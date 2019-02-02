Є така партія: навіщо Яценюк зібрав з'їзд, але в президенти не пішов

Из всех политиков, занявших высшие государственные посты после Революции достоинства, Арсению Яценюку, пожалуй, повезло меньше всего, если считать по итогам всей пятилетки. Неожиданная победа "Народного фронта" на парламентских выборах 2014 года обернулась грандиозным падением рейтинга несколько лет спустя. Патриотического содержания билборды, массово появившиеся на улицах с прошлой осени, не помогают – поддержка НФ и его лидера по-прежнему около половины процента. Похоже, именно Яценюка и его партию непредсказуемый украинский народ почему-то назначил главным виновником того, что зажить по-новому так и не получилось.

При этом "Народный фронт" продолжает сохранять непропорциональное рейтингу влияние на процессы в стране. Без фракции НФ в парламенте почти нереально провести ни одно успешное голосование, она широко представлена в правительстве и во всей исполнительной власти. Один из "фронтовых" лидеров, Арсен Аваков, контролирует значительную часть всего силового ресурса, нередко определяющего фактора на любых украинских выборах. С премьером Владимиром Гройсманом у НФ тоже сложились отличные отношения, вплоть до потенциального совместного политического проекта. Подобная ситуация могла бы вполне устраивать вторую по значению партию власти, если бы не приближающиеся выборы, на которых без народной поддержки не обойтись никак.

Перед съездом второго февраля у "фронтовиков" было несколько опций.

Первая, наиболее очевидная, - выдвижение собственного кандидата на выборы, самого Яценюка. Такого варианта больше всего опасались на Банковой. Сейчас Петр Порошенко находится в удобной позиции единственного представителя власти, что позволяет ему записывать на свой счет любые достижения страны за последние пять лет. Выдвижение Яценюка или любого другого кандидата из властного лагеря, того же Гройсмана или киевского мэра Виталия Кличко, почти наверняка похоронило бы шансы на второй президентский срок.

В ноябре-декабре прошлого года Яценюк объездил региональные организации партии, в которых многие местные фронтовики накануне выборов пребывали в растерянности: что дальше, куда мы идем, с кем именно, и – главное – есть ли смысл держаться вместе или каждому стоит искать свое место в альтернативных политпроектах. Большинство партийцев высказались за то, чтобы лидер лично пошел в президенты. Но против оказался сам лидер. Как объяснил Яценюк на съезде, "после массовой дискредитационной кампании сегодня нет достаточной высоты, чтобы выиграть выборы президента". О том, что за "массовой дискредитационной кампанией" в свое время, весной 2016 года, стояли в основном заклятые друзья с Банковой, Яценюк, естественно, промолчал.

"Зачем идти на выборы, если точно не выиграем, выбросить кучу ресурсов просто, чтобы согреться?" - говорит собеседник в штабе НФ. Тем более, результат в два-три процента голосов (хотя сам Яценюк вроде бы говорил, что мог набрать целых пять) – не лучший задел перед парламентскими выборами. Лузеров никто не любит, избиратели в частности.

В то же время, полностью игнорировать президентскую кампанию – тоже не вариант. При отсутствии реальной избирательной работы партийные структуры неизбежно атрофируются.

Потому очевиден был второй вариант – публично поддержать кого-то из фаворитов, Порошенко или Юлию Тимошенко. Например, за последнюю, по мнению ряда источников, выступает один из главных партфункционеров НФ Николай Мартыненко. Упомянутый выше Арсен Аваков пока занял нейтрально-выжидательную позицию, но с уклоном в сторону Туровской. Против Тимошенко и, соответственно, за действующего президента – Андрей Парубий и Александр Турчинов.

"Поддержать кого-то сейчас – это гарантированный раскол, ни одна из внутренних групп не смогла бы навязать свою линию, другая бы просто откололась. А нам важно пройти президентскую кампанию с минимальными потерями и сохранить свою субъектность – это точка компромисса, на которую в итоге согласились все", - рассказывает собеседник в штабе НФ.

Так что в итоге был выбран третий вариант: заявить о себе как о полноценном участнике политического процесса, напомнить о былых заслугах, от украинизации до защиты от российской агрессии (этому была посвящена львиная доля всех выступлений на съезде), мобилизовать рядовых партийцев – но на президентские выборы не идти ни в каком формате и никого публично не поддерживать. Впрочем, тональность выступления Яценюка, стоящего на растяжке между пропорошенковским и протимошенковским крыльями своей партии, была более лояльной к действующему президенту. Акцент на важности вступления в ЕС – повторение ключевого тезиса Порошенко с вторничного форума. "Даже не популизм, а большевизм", который по словам Яценюка, проявляют люди из "списка кандидатов" - своего рода привет Юлии Владимировне.

Успех на парламентских выборах и участие в новом правительстве – главная озвученная на съезде цель. В принципе, ради этого и собирались. Потому НФ и дальше будет ставить агитационные палатки и развешивать билборды – иначе на фоне рекламы многочисленных кандидатов в президенты просто забудется окончательно. Тем более, финансировать это можно за бюджетные деньги, регулярно перечисляемые парламентским партиям Нацагентством по предотвращению коррупции.