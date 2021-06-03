"Свій" Терехов. Навіщо в Харкові готують удар по президенту

За п'ять місяців до позачергових виборів міського голови Харкова явних претендентів на посаду залишається як і раніше всього два – екс-градоначальник Михайло Добкін та в.о. мера Ігор Терехов. Але в гру вже включилися й інші політичні гравці, які підіграють міській владі. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

На виборах-2020 у Харкові кандидати в мери від партій європейської та патріотичної орієнтації сумарно набрали трохи менше 13% голосів. Тоді вирішальний вплив на хід всієї виборчої кампанії надавав фактор Геннадія Кернеса – його суперпопулярність серед харків'ян в принципі не залишала шансів на перемогу нікому з інших кандидатів.

Однак, і зараз, після смерті Геннадія Кернеса, можливості проєвропейських партій у Харкові навряд чи суттєво зросли. Тобто, пошук єдиного кандидата для них очевидна необхідність. Але після пафосного оголошення про початок переговорів все затихло.

Досягненню результату заважає цілий комплекс об'єктивних і суб'єктивних факторів.

По-перше, при всій своїй "антиросійськості", 11 політичних сил, що вступили в переговори про єдиного кандидата, далеко не єдині в плані цінностей та ідеологій.

По-друге, особисті амбіції і взаємні образи присутні як на рівні вищого керівництва цих партій, так і на рівні Харкова.

По-третє, працюючи під франшизою загальнонаціональних політсил, харківські патріоти часто не тільки не в опозиції до діючої міської влади, а й співпрацюють з нею.

Поки ж всі переговори виглядають як імітація пошуку компромісу, що, з одного боку, дозволяє учасникам виглядати політиками, здатними на конструктивний діалог, а з іншого боку, цей процес – частіше ширма для реальних дій, які своїм виборцям краще не показувати.

"Свій" для всіх

З ініціативою пошуку єдиного кандидата виступила "Європейська солідарність". В якості модератора переговорів виступив волонтер і організатор харківського Євромайдану Борис Редін, досить популярний серед проєвропейськи налаштованих харків'ян.

Щодо самого Терехова, то у велику політику він увійшов під прапорами "Нашої України" Віктора Ющенка – у 2006 році намагався обратися від "НУ" до Верховної ради, але не пройшов. Зате дуже скоро став заступником голови Харківської облдержадміністрації Арсена Авакова, на той момент соратника Віктора Ющенка і, згодом, Петра Порошенка.

Як би далі не розвивалася кар'єра Ігоря Терехова в Харкові, зв'язку з Аваковим він не втратив. Давні зв'язки Терехова зіграли свою роль відразу після смерті Кернеса.

За наявною інформацією, саме Арсен Аваков міг "посватати" його Офісу президента в якості оптимального кандидата на позачергові вибори Харківського міського голови. І тепер можна припускати сказати, що Терехов – кандидат, "сертифікований" владою.

Крім цього, як зазначає блогер Сергій Розенбаум, з Тереховим зараз працює політтехнолог Дмитро Касьянов, фахівець з виборчих "сіток" та інших технологій. Касьянова міг допомогти залучити Олександр Грановський, друг харківського олігарха Павла Фукса, який прямим текстом сказав, що на позачергових виборах мера Харкова підтримає саме Терехова.

Дмитро Касьянов дуже яскраво відзначився на довиборах у ВР України в Чернігові в 2015 році. Там він забезпечував перемогу Сергію Березенку, як повідомлялося, шляхом організації виборчих "пірамід". По всій видимості, тепер таким же чином він має намір допомогти і Терехову, якщо інформація про роботу на нього Дмитра Касьянова підтвердиться остаточно. Логічно припустити, що без скандалу теж не обійдеться.

Під виборчі "сітки" вже готується введення "карти харків'янина", яка дозволить взяти на точний облік всіх виборців міста і полегшить реалізацію всіляких виборчих схем. У тому числі тих, в яких Касьянов великий майстер.

У політтехнологічній підтримці від представників колишньої влади доходить до смішного – на нинішніх передвиборчих білбордах Ігоря Терехова були помічені слогани схожі на ті, з якими в 2019 році на вибори до ВР по 169 мажоритарному округу в Харкові йшов Олександр Грановський.

Політичний експерт Юрій Гаврилечко звертає увагу на явну суперечливість ситуації з підтримкою Ігоря Терехова.

"Терехов розраховує розіграти комбінацію в дусі Геннадія Кернеса, який вміло "продавав" себе як зручного для Порошенка. Геннадій Адольфович дружив з адміністрацією Порошенка, і в той же час Кернес був в альянсі з "Самопоміч" в міськраді. Але то Кернес. А "хитрість" Терехова вже помітна неозброєним оком", – говорить політолог.

Але навіть якщо припустити малоймовірне – поява єдиного кандидата від проєвропейських сил Харкова – його можливий кращий результат навряд чи перевищить 15%. І це не може бути участю заради участі.

Головним завданням такого кандидата буде мобілізувати відповідний електорат з тим, щоб у другому турі голосування переконати його підтримати Ігоря Терехова.

Втім, будь-який скандальний результат виборів у Харкові буде ударом саме по президенту, що для опонентів влади буде до речі на найближчих парламентських і президентських виборах.