Цена электроэнергии для промышленности в Украине. Как повлияли прайс-кэпы

В конце июля НКРЭКУ повысила предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию в вечерние часы пик. Впрочем, еще до принятия этого решения в обществе появились громкие предупреждения о возможном закрытии промышленных предприятий. А после изменения правил начали активно звучать заявления, что украинская электроэнергия якобы стала самой дорогой в Европе.

Несмотря на опасения крупных промышленников, этот шаг не привел к существенному росту тарифов. Наоборот, решение позволило увеличить импорт тока из ЕС и избежать отключений потребителей в часы дефицита. В то же время средняя конечная цена электроэнергии для украинской промышленности осталась на уровне среднеевропейской. Подробнее – в материале.

В первом полугодии 2025 года конечная стоимость электроэнергии для украинских промышленных потребителей составляла €164/МВт-ч. Это практически соответствует среднему уровню в ЕС, несмотря на то, что ни одна другая европейская энергосистема не претерпела таких масштабных разрушений от российских атак, как украинская.

В то же время в отдельных странах ЕС стоимость для промышленных клиентов достигает более €250/МВт-ч, тогда как Украина сохраняет конкурентный уровень и находится в середине европейского рейтинга. Этот факт опровергает распространенный в обществе миф о "самых высоких тарифах в Европе".

Именно на этом фоне НКРЭКУ обосновывала пересмотр прайс-кэпов: речь шла не о подорожании как таковом, а о предотвращении отключений в вечерние часы. Регулятор напоминал, что в прошлом году в августе в пиковые периоды дефицита приходилось вводить ограничения для потребителей. В "Укргидроэнерго" также подчеркивали: без повышения предельных цен дефицит мог бы снова повториться, ведь система теряет часть мощности во время пиков.

Больше импорта вместо отключений

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики (НКРЭКУ) приняла решение о пересмотре верхней границы прайс-кэпов на рынке "на сутки вперед" в июле 2025 года. Этот шаг вызвал волну дискуссий, однако главная его цель – не допустить аварийных отключений электроэнергии в периоды пикового потребления.

Регулятор пошел на этот шаг, чтобы обеспечить надежное питание промышленности в вечерние часы, когда системе не хватало мощности, убежден директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. До пересмотра предельных цен украинский рынок был менее привлекательным для поставок импортного ресурса – европейская электроэнергия просто не могла конкурировать из-за искусственно низкой верхней границы цены.

После повышения прайс-кэпов ситуация в корне изменилась. Объемы импорта из стран ЕС выросли в 2,3 раза - в частности, Украина начала активнее покупать электроэнергию в странах именно в часы вечернего пика.

"Практически, это повышение прайс-кэпов помогло нам импортировать электрическую энергию в те часы вечернего дефицита, поэтому мы не видим сейчас ограничений или графиков отключений", — добавляет Владимир Омельченко.

Благодаря притоку дополнительного ресурса удалось сбалансировать систему без аварийных отключений потребителей. От этого выиграла и промышленность: крупные предприятия, которые первыми попадают под ограничения в случае дефицита, продолжили получать электроэнергию без перебоев. То есть решение Регулятора фактически защитило промышленных потребителей от отключений, которые могли бы стать реальностью в случае нехватки генерирующих мощностей.

Вице-президент ICC Ukraine Александр Трохимец также считает, что Регулятор принял единственно правильное решение – не допустить отключения)потребителей и стабилизировать поставки. По его словам, Украина уже более 200 дней живет без отключений света – благодаря пересмотру прайс-кэпов в критические вечерние часы.

Цены не взлетели: рынок сам регулирует стоимость

Опасения, что отмена жестких ограничений автоматически поднимет цены до потолка, не оправдались. Как свидетельствуют данные рынка, изменение прайс-кэпов не означает автоматического роста цен. Фактическая стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) осталась намного ниже новых предельных уровней.

По подсчетам Центра Разумкова, если бы повышение кэпов прямо конвертировалось в пропорциональный рост тарифов, то средняя базовая цена (РДН) в январе-июле 2025 года должна была бы составлять около 6700 грн/МВт-ч. Зато фактическая средняя цена базовой нагрузки составляла 5003 грн/МВт-ч, то есть была значительно ниже максимально разрешенного уровня.

Для сравнения: еще в прошлом году, в июле-августе 2024-го, в условиях действия старых низких прайс-кэпов, оптовая цена электроэнергии в Украине была даже выше, чем сейчас. В июле 2024-го средняя цена базовой нагрузки составляла 5567 грн/МВт-ч, в августе – 5498 грн, тогда как в августе 2025-го – 5349 грн/МВт-ч."

Как отмечают эксперты, повышение предельных уровней позволило цене расти в условиях дефицита, но не сделало этот рост неизбежным.

Рыночный механизм сработал: генерация и импорт покрыли спрос, поэтому цены оставались относительно стабильными. В результате средняя фактическая цена электроэнергии на рынке за первые семь месяцев 2025 года оказалась даже немного ниже, чем год назад в условиях действия регулируемых кэпов.

Миф о "самой дорогой электроэнергии в Европе"

Параллельно со страхами относительно прайс-кэпов, в медиапространстве распространялся тезис, что после их пересмотра украинская электроэнергия якобы стала едва ли не самой дорогой в Европе. Однако специалисты единодушны: это манипуляция со стороны отдельных крупных энергонеэффективных потребителей, которые не заинтересованы платить рыночную цену.

На самом деле сравнивать только биржевые цены РСВ Украины и ЕС некорректно - нужно учитывать полную конечную стоимость для потребителя, включая сетевые тарифы, налоги и сборы.

Если рассматривать конечные тарифы для промышленных предприятий – то есть с учетом передачи, распределения, всех сборов и НДС – украинский уровень сейчас вполне сопоставим со средним в ЕС.

Для примера, в Германии этот показатель достигает €257, в Румынии – €195, в Польше – €194. Похожие значения имеют Испания (€186) и Чехия (€170). В странах с более дешевой генерацией конечная цена ниже: Бельгия – €158, Франция – €154 за МВт-ч.

Динамика конечных цен на электроэнергию для промышленных потребителей в странах ЕС и Украине в 1-м полугодии 2025 года (€/МВт-ч с НДС). Желтым показана цена на рынке (РДН), серым – тариф оператора передачи (ОСП) и распределения (ОСР), оранжевым – другие сборы и налоги, синим – НДС. Украина (красная колонка) находится посередине рейтинга.

По данным Eurostat, структура конечной цены для промышленности существенно отличается между странами. Ниже приведены сравнительные показатели составляющих тарифа (в €/МВт-ч) на первое полугодие 2025 года.

Как видно из таблицы, украинская промышленность сейчас платит за электроэнергию примерно столько, сколько и европейская – около €164 за МВт-ч (с НДС). Более высокие абсолютные цены на нашем РСВ (рынке на сутки вперед) нивелируются тем, что в странах ЕС значительную долю в счете потребителя составляют дополнительные сборы и налоги. В Украине же налоговая нагрузка на тариф меньше.

"Промышленным лоббистам следует оставить иллюзии и сосредоточиться на снижении энергоемкости продукции, а также на содействии коммерческой интеграции украинского рынка с рынком ЕС", — убежден Омельченко.

Восстановление энергосистемы

После атаки россиян украинская энергетика потеряла значительную часть генерирующих мощностей. Сейчас продолжается масштабная ремонтная кампания. Это еще одна причина, почему рыночные цены на электроэнергию необходимы: они обеспечивают генерацию достаточными средствами для ремонтов и подготовки к отопительному сезону.

Государство сознательно выбрало поддержку населения, а не промышленности: тарифы для бытовых потребителей остаются фиксированными и дотационными, их сдерживают 'Энергоатом' и 'Укргидроэнерго' по поручению правительства.

Но одновременно субсидировать и население, и крупные заводы Украина не может себе позволить. Чтобы государственные генерации имели ресурсы для покрытия льготных цен для населения, рыночные тарифы должны отражать реальные издержки производства. Поэтому промышленные потребители вынуждены платить близкие к рыночным цены – плата за энергетическую безопасность и восстановление. В условиях войны и разрушений рыночный подход - единственный шанс стабилизировать энергетику и пройти зиму без блэкаутов.

Интеграция с европейским рынком

Крупные промышленные потребители имеют инструменты для уменьшения собственных расходов на электроэнергию. В частности, они уже сейчас могут заключать долгосрочные контракты на поставку электричества – напрямую с генерациями, работающими на газе или от ВИЭ.

Фиксируя цену на несколько месяцев или лет вперед, бизнес защищает себя от колебаний рыночных цен и получает более прогнозируемые условия. В ЕС около 70% электроэнергии для промышленности продается именно по долгосрочным контрактам, а не на спотовом рынке.

Впрочем, украинские энергоемкие предприятия пока не пользоваться этой возможностью. Эксперты отмечают, что крупная промышленность предпочла бы получать скидки за счет производителей или инвесторов, однако желающих ее дотировать нет. Иными словами, генерации не готовы продавать электричество крупным потребителям по заниженным ценам, а сами потребители не торопятся заключать сделки по рыночным долгосрочным офертам.

Либерализация ценовых ограничений – это путь к полноценной интеграции Украины в европейский энергорынок. Отказавшись от административного сдерживания цен, Украина приближается к модели, действующей в большинстве стран ЕС, где цена формируется рынком и долгосрочными договорами. Это также необходимое условие для синхронизации с энергорынком ЕС.