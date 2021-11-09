Таблетка порятунку або фантомна пігулка? Які дві фармаінновації від COVID-19 чекають світ найближчим часом

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман про створення фармацевтичними гігантами ліків проти COVID-19

Коронавірус з нами вже майже два роки, і весь цей час новини про боротьбу людства з інфекцією займають перші шпальти газет та інформаційних сайтів. Новини — тривожні і обнадійливі, достовірні і не дуже. Але погляди кожного, хто вміє не тільки читати, а й думати, щодня падають на ці новини. І цей факт абсолютно зрозумілий, адже вони нагадують зведення з полів битв за кількістю постраждалих від пандемії людей.

Для прикладу: в одній з найбільш кровопролитних і запеклих воєн, Першій світовій війні, що тривала понад 4 років, з боку Антанти, що об'єднувала 22 країни, загинуло близько 5,5 мільйонів осіб. За менш ніж 2 роки пандемії, тільки за офіційними даними, а ми з вами не дуже довіряємо офіційної статистики деяких країн, коронавірус забрав життя понад 5 мільйонів жителів Землі. Тільки вдумайтеся, страшна війна, що підірвала економіку всього світу(!) на цілі десятиліття, і крихітний вірус, невиразний без електронного мікроскопа. Вдумайтеся, щоб усвідомити серйозність того, що відбувається…

Але сьогодні людство отримало багатообіцяючі новини. Наприкінці минулого тижня відразу дві фармацевтичні компанії: фармацевтичний транснаціональний гігант Merck спільно з американською біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics і компанія Pfizer, що виробляє найефективнішу сьогодні вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech, оголосили про створення противірусних препаратів, що дозволяють ефективно боротися з ковід-інфекцією.

Після винаходу специфічних вакцин це відкриття стало найбільш очікуваним і оптимістичним для завмерлого в очікуванні людства. Як вже давно стало зрозуміло, вакцини дуже важливі, бо запобігають ризику захворювання і тяжкого перебігу захворювання, в десятки разів знижуючи ймовірність важких наслідків і смерті пацієнта. Але, як і будь-яка інша вакцина, вони не дають 100% гарантії. Є люди, які хворіють на корону і після вакцинації. Та й можливості фармкомпаній не дозволяють зробити одномоментно мільярди доз щеплень, щоб їх вистачило для досягнення популяційного, або як його ще називають, стадного» імунітету. Якщо ще врахувати-то неймовірне число антиваксерів, які мають можливість, але не хочуть робити щеплення, можна уявити, яка кількість людей можуть врятувати ці знову винайдені препарати.

Отже, у лікарів незабаром повинні з'явитися два ефективних препаратів, застосувавши які в перші дні недуги, можна запобігти тяжкий перебіг хвороби, госпіталізацію і кількість смертей пацієнтів. Це антивірусний препарат Molnupiravir від Merck і Ridgeback Biotherapeutics і препарат Paxlovid від Pfizer.

Препарати ці — різні як за ефективністю, так і за механізмом дії. Так Paxlovid блокує ферменти, необхідні коронавірусу для реплікації (копіювання) в клітинах, перешкоджаючи можливості розмножуватися в організмі хворого, вражаючи органи і заражаючи інших людей.

Molnupiravir компанії Merck має інший механізм дії, вносячи штучні мутації в геном вірусу.

Повний звіт про клінічні результати Paxlovid ще не опублікований, але Pfizer заявила, що найближчими днями документація про проміжні результати буде передана в FDA для отримання екстреного дозволу на застосування препарату — за тією ж процедурою, за якою реєстрували перші протиковідні вакцини.

Але вже зараз, як заявив генеральний директор компанії Альберт Бурла, ведуться переговори з 90 країнами з приводу поставок нових ліків, яке спільно з препаратом Ritanavir (застосовуваним для лікування вірусу імунодефіциту) зуміло зменшити на 89% ймовірність госпіталізації або смерті пацієнтів з груп ризику, в першу чергу, літніх людей.

А антивірусний препарат Molnupiravir компанії Merck вже визнаний британським регулятором, і заявка на використання ліків на території США передана в FDA. Компанія-виробник вже почала продаж препарату у Великобританії. До кінця поточного року Merck планує виробити десять мільйонів доз препарату, у 2022 році — ще 20 мільйонів доз.

Однак головна відмінність препаратів - у заявленій ефективності проти тяжкого перебігу хвороби: прийом Paxlovid перші три дні з моменту появи симптомів знизив ризик госпіталізації на 89%, а Molnupiravir, за даними клінічних випробувань, знижує ризик госпіталізації або смерті на 50%.

Зараз виробники проводять більш широкі випробування препарату, щоб переконатися, що ризик побічних явищ при їх прийомі мінімальний або зовсім відсутній. Наприклад, компанія припускає, що прийом нових ліків знижує ймовірність зараження коронавірусом при спілкуванні з хворими. Якщо дані підтвердяться, величезна кількість людей з груп ризику зможуть бути захищені.

Фото: Роман Гольдман (facebook.com)

За даними, опублікованими компанією Pfizer, клінічні дослідження проводилися, як заведено, на двох групах пацієнтів. При схожих віці, стані здоров'я, факторах ризику одній групі давали новий препарат, інший — плацебо (пустушку). Тільки 0,8% пацієнтів, які почали приймати ліки протягом перших 3 днів симптоматики, довелося госпіталізувати, і жодного летального результату з початку терапії. У групі, яка не отримала новий препарат, 7% хворих знадобилося стаціонарне лікування, і 7 осіб померли. Але треба пам'ятати, що в клінічних дослідженнях брало участь тільки 1219 хворих. Дуже важливо, що препарати можна отримувати в домашніх умовах, знижуючи навантаження на систему охорони здоров'я. Якщо інформація підтвердиться і ті ж пропорції збережуться при більш широкому охопленні, препарат може врятувати багато життів.

Отже, новини обнадіюють. При цьому треба пам'ятати про дві речі: швидкості виробництва препаратів і їх вартості. За заявою компанії Pfizer очікується, що до кінця 2021 року буде вироблено близько 180 000 доз ліків, і ще 50 млн протягом 2022 року. Вартість курсу лікування поки не оголошується. Merck до кінця поточного року планує виробити десять мільйонів доз препарату, у 2022 році — ще 20 мільйонів доз при вартості препаратів, необхідних на курс лікування, близько 700 доларів.

Тому пам'ятайте, вакцина сьогодні є єдиною можливістю захистити людину. Бережіть себе і своїх близьких!