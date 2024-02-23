"Здесь настоящие боевые действия". Как Украина укрепляет северные границы и противостоит российским ДРГ

Начинается третий год героического сопротивления Украины против российских захватчиков. 24 февраля 2022 года оккупанты совершили широкомасштабное наступление на Луганщину, Донетчину, Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области.

В то утро фактически первыми встретили вражеские войска наши пограничники. В одном из теперь закрытых пунктов пропуска на границе с Беларусью от обстрела пострадали первые защитники границы. В тот же день разные подразделения Вооруженных сил вместе с ГПСУ встали на защиту своей земли. Часть этих событий войдет в историю как битва за Чернигов.

Через два года с начала беспрецедентной агрессии против нашей страны, которая продолжается и сейчас, Украина постоянно укрепляет границы и противостоит враждебным ДРГ, которые регулярно проникают с территории РФ. Как это происходит читайте – в материале ниже.

"Те дни научили нас стойкости". Выводы спустя два года после обороны Чернигова

Когда на украинские города упали первые российские ракеты, утром 24 февраля 2022 года офицер запаса Вадим Мысник уже стоял возле черниговского ТЦК. Там собирались сотни добровольцев, готовых защищать Чернигов. Многие были уже с рюкзаками: видно, что готовились заранее. Вадим встретил многих знакомых, с которыми воевал на Востоке еще с 2014-го. Часть людей, особенно с боевым опытом, сразу распределили по разным локациям города и области.

Военным, вставшим на защиту Чернигова и готовым встречать врага, выдали стрелковое оружие и противотанковые гранатометы. Оборону города сформировали из разных подразделений.

"С нами стояла первая танковая бригада, 21 батальон. В случае захода колонны врага в город мы должны были ее уничтожать. Мы понимали, что Чернигов имел стратегическое значение, и через него оккупанты хотели идти на Киев. Важно было удержать оборону. Уже вечером первого дня мы допрашивали первого пленного, которого поймали по направлению у полигона в Гончаровском. Это был контрактник, лет где-то 30. Как все они тогда, говорил, что якобы не знал куда идет, что они были на "учениях", – вспоминает те события Вадим в разговоре из РБК-Украина.

Фото: Оккупанты атаковали Чернигов в первые часы широкомасштабной агрессии (Getty Images)

По Чернигову уже начала бить артиллерия врага, работала авиация. 25 февраля обстреляли здание СБУ, где в архивах сгорели, в том числе, тысячи хранившихся там дел репрессированных украинцев.

Вадим Мысник также занимался эвакуацией раненых. Больницы города были перегружены, начал пропадать свет, возникли проблемы с водой. Город оказался в блокаде. Разведка прокладывала маршруты, по которым раненых смогли вывезти в Киев. Вадим принял участие в пяти эвакуациях раненых из Чернигова в Киев. Основные эвакуации проводили по автомобильному мосту через Десну в сторону столицы. Благодаря этому из города смогли уехать тысячи человек. 23 марта российские оккупанты сбросили на этот мост авиабомбы.

"До этого все время ребята организовывали подвоз боеприпасов. Переправляли, пока мосты были. А потом – плавсредствами через Десну. Но все равно важно было вывезти людей, когда войска вели активную оборону города. Те дни научили нас стойкости. И готовности к отражению агрессии в любой момент", – вспоминает он.

В первые дни вторжения РФ два года назад враг выпустил ракеты по воинской части – учебному центру имени Ярослава мудрого в Десне, где готовили специалистов около 100 специальностей сухопутных войск. Пострадал и известный полигон в Гончаровском. В Чернигове разбомбили все главные воинские части. Но технику и людей удалось сохранить, потому что на тот момент защитники находились уже в других местах.

Фото: Разрушение моста через Десну катастрофически усложнило логистику эвакуации и доставки гуманитарной помощи в Чернигов (Getty Images)

До этого уже восемь лет в Чернигове находился 5-й отдельный полк связи в составе оперативного командования Север. Он и сейчас обеспечивает непрерывную связь Силы Обороны на всех границах страны. Военные выполняли задачи практически по всей линии фронта: от Херсона до Бахмута и Соледара.

После начала агрессии РФ по всем границам вместо базирования в каком-то одном месте подразделения стали очень мобильными, говорит офицер пятого отдельного полка связи Дмитрий Кравченко.

"Перед нами тогда, как и сейчас, стояла самая главная задача – сохранить жизнь личного состава. Без них в Вооруженных Силах не было связи. Сохранить жизнь ребятам удалось благодаря тому, что военных быстро рассредоточили", – рассказывает защитник.

С первых дней полномасштабного вторжения на севере и на других участках враг пытался оставить вооруженные силы без связи. Сохранить ее было очень важно, чтобы командование взаимодействовало с подчиненными по всей территории фронта. Многому приходилось учиться "в поле". С тех пор Силы Обороны сделали много выводов и стали сильнее, говорят военные.

Фото: "Враг все время пытается лишить Силы Обороны связи, но мы этому противодействуем", – Дмитрий Кравченко (Олег Божко/РБК-Украина)

"Очень много изменений за эти два года произошло в нашем противодействии РЭБ. Это сверхтрудная работа. Россияне все время пытаются глушить частоты нашей связи, но мы этому постоянно противодействуем. Проводим и резервирование каналов, которыми пользуются для обеспечения связи. Бывает, что военные очень быстро придумывают некоторые методы прямо на месте", – добавляет он.

Какие именно методы, Дмитрий, конечно, не разглашает. Обещает озвучить много деталей после нашей победы. Впрочем, добавляет, что дроны стали использовать для защиты границы буквально массово. Используют и камеры видеонаблюдения – не только на севере, но и на линии фронта на Востоке, и на Юге.

"Сейчас каждый на месте, от батальона до командующего любой группировкой, может видеть всю линию фронта. Технологии позволяют нам видеть и анализировать ситуацию очень подробно", – говорит начальник штаба.

Воспоминание о границе. Сохраняется ли угроза со стороны Беларуси

От Чернигова до одного из бывших пунктов пересечения границы с Беларусью – около 50 километров. Из города на север и запад ведут автодороги, по которым два года назад российские войска заходили в Украину. С этих территорий для Черниговской области фактически началась большая война: земли первыми встретили врага на сухопутном участке. Здесь утром 24 февраля были первые раненные – шесть украинских пограничников.

Фото: Пограничный пункт на границе с Беларусью заброшен и не действует уже два года (Олег Божко/РБК-Украина)

С начала вторжения РФ Украина закрыла все пункты пропуска и на границе с Беларусью. Через один из недействующих сейчас пунктов раньше ежедневно проезжало около 300 автомобилей – легковых, грузовых. Пункт был международным: через него курсировал также транспорт из ЕС. Граница здесь фактически проходит по Днепру, Беларусь видна по ту сторону реки.

Когда в Украину с севера начали заходить колонны российской техники, этот участок обстреляли. Одновременно из Беларуси домой на машинах пытались попасть много украинцев.

"Мы подождали, пока домой заедут все последние гражданские. После этого пункт закрыли. И тогда, чуть позже 7 утра 24 февраля, Государственная пограничная служба Украины вместе с силами Обороны Украины совершили подрыв автомобильного моста, чтобы не допустить проход врага на нашем участке ответственности. Сейчас этот пункт можно назвать тольковоспоминанием о тех временах", – рассказывает Олег, офицер-пограничник. Он в то утро с сослуживцами встал на позициях обороны Чернигова.

Подрыв моста создал искусственное препятствие, которое защищает границу и сейчас. Защищает границы и природа. В конце февраля Днепр и Десна разлились, воды стало чуть ли не вдвое больше, потому что зимой в области выпало много снега.

Фото: Утром 24 февраля пограничники пропустили украинцев, которые хотели вернуться домой из Беларуси, и совместно с ВСУ взорвали мост через Днепр (Олег Божко/РБК-Украина)

Хотя сам пункт и заброшен, вокруг граница постоянно укрепляется. Здесь создают противотанковые рвы, прокладывают колючую проволоку, устанавливают минно-взрывные заграждения, лесные завалы и ловушки для врага. Повсюду выставлены дежурные наряды. Ужесточенные наряды дежурят там, где враг потенциально может построить понтонную переправу. В случае опасности к защитникам быстро присоединяются военные из других подразделений.

По словам пограничников, сейчас по ту сторону границы можно увидеть пешие пограничные наряды беларусов. Иногда они дежурят на лодках. Но только на своей части границы.

"На этом участке проникновения диверсионно-разведывательных групп мы не фиксируем. Они проникают в части, где Украина граничит с РФ. Но 24 февраля нам показало, что возможность повторного "удара в спину" с территории республики Беларусь ежедневно сохраняется. Мы готовимся, но видим, что сил со стороны Беларуси, которые готовы были осуществить широкомасштабное наступление, сейчас нет", – отмечает военный.

Фото: На границе создают противотанковые рвы, прокладывают колючую проволоку (Олег Божко/РБК-Украина)

Фактически линия огня. Как противодействуют ДРГ на приграничье

Только за первые пару недель 2024 года на приграничое Сумщины и Черниговщины пять раз пытались зайти российские ДРГ. Такие случаи пограничники и ВСУ фиксируют иногда несколько раз в неделю. Постоянно случаются обстрелы из артиллерии, запускаются вражеские дроны. Когда в январе объявляли очередные новости о проникновении ДРГ на севере, тогдашний командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев назвал эти территории фактически линией столкновения с врагом.

"Для понимания всех: здесь настоящая война со всеми присущими боевыми действиями. Не так активно, но так же смертельно, как и по другим направлениям. И это необходимо всем осознавать, всем сознательным украинцам, проживающим на государственной границе", – говорил тогда Наев.

Проникновение диверсионных групп через границу – действительно фактически боевые действия и линия огня, соглашается офицер ВСУ Вадим Мысник.

"Государственная граница на севере страны сейчас – это настоящая линия столкновения с врагом. По нам работает и артиллерия, и авиация. Вражеские диверсионно-разведывательные группы проникают регулярно. Кто они? Это профессиональные военные с разных спецподразделений, которые выполняют "задачи" – уничтожение военных и гражданских. Их активность фиксируется на протяжении всей зимы и сохраняется постоянно", – говорит он.

ДРГ проникают с разными целями, объясняют военные. Главная цель – держать всех в напряжении и совершать террор.

"Диверсионные группы "работают" и против военных, и против гражданских. Они расстреливают и уничтожают и автотранспорт гражданских, убивают гражданских. Бьют по жилой инфраструктуре, по жилым зданиям. То есть они вообще не различают объекты. Это прямые террористические действия со стороны Российской Федерации. Они хотят, чтобы мы боялись. Но мы готовы, и мы не боимся", – добавляет офицер.

Фото: Военные ведут постоянную разведку границы из БПЛА, прокладывают мины, создают лесные завалы (Олег Божко/РБК-Украина)

Группы диверсантов чаще проникают по ночам. Проходят либо там, где сплошной лес, либо вдоль рек. Чем хуже видимость, тем им "лучше". К примеру, в туман или сильный снегопад из дрона их трудно рассмотреть, поэтому активизируются именно зимой. Или в летом, когда можно спрятаться в зелени.

В сентябре 2023 года вражеские ДРГ, в очередной раз проникнув на Черниговщину, заминировали и взорвали мост через пограничную реку Судость в Новгород-Северском районе. Этот же мост раньше уже атаковали весной. Большая часть реки протекает в РФ, в Украине есть ее небольшой участок, где водоем дальше впадает в Десну. В тот день оккупанты разрушили единственный в Украине мост, который проходит через эту реку. Мост находился в одном километре от границы с РФ.

Офицер уверяет, что вражеские диверсанты проникают на территорию Украины не дальше чем на километр-два.

"Это точно даже не десятки километров. Речь идет об единицах километров. Цели у них разные. Єто может быть выслеживание наших огневых позиций. Например, заходит ДРГ, мы начинаем вести по группе огонь, и по нашим позициям с территории РФ ведется огонь в ответ. То есть группы диверсантов бросают, чтобы обнаружить огневые точки, откуда будем вести огонь и затем накрыть их артиллерией", – объясняет защитник.

Естественная особенность приграничной области – практически повсюду сплошные лесные массивы. Окопы сделать сложно, но ими здесь все равно прорыто практически все. Военные подразделения стоят очень плотно. Повсюду обустроены оборонительные сооружения. Для противодействия ДРГ создают специальные военные группы.

Фото: "Жесткий отпор ждет врага на каждом метре этой земли", – Вадим Мысник (Олег Божко/РБК-Украина)

Военные ведут постоянную разведку из БПЛА, прокладывают мины, проводят лесные завалы. Важная часть работы – у мобильных огневых групп. Когда летят шахеды или другие вражеские дроны, военные быстро выезжают на место и уничтожают цели. Отдельно в каждом подразделении созданы группы противодиверсионного резерва, действующие по всем направлениям границы.

"Какого-то одного универсального рецепта противодействия врагу на границе нет. Это всегда должен быть комплекс мер. ВСУ, Пограничники, разведка – все здесь работают сообща, иначе просто никак. Специальные группы ликвидируют диверсантов, как только они заходят. Мы их просто уничтожаем", – говорит Вадим.

По его словам, группировки, способной осуществить повторное масштабное наступление, у границ сейчас нет. Но если Россия все же предпримет попытку повторного наступления с севера, ситуация будет иной, чем два года назад.

"У нас построена очень плотная линия обороны. Также разлились реки, и почва такая, что ни одна техника пройти не может. А если мы взорвем мосты, это дополнительно заблокирует врага. Помогут и леса, как во Вторую мировую: в этом регионе были такие места, куда из-за плотности деревьев немцы даже не заходили. Контролировали все партизаны. А сейчас контролируют профессиональные подразделения Сил Обороны. Жесткий отпор ждет врага на каждом метре этой земли", – подчеркивает военный.