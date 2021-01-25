Своїм шляхом. Чому в Європі посилюють карантин, а в Україні послаблюють

Влада вирішила не продовжувати локдаун і повернутися до обмежень, передбачених для "помаранчевої зони". Це означає, що з 25 січня знову відчиняться всі магазини, кафе, торгово-розважальні центри тощо.

У Кабміні переконують, що післяноворічний локдаун був необхідним, щоби стримати приріст хворих у результаті свят і збити хвилю захворюваності, що очікувалась в лютому.

"Ви бачите, що у нас падає кількість хворих людей", – заявив глава МОЗ Максим Степанов, доводячи ефективність жорсткого карантину. Втім, частина експертів вважає, що наразі говорити про результати рано.

"Ефект, як правило, настає через кілька тижнів: за кількістю нових випадків ви бачите його через один-два тижні, за іншими показниками – через три-чотири тижні", – сказав РБК-Україна керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Павло Ковтонюк. Реальну картину захворюваності зараз зрозуміти дуже складно, оскільки з грудня в Україні спостерігається серйозне скорочення кількості тестів, уточнив співрозмовник.

Як би там не було, січневий карантин спричинив масу критики серед українців. Згідно з проведеним 14-16 січня опитуванням групи "Рейтинг", кількість прихильників жорстких обмежень знизилася з 56% (у середині грудня) до 51%. І лише 40% українців вважають, що завдяки локдауну можна знизити поширення коронавірусу.

Український карантин після Нового року, мабуть, був одним із найбільш м'яких у Європі. Як наголошують у МОЗ, в Україні не вводили локдаун за прикладом європейських країн, а це був саме жорсткий карантин.

В ЄС вакцинація набирає хід. Але до колективного імунітету поки ще далеко. Тому жителі багатьох європейських країн вже тижнями відсиджуються під суворим карантином. Підстав для тривоги додала і поява нових, більш заразних штамів коронавірусу, насамперед, "британського". Він уже пробрався в Європу і вразив 60 країн по всьому світу.

Європейський підхід

На "батьківщині" нового штаму у Великобританії національний локдаун був запроваджений ще на початку січня, вже втретє з початку пандемії. Він був спровокований саме різким зростанням захворюваності. Проміжні заходи, на кшталт закриття на карантин Лондона і графств південно-східної Англії, особливого результату не дали, тому його довелося розширити на всю країну.

Інші частини королівства – Шотландія, Уельс і Північна Ірландія, по суті, пішли за прикладом Англії. Зокрема, були зачинені всі школи та виші. Громадянам наказано перебувати вдома на самоізоляції і виходити на вулицю тільки в разі реальної необхідності, наприклад, за покупками або для походу до лікаря. Дата виходу з карантину поки що не визначена і залежатиме від розвитку епідемічної ситуації.

На початку минулого тижня локдаун продовжили і в Німеччині – як мінімум до 14 лютого. Ще із середини грудня в країні зачинені школи, бари, ресторани, кінотеатри та інші розважальні заклади. В регіонах, що особливо постраждали від епідемії, людям забороняється покидати 15-кілометровий периметр навколо свого будинку без поважних причин.

На новорічні свята Україна, на відміну від країн ЄС, не стала посилювати карантин (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Ще більш жорсткі заходи введені у Франції. Раніше комендантська година в країні діяла з восьмої вечора, а з 16 січня – вже з шести. З цього часу припиняють роботу магазини і офіси, ресторани і кінотеатри залишаються зачиненими.

Усім, хто прибуває у Францію, в тому числі з країн Євросоюзу, треба показати негативний результат ПЛР-тесту, що був проведений не пізніше ніж за три доби до поїздки. Але навіть цих заходів може виявитися недостатньо, в країні обговорюють можливість введення абсолютного локдауна, якщо ці обмеження не допоможуть.

Комендантська година діє і в Італії, обмежені також переміщення між регіонами країни. Продовжують або посилюють діючі обмеження також у Данії, Ірландії та інших країнах ЄС.

Збили хвилю

Влада в Україні, на відміну від європейських країн, що відмовилися від активних різдвяних святкувань, вирішили не позбавляти громадян такого задоволення. В уряді стверджують, що про це просив і бізнес, який значну частину прибутку отримує саме в період Нового року та Різдва.

Те, що таке рішення може обернуться сплеском захворюваності, в Кабміні розуміли. Саме тому вирішили закрити країну на карантин якщо не під час свят, то хоча б після них. Принаймні так пояснюють логіку січневих обмежень у правлячій команді. Але необхідності продовжувати жорсткий карантин ні в Кабміні загалом, ні в МОЗ зокрема не бачать.

"На що спирається міністерство, ухвалюючи таке рішення? На кількість хворих, на кількість тих, хто одужав, і на рівень завантаженості лікарень для пацієнтів з COVID-19. Наявна статистика, за словами міністра, дозволяє вийти з режиму посиленого карантину і повернутися до адаптивного", – розповів РБК-Україна голова комітету ВР з питань здоров'я нації, депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький.

Він уточнив, що на зустрічі з міністром охорони здоров'я Максимом Степановим тиждень тому у депутатів виникли питання щодо правдивості статистики. Зокрема про те, чи не пов'язаний невеликий добовий приріст хворих з недостатнім кількістю проведених тестів.

"Але міністр пояснив, що зараз при легкому перебігу захворювання пацієнтів обстежують за допомогою експрес-тестів на антиген. А вони не потрапляють у загальну статистику по ПЛР та ІФА тестах. З цього, за словами міністра, також випливає, що число тяжкохворих знижується", – зазначив Радуцький.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав виданню, що поки українська медична система справляється з навантаженням. За його словами, у лікарнях достатньо вільних ліжок, у тому числі обладнаних подачею кисню.

"Введення жорсткіших обмежень дозволило нам стримати стрімке зростання захворюваності, як це відбувалося і в інших європейських країнах. І це в першу чергу тому, що більшість наших громадян свідомо дотримувалися карантинних обмежень", – пояснив Ляшко.

Епідеміологи, з якими поспілкувалося РБК-Україна, дотримуються різних думок щодо ефективності січневих карантинних заходів. Наприклад, завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медуніверситету, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград вважає, що ситуацію з епідемією вдалося стабілізувати не тільки завдяки січневому локдауну, але й завдяки карантину вихідного дня.

"У нас були двохетапні карантинні заходи в обсязі малого карантину. Першим був карантин вихідного дня, який стримав розвиток епідемічного процесу. Другий етап – карантин зимових свят, він був впроваджений надзвичайно вчасно", – сказала професор.

За оцінкою Виноград, протягом двотижневого локдауну в Україні пішов спад захворюваності. І ця тенденція дозволяє розглядати так званий "помаранчевий рівень" обмежень як найоптимальніший для функціонування всіх сфер діяльності країни, додала експерт.

"Розбивши карантин на два таких етапи, врешті-решт ми отримали сумарний ефект, який би могли мати від дуже суворих обмежень, які ми сьогодні спостерігаємо в багатьох європейських країнах", – зазначила Виноград.

На карантині в січні українці не могли купувати багато товарів у працюючих магазинах (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Тоді як завідувач лабораторії імунореабілітології Інституту імунології та мікробіології ім. Мечникова Андрій Волянський вважає, що карантин з 8 по 24 січня був зайвим, тому що на тлі свят в Україні і без того було зниження захворюваності та летальних випадків. А жорсткий карантин, на його думку, треба було приберегти до більш складних часів.

"Наша політика щодо локдаунов і стримування пандемії розходиться з європейською. Європейський підхід у більшості країн виглядає так, що як тільки починається різке зростання захворювань, госпіталізацій, смертності, відразу впроваджуються обмеження", – сказав виданню Павло Ковтонюк. А коли ці показники знову знижуються, обмеження починають знімати, додав експерт.

В Україні ж у період пікового зростання захворюваності в жовтні-листопаді карантин не вводився. Зате після певної стабілізації уряд вирішив вводити локдаун, причому запланував його наперед – на середину січня. "Це само по собі дивно, бо локдаун є екстреним заходом", – підкреслив Ковтонюк.

Як пояснювали РБК-Україна в МОЗ на початку грудня, логіка "відкладеного" локдауну була в тому, що математичне моделювання показувало критичний зростання захворюваності в лютому. І якщо б не локдаун, то медична система під кінець зими могла б дійти до колапсу. До того ж захворюваність коронавірусом наклалася би на щорічний спалах звичайного грипу.

Труднощі попереду

Низка опитаних експертів сходяться в тому, що попереду в України більш важкий період епідемії. Це пов'язано з тим, що після ослаблення карантину – коли люди повернуться на роботу, а діти до навчання – захворюваність знову стрімко піде вгору.

"Мені здається, що в нас за спиною кращий період розвитку епідемії у зимовому періоді. Попереду можливе ускладнення епідемічної ситуації, яке об'єктивно від нас навіть не залежить – це закони розвитку епідемічного процесу: поширення збудників і закономірне сезонне зростання захворюваності на низку респіраторних інфекцій у лютому місяці", – сказала Наталія Виноград.

В останні дні, незважаючи на карантин, в Україні почалося зростання кількості щоденних летальних випадків, звернув увагу Андрій Волянський. Є великі ризики, що далі це зростання лише посилиться.

"Є ризик того, що кількість смертей зросте до 250-400. Це сьогоднішні показники Польщі. Дуже ймовірно, що нас це чекає вже в найближчі тижні", – зазначив у розмові з РБК-Україна лікар-імунолог.

Також викликають побоювання темпи і серйозність мутацій коронавірусу. Поки що немає доказів циркуляції нових штамів на території України. За словами Волянского, у нас не проводиться секвенування для визначення різновиду вірусу, тому зразки надсилають для дослідження за кордон.

За словами Віктора Ляшка, для виявлення британського штаму COVID-19 на території України тиждень тому МОЗ направив перші відібрані зразки від хворих в лабораторії ВООЗ, що працюють на базі клініки "Шаріте" в Берліні.

"У середньому в 2021 році Україна направлятиме 150-200 зразків на місяць для визначення британського штаму коронавірусу, що мутував", – сказав виданню головний санітарний лікар.

Головний санлікар України Віктор Ляшко (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Волянський допускає, що британський штам уже міг дістатися до України, але це, на його думку, не особливо впливає на загрозу і подальший розвиток епідемії в країні. Досвід Західної Європи та США показує, що підйом захворюваності закінчується тільки тоді, коли країна досягає рівня у 2 тисячі смертей на мільйон жителів, говорить імунолог. За його словами, "лідер" у Європі за цим показником Бельгія, де якраз проглядається кінець другої хвилі епідемії.

І хоча "британський" штам ще не до кінця досліджений, напевно відомо, що він є більш заразним, ніж "звичайні" різновиди коронавірусу. Проте незрозуміло, чи призводить він до більш важкого перебігу хвороби. Якщо так – то над Україною нависла серйозна загроза, адже завдяки відкритості кордонів рано чи пізно його сюди точно занесуть.

А з огляду на те, що повальної вакцинації цього року в Україні не буде, контролювати пандемію владі доведеться в основному за допомогою подальших обмежень. Введення і зняття яких, ймовірно, далеко не завжди буде продиктовано виключно медичною необхідністю.