Improvement and Disparities (OHID), которые заявили, что по сравнению с сигаретами табачные изделия для нагревания наносят меньший вред. К аналогичным выводам пришел Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Министерства здравоохранения Нидерландов и многие другие независимые и государственные учреждения в Европе.

А строжайшее в мире Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) авторизировало систему нагрева табака как табачный продукт с модифицированным риском на основе тщательной оценки всех доступных научных доказательств и позволили продавать ее на территории США.

Анализируя акцизные ставки, следует понимать, что основной целью таких налогов является не только пополнение бюджета, но и уменьшение потребления вредных товаров.

Именно акцизы на сигареты, горючее и алкоголь должны стимулировать население выбирать более здоровый образ жизни, уменьшая потребление опасных продуктов. Таким образом, актуально введение подхода, базирующегося на кривой Лафера, которая иллюстрирует зависимость доходов бюджета от уровня налогообложения. Каждое повышение налогов должно быть обосновано не только с фискальной точки зрения, но с точки зрения влияния на здоровье нации.

Законопроект №11090 предусматривает адаптацию ставок акциза на табачные изделия к европейским стандартам, в частности, установление минимального уровня акциза, который не может быть менее 90 евро за 1000 сигарет до 2028 года, а также перспективы имплементации европейских практик по дифференцированному налогообложению на стики и практике.

Не случайно такие международные организации как Международный валютный фонд и Еврокомиссия, а также украинские бизнес-ассоциации поддерживают необходимость введения различных ставок акциза. Это свидетельствует о глобальном тренде, направленном на уменьшение вредного влияния табачных изделий на независимые экономики стран, в том числе Украины.

Если бы наше государство оставило одни и те же ставки акциза на различные виды табачных изделий, то могло бы упустить шанс значительного уменьшения потребления сигарет и содействия переходу к более безопасным альтернативам. Дифференциация акцизов станет важным шагом к созданию эффективной системы налогообложения, максимально отвечающей европейским принципам.

Итак, внедрение разных ставок акциза – это не только вопрос финансов. Это – вопросы здоровья, благосостояния и сознательного выбора населения. Украине есть чему научиться опыту европейских стран, внедряющих прогрессивные налоговые системы, учитывающие социальные факторы. Это может стать не только экономической, но и социальной инвестицией в будущее.

Исследователи и эксперты отмечают, что правильное налогообложение может кардинально изменить потребительские привычки, уменьшить ущерб от табака и, наконец, улучшить общественное здоровье.