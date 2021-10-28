Спірні метри. Як у Кабміні незаконно лобіюють інтереси "Київміськбуду"

У Міністерстві фінансів активно лобіюють інтереси холдингової компанії "Київміськбуд", яка повинна добудувати проблемні об'єкти "Укрбуду" Максима Микитася. Крім того, що компанії передали ряд найбільш привабливих об'єктів, а також допомогли вирішити ряд проблем із законністю будівництва, Мінфін в пріоритетному порядку хоче видати "Київміськбуду" 1,9 млрд грн держгарантій, щоб фактично профінансувати проект коштом бюджету. З чим пов'язані подібні преференції і який в них інтерес у міністра фінансів Сергія Марченка і його першого заступника Дениса Улютіна – в матеріалі РБК-Україна.

Міністерство фінансів вже третій Кабмін поспіль намагається винести на розгляд уряду проект постанови про надання державних гарантій ХК "Київміськбуд" під добудову 18 об'єктів "Укрбуд" – проблемної компанії, яка у 2019 році припинила виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Держгарантії планується видати на суму 1,9 млрд грн під 0,5% річних. Наявність таких гарантій означає, що у разі нездатності "Київміськбуду" розрахуватися за своїми кредитними зобов'язаннями, їх перед кредиторами виконає держава.

Держгарантії на добудову проблемних об'єктів передбачені законом про держбюджет. Однак там мова йде про розподіл таких гарантій між усіма компаніями, які займаються проблемними будівництвами. За даними місцевих адміністрацій, на сьогодні таких проблемних майданчиків налічується близько 190 по всій країні. Однак, на сьогодні привілейовані умови фінансування отримали всього 10% таких майданчиків.

Формально все виглядає відповідним закону. Одна з компаній отримує фінансування на "соціальний" проект – допомагає ошуканим інвесторам отримати своє житло, "підстраховує" уряд і президента, які взяли на себе вирішення проблеми збанкрутілого забудовника. Однак ситуація грає зовсім іншими фарбами, якщо згадати, що пільгові держгарантії на 1,9 млрд гривень – це всього лише "вишенька на торті" з численних "бонусів", які "Київміськбуд" вже отримав від держави в рамках своєї "соціальної місії".

По-перше, це вирішення питань із законністю ділянок. Найяскравіший приклад – ЖК "Арт Хаус" і ЖК "Чарівне Місто", які побудовані на ділянках Міноборони. Відомство перебувало в активних судах з "Укрбудом" і проблем із землею та дозвільною документацією на ці об'єкти було більш ніж достатньо. Однак як тільки за добудову взявся "Київміськбуд", Кабмін зобов'язав Міноборони утриматися від судових процесів, а забудова на проблемній ділянці була легалізована. Крім того, по деяких об'єктах, наприклад "Сонячній рив'єрі", в "райдері" "Київміськбуду" було також списання боргів по пайових внесках на 19 млн грн перед містом.

Експерти ще рік тому звертали увагу на цю проблему. Адже, по суті, ринок отримав досить сумнівний сигнал: можна незаконно отримати землю і почати будівництво, збанкрутувати, а потім "соціально відповідальний забудовник" зможе обійти закон і добудувати об'єкти як ні в чому не бувало, щоб захистити ошуканих інвесторів.

До слова, це ще й "особливий бонус" для партнерів Микитася – компаній екс-заступника міністра регіонального розвитку, а сьогодні народного депутата від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка, які реалізовували проблемні проекти "на паях" з "Укрбудом". Фактично коштом "Київміськбуду" та його тиску на суди та контролюючі органи у сфері архітектури та містобудування, компанії Ісаєнко зможуть отримати добудовані об'єкти в проектах сумнівної законності.

Друге – викуп квартир державною іпотечною установою за завищеними цінами. Експерти підрахували, що мова йде про ціну у 28 000 гривень за квадратний метр, що істотно вище, ніж середні цифри по об'єктах "Укрбуду" на етапі продажів. Також крім нових клієнтів, яким будуть продані добудовані квартири, компанія отримує ще й ділянки для нових черг будівництва.

Варто відзначити, що голова правління "Київміськбуду" Ігор Кушнір також підтверджував, що на прибутковість компанія виходитиме, в тому числі і шляхом нових черг на проблемних об'єктах.

При всьому перерахованому вище, "Київміськбуд"не можна назвати найефективнішим "добудовником" проблемної нерухомості. Наприклад, в ДАБІ неодноразово відзначали, що компанія здає будинки "Укрбуду" з порушенням будівельних норм і правил.

Наприклад, ЖК "Харківський" здавали без сертифікатів енергоефективності та технічних паспортів, в ЖК "Гармонія" забудовник не провів випробувань обладнання, інженерних систем і мереж, а в будинку за фактом був відсутній пандус для доступу в будівлю інвалідів, який обов'язковий згідно з діючими ДБН і так далі.

Цікаво, що з 18 об'єктів, які заявлені в проекті постанови, поданій міністром фінансів Сергієм Марченком на Кабмін, два (на Дегтярній і на Златоустівській) вже прийняті в експлуатацію, а по іншим немає взагалі ніяких розрахунків ні щодо їх будівельної готовності, ні щодо залишків по непроданих квартирах.

Таким чином, членам уряду пропонується "повірити на слово" Мінфіну і "Київміськбуду", що їм потрібно для добудови саме 1,9 млрд грн.

Крім того, назви ряду об'єктів у проекті постанови не відповідає проектній документації, що теоретично дозволить надалі маніпулювати виділеними ресурсами, "перекидаючи" їх на інші об'єкти.

Попри те, що в Україні є близько 190 проблемних будівельних проектів, а закон про держбюджет передбачає наявність держгарантій для них усіх, Мінфін на чолі з Сергієм Марченком, а також перший заступник Денис Улютін, який, за словами співрозмовником РБК-Україна, є куратором цього проекту від Міністерства, – по суті лобіюють інтереси тільки одного забудовника. Що не може не викликати питань про потенційні корупційні зв'язки. І той факт, що Марченко продовжує виносити постанову на голосування після кількох відмов з боку прем'єр-міністра та інших членів уряду, лише посилює ці припущення.