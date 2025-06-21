Тест-драйв Ford Ranger Raptor: преимущества, недостатки и конкуренты экстремального пикапа

Большие колеса и массивные подножки

Приставка "Raptor" прописалась в модельной линейке в 2010 году. Таким именем величают спортивные версии внедорожников и пикапов бренда. В общем, метод превращения эмоционально уравновешенного пикапа в покорителя бездорожья инженеры Ford уже хорошо изучили. На самом деле рецепт прост: поднять, расширить, увеличить.

Внешне Ranger Raptor отличается от стандартных собратьев расширенными колесными арками, высокопрофильными шинами на 17-дюймовых колесах, массивной решеткой радиатора с крупными буквами с названием бренда и силовыми бамперами.

Также узнать модель можно по фирменному яркому оранжевому цвету, в который окрашен герой нашего теста. Интересно, что модель можно выбрать и в более взвешенных цветах - сером или черном. Но разве так интересно? Также узнать модель на парковке супермаркета, или на берегу озера помогает фирменный пакет графики по всему кузову.

Как и раньше, Ford Ranger Raptor предложен только с двухрядной кабиной. Спереди хорошо заметна массивная защита двигателя, которая выполнена из высокопрочной стали толщиной 2,3 мм.

Интересно, что для лучшей аэродинамики и лучшей проходимости буксировочные крюки спереди скрыты за специальными крышками. Доступ к ним - только с использованием фирменного инструмента. Но понадобится ли он машине с таким клиренсом и внедорожным арсеналом, о котором мы поговорим позже?

Равнение на центр

В салоне водителя и переднего пассажира встречают спортивные кресла с красным декором. Особенность довольно "пухлого" спортивного руля - наличие спортивной нулевой метки, которая выполнена в виде красного контрастного "колечка" в верхней части.

При этом герой нашего теста оказался довольно удобным на трассе: широкие диапазоны регулировки водительского кресла и высокая посадка обеспечивают наилучшие условия для "дальнобойного" вояжа. Для более удобной посадки переднему ряду предложено сразу по две ручки - на потолке и на передней стойке.

При этом Raptor имеет очень богатое оснащение: на машине штатно установлены виртуальные приборы с особой графикой, медиасистема с 12-дюймовым вертикальным экраном, аудиосистема Bang & Olufsen и др. Кстати, штатный инфотеймент удобно прорисовывает Apple CarPlay, что довольно редко встретишь в машинах с вертикальной ориентацией центрального экрана.

На руле и трансмиссионном тоннеле собралось несколько эксклюзивных клавиш. Например, селектор переключения режимов на центральной консоли, которых в авто 7. Особый режим - Baja, с помощью которого можно на максимальной скорости "лететь" по дюнам.

На руле расположилась кнопка R, позволяющая настроить индивидуальный Raptor-режим. Также уникальной для модели является кнопка с изображением руля, позволяющая настроить остроту управления. Третий эксклюзив модели - настройка подвески, а четвертый - это кнопка настройки громкости выхлопной системы. И здесь есть четыре режима: тихий, нормальный, спортивный и Baja. И разница между самой громкой и тихой достаточно существенная.

Наличие огромного багажного отсека за спинками сидений второго ряда - это одновременно преимущество и недостаток. Недостаток заключается в том, что, как правило, в пикапах нет места для мелких и чистых вещей типа рюкзака с ноутбуком.

Нет такого пространства и в "Форде". Но у Ranger Raptor есть большая ниша в подлокотнике, два подстаканника, две маленькие ниши на центральной консоли, а также слот для беспроводной зарядки смартфона. Также есть бардачок в центральной консоли, ниша для мелочей и еще один бардачок. Словом, для действительно мелких вещей места здесь хватает.

Тысяча и одна смена

Герой нашего теста оснащен бензиновым битурбомотором EcoBoost V6 на 3,0 литра, выдающим 288 л.с. и 491 Нм. Вместе с ним работает десятиступенчатый "автомат" и автоматически подключаемая система полного привода с муфтой на передней оси. При этом по умолчанию автомобиль заднеприводный. Этого мотора машине хватает "с головой".

О ловкости пикапа говорит один факт. Даже в спортивном режиме, когда активируется система 4х4, при стремительном старте с места машина буксует всеми четырьмя колесами. Когда активирован только привод на заднюю ось, то вообще интенсивно стартовать не стоит - только зря попалите резину.

Создает соответствующее настроение оригинальная выпускная система с электронноуправляемыми заслонками и четырьмя режимами работы.

Судя по модернизациям подвески, американский пикап предназначен для быстрой езды по разбитым дорогам. Поэтому его основная особенность - серьезно переработанное шасси. Если базовый Ranger имеет рессорную заднюю подвеску, то "Раптор" имеет пружины "по кругу". А главное - дорогие амплитудозависимые амортизаторы Fox Live Valve: при небольших ходах штока они обеспечивают хорошую плавность хода, а на разбитой дороге радуют фантастической энергоемкостью, ведь на последней четверти жесткость максимальная.

Также более жесткими стали лонжероны самой рамы, установлено более мощное крепление запасного колеса (оно обычно расположено под задним свесом). Алюминиевые рычаги передней подвески у "Раптора" оригинальные, более жесткие, чем у базового пикапа. Как и раньше, задний мост имеет механизм Уатта, уменьшающий поперечные перемещения балки относительно автомобиля.

Для чего все эти сложности? Уж очень просто. На разбитой "грунтовке", где кроссовер, или пикап не поедет и 50 км/ч, и руль едва не будет выбивать пальцы, герой нашего теста легко сможет ехать и 80, и 90 км/ч. Более того, автомобиль даже готов прыгать. Но выполнять такие "акробатические этюды" стоит только на закрытых трассах: даже в отдаленном поле можно "найти" рыбака, или детей на велосипедах.

Есть у такого резвого автомобиля и особенность, которую даже недостатком не назовешь - это очень хороший аппетит. По городу автомобиль легко потребляет 17-18 литров, при резвой езде на оффроаде можно "дотянуть" показатель расхода топлива и до 20 литров на 100 км пробега. По трассе же с активированным круиз-контролем машина "ест" около 11 литров бензина.

Цена вопроса и конкуренты

На украинском рынке Ford Ranger Raptor доступен с парой силовых агрегатов. Базовым является 2,0-литровый турбодизель на 210 сил. Просят за машину с этим двигателем от 3 339 398 грн. Пикап с бензиновым 3,0-литровым мотором, которым оснащен герой нашего теста, оценен в 3 636 218 грн.

В отличие от дизельного варианта, в арсенале "бензинки" - активная выхлопная система, режимы настройки амортизаторов. При этом дизельные авто имеют блокировку переднего межколесного дифференциала и предпусковой подогреватель.

На европейском и американском рынке у Ranger Raptor есть несколько конкурентов среди "заряженных" пикапов. Но в Украине они официально не представлены. Зато ближайшим конкурентом является Jeep Wrangler. Полноразмерный внедорожник американского бренда оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 272 л.с. и 8-диапазонным "автоматом". Цены на машину в единственной комплектации - от 3 389 800 грн.

Преимущества и недостатки Ford Ranger Raptor

Сильные стороны спортивного пикапа:

Эффектная внешность

Динамичный двигатель

Удобное место водителя

Атмосферный звук мотора

Недостатки Ford Ranger Raptor: