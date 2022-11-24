Временно без света. Готовы ли магазины к длительным отключениям электричества

В Украине продолжаются массовые отключения света из-за ракетного террора оккупантов. Это наложило отпечаток на все сферы жизни в стране. Из-за отсутствия электричества множество бизнесов вынуждены закрываться и затем снова открывать двери для клиентов по несколько раз в день. Остальные прекращают работу надолго.

Но украинцы не перестают проявлять свою стойкость – чтобы обеспечить работу, магазины объединяются с мобильными операторами, с соседними торговыми точками, которые охотно делятся генераторами, батареями. Это помогает им работать, а клиентам покупать необходимые вещи. Некоторые сети планируют закупить больше топлива для генераторов, другие обеспечивают работу магазинов фурами-рефрижераторами, чтобы продукты не испортились.

РБК-Украина узнавало, как работают магазины во время длительных отключений света и разработали ли там план на случай, если электричество исчезнет надолго.

В случае блекаута. Как работают крупные торговые сети

Во время перебоев с электроснабжением большинство крупных гипермаркетов Киева не закрывается, потому что поддерживать работу им помогают генераторы. Все опрошенные нами крупные торговые сети уверяют, что двери магазинов открыты для украинцев даже во время длительных отключений.

Сейчас 5 магазинов "Ашан" в Киеве (Auchan Беличи, Вильямса, Рив Гош и Сосниных) полноценно работают при отключении света на дизель-генераторах. При использовании такого генератора магазин работает на полную мощность и независим от отключения электроэнергии, рассказали РБК-Украина в пресс-службе компании.

Но ток, производимый таким генератором, значительно дороже, чем из сети. В час для поддержки работы магазина мощный генератор использует в среднем 200 литров горючего.

"Еще четыре наших магазина (Auchan Луговая, Почайная, Черниговская, Кольцевая, Кирилловская) при отключении электроэнергии работают ограниченно. То есть у нас нет возможности продавать товары из холодильников в торговом зале. Все остальные (Дарница и Правды) работают при отключениях электроэнергии. В магазинах, которые не работают или работают с ограничениями, сотрудники контролируют температуру в холодильниках в торговом зале", – пояснили в компании "Ашан Украина".

Фото: Торговые сети стали закупать генераторы после первых массовых атак врага на энергетику страны в октябре (Getty Images)

Также резервным электричеством оборудованы все магазины "Эпицентр", говорят в компании.

"Автономные генераторы позволяют нам поддерживать работу торговых объектов при отсутствии централизованного электроснабжения. Также мы решили поддержать население в периоды отключения света. В рамках проекта "Делимся светом" в торговых центрах компании по всей стране установлены станции подзарядки гаджетов", – отметили в пресс-службе.

Все торговые центры Metro в Украине, а это магазины в Киеве, Одессе, Николаеве, Чернигове, Тернополе и более 12 городах Украины, оборудованы генераторами и имеют запас топлива, говорят в компании "Метро Кэш энд Керри Украина". Это гарантирует бесперебойное функционирование магазина в течение 36 часов.

"Чтобы это было возможно, мы также применяем инициативы по энергосбережению: выключаем наружное освещение, внутреннее потребление света уменьшаем до 30% и так далее", – добавили в компании. Там отметили, что постоянно инвестируют в энергосберегающие технологии: уже во время полномасштабной войны завершили проект по оборудованию всех ТЦ LED-освещением.

На сегодняшний день 50 супермаркетов в сети "Сильпо" могут продолжать работать во время общих отключений электроэнергии, рассказывают РБК-Украина в компании Fozzy Group.

"По состоянию на наши "светлые" супермаркеты есть в 23 населенных пунктах: 14 в Киеве и области, 23 в Одессе и области, по два в Днепре и Сумах, а также в Виннице, Калуше, Коростышеве, Луцке, Львове, Николаеве, Ровно, Харькове и Черкассах. Количество работающих супермаркетов "Сильпо" во время отключений электросети будет увеличиваться. Для этого мы уже заказали значительную партию дизельных генераторов", – говорят в пресс-службе.

Магазины могут переключиться на продажу консервов и круп

Впрочем, инвестировать в альтернативные способы питания значительно сложнее получается меньшим магазинам. Небольшие супермаркеты в формате "быстрые покупки у дома" во время продолжительных отключений часто вынуждены закрываться.

Фото: Меньшие магазины далеко не всегда могут обеспечить бесперебойную работу (Getty Images)

"Здесь принцип простой: кто купил генераторы, тот работает. Кто не купил – закрывается. У нас генератор есть, но в непиковые часы (например, утром или днем в будние дни – ред.) включаем не всегда. Вчера закончилось топливо, а водитель вовремя не привез. Три часа были закрыты. Но работникам было что делать – расставляли товар на полки, ходили по залу с фонариками. Пиковые часы у нас – вечер пятницы, тогда точно без генератора никак", – рассказал сотрудник небольшого супермаркета в спальном районе Киева.

Он допускает: если свет выключат надолго, многие магазины не смогут обеспечить работу холодильников, и поэтому могут переключиться на продажу сугубо продуктов длительного хранения – консерв, круп. Кое-что похоже было весной – тогда свет в Киеве не выключали, но прервалась логистика, и магазины продавали то, что осталось или удавалось привезти.

Меньшему бизнесу при отключениях сложнее. Если владельцы открыли торговую точку, например, с кормом для животных, и дневной оборот в ней небольшой, то некоторые решают, что более экономно будет при отключении света закрыться. Многие закупили "доступные" по цене генераторы – цена на них выросла с 12 до 25 тысяч гривен. Но чтобы генератор работал, немало тратить приходится и на топливо – бензин или дизель. Крупные же сети могут перекрыть большие затраты на работу генератора большим оборотом товаров.

В небольшой торговой точке на Подоле, где продают хлеб, печенье и выпечку, на время длительного отключения света отпускают работников домой. Продавцы выходят на работу почасово, и пока магазин не работает, зарплату им не платят. "С такими перспективами скоро буду получать только "минималку", – говорит женщина.

"Двери открыты даже во времена блекаута". Как долго магазины будут работать без света

Сейчас в Украине применяют и плановые выключения света, и аварийные. Есть риск того, что свет могут выключиться надолго. Но даже несмотря на беспрецедентные разрушения из-за атак врага, Украина прошла испытания первыми заморозками. Однако даже локальное отключение света на несколько дней может создать большие проблемы.

Фото: Отключения элетрики после ракетных ударов наблюдаются по всей стране, но постепенно ситуация улучшается (Getty Images)

Длительное отключение энергоснабжения – это более комплексный вопрос, признаются ритейлеры. Но магазины постоянно придумывают, как выйти из ситуации. Те же генераторы могут работать и несколько дней, если подвозить топливо. Это ударит по карману бизнеса, но люди смогут купить продукты и все необходимое.

Автономное обеспечение благодаря генераторам позволяет магазинам поддерживать жизнедеятельность торговых объектов в течение длительного отключения электроэнергии, уверяют в "Эпицентре". Там также принимаются меры по снижению электропотребления – снижению яркости освещения в торговых залах и полному отключению LED-экранов на фасадах.

Большинство терминалов для расчета банковскими картами на кассах "Эпицентра" работают следующим образом: во время транзакции терминал связывается с банком через gsm-связь посредством установленной sim-карты. Значительно реже в ритейле используются банковские ведущие терминалы, подключаемые к интернет-кабелю, подведенному непосредственно к торговому объекту. Однако именно это позволяет обеспечить безналичные расчеты благодаря бесперебойной связи с банковской системой.

Если электричество выключается надолго, сотрудники магазинов "Ашан" переносят товары, требующие соответственно низкой температуры, из холодильников из торгового зала в холодильные камеры. Там продукция может храниться какое-то время – до суток. И при этом не теряет своих свойств. Холодовая цепь не прерывается, уверяют в компании.

"Если за это время возобновление электроснабжения не произошло, мы обеспечиваем магазин фурами-рефрижераторами. У них товары могут храниться, сколько нужно", – рассказали о резервных вариантах в пресс-службе.

Фото: Предприниматели объединяются с другими бизнесами, чтобы предоставить людям необходимые им услуги (Getty Images)

В планах сети "Сильпо" – обеспечить более 100 супермаркетов в 40 населенных пунктах бесперебойным источником питания. В больших городах пытаются сделать так, чтобы в микрорайоне работал хотя бы один магазин. Также там обещают сообщать о новых подключениях магазинов к автономному питанию.

"Многое зависит от наших партнеров: банков, операторов связи, интернет-провайдеров и так далее. Но мы делаем все, чтобы гарантировать бесперебойное обслуживание наших клиентов. Как пример, наши кассы работают как от выделенного интернета, так и имеют возможность подключения через семь- карты”, – говорят в компании “Metro”.

Для поддержки постоянной мобильной связи компания инициировала проект с мобильными операторами, чьи базовые станции установлены в их торговых центрах. Их аккумуляторы позволяют работать при выключении электроэнергии всего от 30 до 60 минут. У магазинов есть возможность подключить такие станции к нашей дизельной сети и обеспечить бесперебойное питание станций. Также в Metro разработали план по пополнению запасов дизельного топлива.

"Пока мы ведем переговоры с партнерами по поставке топлива в наши ТЦ. Постоянно проводится техобслуживание генераторов. Также мы рассматриваем приобретение нескольких дополнительных генераторов, если имеющиеся будут выходить из строя. Следовательно, даже во времена блекаута двери наших торговых центров – открыты для клиентов", – уверяют в пресс-службе.

Есть много примеров, когда во время войны конкуренция между бизнесами уходит далеко на другой план. Компании объединяются, чтобы обеспечить людей необходимым.

Судя по всему, при длительном выключении света, по крайней мере, большие сетевые гипермаркеты смогут продавать нужные товары хотя бы несколько дней. Такая возможность, хоть и в меньших объемах, есть и у меньших магазинов. Но вряд ли при полном отключении света можно будет выйти из дома и сразу найти магазин, который точно работает.

"Мы бы рады работать, но другого выхода нет. Только бы Россия перестала нас обстреливать. Надеюсь, все скоро наладится", – говорит продавец в торговой точке на Подоле.