Этого не покажут в кино. Какую опасность на самом деле несут мины

Значительная часть Украины до сих пор остается загрязненной взрывоопасными предметами. Это реальная угроза, знания о которой могут сохранить жизнь. Основные мифы о минах и других опасных предметах в колонке для РБК-Украина развенчивает эксперт по вопросам противоминной деятельности Светлана Авраменко.

Тема рисков, связанных с минами и другими взрывоопасными предметами, является, к сожалению, одной из самых острых для нашей страны. Это реальность, которую нельзя игнорировать.

Наше будущее - наши дети и подростки - нуждается в защите и знаниях о безопасном поведении. Наши близкие также должны быть проинформированы об элементарных правилах безопасности.

Часто в социальных сетях, играх и фильмах молодежь видит, как гранаты "не взрываются, пока не дернешь за чеку", а старые снаряды "выглядят как музейные экспонаты". Это создает ложное впечатление о настоящей опасности, будто это что-то далекое, похожее на сюжет блокбастера, а не на жизненную проблему.

Возможно, вы видели видео, где человек переносит мину в руках, или бабушка обследует огород миноискателем, и вроде бы с ними все в порядке. Но взрывоопасные предметы - это серьезная угроза, требующая осторожности, здравого смысла и четких действий. В то же время вокруг этой темы сформировалось много мифов, которые заставляют людей недооценивать риск или, наоборот, паниковать.

Предлагаю практический разбор топ 5 самых популярных мифов, который поможет отличить ложные представления от настоящей реальности и подскажет правильное поведение.

Топ 5 Мифов о взрывоопасных предметах

Миф 1: "Если предмет старый/ржавый/поврежденный, он уже безопасен"

Ошибочное представление: Взрывчатка за десятки лет испортилась и стала безопасной.

Взрывчатка за десятки лет испортилась и стала безопасной. Реальность: Нет. Наоборот - старые боеприпасы, минные ловушки и детонаторы могут быть нестабильными. Коррозия и повреждения делают их менее предсказуемыми и более опасными. Мины, которым десятки лет, остаются смертельно опасными.

Нет. Наоборот - старые боеприпасы, минные ловушки и детонаторы могут быть нестабильными. Коррозия и повреждения делают их менее предсказуемыми и более опасными. Мины, которым десятки лет, остаются смертельно опасными. Совет: Ни в коем случае не трогайте любые подозрительные предметы, особенно старые, ржавые или поврежденные. Любое прикосновение, удар или даже изменение температуры может вызвать взрыв.

Миф 2: "Если я аккуратно посмотрю/фотографирую для соцсетей, чтобы собрать лайки - ничего плохого не произойдет"

Ошибочное представление: Хочется сделать селфи с "найденным трофеем" и показать друзьям, какие вы "крутые". Кажется, что если просто постоять или сфотографироваться возле мины или боеприпаса, пока он лежит в земле, ничего не произойдет.

Хочется сделать селфи с "найденным трофеем" и показать друзьям, какие вы "крутые". Кажется, что если просто постоять или сфотографироваться возле мины или боеприпаса, пока он лежит в земле, ничего не произойдет. Реальность: Некоторые взрывоопасные предметы имеют чувствительные механизмы (например, растяжки, мины-ловушки), которые могут сдетонировать даже от вибрации, изменения температуры или элементарного прикосновения. Даже когда вы "просто проходите мимо", почва может просесть или предмет может "сработать" от малейшего движения.

Некоторые взрывоопасные предметы имеют чувствительные механизмы (например, растяжки, мины-ловушки), которые могут сдетонировать даже от вибрации, изменения температуры или элементарного прикосновения. Даже когда вы "просто проходите мимо", почва может просесть или предмет может "сработать" от малейшего движения. Совет: Не используйте телефоны или радиосвязь в непосредственной близости от подозрительного предмета. Лучшая стратегия - отойти на безопасное расстояние и уже оттуда, где вы и другие люди не в опасности, сообщить специалистам-спасателям. Мины и боеприпасы - это не сувенир и не декорация. Близость к взрывчатке - это риск. Одно движение - и фото может стать последним!

Миф 3: "Можно сдать как металлолом и заработать денег"

Ошибочное представление: Металл ценный, деньги не лишние, а если уже давно лежит, то ничего не случится.

Металл ценный, деньги не лишние, а если уже давно лежит, то ничего не случится. Реальность: Попытка "сдать" взрывоопасные предметы в пункт приема металлолома может закончиться трагедией еще до того, как вы туда дойдете. Касание, перемещение, разборка могут вызвать детонацию или активацию механизма. Это не лом, а "квест с фатальным финалом"!

Попытка "сдать" взрывоопасные предметы в пункт приема металлолома может закончиться еще до того, как вы туда дойдете. Касание, перемещение, разборка могут вызвать детонацию или активацию механизма. Это не лом, а "квест с фатальным финалом"! Совет: Увидели опасный предмет - не геройствуйте! Не прикасайтесь к нему и немедленно сообщите в полицию или ГСЧС по номеру 101 или 102. Никакие деньги не стоят вашей жизни!

Миф 4: "Мина не сдетонирует, пока вы стоите на ней"

Ошибочное представление: Такие случаи часто видят в фильмах: герой, став на мину, осознает это и зовет на помощь или кладет на нее тяжелый предмет, чтобы убежать. Это воспринимается как реальность.

Такие случаи часто видят в фильмах: герой, став на мину, осознает это и зовет на помощь или кладет на нее тяжелый предмет, чтобы убежать. Это воспринимается как реальность. Реальность: Не существует "безопасного способа" стоять на мине. В реальности мина может взорваться мгновенно: даже малое движение или случайное нажатие способны привести к подрыву. Современные мины имеют разные типы подрывных механизмов - от простых нажимных до сложных сенсорных. Поэтому никогда не пытайтесь касаться или сдвигать подозрительный предмет.

Не существует "безопасного способа" стоять на мине. В реальности мина может взорваться мгновенно: даже малое движение или случайное нажатие способны привести к подрыву. Современные мины имеют разные типы подрывных механизмов - от простых нажимных до сложных сенсорных. Поэтому никогда не пытайтесь касаться или сдвигать подозрительный предмет. Совет: Если вы случайно оказались вблизи мины, или подозрительного предмета - не делайте лишних резких движений. Постарайтесь сохранять спокойствие и сразу вызывайте полицию или ГСЧС по телефону 101 или 102.

Миф 5: "Мины можно сразу увидеть "невооруженным глазом", поэтому можно заходить за знаки "опасности" или идти в лес по грибы"

Ошибочное представление: Если предупредительный знак долго стоит, или немного пошатнулся, то за ним уже безопасно. Или же, знаки ставятся только возле самого взрывоопасного предмета.

Если предупредительный знак долго стоит, или немного пошатнулся, то за ним уже безопасно. Или же, знаки ставятся только возле самого взрывоопасного предмета. Реальность: Предупредительные знаки ("Внимание мины!", "Опасно мины!") устанавливаются именно для того, чтобы предупредить об опасности на определенной территории. Если вы оказались за ними, то подвергаете себя опасности. За предупредительным знаком мины могут быть замаскированы под траву или землю. Их трудно заметить без специального оборудования. Один шаг - и шанса уже не будет.

Предупредительные знаки ("Внимание мины!", "Опасно мины!") устанавливаются именно для того, чтобы предупредить об опасности на определенной территории. Если вы оказались за ними, то подвергаете себя опасности. За предупредительным знаком мины могут быть замаскированы под траву или землю. Их трудно заметить без специального оборудования. Один шаг - и шанса уже не будет. Совет: Никогда не игнорируйте предупредительные знаки! Это не для "пугания", а для спасения жизни. Увидели табличку - остановитесь и не продолжайте движение. Возвращайтесь безопасным путем и сообщите другим об опасности. Категорически запрещено заходить за знаки минной опасности. Обратная сторона знака (без рисунков) - это уже опасная территория.

Запомните и поделитесь

Миныи другие взрывоопасные предметы не дают второго шанса - жизнь ценнее любых мифов, лайков и селфи.

Основные советы по безопасному поведению:

Не паникуйте! Паника может привести к хаотичным действиям, которые увеличивают риск травмирования или попадания в зону опасности. Неприкасайтесь! - Не подходите, не двигайте, не пытайтесь перенести. Отойдите на безопасное расстояние. Идеально - спрятаться за укрытие. Предупредите других. Если рядом люди - остановите их. Сообщите специалистам. Позвоните 101 (ГСЧС) или 102 (Полиция) .

или . Четко опишите место и обстоятельства.

Желаю вам быть в безопасности! Берегите себя и своих близких!