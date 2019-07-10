Тищенко шукає порятунку за мандатом "Слуги народу"

Instagram-ресторатор

Микола Тищенко - ще один відвертий фейл "Слуги народу" у 219 виборчому окрузі міста Києва. Медійно – це правильний вибір. Привабливий чоловік, ведучий, співвласник мережі ресторанів. Однак, його висунення під прапорами партії Володимира Зеленського – ще один доказ, що ніякого відбору в списки мажоритарників не було.

В українських таблоїдах і соцмережах Миколу Тищенка прийнято вважати бізнесменом, ресторатором і шоуменом. Він не тільки є співвласником мережі ресторанів, ведучим на ТБ, а й навіть дає майстер-класи "Як бути успішним".

Насправді ж, рецепт успіху Миколи Тищенка – це шахрайство в особливо великих розмірах. У всякому разі, так можна судити за матеріалами двох кримінальних проваджень, які на даний момент доступні в реєстрі судових рішень.

Якщо зовсім коротко – то на шляху до успіху достатньо взяти кредит в банку, а гроші не повертати. От і все.

Іпотечний "стартап"

Володимир Гройсман не даремно назвав Україну країною стартапів. Ними активно займалися "бізнесмени" різного калібру. Їх зусиллями Конституційний суд скасував статтю про незаконне збагачення.

Масштаби Миколи Тищенка набагато скромнішы. Його рецепт успіху – це всього лише шахрайство в особливо великих розмірах. Як випливає з матеріалів кримінальної справи, в 2007 році Микола Тищенко отримав в одному з банків ("Укрсоцбанк" - нині "Альфабанк") кредит на суму 329 тис. дол. В цей же день кредит отримав і Володимир Сітак, але вже на суму 260 тис. дол.

До речі, вони є бізнес-партнерами в ресторанах "Велюр", "Сейф", "Рішельє", "Апрель", "Тургенеф", "Три вилки" і Coin. Миколі Тищенку належить від 25-ти до 35%, Сітаку – 15%.

Поручителем за обома договорами виступив Андрій Тихонов. В якості забезпечення він вніс нежитлове приміщення площею 376 квадратів на перетині бульвару Лесі Українки та вулиці Кутузова.

Тищенко і Сітак кинули платити по кредиту ще восени 2008 року, коли вибухнула фінансова криза. Питання перед банком не закрите досі. Сумарно успішні шоумени і ресторатори повинні фінустанові більше 2 млн. дол.

Але це ще не вся кредитна історія відомого instagram-блогера. У листопаді 2007 року Микола Тищенко перекредитовывается в тому ж банку вже на 450 тис. дол. Застава поручителів – Андрія Тихонова і Геннадія Дмитрієва - була передана банку. Вже за другим договором Тищенко винен банку 1,6 млн дол.

Потім вже Геннадій Дмитрієв бере в цьому ж банку кредит на 371 тис. євро. Поручителем виступає, по всій видимості, його дружина – Наталія. Вона вносить забезпечення – квартиру на 142 квадрата на вулиці Горького. Він точно так само перестає платити за кредитом і зараз залишається винен банку вже 1,2 млн. євро.

Як бачимо, рецепт успіху в українському бізнесі схоже будь-якого стартапу: взяти в кредит багато грошей і не платити. З 3,6 млн дол і 1,2 млн євро в Києві можна вважатися успішним філантропом. Але найскладніше – це вивести залоги з-під іпотеки.

Організоване іпотечне угрупування

Як вважають слідчі, всі перераховані вище особи діяли спільно. У тому числі і тому, що виведення майна з-під іпотеки проводилося за аналогічним алгоритмом.

Спочатку артіль рестораторів-будівельників виробляла перепланування приміщень. Тут з'являється на горизонті ще один "стартапер" - якийсь Бондар. Він звернувся в суд з позовом до Андрія Тихонова. Нагадаємо, цей підприємець вносив забезпечення за кредитом Тищенка і Сітака у вигляді нежитлового приміщення площею 376 квадратів у центрі міста.

Позивач стверджував, що зробив ремонт приміщення поз адресою застави за попередньою домовленістю з Тихоновим. І просив суд визнати його право власності на 42 квадрата за тією ж адресою. І "самий гуманний" Печерський райсуд визнав право власності на шматок застави за кредитом Тищенка і Сітака. В результаті зараз банк не може реалізувати дану нерухомість.

Так само якийсь Бондар допоміг із заставою по кредиту Геннадія Дмитрієва. Подружжя об'єднали заставну квартиру з сусідньою. За щасливим збігом обставин – вона належала тому ж Бондарю.

На цей раз Обухівський райсуд розірвав договір іпотеки з банком, а подружжя Дмитрієвих взяло фіктивний кредит у власної дочки на 1,1 млн. грн. Але так як дочці віддавати кредит не обов'язково, то незабаром квартира перейшла у її власність. У березні наслідок домігся арешту нової реконструйованої та об'єднаної квартири загальною площею 214 квадратних метрів, але вже 30 травня він був знятий.

Тому для Миколи Тищенка мандат народного депутата стане гарним прикриттям від претензій кредиторів та головного управління Нацполиції міста Києва.

Крах ресторанного бізнесу

Проблеми у Тищенка почалися і в ресторанному бізнесі. Спочатку вибух у ресторані "Апрель" (з постраждалими і судовими позовами) внаслідок неправильного використання газового обладнання в підвальному приміщенні. А в травні 2019 року припинив свою роботу ще один об'єкт ресторанного бізнесу, яким намагався кермувати Тищенко (і, як бачимо, намагався безуспішно) - ресторан "Тургенеф". Власники приміщення, у якому знаходився цей ресторан, подали в суд за несплату оренди на компанію "Борн", в якій Тищенку належить 50%.

На черзі - ресторани "Три вилки" і "Рішельє", які не приносять своїм власникам прибутку "завдяки" управління новоявленого кандидата в депутати. Крім Тищенка, якому належить від 25 до 35 відсотків у кожному закладі, в цих ресторанах є ще 4 співвласника. І явний управлінський непрофесіоналізм Тищенко не залишився без належної уваги його партнерів по ресторанному бізнесу.

Зокрема, в червні 2018 року Володимир Шапенко і Віталій Юденков, загальна частка яких становить 50%, висловили невдоволення збитковим і непрофесійним веденням справ в ресторані "Три Вилки" і ініціювали збори акціонерів. На ньому шляхом голосування була проведена зміна директора компанії "Конкорд" (ресторан "Три Вилки") Віктора Кулика на нового директора Максима Фролова і делеговані повноваження від акціонерів на контроль і управління рестораном Юденкову. Всі зміни були внесені до Єдиного реєстру, згідно всіх правил реєстрації в Мін'юсті.

Однак, після цього Тищенко і Сітак, незгодні з рішенням загальних зборів (на якому, до речі, були присутні їхні представники за довіреностями, які потім своїми підписами скріпили всі протоколи зборів), не знайшли нічого кращого, ніж піти кримінально-рейдерським шляхом, як діяв Тищенко в минулі часи, перебуваючи в угрупованні ОЗУ Савлохова.

З допомогою "чорного реєстратора" Віктора Анатолійовича Михачова (зареєстрований в Дніпропетровській області і є фігурантом декількох судових справ як реєстратор-рейдер), незаконно увійшовши в Єдиний реєстр Мін'юсту, в липні 2018 року вони заблокували роботу підприємства і повернули колишній менеджмент в ресторан "Три вилки" (компанія "Конкорд") в особі колишнього директора Кулика В.В. В той же час Тищенко знову став здійснювати управлінську діяльність в ресторані "Три вилки", продовжуючи не виплачувати його співвласникам прибуток і вганяючи підприємство в борги.

Ось уже рік Шапенко і Юденков добиваються справедливості в судах та поліції. На даний момент відкрито кримінальне провадження в Голосіївському райуправлінні Нацполіції. Але з допомогою зв'язків Миколи Тищенка вдається "гальмувати" розслідування цієї справи, від якого він незабаром і зовсім може сховатися у Верховній Раді.

Незручно в Маямі

Але не лише кримінальним минулим і сьогоднішніми аферистично-шахрайськими підступами може здивувати Микола Тищенко.

Наприклад, в листопаді минулого року Євген Черняк поділився враженнями від перебування якогось ресторатора в його квартирі в Маямі. Запорізький алкогольний магнат виявив, що його "забанили" в місцевому спортзалі.

Як пояснили Черняку тамтешні сек'юріті, його постоялець тягав з гойдалки по п'ять пляшок води, які були у вільному доступі для відвідувачів, які займаються в залі.

"Сек'юріті з будинку кажуть, це ми ще терпіли, але, коли він почав набивати кишені яблуками (там стоять фрукти і спортивне харчування для спортсменів), ми йому заборонили доступ в зал. І він скрізь вашим прізвищем представлявся", - роздратовано пише Черняк.

Не упустив шансу Микола Тищенко справити враження і на місцевих паркувальників. Головним чином, множинними фотосесіями з чужими розкішними автомобілями. Успішний бізнесмен поспішав відобразити суперкари для свого інстаграму, видаючи їх за свої, прямо як дівчинка з Тіндера. Те, що це був саме Тищенко, можна визначити за його постами з геолокацією в Маямі.

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Ресторатор і продавець "успішного успіху" - лише один з перших і найбільш яскравих невдалих епізодів у списку мажоритарників "Слуги народу". Боржник банків і аферист, недобросовісний і нечесний партнер-шахрай, любитель легкої наживи і мародер спортзалів Микола Тищенко лише доводить, що він або продукт слабкого партійного відбору, або купив місце на хайпи навколо рейтингів "Слуги народу".

Найімовірніше, для нього мандат нардепа – це лише ефективний інструмент захисту від кредиторів, посягань бізнес-партнерів і "дах" для розвитку бізнесу. По-хорошому, у Зеленського повинні "відбракувати" цього кандидата в момент, коли його вже не можна ніким замінити.

Список сумнівних персоналій в черговий раз доводить обмеженість лави запасних у партії Зеленського, яка ще навіть не встигла стати партією влади. Прикро, якщо за депутатським мандатом будуть ховатися від кримінальної відповідальності люди на кшталт Миколи Тищенка, місце яким на лаві підсудних, а не в головному законодавчому органі країни.