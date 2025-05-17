Тест-драйв Suzuki Swift: чем "гибрид-малыш" удивил в городе и на трассе

Городской герой

Еще с первого знакомства во время тестовых заездов на конкурсе "Авто года в Украине" Suzuki Swift запомнился журналистам РБК-Украина Авто довольно милым автомобилем: большие фары, эффектный цвет, контрастная крыша и выразительная решетка радиатора. При этом некоторым очень закругленное лобовое стекло даже напоминало "фонарь" самолета.

У нас на тесте - четвертое поколение Swift. По сравнению с предшественником, автомобиль стал более округлым, но получил подчеркнутую "талию" в виде выштамповки на дверях и других кузовных панелях. При этом габаритные размеры японского хэтчбека почти не изменились: длина выросла на скромные 15 мм (до 3860 мм), а ширина (1695 мм) и высота (1500 мм) вообще остались прежние.

Но вся оптика в авто теперь светодиодная, а коэффициент аэродинамического сопротивления японским инженерам и дизайнерам удалось уменьшить на 4,6%. Разработчики уверяют, что Swift создан для европейских городов. Заявленный клирес действительно чисто городской - асфальтовые 120 мм.

Главное преимущество машины кроется в компактности. Ведь найти паркоместо для машины, которая почти на метр короче среднестатистического кроссовера С-класса гораздо проще. К тому же, процесс парковки облегчает отличная обзорность: корма авто не приподнята, поэтому в заднее стекло все прекрасно видно. Если же нет уверенности в собственных маневрах, то на помощь придет камера заднего вида со схематическим изображением нескольких зон безопасности. Но к этим пиктограммам надо несколько привыкнуть - постоянно пытаешься стать с лишним запасом.

Фирменный стиль

Интерьер героя нашего теста соткан из традиционных решений: за рулем расположились аналоговые приборы, селектор трансмиссии довольно массивный и расположен в классическом месте - на трансмиссионном тоннеле, а на центральной консоли и слева от руля расположилось большое количество очень хорошо заметных физических аппаратных клавиш. Является ли это недостатком? Ни в коем случае нет. Возможно, несколько старомодно. Но по-прежнему - очень удобно.

При этом центральная консоль на восемь градусов повернута к водителю. На ее вершине расположился девятидюймовый экран медиасистемы. Несмотря на некоторую простоту графического меню, мультимедиа поддерживает последние трендовые "штучки" - например, беспроводной Apple CarPlay. Также со временем замечаешь, что Swift получил электромеханический ручник с кнопкой вместо рычага - для модели это впервые.

На руле - почти два десятка клавиш, добрая половина которых отвечает за работу электронных ассистентов. Но о них - чуть позже. На трассе замечаешь, что по сравнению с предшественником новый Swift стал заметно тише. С этой целью в конструкции кузова увеличено количество клеевых соединений, также значительно толще стало напольное покрытие, и усилена шумоизоляция.

Кресло водителя при посадке показалось уже слишком плоским и прямым. Даже подумалось, что в дальней дороге из-за этого можно быстро уставать. Но подушка имеет интересный наполнитель: он будто бы проминается по центру, под водителем, и формирует боковую поддержку. Одним словом, 250-300 км за рулем Suzuki Swift преодолеваются легко, без чрезмерного желания выйти и пройтись.

Второй ряд рассчитан на детей. Дело в том, что и места для комфортного путешествия хватит максимум паре взрослых, да и из опций - только подстаканник. Если хочется зарядить гаджет, то надо иметь длинный шнурок, ведь возле водителя всегда найдется лишний разъем.

А что касается багажника, то его объем равен 265 литрам. На первый взгляд, цифра правда скромная, но для повседневных городских задач этого хватит. К тому же задний диван при необходимости можно сложить.

Резво, но не все время

Японский компактный хэтчбек приводится в движение новым силовым агрегатом. Так, бензиновый двигатель лишился одного цилиндра - теперь вместо четырех их три. Атмосферный мотор с индексом Z12E имеет рабочий объем 1,2 л, высокую степень сжатия 13:1 и систему изменения фаз VVT на впуске и выпуске, которая позволяет имитировать экономичный цикл Аткинсона. Мощность ДВС составляет 82 л.с., а максимальный крутящий момент - 108 Нм. Вместе с ним работает клиноременной вариатор, он на 1,9 кг легче прежнего.

Но описанием мотора все не заканчивается, ведь новый Swift стал гибридом. В авто установлен 12-вольтовый стартер-генератор (3,1 л.с., 60 Нм), который помогает в первые секунды разгона. Он питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 3 А*ч, расположившегося под сиденьем водителя.

Что можно сказать о характере машины с новой силовой установкой? Он действительно стал несколько живее, несмотря на большую массу. Ведь вместе с другими изменениями и расширенным оснащением хэтчбек заметно потяжелел, в зависимости от версии прибавка в весе составляет 50-80 кг. Особенно "веселость" характера "японца" проявляется на городских скоростях - до 70-80 км/ч. Если надо где-то быстро вклиниться в поток, или завершить маневр на "зеленый" - это Suzuki Swift под силу. На трассе же ощущается определенный дефицит мощности.

Интересно, что хэтбчек демонстрирует исключительно гибридную логику аппетита - в городе потребляет меньше, чем на трассе. Если не пытаться соревноваться с большими авто, то в мегаполисе легко можно уложиться в 5,4-5,6 литра на 100 км пробега. Не секрет, что авто с малыми моторами на трассе нужно хорошо "крутить", и на высоких оборотах исчезает вся экономия. Но это правило не про "Свифт". Да, на 110-120 км/ч машина потребляет не более 6 литров на 100 км пробега. Но стоит учитывать, что у авто 37-литровый бак, и запас хода не такой большой, как хотелось бы.

Авто построено на платформе Heartect, а изменения в шасси минимальны: передняя подвеска McPherson получила новый стабилизатор, а у задней "балки" появился увеличенный ход колес, плюс по кругу установлены усиленные буферы сжатия. Видимо, эти изменения направлены на лучшую управляемость. Действительно, машина не пытается крениться. Но на трассе чувствуется малый вес - при близком проезде фур авто хочет сменить курс, это надо учитывать.

Цена вопроса

Suzuki Swift в украинских автосалонах компании предложен в двух комплектациях: GL+ и GLX. Более скромная модификация оценена в 764 тысяч гривен и имеет в перечне оснащения большой пакет систем активной безопасности, среди которых контроль слепых зон, предупреждение о выезде из полосы движения, система автоматического торможения и др. За очерченную сумму авто доступно с 5-ступенчатой механической трансмиссией, а за бесступенчатый вариатор надо доплатить 76 тысяч гривен.

Более дорогой вариант GLX доступен только с вариатором, и стоит 891 тысячу гривен. В машине добавляется климат-контроль, подрулевые переключатели КПП, наружные зеркала с функцией складывания и др.

Преимущества и недостатки Suzuki Swift

Сильные стороны Suzuki Swift:

Экономичный двигатель

Стильная внешность

Компактные габариты

Удобные органы управления

Недостатки японского хэтчбека: