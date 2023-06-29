Мировое здравоохранение приказало долго жить. Что будет с медициной в ближайшие годы

О том, что будет с медициной в ближайшие годы – в колонке для РБК-Украина рассказал эксперт в области пациент-менеджмента, идеолог-основатель украинско-израильской медико-волонтерской миссии FRIDA Ukraine Роман Гольдман.

Помните, как в разгар пандемии ковида мир аплодировал медикам? Какие трогательные видео и фото пересылали друг другу в соцсетях? Как на улицах городов всего мира вывешивали фотографии усталых врачей и чеканили монеты, посвященные медикам. Слезы благодарности и умиления застилали глаза миллионов благодарных людей, осознавших, кому они, зачастую, обязаны своими здоровьем и жизнью. И обещания уделять больше внимания развитию мирового здравоохранения звучали из уст политиков и со страниц СМИ.

Но мы живем в стремительном мире, где одна информационная повестка сменяет другую, и вчерашние герои стираются из памяти. А между тем, проблемы здравоохранения, выявленные пандемией коронавируса, никуда не делись. И более того, они продолжают усугубляться. И относится это не только к развивающимся странам, система мировой медицины стоит перед новым глобальным вызовом – по оценкам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году во всем мире будет не хватать более 18 000 000 медиков. Попробуйте просто представить себе размер проблемы и ее возможные последствия.

Люди должны иметь не только желание, но и возможность получить медицинскую помощь. А для этого, как минимум, нужны врачи, фельдшеры, медсестры, готовые оказывать квалифицированные медицинские услуги. Но задумывались ли вы, что представляет собой самый обычный врач, сидящий на первичном приеме в поликлинике или медицинском центре? Сколько времени, денег, усилий требуется, чтобы подготовить одного врача? Затраты на его подготовку составляют сотни тысяч долларов.

Система подготовки включает базовое обучение в течение 6-7 лет, два года резидентуры, специализация от 4 до 7 лет, специализированные курсы, профильные конференции и симпозиумы. А также, постоянные дежурства, семинары, научная работа. В развитых странах требуется 13-15 лет, чтобы стать врачом-специалистом. Что еще немаловажно, подготовка качественного специалиста предполагает систему менторства, когда опытный врач передает свои знания и навыки более молодым. Как следствие, для создания и развития медицинской научной школы требуются многие десятки лет.

Поэтому, основным условием устойчивости национальной системы здравоохранения является качество и количество кадровых медицинских ресурсов. А это требует длительного времени и больших инвестиций, и касается одинаково всех стран.

Что же происходит с украинским здравоохранением? В начале 90-х, с развалом Советского Союза, системе здравоохранения был нанесен огромный ущерб. Дефицит финансирования, нищенские зарплаты, катастрофически упавший престиж одной из благороднейших профессий не могли не сказаться на состоянии системы здравоохранения. Лучшие медики уезжают, уходят в коммерческую медицину.

Пациенты вынуждены платить огромные средства, но и это не всегда гарантирует высокое качество лечения. Доверие к отечественной медицине падает, а это ведет к еще большему обнищанию и повышению цен. Создается порочный круг, действующий по принципу цепной реакции. И непонимание политиков и финансистов, которым кажется, что общественное здравоохранение – это второстепенная задача. Сначала нужно заработать побольше денег, заботиться о здоровье народа мы будем потом.

А между тем, Комиссия высокого уровня Организации Объединенных Наций по вопросам занятости в области здравоохранения и экономического роста (High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth) еще в 2016 году отмечала, что "кадровые ресурсы здравоохранения играют решающую роль в повышении жизнестойкости общин и систем здравоохранения и их устойчивости перед лицом стихийных бедствий, вызываемых естественными или антропогенными факторами, а также связанных с ними экологических, технологических и биологических факторов риска". Это означает, что инвестирование в улучшение кадров в медицине и соцобеспечении способствовуют экономическому росту всей страны. Ведь именно человеческие ресурсы – главное богатство каждого государства.

С началом войны ситуация еще более усугубилась. Еще в феврале этого года министр здравоохранения Украины заявлял, что разной степени повреждения получили более 1200 лечебно-профилактических учреждений, 540 больниц разрушены частично, 173 – полностью.

Всемирная организация здравоохранения в июне 2022 года констатировала, что более 20% населения Украины сталкиваются с "катастрофическими расходами на услуги здравоохранения". Это означает, что сталкиваясь с необходимостью оплачивать медицинскую помощь из собственных средств, люди не в состоянии обеспечивать свои базовые потребности, в том числе – питание. А врачей и медицинских работников всех уровней катастрофически не хватает.

В Украине, помимо всех бед и разрушений, отмечается большой отток медицинских кадров. Многие медработники давно ищут и успешно находят работу в странах Восточной Европы, где уровень оплаты и условия гораздо лучше. А с момента начала войны миграция медиков из страны увеличилась еще больше. В том числе и потому, что государственный сектор не может предложить ни достойной зарплаты, ни другой мотивации для трудоустройства имеющихся медработников. В результате имеется парадоксальная ситуация: потребности здравоохранения не удовлетворены, а медики не могут найти достойную работу.

Роман Гольдман (фото: facebook com)

Медицинская миссия FRIDA Ukraine действует в Украине с первых недель войны, объединив более 500 украинских и израильских медиков для оказания медицинской помощи гражданскому населению. Сотрудники этого международного проекта, действуя в экстремальных условиях, оказали помощь более чем 90 000 мирных украинцев. Медицинские волонтеры работали в Чернигове, Буче, Херсоне, Ирпене, Запорожье, Харькове. Получая пожертвования со всего мира, организация создала парк специализированных медицинских автомобилей, регулярно выезжает по всей стране, оказывая помощь на месте и эвакуируя тысячи людей из самых горячих регионов страны.

Но как уже писалось, это проблема не только воюющей Украины. С дефицитом медицинских кадров мир столкнулся уже давно. Еще до ковида, в 2019 году по данным статистики в мире не хватало 6,4 млн врачей, 30,6 млн медсестер и акушерок, 3,3 млн стоматологов и 2,9 млн фармацевтов, Уже тогда авторы исследования определяли полученный результат как "пугающий".

Системные проблемы здравоохранения затрагивают и, казавшиеся еще недавно благополучными, страны Европы. Ожидается, что в ближайшие годы около половины европейских врачей находясь в предпенсионном возрасте, буквально "обескровят" системы национального здравоохранения, оставив свои рабочие места.

В то же время потребность в медиках растет. Связано это, как ни парадоксально, с развитием медицинской науки и системы здравоохранения. Еще несколько лет назад вышел доклад, отмечавший отставание государственного финансирования и растущие расходы по уходу за стареющим населением.

По данным Евростата, в 2020 году около 20% из почти 450 млн человек в ЕС были в возрасте старше 65 лет. Повышается средний возраст жителей развитых стран, санитарно-просветительская деятельность много лет приучала людей заботиться о себе и следить за своим здоровьем. При этом, с возрастом возникают и обостряются хронические заболевания, люди все чаще вынуждены прибегать к помощи медицины. И чем успешнее эта помощь – тем чаще к ней обращаются пациенты. Единственная возможность в данном случае – действовать на опережение, заранее готовя медицинские кадры в соответствии с растущими потребностями населения. И начинать это делать нужно было еще десятки лет назад. Но, видимо, старая пословица про гром и мужика оказалась актуальной и для Европы и Северной Америки.

И развитые страны начинают конкурировать за медицинские кадры, как когда-то - за сокровища вновь открытых континентов. Более богаты страны переманивают специалистов и стран-соседей, более успешные клиники предлагают высокие оклады сотрудникам, и некому становится принимать пациентов на амбулаторном уровне.

Появляются "офшорные зоны" медицинского образования. Например, румынская система образования выпускает самое большое в ЕС количество медиков в расчете на душу населения – 25 на 100 тыс. человек. Но большинство из вновь выучившихся врачей, а среди них много иностранцев, либо уезжают в родные страны, либо мигрируют, например, в Германию. А в то же время немецкие врачи уезжают работать в соседнюю Швейцарию за более высокими зарплатами.

По данным Всемирного банка, в последнее десятилетие расходы на здравоохранение в странах Европы оставались практически неизменными, хотя для соответствия растущим потребностям должны расти ускоренными темпами, особенно после пандемии. И это только чтобы системы здравоохранения не впали в стагнацию.

Хорошо развивают системы здравоохранения Тайвань, Южная Корея, Япония, занимая первые строки по продолжительности жизни в мировых рейтингах. Конечно, это связано с технологическим развитием, но еще и с особенностями более здоровой кухни, экологии, национального характера. Какому законопослушному японцу придет в голову пропустить профилактический осмотр, предписанный страховой компанией? И уж тем более, пойти и купить справку, подтверждающую здоровье?

В первой десятке стран с самым высоким уровнем здравоохранения неизменно оказывается и Израиль, куда довольно часто в последние годы обращаются украинцы за высокотехнологичной медицинской помощью.

Общемировые проблемы с медицинским персоналом не могли обойти и эту маленькую страну, с которой в последнее время часто сравнивают Украину. Хотя число врачей в Израиле увеличилось за последнее десятилетие, оно по-прежнему недостаточно для удовлетворения немедленного запроса каждого желающего, в том числе, многочисленных иностранных пациентов, приезжающих за высокотехнологичной медицинской помощью. Авторитет израильских врачей в области лечения онкологических заболеваний, эндокринологии и лечения метаболического синдрома, сложной нейрохирургии весьма высок.

По данным министерства здравоохранения государства Израиль, в 2022 году насчитывалось 8 669 врачей, из которых 5 110 врачей высшей квалификации. Увеличение числа врачей в достигается за счет вновь прибывающих репатриантов, которые переезжают в страну в связи с растущим уровнем антисемитизма и нестабильностью в мире. Число выпускников медицинских вузов Израиля значительно увеличилось за последнее десятилетие, изучается на государственном уровне оказание финансовой поддержки израильским студентам, изучающим медицину за границей.

В последнем отчете Министерства здравоохранения отмечается, что Израиль с его национализированной системой здравоохранения и превентивным анализом данных о заболеваемости в национальном масштабе, имеет относительное преимущество в решении этой задачи по сравнению с другими странами.

Пандемия коронавируса напомнила миру о ценности медиков, но спустя всего пару лет стало очевидно, что память это коротка. А значит, впереди нас ждут новые испытания. И стоит задуматься уже сейчас, где и у кого вы будете лечиться, когда возникнет такая необходимость. А пока, наше традиционное пожелание: берегите себя и будьте здоровы! Это и есть настоящее богатство.