Тест-драйв Honda ZR-V: большой кроссовер с характером спортивного хэтчбека

Запутанная история

Действующее поколение Honda ZR-V - это модель нового класса для японского бренда. Продажи машины впервые стартовали в США. Но там модель продается под названием HR-V. В зависимости от рынка отличаются и силовые установки. У нас это безальтернативный моноприводный гибрид. Но обо всем по порядку. Интересно, что выпускается автомобиль для глобальных рынков Европы и Украины в частности в Китае совместным предприятием GAC-Honda как ZR-V.

По колесной базе (2655 мм) и длине (4570 мм) новая ZR-V от Honda расположилась между HR-V и CR-V. Причем приоритетным изначально значился американский рынок. И японская команда разработчиков, видимо, учла интересы заокеанских потребителей. ZR-V оказался не похожим на другие авто бренда.

Несмотря на то, что кроссовер не напоминает другие "Хонды", он заметно выделяется на фоне современных одноклассников. Трапециевидная решетка радиатора, узкие фары и задние фонари сложной формы будто и намекают элементами дизайна на модели других брендов, но в сочетании формируют целостный и, главное, интересный внешний вид. Самобытности ему добавляют и низкий силуэт, и заваленные вперед задние стойки крыши, которые вместе с дверью багажника рождают динамичный вид.

На нашем рынке уже в "базе" машина имеет светодиодные фары, хромированные элементы декора и т.д. Из-за своей "необычности" некоторые автомобилисты идентифицируют ее электромобилем, родня ее с массовыми у нас Honda на электротяге, импортируемыми из Китая. Но о бензиновом "сердце" прямо говорит пара массивных выхлопных труб под задним бампером.

Легковой кроссовер

Главное удивление от салона авто - это низкая, полностью легковая посадка. Даже если поднять кресла "лифтом" как можно выше, все равно сидишь не в кроссовере, а в Honda Civic. Машина не может похвастаться слишком широкими диапазонами регулировок и набором электроприводов водительского кресла, но в целом настроить под себя рабочее место взрослому с ростом 180 см - дело минуты.

С одной стороны, те, кто покупают высокие машины, хотят "лучше видеть дорогу" и "смотреть дальше". Но с другой, низкая посадка - это гораздо больше эмоций от драйва в одних и тех же условиях. Сразу отмечу, что оба утверждения - очень дискуссионные.

Родство с Civic в полной мере прослеживается в салоне: передняя панель у модели ZR-V имеет схожую архитектуру с компактной центральной консолью и объединенными в единую линию дефлекторами вентиляции. Кроссовер имеет частично виртуальные приборы с экраном в левой части панели и дисплей медиасистемы на 9,1 дюйма. За рулем расположились переключатели. Сначала надеешься, что они отвечают за выбор передачи трансмиссии. Но со временем понимаешь, что у машины и КПП как таковой нет. Их задача - регулировать режим интенсивности рекуперации при торможении гибридной системой.

Удобно, что блок "климата" - вполне физический, при этом выбранные градусы и другие параметры выводятся на отдельные монохромные экранчики. Традиционно для японских машин последних поколений вокруг рычага КПП мягкая "набивка". А вот центральный тоннель вполне оригинален - с нижним "этажом" и расположенными по обе стороны от него разъемами USB.

Второй ряд довольно просторный, к тому же сзади кроссовер имеет почти ровный пол. Но в вопросе именно попадания назад есть проблемы. Так, угол открывания дверей хотелось бы иметь больше, да и сам дверной проем небольшой. Главные сложности с этим - при установке детского кресла. А взрослым сзади сидеть комфортно, для них также подготовлены собственные дефлекторы обдува и подлокотник.

Багажный отсек может вместить до 380 литров. Под полом - небольшая дополнительная ниша для мелочей и место для ремкомплекта. Из-за гибридной системы и экономии веса от запасного колеса японские инженеры отказались.

Фирменная связка

Последние машины японского бренда приучили нас, что под капотом обязательно должна работать гибридная силовая установка. И Honda ZR-V в этом вопросе не исключение. В Украине предложена европейская конфигурация гибридного кроссовера - это гибрид системы e:HEV с последовательно-параллельной системой на основе 2,0-литрового бензинового "атмосферника".

ДВС мощностью 143 л.с. работает по циклу Аткинсона, также в задней части авто расположились небольшая литий-ионная батарея и электродвигатель. Как правило, бензиновый мотор в движении заряжает батарею, она в свою очередь питает электромотор, и уже последний вращает передние колеса. Таким образом, электродвигатель мощностью 184 л.с. и максимальным крутящим моментом 315 Нм является основным, и он приводит в движение автомобиль.

Как работает эта сложная система? Для водителя практически незаметно. Автомобиль почти всегда запускается и начинает движение на электротяге. Система при необходимости запускает бензиновый мотор. Следить за режимами работы гибридной силовой установки и рекуперацией энергии при торможении можно, выведя график на панель приборов.

По паспорту японский кроссовер от 0 до 100 км/ч разгоняется за 7,8 секунды. В дождливую погоду на зимней резине повторить этот результат журналистам РБК-Украина Авто не удалось, но в целом машине вполне хватает разгонной динамики и в городе, и на трассе. Интересно, что даже на скорости 110-120 км/ч в салоне довольно тихо, ведь ДВС почти всегда работает на оптимальных, невысоких оборотах, что способствует акустическому комфорту. По городу автомобиль с легкостью укладывается в 5-5,5 литра на 100 км пробега. На трассе машина потребляет около 6,5-6,7 литра на "сотню". В сочетании с 57-литровым баком от АЗС до АЗС авто легко может проезжать более 900 км.

Но, по нашему мнению, главное достоинство ZR-V - это подвеска. Многорычажная ходовая позволяет с азартом на разрешенных ПДД скоростях "входить" в повороты на развязках, и при этом себя хорошо чувствовать на "волнистых" и трещиноватых региональных дорожках. На самом деле, комфорта на плохой дороге точно не ждешь от кроссовера Honda, построенного на шасси Civic. Действительно, повод для удивления.

Цена вопроса

Кроссовер Honda ZR-V на украинском рынке предложен в двух версиях - Elegance и Elegance Plus. Стоят автомобили 1 549 900 и 1 569 900 гривен соответственно.

В младшей комплектации уже доступны ряд электронных ассистентов, среди которых система предотвращения столкновения, система распознавания дорожных знаков, система контроля давления в шинах и др. Кроме того, в ней есть бесключевой доступ, система помощи при движении со склона, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема с 8 динамиками и др.

В "Плюсе" также появляется система контроля "слепых" зон, система помощи при выезде с парковочного места задним ходом.

Преимущества и недостатки Honda ZR-V

Сильные стороны японского кроссовера:

Экономичная силовая установка

Большой запас хода

Интересная внешность

Вместительный салон

Недостатки Honda ZR-V