Митний союз: навіщо Гройсман і Аваков відправили поліцейських шукати контрабанду

Джерела РБК-Україна у політичних колах запевняють, що залучення поліції до роботи митниці – це спроба Гройсмана і Авакова нівелювати на держкордоні роль співробітників Служби безпеки. Іншими словами, - це не що інше, як виклик президенту, якому підпорядковується СБУ.

Кабінет міністрів дозволив поліцейським перебувати у зонах митного контролю. Це суперечить Митному кодексу, кажуть депутати і експерти, але, на думку урядових чиновників, такий крок дозволить посилити боротьбу з контрабандою на держкордоні і направити до державного бюджету додатково від 70 до 100 млрд гривень. Втім, в оточенні глави держави розкритикували ініціативу прем'єра Володимира Гройсмана та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поставивши під сумнів ефективність цих заходів. Джерела в політичних колах запевняють, що справжня мета експерименту - відсунути подалі від митниці економічні підрозділи Служби безпеки, а значить – людей президента Петра Порошенка. Детальніше про це – в матеріалі РБК-Україна.

Минулого тижня Кабінет міністрів прийняв постанову, яка дозволяє поліцейським цілодобово перебувати у зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях, де органи ДФС здійснюють митні перевірки. Поліцейським поставлене завдання шукати контрабанду. Крім того, згідно з постановою, поліцейські та інші працівники МВС отримають доступ до системи митного оформлення "Інспектор-2006". За словами в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана, вже з цього тижня Нацполіція буде працювати у пунктах пропуску і разом з митниками "вести аналітичну роботу щодо ризикових груп товарів".

Як це буде працювати? Для початку Міністерству внутрішніх справ належить відібрати поліцейських, які зможуть перебувати в зонах митного контролю, повідомивши про це ДФС і Прикордонну службу. Щомісяця, починаючи з вересня, МВС і Мінфін з ДФС повинні будуть подавати звіти про результати експерименту, запланованого до кінця цього року.

Як повідомив Продан, у п'ятницю 22 червня мав бути підписаний спільний наказ МВС і Мінфіну з приводу того, як саме повинні взаємодіяти митники і поліцейські. "У документі будуть врегульовані всі нюанси загальний дій", - написав чиновник на своїй сторінці у Facebook.

У ході спільної роботи ДФС і поліцейські, приміром, будуть відслідковувати і вносити в базу даних авто, які документально без товару більше п'яти разів на місяць перетинають кордон. Це один з прикладів критеріїв ризиковості. Огляд таких транспортних засобів проводитиметься у 100% випадках, випливає з протокольного рішення Кабміну, прийнятого разом з постановою минулої середи.

Фіскали і поліція також повинні будуть контролювати переміщення товарів під час їх ввезення в режимі внутрішнього транзиту, щоб запобігти оформлення їх як товарів з низьким податковим навантаженням. Буде проводитися подвійний огляд товарів за ризиковими операціями на кордоні та внутрішній митниці для порівняння кількості і якості товару.

Справа на 4 млрд доларів

З появою поліції на митниці Гройсман розраховує підвищити ефективність боротьби з контрабандою. "Ми маємо десятки мільярдів гривень, які сьогодні за участю "схемників", в тому числі і представників влади, йдуть повз державний бюджет", - заявив у минулу середу прем'єр-міністр. За його словами, у минулому році комплекс заходів на митниці дозволив залучити до держбюджету додатково 70 млрд гривень. Але в цьому році, як зазначив глава уряду, "з'явилися нові схеми, які слід жорстоко карати і припиняти".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, підтримавши експеримент прем'єра, заявил, що через контрабанду повз бюджет вислизає від 70 до 100 млрд гривень або близько 4 млрд доларів. Говорячи про боротьбу з контрабандою, Аваков запевнив, що нікому з порушників поблажок не буде. "Чи це будуть однопартійці з партії або фракції, чи це будуть люди з високих кабінетів – Кабінету міністрів, Адміністрації президента, люди в погонах, люди з моєї системи - ми тут станемо на дуже жорстку і формальну позицію. Я хочу, щоб всі це розуміли", - не без долі пафосу заявив міністр, пообіцявши, що Кабмін внесе в Раду законопроект, який повертає кримінальну відповідальність за контрабанду.

В оточенні президента Петра Порошенка дали зрозуміти, що ідея Гройсмана і Авакова відрядити поліцейських на митницю, м'яко кажучи, далеко не найвдаліша. За словами Генерального прокурора Юрія Луценка, рішення уряду саме по собі законне, але поліцейські нічого не можуть робити на території митного поста, оскільки їм це забороняє стаття 332 Митного кодексу. "У минулому році одна служба ходила туди - СБУ, тепер інша служба буде мати цю монополію - МВС. З моєї точки зору - і те, і те є неприйнятним. Перевіряти роботу посадових осіб ДФС, а також правильність митного оформлення потрібно колегіально. Це єдина умова, що не буде корупційних ризиків", - заявив Луценко.

Голова комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна (БПП), близька до оточення президента, ініціативу уряду називає "виключно піаром". "Нічого спільного з реальними змінами у цій сфері - боротьби з корупцією та порушеннями законодавства правоохоронцями - такі зміни не мають", - вважає вона. Ключове питання, на думку депутата, у тому, чому прем'єр-міністр, знаючи про наявність контрабанди та тіньових схем на митниці, вирішив боротися з нею тільки зараз.

"Чому два роки нічого не відбувалося? Невже два роки не знали озвучену цифру втрат у зв'язку з величезною корупцією на митниці? Чому саме зараз виникла така ініціатива? Адже якщо таким чином - без внесення змін у відповідне спеціальне законодавство - можна вирішувати питання, то чому раніше постановами Кабміну не вирішувалися інші нагальні питання, пов'язані з митницею?", - обурюється голова комітету.

У неформальних розмовах джерела РБК-Україна у політичних колах запевняють, що впровадження поліції в роботу митниці – це спроба Гройсмана і Авакова нівелювати на кордоні роль співробітників Служби безпеки. Іншими словами, - це не що інше, як виклик президенту, якому підпорядковується СБУ.

Зіштовхнути лобами МВС і СБУ

Южаніна побоюється, що прем'єр-міністр подібними методами боротьби з митними порушеннями може спровокувати конкуренцію між МВС і СБУ. "Так робити не можна, оскільки ми можемо отримати велике протистояння всередині правоохоронних органів, замість того, щоб вирішувати дійсно нагальні питання. Якщо хтось і повинен бути присутнім у зоні митного контролю, то це тільки СБУ. Зараз це право надають Національної поліції. Питання - для чого? Тобто зараз ці два органи будуть між собою конкурувати, адже СБУ ніхто не позбавив цього права, вони зможуть заходити і здійснювати свої контролюючі функції", - пояснює Южаніна. Вона вважає, що від такого протистояння між правоохоронними органами постраждає бізнес.

Разом з тим, у розмові з РБК-Україна один з колишніх співробітників митниці, який побажав не називати його ім'я в публікації, зазначив, що навряд чи в уряду є шанси нівелювати роль СБУ і прибрати її співробітників з митниці. "Ніяких "сбушників" звідки не відженуть. СБУ тепер самі будуть ловити поліцейських. Вони погано розуміють, як працює управління "К". Якщо вони думають, що "сбушники" - простаки, то вони сильно помиляються. Вони намуштровані у цих питаннях професіонали", - говорить співрозмовник.

Екс-заступник голови Державної фіскальної служби Костянтин Лікарчук, який у 2015 році займався митним напрямом у ДФС, в коментарі РБК-Україна припустив, що рішення уряду відрядити поліцейських на митницю дійсно направлено чи на нівелювання ролі Служби безпеки, або це якісь політичні ігри і перенаправлення певних грошових потоків з однієї кишені в іншу "Але це не має ніякого відношення до задекларованої мети – до боротьби з корупцією на митниці", - переконаний експерт.

Лікарчук запевняє, що ідея з експериментом суперечить Митному кодексу. І до того ж, на його думку, вона не буде ефективною, як очікують в уряді. "Силових методів недостатньо, щоб ефективно боротися з контрабандою. Необхідна аналітична робота, обмін даними з сусідами, але ні того, ні іншого немає. Приставляючи поліцейських до кожного митника, менше корупції не стане. Її стане більше, тому що поліцейські теж будуть брати гроші. У результаті вийде, ціна корупції дещо збільшиться", - говорить Лікарчук.

Крім того, Лікарчук вважає, що оскільки присутність поліцейських в зоні митного контролю суперечить Митному кодексу, у бізнесу буде привід оскаржити будь-які дії по оформленню товарів. "Суди будуть це скасовувати, тому що з точки зору Митного кодексу є абсолютно чітка позиція – ніхто не може приймати участь у митному контролі, крім співробітників ГФС", - пояснив він виданню.

Не ті методи

Як зазначила голова підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу профільного комітету Ради Тетяна Острікова (фракція "Самопоміч"), Гройсман, можливо, і має намір боротися з контрабандою, однак використовує для цього не зовсім правильні методи і заходи. "Митний кодекс в нашому уряді, очевидно, не читали. Декларуючи правильні речі про боротьбу з контрабандою, уряд використовує неправильні способи вирішення цієї проблеми. Всесвітня митна організація і відповідні підрозділи Європейської комісії наполягають на тому, що боротьбу з порушенням митних правил повинна здійснювати сильна митна адміністрація і в її складі має бути потужний митний пост-аудит контроль", - говорить Острікова.

У світі є кілька механізмів, які потрібно реалізувати для припинення порушень митних правил, підкреслює депутат. "По-перше, це наявність сильної митної адміністрації. По-друге, це неможливість реалізації всередині країни незаконно ввезеного товару, тобто, контроль за рухом товару по ланцюгу постачання до кінцевого споживача. І, по-третє, це наявність дієвого пост-аудит контролю. Наш мудрий уряд вирішив знехтувати цими трьома пунктами і винайти свій велосипед у боротьбі з контрабандою", - додає депутат.

І що важливо, за її словами, з 2012 року контрабанда товарів широкого споживання декриміналізована, а значить - не є кримінальним злочином. З чого випливає, що повноваження правоохоронних органів, зокрема СБУ і МВС, по боротьбі з контрабандою - під великим питанням, вважає депутат. "Оскільки це не злочин, а є економічним митним правопорушенням, відповідальність за яке передбачена Митним кодексом, то боротьба з порушенням митних правил покладено на спеціалізовані підрозділи ДФС. Згідно із законом про Нацполіцію, законом про СБУ, ні в одного з цих органів немає функцій припиняти порушення митних правил. Виникає питання про законність їх дій у такому випадку", - говорить вона.

Замість тимчасових союзів митників і поліцейських, на думку Ніни Южаніної, владі варто створити єдиний правоохоронний орган, який би здійснював розслідування у сфері економіки, в тому числі і ті, якими зараз займається Служба безпеки. "Якщо це стосується корупції на митниці, то дійсно ці функції може виконувати Національне бюро фінансової безпеки (НБФБ). Причому не шляхом присутності в зоні митного контролю, а виходячи з аналітики, яка у нього буде", - говорить депутат. Нагадаємо, Южаніна разом з колегами лобіює створення такого органу у вертикалі влади президента.