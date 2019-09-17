Своя комісія: як у Раді домовляються про новий склад ЦВК

Розгляд питання про відставку членів Центрвиборчкому минулої п'ятниці, 13 вересня, стало несподіванкою навіть для багатьох депутатів. Довгий час було незрозуміло, чи збере "Слуга народу" необхідні 300 голосів, пообіцявши іншим фракціям квоти у новому складі ЦВК. Тому не виключалося, що голосування відбудеться лише на цьому пленарному тижні.

У підсумку, вистачило голосів з запасом – відставку ЦВК підтримав 341 депутат. Крім пропрезидентської фракції, голосування підтримали "Опозиційна платформа "За життя", "Батьківщина", група "За майбутнє" та майже три десятки позафракційних. Проти в повному складі виступили "Голос" і "Європейська солідарність".

При цьому якщо "Батьківщина" з моменту появи президентського подання про відставку ЦВК займала гнучку позицію, то лідер ОПЗЖ Юрій Бойко ще в середу різко висловлювався проти цієї ідеї, запевняючи, що претензій до членів ЦВК у нього немає.

Претензії самої "Слуги народу" повністю викладено в самому президентському поданні: ангажованість Центрвиборчкому, підтверджена низкою судових рішень, неможливість досі встановити переможця виборів в 198 мажоритарному окрузі на Черкащині і т.д.

У свою чергу, в "Голосі" і "Євросолідарності" вважають ці звинувачення відверто натягнутими і вбачають в ініціативі Зеленського звичайне бажання взяти і Центрвиборчком під свій контроль. Як заявив лідер ЄС Петро Порошенко, владі це потрібно під конкретні цілі, зокрема, для проведення гіпотетичних виборів на окупованих територіях Донбасу.

У будь-якому разі, у новому складі ЦВК у "Слуги народу" буде більшість, тому що представництво кожної з фракцій і депутатських груп приблизно відповідає розстановці сил в самому парламенті.

Те, що місця в новому Центрвиборчкомі отримають всі фракції і групи, згідно з квотним принципом, підтвердив РБК-Україна заступник голови комітету з питань організації державної влади, член фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

"Згідно з чинним законодавством, існує квотний принцип розподілу місць в Центрвиборчкомі — подобається нам це чи ні. Нам, швидше, це більше не подобається, ніж подобається. Виходячи з тієї підтримки, яка була на парламентських виборах, між фракціями буде розподілено кількість місць у комісії", — пояснив депутат.

Таким чином, у "Слуги народу" розраховують отримати приблизно 60% місць у ЦВК. Виходить, що з 17 місць більшості відійде мінімум дев'ять, решта вісім місць — чотирьом фракціям і одній групі. "Плюс-мінус так. Точна кількість місць поки ще обговорюється з іншими фракціями", — уточнив Качура.

У "Слуги народу" планують розглянути питання перезавантаження ЦВК вже на цьому тижні, але станом на понеділок ще не всі фракції і групи надали своїх кандидатів згідно зі своїми квотами, що може відстрочити процес. У ОПЗЖ вже визначилися зі своїми кандидатами на членство у майбутньому складі ЦВК, заявив вчора Юрій Бойко, однак їхніх прізвищ розкривати не став. Зважаючи на те, що мова йшла саме про "кандидатури", очевидно, ОПЗЖ розраховує отримати принаймні два місця в новій комісії.

Засідання фракції "Слуги народу" з цього питання може відбутися в будь-який пленарний день починаючи з середи, або зранку, або у перерві.

"До того часу ми зберемо всі кандидатури на членів ЦВК. Мені, наприклад, надсилають багато резюме кандидатів, також багато присилають на сайт партії. Я пересилаю їх в секретаріат фракції, вони це опрацьовують і вибирають з цього числа перелік потенційних кандидатів, яких буде розглядати фракція", — розповів Олександр Качура.

Від ідеї зменшити комісію з 17 до 15 осіб, як це було до минулого року, в СН поки відмовилися.

Представник Кабміну в Раді Ірина Верещук прогнозує, що поки буде сформовано тимчасовий перехідний ЦВК". "Тим часом ми приймемо цілісний закон, що реформує Центрвиборчком, який зробить Центральну виборчу комісію аполітичним, незаангажованим органом. Ймовірно, в його складі буде значитися 15 членів", — сказала РБК-Україна Верещук. Але коли саме це може статися, поки невідомо.

В кулуарах обговорюються прізвища трьох діючих депутатів від "Слуги народу", яких фракція може запропонувати на посади в Центрвиборчком — Аліна Загоруйко, Вадим Галайчук і Сергій Кальченко, нинішній глава регламентного комітету ВР. При цьому, за інформацією РБК-Україна, Кальченко має високі шанси очолити ЦВК.

"Я питав і в Аліни Загоруйко, у Галайчука Вадима, чи бачать вони себе у Центральній виборчій комісії. Вони мені не дали конкретної відповіді з цього приводу. Коли партія буде визначатися з кандидатами, я, наприклад, буду рекомендувати Сергія Кальченка, хорошого експерта з конституційного права, експерта Венеціанської комісії", — розповів Качура.

Не визначилися зі своїм кандидатом в ЦВК і в "Європейської солідарності". За словами депутатів з ЄС, це питання буде розглядатися на найближчому засіданні фракції.

На два місця в Центрвиборчкомі претендує "Батьківщина", яка підтримала розпуск виборчої комісії. Тоді як в старому складі комісії, сформованому в минулому році, у партії Тимошенко був лише один представник. З питанням своїх кандидатів на посади в ЦВК "Батьківщина" визначиться на найближчому засіданні фракції, сказав РБК-Україна один з її керівників Сергій Соболєв.

Не виключено, що одним з цих кандидатів може стати Жанна Усенко-Чорна, яка працювала заступником голови Центрвиборчкому з 2007 до 2018 року.

"Ми вважаємо, що Жанна Усенко-Чорна дуже добре справлялася з роботою. Якби там з'явилися такі кандидати, як Жанна Усенко-Чорна, як Андрій Магера (ще один екс-заступник глави ЦВК, - ред.) — Центрвиборчком від цього тільки виграв", — зазначив Соболєв. Саму Усенко-Чорну минулого тижня, коли актуалізувалося питання з перезавантаженням ЦВК, бачили в кулуарах Верховної ради.

Фракція "Голос" розраховує отримати в комісії принаймні одного представника. З цією кандидатурою в "Голосі" повинні були визначитися напередодні під час засідання фракції.

"Ми не підтримували розпуск ЦВК, проголосувавши проти. Ми хотіли, щоб спочатку змінили правила і тільки потім вже говорили про персональний склад. Але оскільки правила гри залишилися колишніми, ми за ним і граємо. Бо як кандидатури вносяться за пропозиціями фракції, до нас зверталися. Поки мова йде про одну кандидатуру", — розповів РБК-Україна перший заступник комітету з питань організації державної влади, член фракції "Голос" Роман Лозинський.

Крім "Слуги народу", голоси за розпуск Центрвиборчкому дали фракції ОПЗЖ і "Батьківщина", а також група "За майбутнє", часто голосує в унісон з партією більшості. Хоча за своїм складом ця група дуже неоднорідна і об'єднує депутатів з різних орбіт впливу. За версією, поширеною серед опозиційних фракцій, в обмін на голоси — ОПЗЖ, "Батьківщина" та частина депутатів, лояльних до Ігоря Коломойського, з групи "За майбутнє" отримають по два місця в новій комісії.

Втім, не виключено, що парламентська меншість отримає і набагато менше представництво. Як розповів РБК-Україна співрозмовник в президентському оточенні, два місця можуть бути віддані ОПЗЖ, а ЄС, "Батьківщина", "Голос" і "За майбутнє" отримають по одному. Таким чином, у "Слуги народу" може виявитися упевнена більшість в ЦВК – 11 членів комісії з 17, що дозволить їм проводити будь-які рішення.