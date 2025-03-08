Тест-драйв Honda CR-V: как гибридная технология изменила популярный кроссовер

Эволюция проверенных линий

Прошло чуть больше шести лет после премьеры кроссовера Honda CR-V пятого поколения, и на смену ему уже пришла новая модель. По статистике, на ключевых рынках модели - в США и Японии - автомобилисты каждые 4-5 лет меняют машину, именно поэтому инженеры и дизайнеры подготовили для потенциальных клиентов новинку. Но чтобы не ломать хорошие продажи полноразмерного кроссовера, в дизайне решили обойтись без революций. Маркетологи дали команду не рисковать имиджем своего бестселлера.

Но при этом со сменой поколения японский автомобиль "прибавил" в габаритах. Напомним, что CR-V - это аббревиатура от Compact Recreation Vehicle, и на главном для себя североамериканском рынке он действительно считается небольшим. При этом длина автомобиля насчитывает 4694 мм (плюс 69 мм по сравнению с предшественником), ширина кузова составляет 1864 мм (на 9 мм больше), высота - 1692 мм вместо прежних 1689 мм, а расстояние между осями теперь составляет 2700 мм - плюс дополнительные 40 мм.

В компании обращают внимание на то, что передние стойки крыши смещены назад, то есть капот стал длиннее, общий силуэт - более стремительным, к тому же корпуса боковых зеркал теперь установлены на дверях. К тому же инженеры заявляют, что жесткость кузова на кручение выросла на 15%.

Вообще, автомобиль шестой генерации проще всего узнать при спереди: он получил "крупнозернистую" решетку радиатора и узкие, немного раскосые фары. Передняя оптика, кстати, полностью светодиодная. Ну а в оформлении задней части кроссовера явно видны черты предшественника: так сразу и не поймешь, чем отличаются изгибы фонарей на моделях пятой и шестой генераций.

Интересно, что для Украины, как и для других европейских рынков, автомобили поставляются с завода Dongfeng-Honda, что в Китае. Дело в том, что производство в Англии Honda закрыла еще несколько лет назад, а в Японии выпуск модели CR-V прекращен. Так что выбор невелик: либо из Нового Света, либо из Китая.

С решеткой в салоне

Салон японского кроссовера во многом унифицирован с семейством хэтчбеков и седанов Civic нового поколения. Так, передняя панель CR-V визуально практически ничем не отличается от младшей модели: та же медиасистема с тачскрином на девять дюймов и аппаратными кнопками, та же цифровая панель приборов, тот же блок климат-контроля. Также фирменный стиль Honda узнается по металлической решетке, тянущейся через все торпедо и за которой скрываются дефлекторы обдува.

При этом архитектура центральной консоли у CR-V другая: последняя разделена на две секции, с параллельным передней панели расположением подстаканников. А еще японские инженеры очень гордятся тем, что под крышкой подлокотника скрывается девятилитровый отсек -- самый большой среди кроссоверов в этом классе. Чувствуется, что основной фокус модели - на американский рынок, именно там ценят такие "емкостные" безделушки.

В эпоху тотальной "цифровизации" приятно крутить старые добрые ручки двухзонного "микроклимата" и листать треки обычными клавишами. Порадовала штатная аудиосистема и восемью динамиками, которые точно воспроизводят верхние и средние частоты и не досаждает чрезмерно "задранными" басами при стандартных настройках.

К материалам и качеству сборки салона никаких вопросов: все органично соединено и ладно собрано, даже на неровной дороге никаких лишних звуков. Широкие кресла вроде и не имеют ярко выраженной боковой поддержки, но при этом не дают спине и ногам "сваливаться" на бок при активном вождении.

На второй ряд садиться - одно удовольствие. Так, двери открываются очень широко, почти на 90 градусов. К тому же, оказавшись там, можно отрегулировать угол спинки второго ряда под себя - до полулежачего. При этом при необходимости продольная регулировка позволяет несколько увеличить объем багажника. В подлокотнике расположилась пара подстаканников, а ниже дефлекторов обдува - пара портов для зарядки гаджетов в дороге.

По словам представителей компании, новый кроссовер получил самый большой багажник в истории модели. Действительно ли его объем рекордный, без точных замеров не скажешь. Но действительно, малым его не назовешь: детская коляска и пара дорожных сумок в нем разместились без проблем.

Полный электрифицированный

На разных континентах Honda CR-V предлагается с разными вариантами силовой установки. В Украине это исключительно бензиновый гибрид. Под капотом героя нашего теста установлен 2,0-литровый бензиновый атмосферный мотор, который работает по экономичному циклу Аткинсона.

При низкой скорости движения он не связан с колесами, а только вращает генератор, который заряжает тяговую батарею. В движение кроссовер приводится электромотором мощностью 184 л.с. Но при езде на высокой скорости ДВС с помощью сцепления подключается к передним ведущим колесам через одноступенчатый редуктор, помогая электромотору. Следить за режимами работы двигателя и трансмиссии можно с помощью интересной графики на панели приборов.

Что касается экономичности, то в городе кроссовер легко укладывается в 6 литров на 100 км пробега. На трассе же все очень зависит от стиля езды: на скорости до 110 км/ч машине хватит тех же 6-6,4 литра на 100 км. Если же ехать "хорошо за 100", то аппетит поднимается ближе к 8 литрам на каждые 100 км пробега. Но стоит учитывать, что тестовый автомобиль - полноприводный. На нем установлена традиционная муфта, которая отвечает за подключение задней оси.

Не стоит ожидать от японского авто ураганной динамики. При этом автомобиль охотно следует за педалью газа, а запас тяги ощущается даже при обгонах на узких дорогах между областными центрами. Ощущение динамики немного портит трансмиссия, "не обученная" имитировать ступенчатый разгон, но таков уж он, почти электромобильный стиль.

Ходовая часть CR-V со сменой поколений радикально не изменилась, но была модернизирована. Передние стойки McPherson и задняя "многорычажка" смонтированы на усиленных подрамниках, также изменены характеристики и расположение задних пружин. Новый CR-V с минимальными кренами входит в повороты, при этом в погоне за управляемостью "хондовские" конструкторы не забыли о плавности хода.

Автомобиль сглаживает практически всю дорожную мелочь вроде стыков, люков, трещин в асфальте, а со средними и крупными выбоинами справляются упругие элементы подвески. Клиренс в 208 мм позволяет уверенно чувствовать себя на грунтовых дорогах. Но будьте внимательны с острыми ветками и кустами: авто фактически не имеет защитного "периметра" из неокрашенного пластика, все детали обвеса покрыты краской и лаком.

Цена вопроса

Гибридный кроссовер на украинском рынке представлен в трех исполнениях: Elegance, Elegance+ и Advance. В "базовом" Elegance машина стоит 2 043 900 грн. За доплату в 53 000 грн можно получить полноприводную машину. Более дорогие комплектации Elegance и Elegance+ имеют безальтернативную трансмиссию 4х4 и стоят 2 190 600 грн и 2 368 800 грн соответственно.

Интересно, что уже в ближайшее время на наш рынок должна выйти и плагин-гибридная версия Honda CR-V, которая может подзаряжаться от внешнего источника энергии и проезжать до 82 км на электротяге. Цены на эту версию будут объявлены несколько позже.

Преимущества и недостатки Honda CR-V

Сильные стороны кроссовера

Вместительный салон и багажник

Баланс цифровых технологий и аналоговых клавиш в салоне

Экономичная силовая установка

Узнаваемая внешность

Наличие полного привода

Недостатки Honda CR-V