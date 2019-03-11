Соратник Гройсмана: чи закриє НАБУ справи проти Мирослава Продана

Сбитый соратник Гройсмана

Правоохранительные органы заинтересовались делами Мирослава Продана еще прошлым летом. Буквально спустя несколько месяцев после того, как Владимир Гройсман заявил о своих политических амбициях и даже огласил первую десятку списка своей партии.

Продан и Гройсман долго работали в Виннице. Гройсман был мэром, а Продан 11 лет занимал руководящие должности в винницкой ГФС. А после избрания Януковича президентом, он стал главой Винницкой городской налоговой инспекции. После Майдана люстрирован не был, а пошел на повышение. Можно сказать, что Мирослав Продан был хорошим финансовым резервом предвыборного списка действующего премьера.

Возможная роль Мирослава Продана, как финансовой основы будущей партии Гройсмана вызвала огромный интерес к его фигуре. Изначально, его планировали арестовать еще 11 июля прямо на заседании Кабмина. Но потом решение было отложено.

Национальное антикоррупционное бюро возбудило дело о незаконном обогащении в конце августа. А уже 5 сентября соратник Гройсмана ушел в отставку только в сентябре. Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение Мирославу Продану только в ноябре.

НАБУ заинтересовало расхождение между официальным доходом и стоимостью приобретений семьи Мирослава Продана. Детективы проанализировали задекларированные доходы семейства фискала и увидели, что официальные доходы супругов составили немногим менее 4,7 млн грн за 2014 – 2018 годы.

По мнению НАБУ, в период пребывания на должности и.о. заместителя главы ГФС а потом и и.о. главы ГФС Мирослав Продан приобрел в собственность активы стоимостью как минимум 89,5 млн грн. Законность их приобретения не подтверждена доказательствами. В дальнейшем активы были переданы его жене, которая уже произвела приобретение объектов движимого и недвижимого имущества. Возможность использования этих активов, а также получение прибыли от них принадлежит исключительно его семье.

В САП считают, что на эти средства были приобретены две квартиры в элитных новостройках столицы стоимостью 6,7 млн грн, два дома в Турции за 78 млн грн и три автомобиля представительского класса за 3,4 млн грн.

Как удалось выяснить журналистам, одна из квартир переоформлена на сестру Продана Валентину Когут, которая до сих пор проживает в Могилеве-Подольском и работает на местном рынке.

В деле Мирослава Продана фигурирует и его кум – Максим Павицкий. Следствие полагает, что он от действовал в интересах бывшего главы ГФС и приобрел имущественные права на две виллы в Турции в городе Бодрум в комплексе LA Villas Yalikavlak.

В каждой вилле по пять спальных комнат. На первом этаже частный бассейн, сад с видом на Эгейское море и горы, а также гараж для трех автомобилей. На втором - лаундж-зона с камином и турецкая баня. Подлинность переписки Продана и Павицкого подтверждена руководителем САП Назаром Холодницким. На этого же кума оформлен и дом на 450 квадратов в селе Стоянка. А ремонтные работы в этом доме курировала жена Мирослава Продана.

Так же САП интересует три автомобиля, которые якобы находятся в аренде у Мирослава Продана: Mercedes GLE 350-D 2017 года выпуска и две Toyota Land Cruiser 2017 года и 2008 года выпуска. Продан якобы арендует их у компании "Антей".

Доказательства следствия базируются не только на данных украинской ГФС, а и правоохранительных органов Турецкой Республики. Они подтвердили факт того, что уполномоченный Мирославом Проданом Максим Павицкий приобрел данные объекты недвижимости.

Сам Павицкий, похоже, охотно общается со следствием, так как последнее опирается на его показания, которые касаются обстоятельств приобретения недвижимости в Турции и рассказал о своем участии в переводе средств за рубеж и организацию приезда самого Мирослава Продана на осмотр недвижимости.

Во время обыска детективы НАБУ изъяли флеш-накопитель с записями переписки в мессенджере Telegram абонентского номера, который принадлежал Мирославу Продану. Это был его же контрактный номер. В этой же переписке содержится подтверждение придачи средств третьим лицам для приобретения недвижимости и транспортных средств.

Так же в НАБУ хорошо изучили компанию компанию Антей, которая якобы в интересах Мирослава Продана приобрела три автомобиля. Речь идет о купле-продаже Toyota Land Cruiser 200, 2017 года выпуска, Mercedes GLE 350D, 2017 года выпуска, Toyota Land Cruiser 200, 2008 года выпуска.

Доверенности на продажи всех автомобилей были оформлены на одно и то же физическое лицо. Это охранник Мирослава Продана, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления ГФС в Киевской области.

Компанию "Антей" также подозревают и в фиктивности. У предприятия не было достаточно средств для приобретения трех автомобилей, кроме того она не вела другой хозяйственной деятельности.

Она же упоминается в определении Печерского райсуда Киева по делу, которое так же расследуется ГПУ. Согласно ходатайству следствия, "должностные лица органов ГФС Украины на протяжении 2015-2018 годов, злоупотребляя служебным положением преследуя мотивы личного обогащения, систематически способствовали коммерческим структурам в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей".

Пока же Соломенский суд Киева продлил сроки досудебного расследования до 16 мая. Но в свете решения Конституционного суда, который признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении перспективы данного расследования становятся сомнительными и туманными. В НАБУ уже сообщили, что будут вынуждены закрыть более сорока дел по аналогичной статье.

На других фронтах

Ничем не лучше ситуация и с другими делами, в которых фигурирует Мирослав Продан. Например, вскоре после его отставки с поста и.о. главы ГФС было возбуждено уголовное дело касающееся коррупции в Государственной фискальной службе, которая привела к убыткам государству на 305 млн гривен.

Сейчас по делу, есть трое подозреваемых. Один из них Руслан Осмоловский определением Печерского райсуда Киева даже отстранен от занимаемой должности. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением, участие в преступной организации и уклонение от уплаты налогов путем пособничества должностным лицам ряда компаний.

Хотя эти статьи Уголовного кодекса еще не декриминализированы, дела у следствия идут не самым лучшим образом. Например, 13 февраля Печерский райсуд Киева своим определением снял арест со счетов в вернгерском Сбербанке. Ранее, 13 ноября этот же суд наложил арест на безналичные средства Фонда Ванко Холдинг (STICHTING VANCO HOLDING), которые находились в Sberbank Magyarorszag Zrt.

Как заявил в своем ходатайстве адвокат Фонда Ванко Холдинг, в течение досудебного расследования не установлено, что источник происхождения денежных средств находящихся арестованными на расчетном счете предприятия является предметом преступления или получении незаконным путем.

Параллельно идет процесс снятия ареста и с другого имущества, которое проходит по данному расследованию. Так 13 февраля Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство о снятии ареста с целого ряда объектов недвижимого имущества. Речь шла об одном недострое, готовом на 91%, 15 участках земли в том числе в Винницкой области, доли права собственности на нежилое помещение и магазин.

Очевидно, что по мере снятия ареста со средств и имущества, фигурирующих в деле, доказательная база следствия будет сужаться, а дело имеет все шансы забуксовать.

В свете решения Конституционного суда о декриминализации статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении открылась отличная перспектива. Во-первых, НАБУ само заявило о скорой перспективе закрытия уголовных дел по данной статье. Во-вторых, вынимать активы из-под ареста будет намного легче.

А значит у Мирослава Продана есть четкая перспектива реабилитации перед законом. И если с поста ГФС он ушел по собственному желанию, то в публичный спектр политики он сможет войти уже с "восстановленной" репутацией. Что не может не радовать того же Владимира Гройсмана.