Тест-драйв Renault Kardian: преимущества и недостатки самого доступного кроссовера от "французов"

Суровый взгляд

Новый Renault Kardian впервые увидел свет в 2023 году. Автомобиль быстро стал настоящей глобальной моделью бренда для активно развивающихся рынков. Авто хорошо знают в Южной Америке и Северной Африке. На очереди Восточная Европа. При создании модели за основу был взят европейский хэтчбек Dacia Sandero Stepway третьего поколения.

С героем нашего теста его роднит модульная платформа CMF-B, колесная база 2604 мм и каркас кузова, включая дверные проемы и остекление. Но внешность серьезно изменена: Kardian перенял новый фирменный стиль Renault с двухэтажной передней оптикой и, как говорят сами французы, динамичным силуэтом.

По сравнению с Sandero Stepway второго поколения, до недавнего времени продававшимся в Украине, новый Renault Kardian на 49 мм длиннее (4119 мм) и на 43 мм шире (1773 мм), но при этом на 34 мм ниже: 1596 мм вместе с рейлингами на крыше и 1544 мм без них. Также заявлен внушительный дорожный просвет (209 мм).

Вообще, в отличие от предшественника, новинка больше заслуживает понятия "кроссовер", чем раньше. Пластиковые накладки по всему периметру кузова, массивные рейлинги и вполне себе взрослый клиренс добавляют уверенности при выезде на природу.

Но в небольших габаритах одновременно чувствуется и городской характер автомобиля. Всегда пригодится камера заднего вида, органично вписанная в фирменную эмблему на крышке багажника. Ее высокое расположение неплохо защищает линзу от грязи и влаги. Хотя компактному кроссоверу не хватает датчиков парктроника, особенно спереди.

Классический ход

Интерьер Renault Kardian унифицирован с европейскими моделями Logan и Sandero. От них машине досталась передняя панель, восьмидюймовый сенсорный экран мультимедийной системы и блок управления микроклиматом. Последний оказался очень удобным. Он украинским автомобилистам хорошо знаком по кроссоверу Duster: с тремя одинаковыми регуляторами со встроенными экранчиками.

Но руль у героя нашего теста свой, на центральном тоннеле расположился классический селектор автоматической коробки передач. Управление ручником механическое. Также в нашей комплектации в распоряжении водителя - семидюймовый дисплей электронной панели приборов.

Приятно, что компактный кроссовер поддерживает Apple CarPlay "по воздуху". Хотя для зарядки гаджетов на торпедо встроено два порта - USB и USB-C. Несколько необычно, что USB расположен в верхней части центральной консоли, то есть перед экраном мультимедиа и важными клавишами постоянно будет присутствовать кабель зарядки.

Инфотеймент по логике меню вполне повторяет другие модели французского бренда - никакого упрощения. А вот где можно заметить экономию, так это в качестве отделочных материалов - они преимущественно из твердых "сортов" пластика, а также в уровне шумоизоляции - авто прекрасно передает особенности дорожного покрытия в салон.

Место водителя почти лишено заметной боковой поддержки, но даже в дальней дороге спину и поясницу кресло держит хорошо. Подлокотник не имеет регулировки, но расположен он не слишком далеко от места водителя - пользоваться им удобно.

Объем багажного отсека составляет 358 литров по методике VDA. Большим багажник не назовешь, но детская коляска и пара пакетов из супермаркета туда поместятся легко.

Под полом расположилось временное запасное колесо. Если сложить спинки второго ряда, то получаем уже 1304 свободных литра для вещей.

Резвое турбо

Кросс-хэтчбек Renault Kardian длиной 4119 мм создан на модульной платформе CMF-B. В Украине "француз" доступен с одним-единственным силовым агрегатом - трехцилиндровым турбомотором 1.0 TCe мощностью 100 л.с. На выбор есть шестиступенчатая "механика" и бесступенчатый вариатор. Герой нашего теста оснащен двухпедальной версией. На других рынках доступны вариант с "атмосферником" на 1,6 литра, а также фирменный четырехцилиндровый турбодизель 1.5 dCi (102 л.с.).

С первых километров понимаешь, что 100-сильный "турболитр" любит обороты. Иначе и не могло быть, ведь для равномерного разгона вариатор поддерживает обороты на уровне 3-3,5 тысячи, но при спокойной езде по городу двигатель работает на 1500-2000 об/мин. Смену оборотов в салоне чувствуешь хорошо.

Конечно, в паре с вариатором рассчитывать на стремительное ускорение при обгонах или маневрах не стоит, но и отставать от других участников движения не придется. Интересно, что если сравнить динамику ускорения Kardian с "механикой" и вариатором, то разница составляет всего 0,5 секунды - 12,5 против 12 секунд.

Несмотря на любовь к оборотам, французский кроссовер может быть экономным. В городе в спокойном ритме авто укладывается в 7 литров на 100 км пробега, а на трассе авто потребляет около 6-6,3 литра на 100 км пробега с активированным круиз-контролем на 120 км/ч. Едешь спокойнее - и тратишь заметно меньше.

Привод у Kardian передний, а шасси простое - со стойками McPherson спереди и полузависимой балкой сзади. Наши путешествия по Украине показали, что подвеска у автомобиля энергоемкая - это приятная особенность для машины, которая претендует на звание кроссовера. С ямами и неровностями она хорошо справляется, пробивается лишь при преодолении конкретно больших неровностей. На трассе она ведет себя прогнозируемо, без лишней раскачки и клевания кузова.

Цена вопроса на ключевые конкуренты

На нашем рынке Renault Kardian доступен в трех версиях - Evolution, Techno и Iconic. Цены за машину в базовой комплектации с механической коробкой передач начинаются с отметки в 738 900 грн. Доплата за бесступенчатый вариатор составляет 56-57 тысяч гривен в зависимости от версии. Герой нашего теста выполнен в топовом исполнении. "Иконическая" версия оценена в 891 300 грн.

Если вынести за скобки китайские кроссоверы, то ближайшими к французской новинке рынка по цене и габаритам являются Fiat 500x, Skoda Kamiq и Opel Crossland.

Fiat 500x - итальянский городской кроссовер, который с рядом обновлений выпускается уже более 7 лет. Машина за очерченный прайс, а именно 20-21 тысячу долларов, оснащается 1,4-литровым турбомотором да бесступенчатым вариатором. За этот ценник авто лишено ряда приятных опций, которые есть у Kardian, но может похвастаться несколько большими внутренними габаритами салона.

Opel Crossland - городской кроссовер, который находится на финальной стадии своей конвейерной жизни. Авто доступно с 1,2-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором на 100 л.с. Вариант с 6-ступенчатой МКП оценен в 860 400 грн, а доплата за "автомат" на столько же передач стоит минимум 975 000 грн.

Skoda Kamiq - самый дорогой кроссовер в нашей компании с широким выбором силовых агрегатов, в которой присутствуют 1,0-литровый турбомотор в версиях на 95 и 115 л.с., а также 150-сильный вариант бензинового двигателя на 1,5 литра. Цены на чешское авто стартуют с 869 534 грн.

Преимущества и недостатки Renault Kardian

Сильные стороны кроссовера:

Энергоемкая подвеска

Свежая внешность

Удобная посадка

Экономный двигатель

Минусы Renault Kardian: