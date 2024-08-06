Неделя без графиков. Почему в Украине не отключают свет и как долго это продлится

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Почему в Украине перестали отключать свет

Ситуация со светом начала улучшаться под конец июля. Уже тогда глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предположил, что самый сложный период лета позади, поэтому появилась возможности реже применять графики отключений.

Прежде всего это было связано со спадом аномальной жары, за которым последовало снижение потребления. Кроме того, из ремонтов вышла генерация, которая добавила мощностей и сократила дефицит в энергосистеме.

Как результат – в последние дни месяца применялись одна-две очереди отключений вместо трех-четырех. А ближе к августу, с 30 июля, в принципе перестали прибегать к ограничениям.

В итоге уже неделю украинцы постоянно со светом, потребление электроэнергии стабилизировалось, а импорт с европейского направления сократился после трех месяцев рекордных поставок.

Тем не менее, поскольку энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных российских атак с начала года, а на объектах ведутся ремонты, в "Укрэнерго" просят перенести использование мощных приборов на дневное время с 11:00 до 15:00. Так как в этот период за счет активной работы солнечных станций поступает больше всего энергии.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, отключать свет перестали по двум причинам.

"Благодаря заблаговременному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась", – отметил он.

Опрошенные РБК-Украина эксперты осторожны в прогнозах, как долго продлится период без отключений.

Энергосистема до сих пор в хрупком состоянии, дефицит все равно есть, просто он покрывается импортом, объясняет директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Сейчас сложились благоприятные погодные условия, но, если температура вернется к 30-40 градусам, краткосрочные графики возможны. Кроме того, всегда есть угроза новых ударов и разрушений.

Последний фактор, к сожалению, слишком непредсказуем, подчеркивает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Атаки могут привести к любым последствиям. Все зависит от того, какие мощности в таком случае будут потеряны. Поэтому объективно все прогнозы строятся на том, что ударов не будет", – добавил собеседник.

Вернутся ли графики до осени и при каких условиях

На сегодня энергосистема в относительном балансе. Недавно советник премьера по вопросам энергетики Юрий Бойко заявил: основания надеяться на ближайшие недели без отключений есть. "Это означает, что, если ограничения и будут возникать, они будут нести незначительный характер", – сказал он.

При этом нынешний баланс сохраняется за счет снижения температур. Энергосистема, по его словам, зависима от погоды. Условно, жара может снова усилить дефицит из-за работы кондиционеров, а большая облачность – из-за меньшей генерации на солнечных станциях.

Собственно, даже в горизонте двух-трех недель многое зависит от погоды. Согласно прогнозам, жара вернется скоро, к середине августа дневные температуры в Украине поднимутся до +40, а пик продлится до 20-чисел.

По мнению Харченко, при таком сценарии графики действительно могут вернуться. Но ситуация с будет ощутимо мягче, чем в середине лета. Ориентировочно – ограничения на одну очередь, то есть не более четырех часов в сутки.

Вероятность новых отключений при 30-40 градусах есть, но не факт, что они точно будут.

"Все зависит от того, насколько мы будем выбирать импорт и насколько увеличится внутреннее потребление. В принципе риск такой есть, но это не значит, что графики вернутся. Потому что ожидается выведение из ремонта атомного блока-"тысячника" и начало ремонтов на блоке на 440 МВт. То есть более чем на 500 МВт мы будем в плюсе", – объясняет Омельченко.

В целом же если отключения в августе возобновятся, то минимально – на одну-две очереди.

"Но сказать на 100% невозможно. Будем надеяться, что этот период сможем пройти без отключений", – добавил эксперт.

Есть ли шансы на ноябрь без отключений и чего ждать зимой

Ранее РБК-Украина писало, что без массированных российских ударов с минимальными отключениями пройдет не только август, но и сентябрь и октябрь. А ближе к зиме дефицит усилится. В частности, поскольку с началом отопительного сезона в ноябре примерно на треть вырастет потребление. И даже запланированный прирост генерации не компенсирует дефицит.

Впрочем, начало отопительного сезона вовсе не означает, что, например, с 1 ноября вернутся жесткие отключения. Шансы на то, чтобы их избежать, тоже есть, уверен Владимир Омельченко.

"На это будут влиять несколько факторов. В том числе, увеличатся ли наши возможности импорта электроэнергии. Обсуждается увеличение где-то на 500 МВт. Если мы сможем этого достичь, а ноябрь будет не очень холодным, то, возможно, его мы пройдем или без отключений, или с минимальными", – отметил он в беседе с РБК-Украина.

На самом деле сейчас, в начале августа, сложно заглядывать вперед на три месяца, объясняет Александр Харченко.

"Предсказать, какой будет сценарий, невозможно. Ближе к ноябрю станет яснее с точки зрения того, что мы успели восстановить из поврежденного, а что нет. И тогда можно будет давать какие-либо оценки. Что касается зимы, я тем более не готов давать прогнозы", – сказал он.

В свою очередь, Омельченко рекомендует ориентироваться на то, что уже заложено в графиках. На отсутствие света в "темно-серых" зонах и возможное отсутствие в "светло-серых".

"Это при условии, что, во-первых, январь и февраль будут холодными, а, во-вторых, если будут новые атаки и определенные повреждения энергетической инфраструктуры. Если обойдется без больших разрушений нашей генерации и январь-февраль будут умеренными, тогда и графики могут быть не такими жесткими, как в июле. То есть у нас будет не больше трех очередей. Но все же за ориентир на самые холодные месяцы (по уровню отключений, – ред.) стоит брать то, что было в июле", – подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: информация "Укрэнерго", заявления главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, премьер-министра Дениса Шмыгаля, его советника по вопросам энергетики Юрия Бойко, комментарии экспертов Александра Харченко и Владимира Омельченко.