Стиль Сырского. Как "Курский прорыв" может усилить переговорные позиции Украины

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Три дня операции в Курской области: главное

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются с 6 августа. Украинская сторона официально не сообщает о прорывах в Суджанский и Кореневский районы, но судя по сообщениям СМИ и российских "Z-военкоров", идет работа над созданием так называемого "Курского плацдарма".

Вероятно, украинские силы пытаются действовать в стиле Харьковского наступления осенью 2022 года. В частности, по дорогам выбрасываются штурмовые и диверсионные группы, чтобы дезорганизовать российский тыл и предотвратить подход резервов противника.

За первые два дня Россия могла потерять контроль над территорией в 350 кв. километров. В том числе над КПП "Суджа" на границе с Сумской областью, газоизмерительной станцией, западной частью Суджи и несколькими населенными пунктами. Предположительно, также бои ведутся в направлении Рыльска, а передовые отряды могли достичь окраин Коренево – другого районного центра в 25 км от Украины.

Согласно карте Института изучения войны (ISW), глубина прорыва – не менее 10 км. Со ссылкой на геолоцированные кадры аналитики говорят о преодолении двух линий обороны. Есть информация о захвате в плен нескольких десятков российских военных.

Карта "Курского прорыва" от Института изучения войны (фото understandingwar.org)

Все указывает на то, что противник не был готов к такому повороту. Непосредственно в Суджанском районе развернуто одно из подразделений 58-й общевойсковой армии (базируется в Чечне), действуют погранвойска и пехота, частично составленная из "срочников". Сообщается о больших потерях в чеченских отрядах.

Как пишут Telegram-паблики, наступление идет при поддержке бронетехники и под прикрытием ПВО. О том, что украинские войска действительно усилены ПВО, говорит тот факт, что Силы обороны 6 августа сбили баллистическую ракету и вертолет в Сумской области. Кроме того, источники РБК-Украина в СБУ подтвердили поражение вражеского вертолета Ми-28 с помощью FPV-дрона в небе над Курской областью.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что оккупанты потеряли вертолет в предыдущие дни. Но без уточнения локации. Да и в целом операция, которую в СМИ называют крупнейшей вылазкой на территорию России, проходит в режиме тотальной тишины с украинской стороны.

Тем временем западные партнеры, похоже, ничего против не имеют. Как подчеркнули в Еврокомиссии, Украина имеет полное право защищаться, в том числе нанося удары по агрессору на его территории. "Надо помнить, что в этом регионе (Курской области, - ред.) есть российские войска. Они там находятся, атакуют из этого региона Украину. Нельзя об этом забывать", – отметила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Что означает прорыв в контексте российско-украинской войны

То, что Россия не может выбить "неизвестные силы" со своей территории, – не только демонстрация военных возможностей Украины. Уже сейчас понятно, что в Курской области ведется тщательно спланированная и хорошо подготовленная операция, объясняет руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, отсутствие утечек и сознательная дезинформация врага через медийное пространство обеспечили эффект неожиданности. И такие действия могут иметь как сугубо военное значение, так и политическое.

"Если говорить о военном, то, во-первых, принимаются меры против обстрелов Сумской области и вражеских ДРГ. Во-вторых, реализация контрнаступательных действий дезориентирует противника, отвлекает силы и внимание с основного направления на востоке Украины. В-третьих, конечно, уничтожение живой силы и техники, которые будут пополнять за счет резервов, которые должны были перебросить на восток", – отметил собеседник.

Что касается политического эффекта, это демонстрация для скептиков, которые сомневаются в возможностях Украины перехватить инициативу. "Мягко говоря, это не совсем так. А еще, я думаю, задел на будущее для более сильной позиции на следующем Саммите мира. Фактически Украина показывает, что может выдвигать свои условия, ставить россиян в неудобную ситуацию, когда не останется другого пути, кроме как идти на уступки", – добавил эксперт.

Украине важно показать, что война действительно может переброситься на российскую территорию. И что это не приведет к катастрофическим последствиям. Причем важно с точки зрения влияния на оценки западных партнеров, которые по-прежнему опасаются эскалации, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Позиция США и Евросоюза здесь очень показательна. Партнеры высказались не сразу, но заявили, что Украина имеет полное право защищаться таким образом.

"Это тоже можно считать политическим результатом. Что важно в плане подготовки наших союзников к решению хотя бы частично снять ограничения на использование оружия для ударов по России. До этого нам неформально советовали не переходить границу. А теперь, я бы сказал, мы снимаем психологический барьер", – рассказал политолог.

По его мнению, прорыв стоит рассматривать не как унизительную пощечину Владимиру Путину, а как то, что пришло время приучать россиян к тому, что война может идти на их территории. И чтобы Запад тоже к этому привыкал.

Еще один эффект касается самих украинцев. Локальные действия в Курской области важны в политическом и социально-психологическом плане. Чтобы прервать черную полосу отчаяния от новостей с фронта, показать, что Силы обороны могут не только отступать, но и наступать.

"Мне эти события напоминают операцию в Харьковской области в 2022 году. Это стиль Александра Сырского (главком ВСУ, - ред.). Мы видим, что он может действовать нестандартно, это важный тонус для нас, чтобы мы понимали, что можем и должны выстоять", – подчеркнул Фесенко.

Путин не прошел проверку?

Реакция российского руководства тоже показательна. Путин отреагировал спустя сутки, заявил о провокации и обвинил украинские войска в якобы неизбирательных обстрелах. А также поручил принять "немедленные меры". Начальник генштаба Валерий Герасимов поспешил заверить в том, что прорыв остановлен. Сообщалось о переброске подкреплений в Суджанский район, которые скорее всего еще не вступили в бой.

Ситуация в Курской области стала проверкой для российской обороны и властей. Некоторое время после прорыва они молчали, реакция Кремля очевидно поступила с опозданием. Что вызвало шквал паники и истерики в социальных сетях. Звучали призывы к объявлению войны, но Путин побоялся повышать градус эскалации.

По мнению Фесенко, российский диктатор понимает, что само слово "война" негативно повлияет на настроения в обществе. По этой причине в том числе не проводится массовая мобилизация, но не только. Путин не хочет сжигать все мосты и знает, что, если пойдет на обострение, значительно возрастут риски прямого конфликта с Западом.

"Мне кажется, все равно за основной сценарий завершения войны он держит переговоры. Выиграть войну не сможет, но хочет завершить на своих условиях. Поэтому говорил сдержанно и для нас это хорошо. С точки зрения, как это воспримет Запад. Мол, видите, вы боялись и сдерживали нас, а у Путина свои страхи. Эскалация с его стороны давно случилась и не нужно бояться нестандартных ударов по России", – отметил собеседник.

Александр Мусиенко согласен: прорыв показал, что российские угрозы остаются всего лишь угрозами. На деле же, когда возникла прямая угроза для России, Путин заволновался, собрал Совбез, дал распоряжение по типу усилить границу и получил обещание, что "враг будет разбит".

А паника и провал коммуникации, по его словам, объясняются просто. На сегодня Кремль не готов честно говорить обычным россиянам, почему все это происходит.

"Путину нужно будет выйти и объяснить, почему стало прилетать много дронов и ракет, почему война пришла на их территорию. Причина в том, что Путин начал войну и это последствия войны. Кто виноват? Если начать об этом говорить, можно выйти на себя. Безусловно, в Кремле не хотят усугублять настроения против себя", – объяснил эксперт.

Усилит ли прорыв переговорные позиции Украины

На фоне разговоров о необходимости двигаться к завершению войны Украина подчеркивает: на мирные переговоры нужно выходить на сильных позициях. Собеседники РБК-Украина склоняются к тому, что события в Курской области могут быть элементом такой тактики.

Такие действия вызывают восхищение и уважение, как следствие, позитивно влияют на имидж страны за рубежом. И соответственно, формируют лучшую переговорную позицию, убежден Александр Мусиенко.

Но поскольку операция продолжается, сложно сказать, повлияет ли она на мнение партнеров, других участников будущего Саммита мира и, например, Китая, которого, по словам президента Владимира Зеленского хотят видеть не посредником, а игроком, способным оказать давление на Москву.

Рассчитывать на то, что Пекин станет более благосклонным к Украине, не стоит, уверен политолог Владимир Фесенко. Войну он воспринимает в контексте противостояния с США и у него много общего с восприятием в России. Другими словами, Китаю не выгодна ни победа Украины, ни полная победа РФ.

"По моим данным, в Китае и не только в Китае эту операцию видят так, что она может усилить позицию Украины. Как и в какой степени? Зависит от развития ситуации. Но если до событий в Курской области однозначный диагноз заключался в нашей слабости (потому что россияне наступают), то теперь отчасти наши позиции начинают усиливаться", – рассказал Фесенко.

Что точно ясно, украинская сторона демонстрирует способность менять военную ситуацию. И условные достижения в Курской области могут стать сильной картой на переговорах.

"Простите за цинизм, но даже если нам не удастся пройти дальше, то плацдарм, который есть, в перспективе может быть использован для обмена. Например, россияне уходят с севера Харьковской области, а мы возвращаемся на границу. В дипломатических кругах это уже обсуждают. Но, на мой взгляд, пока рано говорить о том, подтолкнут ли события Курской области Россию к переговорам не только на ее условиях. До переговоров еще далеко", – подытожил он.

Накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что эти события могут повлиять на будущий переговорный процесс. Хотя бы в плане того, что до российской верхушки наконец дойдет – война идет не по сценарию РФ.

При подготовке текста использовались: информация из Telegram-пабликов, Института изучения войны (ISW), комментарии военного эксперта Александра Мусиенко и политолога Владимира Фесенко.