Тест-драйв Toyota CH-R: преимущества, недостатки и ключевые конкуренты городского кроссовера

Клинообразный

Новая Toyota C-HR - вполне европейский продукт японского бренда. Автомобиль разрабатывался командой французской студии ED². Дизайн, формат и пропорции остались знакомыми, но пластика кузова теперь другая. Так, инженеры придумали новую схему двухцветной окраски кузова: вместе с крышей в черный цвет окрашена вся корма.

Интересно, что привычных шильдиков на корме почти нет, вместо подписи модели авто - интегрированный в фонарь текст с подсветкой. При этом новый кроссовер стал первой серийной Toyota с выкидными ручками дверей.

Стоит отметить, что работают они вполне понятно: выдвигаются, стоит открыть машину, или багажник, а закрываются довольно плавно. Интересно, что опциональная панорамная крыша теперь без сдвижной секции и без шторки: разработчики уверяют, что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи.

Самая узнаваемая часть машины - это новые U-образные передние фары. Путешествия по трассам показали, что даже при скоростной езде благодаря удачному расположению они всегда остаются чистыми. А вот на центральной части бампера с фирменным логотипом, который заметно наклонен вперед, букашек собирается изрядно.

Платформа GA-C у Toyota CH-R осталась прежней. Именно поэтому и колесная база не изменилась (2640 мм), но сам кроссовер стал на 25 мм короче (4360 мм) и на 35 мм шире (1830 мм). Интересно, что и визуально машина воспринимается меньше предшественника. Но, по нашему мнению, дело больше в более оптических формах и большей ширине.

При этом высота выросла на символические 3 мм (до 1558 мм). Герой нашего теста с пакетом GR Sport можно узнать по 20-дюймовым колесам, особой решетке радиатора и расширенному черному декору.

По-взрослому

Чувствуется, что разработчики авто решили не экономить на технологиях и отказаться от фирменного традиционализма. Так, Toyota C-HR уже в "базе" имеет виртуальные приборы на экране диагональю 12,3 дюйма. Для них предусмотрены три режима отображения.

По центру торпедо установлен горизонтальный вытянутый экран медиасистемы Toyota Smart Connect диагональю 12,3 дюйма. Фирменный инфотеймент продемонстрировал неплохую скорость реакции на команды, даже когда одновременно активирована и навигация, и воспроизводится потоковое аудио через один из онлайн-сервисов.

Японцы хвастаются, что для производства более чем сотни деталей отделки салона использовано вторичное сырье: например, в обивке сидений есть переработанный материал из пластиковых бутылок. При этом никакого компромисса в качестве материалов не ощущаешь. Даже сорта твердого пластика, которые часто встречались на модели первой генерации, найти стало значительно сложнее.

Довольно спортивная посадка ограничивает диапазоны регулировки спинки водителя, особенно подголовника. Но в целом даже водители высокого роста могут комфортно расположиться за рулем. Но в таком случае на заднем сиденье места действительно мало. Даже настолько мало, что за водителем ростом 182 см даже невысокие взрослые испытывают определенный дискомфорт. Оптимально сзади устанавливать детские кресла.

Кстати, контурная подсветка салона, имеющая 64 цвета и 24 динамических режима, выполняет важную функцию безопасности. Для пассажиров обоих рядов контрастным красным цветом она сигнализирует о приближающихся авто, и надо быть внимательным перед тем, как открывать боковые двери.

Багажный отсек тестового автомобиля рассчитан на 377 литров. Его главный недостаток - это большая высота загрузки. При этом под полом нашлось место для временного запасного колеса. Если сложить спинки второго ряда, то высвобождается 1160 литров для вещей.

Полный гибридный вперед!

Второе поколение модели C-HR потеряло чисто бензиновые версии, модельная линейка авто состоит исключительно из гибридов. И украинский рынок в этом аспекте не исключение. Базовая Toyota C-HR оснащена "атмосферником" на 1,8 литра (98 л.с., 142 Нм) и тяговым электромотором (94 л.с., 185 Нм), которые в пике выдают суммарные 140 л.с.

Герой нашего теста несколько мощнее, к тому же и с полным приводом. Он приводится в движение 2,0-литровым атмосферным двигателем с отдачей 152 л.с. и 190 Нм. Так, спереди установлен тяговый электромотор на 111 л.с. и 206 Нм, а на задней оси добавлен отдельный электродвигатель с показателями 41 л.с. и 84 Нм. Пиковая мощность гибридной системы составляет 198 л.с. Автомобиль также оснащен тяговой батареей скромной емкостью 0,98 кВт*ч.

Несмотря на "зеленый" вектор, полноприводный кроссовер не лишен динамичного настроя. С места до первой сотни модель разгоняется примерно за 8,5 секунды. Этого вполне достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать как в городе, так и на трассе.

При этом Toyota C-HR смело можно назвать экономной. В городе надо себя заставить потратить более 5,5 литра на 100 км пробега. По трассе же на скорости 120 км/ч авто потребляет от 5,5 до 5,7 литра на 100 км пробега. Действительно, удобно.

Правда, в дальних путешествиях может показаться малым топливный бак - около 40 литров полезного объема. Кстати, автомобиль имеет электрический режим движения, который можно активировать где-то в парке, или в центре старого города.

Но после 40 км/ч он автоматически выключается. Да и запас хода на электротяге японский автопроизводитель не указывает. По ощущениям, это не более 2-3 км. Интересно, что машины производятся в Турции, а батареи плывут к ним из самой Японии.

Подвеска кроссовера по характеру больше комфортная, чем спортивная. Лишь иногда машина напоминает о мелких неровностях, за что надо "поблагодарить" 20-дюймовые колесные диски и шины низкого профиля.

Цена вопроса и конкуренты

Цены на японский кроссовер на украинском рынке начинаются с 1 502 800 грн. За версию с более мощной 2,0-литровой силовой установкой просят минимум 1 834 160 грн. При этом герой нашего теста с полным приводом и спортивным пакетом GR Sport оценен в 1 916 172 грн.

Один из самых очевидных конкурентов "Тойоты" - это Mazda CX-30. Автомобиль предложен с 2,0-литровым бензиновым мотором на 165 сил и "автоматом", а также с передним или полным приводом. В зависимости от комплектации, а их у модели всего три, цены варьируются от 1 289 600 до 1 568 300 грн.

Один из самых популярных гибридов на рынке в данном классе - это Nissan Qashqai. Автомобиль представлен исключительно в гибридных версиях, в том числе с системой e-Power. Цены на авто начинаются от 1 236 240 грн. За эту сумму предлагается авто со 158-сильным мотором. Доплата за полноприводную модификацию составляет чуть более 200 000 гривен. Самый мощный 190-сильный вариант e-Power стоит от 1 551 640 грн.

Один из лидеров класса компактных кроссоверов - Skoda Karoq - хоть в Украине и не имеет гибридных версий, но по габаритам и ценам является достойным конкурентом "японца". Авто доступно с бензиновым 1,4-литровым мотором на 150 сил и 2,0-литровым турбодизелем такой же мощности и системой полного привода. За 1 264 834 грн можно приобрести бензиновый вариант в базовой версии. А дизель стоит от 1 597 483 до 1 760 334 грн.

Преимущества и недостатки Toyota CH-R

Сильные стороны Toyota CH-R

Стильная внешность

Богатый уровень оснащения

Экономичная силовая установка

Удобные органы управления

Недостатки японского кроссовера