Тест-драйв Maxus T60: самый доступный пикап на рынке против города и трассы

В разных вариантах

Maxus - это некогда английский бренд. Он принадлежал компании LDV, запутанная история которой заслуживает отдельного рассказа. Однако в итоге торговая марка осела в портфеле концерна SAIC, базирующегося в Шанхае.

Вообще, Maxus T60 дебютировал в 2016 году в Гуанчжоу. T60 стал первым пикапом компании SAIC. Герой нашего теста также существует в версии MG. Именно большая партия таких машин пару лет назад была передана Силам обороны Украины. В Таиланде, Лаосе и Пакистане автомобиль называется MG Extender, в Саудовской Аравии - Maxus Tornado, а в Мексике - Chevrolet S10 Max.

Что касается внешних габаритов, то по большинству параметров авто - в середине класса. Так, его габаритная длина составляет 5365 мм, ширина 1920 мм и высота 1852 мм. Колесная база - 3155 мм. При этом грузоподъемность достигает 925 кг.

Если посмотреть на пикап со стороны, то он будто олицетворяет образ внедорожника "нулевых": большая массивная решетка радиатора, неокрашенные бамперы, галогеновые фары, серебристые колесные диски с высокопрофильной резиной. А вот контрастные красные наклейки на кузове - это традиции японского автопрома. Не лишен пикап и внедорожных возможностей. Так, заявленный автопроизводителем клиренс составляет 215 мм. Глубина преодоления брода - до 550 мм.

Вспомнить юность

В салоне Maxus T60 также царят "нулевые" и начало "десятых". Или это недостаток? Приятно вспомнить первые тестовые авто 15-летней давности с большой россыпью кнопок на центральной консоли, красной подсветкой, аудиосистемой стандарта 1 DIN со скромным монохромным дисплеем. Но учтите, что кнопки управления микроклиматом салона большие и прекрасно заметны из-за руля, а мультимедиа поддерживает подключение мобильных гаджетов по Bluetooth и имеет встроенный USB-порт, который мы использовали для зарядки смартфонов.

Кресло водителя - это пример продуманного минимализма: простая обивка, отсутствие электроприводов и широких регулировок поясного упора. Но даже в такой конфигурации спина выдерживает 200-300 км без желания выйти и пройтись. Панель приборов героя нашего теста - преимущественно аналоговая, но на небольшой экранчик между парой циферблатов можно вывести электронный спидометр, или же следить за расходом топлива и запасом хода.

Удобно, что по бокам торпедо под дефлекторами обдува встроены выдвижные подстаканники. В дальней дороге кофе будет всегда под рукой. Жаль, что мода на такие девайсы осталась в прошлом веке.

Единственная эргономичная странность - это метод настройки наружных зеркал заднего вида. Чтобы подстроить зеркальные элементы под себя, их надо регулировать непосредственно с улицы руками. В более дорогих версиях может быть электропривод, но в данном случае все механически.

На заднем ряду тоже все довольно сдержанно. Диван рассчитан на троих взрослых, также есть ручки для более удобного попадания в салон. Если пассажиров сзади не полный комплект, то можно достать выдвижной подлокотник.

Багажник Maxus T60 имеет в длину 1800 мм, ширина - 1510 мм и высоту бортов в 530 мм. Ширина грузовой зоны между колесными арками составляет 1128 мм. Уже "с завода" грузовой отсек получил пластиковое покрытие, которое должно минимизировать риски возникновения коррозии после повреждения лакокрасочного покрытия кузова.

Спокойный дизель

Конструктивно герой нашего теста в определенной степени традиционный: у него лонжеронная рама, неразрезной задний мост с рессорами и независимая пружинная передняя подвеска, полный привод, шестиступенчатая "механика" и понижающая передача.

Двигатель - это новый 2,0-литровый турбодизель, разработанный совместно фирмами SAIC и General Motors с прицелом на экологические нормы Евро 6d. На украинском рынке предложена лишь 161-сильная модификация с одним турбонагнетателем, хотя существует версия битурбо мощностью почти 200 сил.

На штатных внедорожных шинах пикап английского бренда разгоняется с места до первой "сотни" за 11 секунд. Максимальная скорость составляет 170 км/ч. Но чтобы достичь этих параметров, машину надо нещадно "крутить" и очень активно работать рычагом трансмиссии: передачи у авто очень короткие. Это подтверждает простое наблюдение - на 100 км/ч на высшей передаче двигатель выдает около 2200 оборотов в минуту.

Конечно, высокий кузов, большие и тяжелые колеса, большое количество валов в трансмиссии и другие объективные факторы не способствуют топливной экономичности. Поэтому пикап по трассе легко будет потреблять и 9, и 10 литров дизтоплива. По городу машина также обычно "ест" около "десятки". Это не мало, но ситуацию с аппетитом несколько компенсирует большой топливный бак, полного должно хватить на 700-800 км пробега.

Цена вопроса

Единственная доступная на украинском рынке версия Maxus T60 предлагается в комплектации Comfort. Полноприводный пикап оценен в 1 203 085 грн. В списке оснащения - пара подушек безопасности, крепление детского кресла ISOFIX, система контроля давления в шинах, задний парктроник, обогрев боковых зеркал и др.

Достоинства и недостатки Maxus T60

Сильные стороны пикапа:

Наличие полного привода

Демократичный ценник

Удобное кресло водителя

Большой кузов

Недостатки Maxus T60: