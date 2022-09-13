Супутниковий фронт. Чи є перевага в України та хто постачає дані Росії

Тема надання Україні супутникових знімків не втрачає актуальності з початку війни. Особливо важливою вона є в контексті контрнаступу Збройних сил України по всіх фронтах. Успіхи наших військових напряму залежать від оперативності передачі супутникових знімків. Поєднання розвідданих з супутників та можливостей високоточної зброї збільшують ефективність артилерії та ракетних військ. Росіяни також використовують знімки з космосу – щоби атакувати наші міста. Хто постачає дані для РФ – детальніше в матеріалі.

З початку війни компанія "ТВІС" пропонує цивільним мешканцям та приватним компаніям детальні знімки територій. Директор компанії Олесь Ясинський в інтерв'ю Defense News розповів про співпрацю з одним з найбільших операторів супутникових технологій — Maxar.

TVIS — провайдер даних дистанційного зондування Землі, заснований ще у 2002 році Валерієм Гаркушею, Вадимом Голубовським та Сергієм Головком.

Відомо, що TVIS, серед інших, працювала й з російськими замовниками. Зокрема, була офіційним дилером компаній "СКАНЕКС" і "СОВЗОНД".

Станом на 2014 рік, 25% компанії "СКАНЕКС" належали Ігорю Ротенбергу — сину олігарха Аркадія Ротенберга, який вважається близьким другом Путіна. Як вказано на сайті компанії, її клієнтами є "державні і бізнес-структури, науково-дослідні та освітні заклади, екологічні організації". Зокрема, "Росреестр", "МЧС России", "Газпром", "Яндекс" та інші.

Відомо, що між 2011 та 2017 роками "СКАНЕКС" постачала дані для підрозділу російського ФСБ, який спеціалізується на розробці програмного забезпечення. А у 2016 році компанія виконувала замовлення внутрішніх військ МВС Росії.

Сьогодні TVIS пропонує своїм клієнтам можливість купувати супутникові знімки Maxar (супутники WorldView). В інтерв'ю Defense Express Ясинський розповів, що TVIS взяла участь у двох "потужних програмах космічного моніторингу Maxar і Blacksky".

За його словами, компанія отримала, опрацьовувала та передавала знімки не лише ділянок фронту, але й зруйнованих інфраструктурних об'єктів.

Ясинський обіцяє й надалі передавати знімки за запитом перевіреним особам. Втім, варто зазначити, що вартість знімків — тисячі, а інколи десятки тисяч доларів. Тож обсяг коштів, зібраних на таку діяльність, має бути співмірним бюджетам найбільших українських благодійних фондів.

Звідки супутникові дані у Росії

Декільком найжорстокішим ударам російської армії по цивільній інфраструктурі в Україні міг передувати продаж Maxar-знімків саме цих об’єктів. Ракетні удари по центру Вінниці, торговому центрі в Кременчуці, базі відпочинку в Одесі — майже одразу після купівлі знімків, Росія з різних носіїв атакувала ці об’єкти. Чи можуть всі ці факти бути трагічним збігом обставин?

14 липня 2022 року. Вінниця. З акваторії Чорного моря Росія запустила 5 ракет "Калібр", які влучили у центр міста. 25 загиблих, з яких троє — діти. 90 осіб ушпиталених.

Знімок, зроблений DigitalGlobe (супутник Maxar) напередодні удару 11 липня

23 квітня 2022 року. 6 ракет випущено російськими бомбардувальниками по аеропорту біля Одеси. Внаслідок влучання двох ракет у житловий комплекс "Тирас" загинуло 5 людей, в тому числі 3-місячна дитина. 18 людей було поранено.

Знімок місця удару зроблено DigitalGlobe (супутник Maxar) 30 березня

27 червня 2022 року. Кременчук. Дві російські ракети Х-22 влучили по центру міста. Гіпермаркет "Амстор" вигорів вщент. Загинула 21 особа. Ще одна досі вважається зниклою безвісти. Поранення отримали 56 осіб.

Знімок місця удару зроблено DigitalGlobe (супутник Maxar) 5 травня

25 травня. Запоріжжя. Шевченківський та Олександрівський райони пережили атаку кількома ракетами РФ. Пошкоджено торговельний центр та 62 приватні будинки. Одна людина загинула, троє поранено.

Знімок місця удару зроблено DigitalGlobe (супутник Maxar) 11 травня

Знімок місця удару зроблено DigitalGlobe (супутник Maxar) 6 травня

Сам факт того, що усі знімки було зроблено супутниками Maxar, офіційним партнером якого в Україні є компанія TVIS, викликає підозру, що чутливі дані могли отримати замовники не лише у нашій країні.

Викликає занепокоєння й те, що вказані удари росіяни здійснили саме після того, як знімки цих об’єктів були придбані. У будь-якому разі, ця інформація має бути взята до уваги Службою безпеки України. Хоча б заради того, щоби виключити версію із передачею розвідданих ворогу.

До того ж на сайті Maxar жодної інформації про співпрацю з державними чи комерційними структурами країни-агресора немає. Тож потрапляння до їхніх рук знімків може свідчити про злив даних з України або інших країн.

Воєнні злочини Росії призвели до численних жертв серед цивільного населення та значних руйнувань інфраструктури мірних міст. Тож усі причетні до цих звірств мають бути встановлені — від можливих коригувальників вогню, до тих, хто віддавав і виконував злочинні накази.

Нагадаємо, 5 серпня СБУ оприлюднила дані про повідомлення підозри одному із екс-керівників Державного космічного агентства України, якій зливав секретні дані РФ.

Відповідно до розслідувань журналістів мова тоді йшла про В’ячеслава Онисько, який з 2019 року обіймав посаду заступника начальника національного центру управління та випробувань космічних засобів (НЦУВКЗ). У листопаді 2018 ТОВ "Твіс-Інфо" виграло тендер на надання послуг з розробки та постачання архівних супутникових знімків, замовником у якому був НЦУВК.