Торгово-транспортная блокада Украины. Будет ли расти волна протестов в ЕС

При подготовке материала были использованы публичные комментарии чиновников Украины, Польши и ЕС, комментарии экспертов, беседы с чиновниками на условиях анонимности.

В Европе недовольство украинским импортом возникло весной. Первые запреты на поставки из Украин ввели Польша и Венгрия. В апреле прошлого года они применили эмбарго на ввоз зерна. Затем к ним присоединилась Румыния, Болгария и Словакия.

В Еврокомиссии заявили, что такие действия незаконны, но затем дали согласие на эмбарго в этих пяти странах до 15 сентября. Однако уже после снятия запрета Польша, Венгрия и Словакия самостоятельно продлили эмбарго на импорт украинских продуктов. Мотив – забота о собственных фермерах, которые заявили, что столкнулись с серьезной конкуренцией со стороны украинских производителей из-за снижения цен на зерно.

Несмотря на неоднократные заявления ЕК о том, то такие действия не соответствуют законодательству ЕС, эмбарго не отменили. Оно распространялось на зерно, некоторые другие продовольственные товары, но не затрагивало транзит.



С 6 ноября в Польше заблокировали и транспортное сообщение с Украиной на трех пунктах пропуска – "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". Неделю назад был заблокирован четвертый пункт пропуска – "Медика", смежный с украинским "Шегини".



Блокада транспортного сообщения на украиско-польской границе (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Местные перевозчики недовольны конкуренцией со стороны украинских коллег. Они требуют отмены для Украины так называемого "транспортного безвиза", то есть возможности перевозить грузы из и в Украину без специальных разрешений. Такие требования незаконны, поскольку решение об отмене разрешений принималось не в двустороннем порядке, а в рамках ЕС, и для его изменения необходимо решение Еврокомиссии. К тому же украинские перевозчики не ведут перевозки между странами Европы и не могут создавать конкуренцию на внутреннем рынке ЕС - они поставляют грузы из и в Украину. А потому, выдавливая украинские компании с европейского рынка, поляки хотят зайти на украинский и занять на нем долю международных перевозок.

Украинские власти уже три недели ведут переговоры с польскими коллегами и с протестующими, однако результата нет. Протесты происходят с разрешения местных властей, а потому в Польше они считаются законными. Правительство Польши, которое скоро будет сменено, фактически не вмешивается в ситуацию.

На днях в ЕС дали официальную оценку ситуации на пунктах пропуска. "В поиске решения нет добросовестности... и почти полное отсутствие привлечения польских властей... которые должны обеспечивать соблюдение законов на границе", - заявила еврокоммисар по вопроса мтранспорта Адине Валиан.

Правительство Польши выдвинуло Украине требование



После такого заявления еврокомиссара в правительстве Польши фактически поддержали протестующих. Министр инфраструктуры Республики Польша Анджей Адамчик призвал украинское правительство к срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков, "находящихся под ответственностью украинской стороны". В своем письме министру инфраструктуры Украины Александру Кубракову он потребовал отменить электронную очередь транспортных средств, возвращающихся из Украины в ЕС без груза, как минимум на двух пограничных переходах: "Зосин-Устилуг" и "Нижанковичи-Малховице".

В Украине надеются, что ситуация может измениться после назначения нового правительства Польши. Это ожидается в середине декабря. Пока на пост премьер-министра выдвинут действующий глава правительства Матеуш Моравецкий, как представитель партии "Право и справедливость", набравшей большинство голосов на выборах. Голосование планируется 11 декабря, но шансов остаться на своем посту у Моравецкого нет.

Правительство будет формировать оппозиционная коалиция. И уже 12 декабря его главой может быть избран единый кандидат – лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск. Будущий премьер уже обвинил действующую власть в бездействии по вопросу разрешения проблемы на украинско-польских пунктах пропуска.

"Это правительство ставит нас всех в очень сложную ситуацию. Партия "Право и справедливость", Моравецкий и Качиньский фатально, очень по-дилетантски, непрофессионально и к тому же цинично разыграли украинскую карту… В начале, когда это было уместно, они демонстрировали радикально проукраинскую позицию, полностью забывая о польских интересах", – отметил Туск. Он подчеркнул, что таким образом правительство ставит под угрозу польско-украинские отношения.

Кандидат на пост премьер-министра Польши Дональд Туск (фото: Getty Images)

Украинским импортом недовольны словаки и французы

Несколько дней назад о намерении блокировать пункт пропуска Вишне Немецке-Ужгород уже с 16:00 (по Киеву - ред.) 1 декабря заявили и словацкие перевозчики. После перекрытия путей через Польшу, транспортный поток через Словакию увеличился. Словаки тоже хотят введения разрешений для украинских перевозчиков.

"Этот бизнес-транспорт, как и гуманитарный транспорт, освобожден от необходимости получения разрешений на перевозки и других правил и правил, которые должны соблюдать другие перевозчики ЕС", - говорится в заявлении союза автоперевозчиков Словакии UNAS. 4 декабря в Брюсселе запланировано заседание Транспортного совета ЕС, на котором будет рассмотрен вопрос по ситуации на украинско-польских пунктах пропуска. Но в UNAS заявили, что не ожидают каких-то результатов этого заседания.

В конце ноября французские производители сахара высказали недовольство растущим импортом из Украины. Они хотят, чтобы сахар был реэкспортирован, иначе увеличение объема этого продукта на рынке ЕС может вызвать снижение цен. "Требования производителей сахара последовали за аналогичной напряженностью в связи с резким ростом экспорта зерна из Украины, что побудило несколько восточноевропейских стран запретить закупки на том основании, что поставки снижают местные цены", - пишет Bloomberg.

Пока украинский импорт на ценах во Франции не отразился, сахар остается довольно дорогим - более 800 евро за тонну, что является самым высоким показателем за последние десять лет. Кстати, в сентябре французские производители мясной продукции выступали против импорта из Украины курятины. Они требовали отмены таможенных льгот для украинской продукции.



В ЕС думают как наказать Польшу за транспортную блокаду



Еврокомиссар Волиан в среду, 29 ноября заявила о возможности применения санкций в отношении Польши за бездеятельность власти по разрешению конфликтной ситуации на пунктах пропуска с Украиной.

Еврокомиссар подчеркнула, что весь ЕС, не говоря уже об Украине, которая сейчас находится в состоянии войны, нельзя взять в заложники, блокируя внешние границы.

Украина со своей стороны, несмотря на явное отсутствие действий польской власти по разрешению конфликтной ситуации, до сих пор не заявила о планах предпринять какие-либо ответные меры. Торговый представитель Украины Тарас Качка пока не ответил РБК-Украина, можно ли ждать таких мер от Киева и будет ли требование о компенсации потерь, которые понесла страна.

Официально о суммах потерь от торгово-транспортных ограничениях в правительстве не сообщают. Но, по неофициальным данным, потери только по налогам и сборам приближаются к миллиарду гривен. Нацбанк оценивает потери от транспортной блокады в 160 млн долларов для экспорта и 240 млн долларов для импорта за месяц.

Директор института мировой политики Евгений Магда считает, что ситуация на границе с Польшей не могла возникнуть без участия российских спецслужб. "Я не верю, что активист партии "Конфедерация" (владелец одной из транспортных компаний Польши Рафал Меклер - ред.) сам просчитал всю ситуацию и подготовил такую резонансную акцию", - заявил Магда в комментарии РБК-Украина.

Россия изучает законодательство западных стран и использует это в собственных целях, отметил он. "В данном случае было очень умело продумано и использовано нежелание временно-легитимного правительства Моравецкого вмешиваться в ситуацию и решать ее, фактически, для следующего правительства Туска", - сказал эксперт. Спецслужбам ЕС и НАТО, по мнению Магды, стоит внимательно изучить ситуацию с блокадой на предмет российского влияния на проведение этой акции.

При этом Магда считает, что Туск после прихода на пост премьера будет действовать достаточно аккуратно, чтобы не нарушать польские законы с одной стороны и не демонстрировать зависимость своих действий от позиции Еврокомиссии с другой.

Доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников тоже видит политические причины блокады. "Организатор акции хотел поучаствовать в политической борьбе – или поддержать Моравецкого, или подставить новый кабинет министров. В отличии от ситуации с зерном, у транспортной блокады жесткая политическая привязка", - отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

После прихода правительства Туска, считает Плотников, политическая составляющая уйдет, а экономических проблемы, если они действительно есть, будут решены. "До начала протестов действия наших водителей же не вызывало протестов, хотя, возможно, они и демпинговали перевозки и создавали конкуренцию. Я думаю, что с Польшей ситуация разрешится”, - отметил он.

Блокада переходов со Словакией, по мнению Плотникова, маловероятна. "Скорее инициатива словаков вызвана так называемым стадным чувством. К тому же там к власти пришло откровенно антиукраинское правительство, которое и благосклонно относится к России", – отметил эксперт.

Протестные настроения во Франции, по мнению Плотникова, тоже могут подогреваться с российской стороны. "Мы знаем, что Франция благосклонно относится к России. Но в данном случает сахар в качестве орудия выбран очень непродуманно. Я не вижу никакого риска для Франции от поставок его из Украины", – отметил эксперт.

Плотников считает, что проблемы, подобные тем, что возникли в последнее время, в будущем должны решаться при более активном участии и Еврокомиссии и правительства Украины. ЕК, по мнению Плотникова, вправе повлиять на такие события, учитывая, что Украину уже можно считать кандидатом на вступление в ЕС. Ну а украинской власти нужно активнее и жестче общаться с европейскими регуляторными органами.