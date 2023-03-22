Технология победы. Как появились Starlink в Украине и чем они помогают фронту

До полномасштабного вторжения России терминалы Starlink многие украинцы считали чем-то не очень нужным. О продукте компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска, предоставляющего доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты, узнавали в основном из-за широкой мировой медийности.

Российская агрессия все изменила: за год большой войны в условиях разрушения критической инфраструктуры терминалы Starlink стали спасительными точками связи для военных и гражданских. За это время украинская общественность не раз оправданно обижалась на Илона Маска за его скандальные заявления, а сам сервис SpaceX часто критикуют за медлительность и ошибки.

РБК-Украина узнавало, как Starlink помогают военным и гражданским и что изменилось с тех пор, как терминалы начали активно завозить в Украину.

Почему Starlink не были нужны в Украине раньше

Доступ к интернету и связи в Украине до вторжения России регулярно улучшался. За 2020 год в Украине стало на 2 миллиона больше пользователей интернета, а в начале 2021-го их было уже около 30 миллионов. Оптическим интернетом к 24 февраля было покрыто уже более 90% территории государства.

Да и цены на связь в Украине значительно ниже, чем в Европе, а качество мало чем уступает: за условные 150 гривен в тарифе любого оператора можно получить возможность и удаленно работать, и смотреть фильмы, и неограниченно пользоваться соцсетями. Поэтому необходимости в станциях Starlink просто не было. Да и цена считалась космической: платить 500 долларов за саму станцию и 75 долларов абонплаты мало кто был готов.

По качеству интернета, банковских услуг, в сфере питания и других моментах мы уже были далеко впереди многих стран, делится с РБК-Украина мнением волонтер и IT-специалист с 20-летним опытом Святослав Потеенко. Во время войны он основал благотворительный фонд "Зоряні Котики" и вместе с другими волонтерами завез в Украину уже более 400 Starlink на нужды военных.

"Так вышло, что в Украине не внедряли "промежуточные" технологии, которыми в мире пользуются десятки лет. Мы взяли только самое новое, и это позволило сразу "перепрыгнуть" в 21 век. Тем временем в США до сих пор выписывают чеки, потому что просто так привыкли. Во многих развитых странах и сейчас пользуются факсами и дискетами. У нас эта инерционность просто не успела появиться", – говорит он.

В предыдущие годы компания SpaceX тоже не рассматривала Украину как потенциально выгодный рынк. Поэтому было мало понятно, для чего это и Украине, и самому Илону Маску, говорит IT-специалист.

Переговоры между украинским Министерством цифровой трансформации по включению Украины в сеть компании начались еще в 2021 году, рассказывают РБК-Украина в ведомстве. Но в 2022-м началось российское вторжение, которое фактически изменило все. И вывело переговоры на совершенно новый уровень: о поставках терминалов Starlink удалось договориться фактически за один день.

Фото: Терминалы Starlink не использовали в Украине до вторжения России (Getty Images)

Связь за любые деньги. Как Starlink появились в Украине

С первых минут вторжения в Украину Россия разрушила базовые станции мобильных операторов, люди оставались без связи. Оккупанты грабили офисы провайдеров, уничтожалась фактически вся наземная инфраструктура. В этот момент Украине стала необходима связь за любые деньги.

"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается оккупировать Украину! Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса – российские ракеты атакуют граждан Украины! Просим вас предоставить Украине станции Starlink", – написал в Twitter через два дня после вторжения оккупантов глава министерства Михаил Федоров. Илон Маск отреагировал оперативно: он согласился предоставить Украине терминалы Starlink.

"Он быстро отреагировал на призыв Михаила Федорова предоставить Украине надежную спутниковую связь. Это произошло в тот момент, когда спутники Viasat были атакованы российскими хакерами – и нам особенно важно было отстроить критическую инфраструктуру. Первые терминалы были переданы несколько дней. Тогда и началась история использования Starlink в Украине", – рассказывает РБК-Украина о переговорах Егор Дубинский, заместитель Министра цифровой трансформации.

Сегодня сам Михаил Федоров не скрывает, что у сотрудников министерства есть личные связи с руководителями и сотрудниками SpaceX. С Илоном Маском Федоров лично общается в одном из мессенджеров.

"Это упрощает решение всех кризисных аспектов по обслуживанию терминалов. Часто компания идет на встречу, особенно когда дело касается поддержки работы волонтерских терминалов и тех единиц, которые мы получили от доноров. Благодаря этому контакту 24/7 нам гораздо легче внедрять новые технологии и восстанавливать связь в Украине", – добавляет Егор Дубинский.

Многие говорят, что в этих договоренностях Украине на руку сыграла эпатажность Илона Маска и его желание участвовать в глобальных процессах. И теперь, спустя более года большой войны, едва ли не каждое подразделение ВСУ на 10 военных имеет свой Starlink. Терминалы остаются важными для связи и помогают удерживать наш фронт.

"Это как "Звездные войны". Зачем Starlink нужны на фронте

Без связи на фронте невозможно ничего – ни координация, ни контроль оперативной обстановки. Благодаря связи, наш фронт не только держится, но и успешно отвоевывает территории. С первых месяцев войны Starlink сыграли в этом едва ли не ключевую роль, убежден Святослав Потеенко.

Фото: Если оккупанты украдут терминал, после вывоза его из зоны действия в 20 километров он перестанет работать (Getty Images)

В действительности на самой линии столкновения Starlink как таковых нет: в окопах у военных есть другие задачи. Терминалы чаще используются на небольшом расстоянии от фронта – там, где это безопасно для операторов, которым необходима связь.

У окупантов в начале вторжения была гораздо сильнее радиоразведка и средства подавления связи. Они могли легко прослушивать и определять местонахождение наших войск. Ситуациясущественно изменилась, когда в Украину начали завозить множество разнообразной техники.

Сегодня на официальном сайте, где продают Starlink, в открытом доступе можно увидеть так называемые соты. Это области, где может находиться абонентское оборудование компании. Диаметр каждой такой зоны составляет 20 километров.

Компания Space X может включать и выключать любую соту: тогда спутники не будут ни воспринимать сигнал оттуда, ни давать обратный. В таких местах абонентский терминал будет отображать "no service". Именно в такую ситуацию попадают оккупанты, если пытаются украсть Starlink у наших военных и выносят его за 20-километровую зону действия.

"Это как "Звездные войны": уровень технологий на этой войне очень высок, и эти технологии – на нашей стороне. Очевидно, что такое включение и выключение сот происходит на очень высоком уровне, в тесной кооперации всех сторон – и нашего Минобороны, и Минцифры, и SpaceX, и Госдепартамента. При изменении ситуации на фронте области включаются очень быстро: когда освободили Харьковщину, эти территории мгновенно появились на карте как доступные для связи", – вспоминает Святослав.

Никакая война еще не велась в онлайн-формате, добавляет он. А сейчас благодаря широкополосному интернету весь мир с ужасом наблюдает за тем, какие преступления совершает Россия.

"Все записи пыток, уничтожение городов – все это прямо сейчас помогает нам находить союзников в войне. Благодаря связи и видео с фронта военные благодарят тех, кто в тылу и кто продолжает донатить на армию, чтобы приближать нашу победу", – уверен Святослав. Потеенко.

Раньше "Зоряні Котики" помогали с заказом Starlink для военных на сайте (сделать это с первого раза без знания английского действительно сложно). Дальше целая сеть партнеров-волонтеров помогала адресату получить терминал. Теперь фонд помогает с аккаунтами, потому что бывают блокировки, поломки. Также волонтеры разработали и создают средства маскировки для терминала.

Фото: Средства маскировки помогают "размывать" тепло от терминалов, и тогда Starlink оккупантам не видно ни на фото, ни в тепловизор (предоставлено РБК-Украина)

"Планы врага проваливаются". Как восстанавливают связь на освобожденных территориях

Терминалы Starlink, которые в первые недели после оккупации регионов стали буквально спасительными, начали появляться в городах и селах Киевской области вскоре после того, как туда заходили Вооруженные Силы Украины. Благодаря именно Starlink местные, пробывшие в оккупации месяц, могли наконец-то совершить первый телефонный звонок родственникам и сказать, что они живы.

"Целый месяц я не знала, где моя сестра с ее дочерью и жива ли она. Она живет в Буче, и как только россияне зашли в город, перестала выходить на связь. Когда город освободили, я была готова идти туда пешком, только чтобы их найти. И вот однажды она позвонила. Это удалось сделать, потому что в город привезли эти передвижные терминалы. Так мы узнали, что они выжили. Были без света, без воды, без ничего, но выжили", – делится с РБК-Украина эмоциями киевлянка Татьяна Литвинская.

Оккупанты разрушают вышки мобильных операторов. Ремонтировать многие невозможно просто потому, что это опасно для жизни: сразу можно попасть под обстрелы. В таких условиях спутниковый терминал поставить и дешевле, и проще.

Starlink Украине стали бесплатно передавать международные организации. Они же платили абонплату – в то время обеспечить это денежными средствами из бюджета было крайне сложно, вспоминает в разговоре с РБК-Украина директор по развитию мобильной связи Минцифры Станислав Прибытько.

"После бегства россиян из Киевщины базовые станции операторов в Буче, Ирпене и Гостомеле возобновляли работу именно на таких станциях. Тогда, в начале апреля, видел лично, как это помогало операторам ремонтировать оптическую сеть – основной инструмент связи. Станции передавали местным властям, на объекты критической инфраструктуры. К настоящему моменту международные организации завезли в Украину уже 40 тысяч терминалов", – рассказывает он.

После атак окупантов по энергосистеме терминалы стали основным инструментом для координации восстановления света. Благодаря им взаимодействовали пожарные, спасатели, врачи. То же было и после деоккупации Херсона. А многие из широкоизвестных видео, снятых в свободном от оккупантов городе, удалось выложить в сеть благодаря терминалам спутниковой связи.

Фото: Терминалы сыграли ключевую роль в налаживании связи на деоккупированных территориях (Getty Images)

Сейчас Минцифры обеспечивает терминалами часть пунктов несокрушимости – там их находится около 14 тысяч штук. Но в целом Starlink быть основным каналом связи не может: есть определенные ограничения по трафику. Поэтому там, где возможно, операторы восстанавливают свою привычную связь, как она действовала в мирное время, говорят в Минцифре.

"Особенно зимой можно было услышать, что в телекоме наступил кризис. Но то, что сейчас происходит, я бы кризисом точно не назвал. Телеком хорошо выстоял и, несмотря на ужасные обстрелы, несмотря на попытки оккупантов выключить связь по всей стране, планы врага проваливаются", – убежден Станислав Прибитько.

Скандальный Илон Маск. Почему украинцы критикуют сервис Space X

За год использования Starlink в Украине компания SpaceX меняла свою ценовую политику для украинских клиентов. В августе украинцам стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов. А уже в ноябре тарифы повысили: с 29 декабря абонплата выросла с 60 до 75 долларов в месяц.

На теме терминалов для Украины не раз "отмечался" и сам Илон Маск. Осенью 2022-го он назвал победу украинцев в войне "маловероятной", а платить за Starlink предложил правительству США. Высокопоставленный чиновник Минобороны США тогда заявил, что SpaceX "имеет наглость выглядеть героем", пока другие платят так много, и теперь выставляет им счет на десятки миллионов в месяц. В итоге Маск передумал, заявив, что продолжит финансировать спутники связи в Украине.

"Из того заявления Маска может создаться впечатление, что Starlink компания поставляет Украине чуть ли не бесплатно. Но никакого бесплатного терминала от SpaceX я не видел. За все станции, которые есть в Украине, кто-то платит: государство, волонтеры, международные организации", – говорит Святослав Потеенко.

В феврале 2023-го возник еще один скандал, когда компания Space X "приняла меры", чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками во время войны.

"Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали ее в наступательных целях", – заявила Гвинн Шотвелл, президент и главный операционный директор SpaceX.

Но глава Минцифры Михаил Федоров через несколько дней после этого сказал в интервью РБК-Украина, что в Украине проблем с работой терминалов Starlink не наблюдается. Несколько месяцев назад были изменения от SpaceX в функционировании geofencing, но сейчас все работает.

Фото: Спрос на терминалы Starlink сохранится, потому что они нужны военным на фронте постоянно (Getty Images)

От ажиотажа вокруг Украины компания Илона Маска только выиграла, уверен Святослав Потеенко. Ведь в нашу страну с момента вторжения РФ ввезли по разным подсчетам более 100 тысяч терминалов Starlink. Торговать ими начали и частные продавцы, и ритейл.

Украинцы при покупке Starlink часто сталкиваются с трудностями. Купить станцию напрямую с официального сайта до сих пор непросто. Поэтому многие до сих пор заказывают их в Европу, а оттуда – доставляют в Украину. Служба поддержки отвечает на запрос через 10 дней, в большинстве случаев – стандартной отпиской. Сами терминалы при отправке часто путают, а система оплаты за товар сделана в необычном для Украины формате подписки и привязки банковских карт.

"Сейчас в Украине напрямую мало кто заказывает: после блэкаутов инфраструктура перешла на автономные блоки питания. Их часто перепродают через частные руки. Сейчас легче купить терминал здесь, чем везти через границу или ждать, когда он придет напрямую от компании", – говорит Святослав.

После вторжения РФ мир увидел, как быстро способны работать в Украине и как велика разница между сервисом в Европе и США и в Украине. По мнению волонтера, украинцы для этих рынков слишком прямолинейны, а европейский сервис, напротив, кажется нам медленным. Украинцы готовы работать 24/7, а американские компании не привыкли отгружать товар "день в день", как этого требует Украина. Закрыть дефицитный запрос "на завтра" – такое до сих пор откровенно удивляет компании в Европе и США.

"По моему ощущению, они до сих пор не могут понять, где мы вообще берем деньги на оплату Старлинков и на их обслуживание. Но люди справляются и готовы платить, иначе аккаунт просто заблокируют за неуплату", – считает специалист.

Он прогнозирует, что и этот рынок рано или поздно стабилизируется: имеющиеся у частных владельцев Starlink выкупят и будут дальше либо возить из Европы, либо заказывать компании на сайте напрямую. Военным они так или иначе будут постоянно нужны, потому что терминалы быстро выходят из строя из-за обстрелов.