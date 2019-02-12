Служити народу будуть ті ж: навіщо Зеленському чиновник з уряду Азарова

До последнего времени все шло неплохо: Зеленский успешно мобилизует свою аудиторию и держится с ней на короткой ноге, дистанцируется от "кабинетной" элиты и пытается стать для украинцев "своим в доску". Но, как и положено в украинской политической традиции, есть одно "но".

1 января Зеленский пригласил в Зе!Команду всех желающих, которые должны отвечать главному и единственному требованию никакого политического опыта. "И пока это — самое главное", — слукавил шоумен.

Новые лица оказались не новыми, а технический штаб Зеленского и вовсе возглавил адвокат Андрей Богдан. По данным СМИ, он один из четверых людей ближайшего круга, и его мнение непосредственно влияет на принимаемые Зеленским решения. Он же сопровождает кандидата во время гастролей "Квартала 95" по стране. Во Львове Богдан попал в кадр во время перепалки Зеленского с протестующими против него ветеранами АТО.

Фото: Андрей Богдан - За Зеленским первый слева

В свои 40 с лишним лет Богдан дважды баллотировался в парламент, работал в правительстве Николая Азарова и даже был его доверенным лицом, защищал от приговоров одиозных политиков вроде Корбана и Коломойского. К разочарованию многих присутствие Андрея Богдана на ключевой штабной должности может поставить точку и на новизне Слуги народа, и на его "независимости" от днепровского олигарха.

Львиный отрезок карьеры Андрей Богдан держался подальше от публичности. Во времена Оранжевой революции он начал работать, а после стал управляющим партнером, в адвокатской компании "Пукшин и партнеры". По данным системы Youcontrol, в числе основателей фирмы Игорь Пукшин, экс-замглавы Секретариата президента Ющенко, и Александр Баулин — сын экс-главы Конституционного суда Украины Юрия Баулина.

Помимо прочего, Пукшин в узких кругах был известен, как "ответственный за назначение всех судей в Украине", писали Наші гроші. Эти двое стали покровителями и надежными партнерами начинающего в те годы адвоката Андрея Богдана. Тот в свою очередь старательно перенимал опыт: он не раз пригодится ему для "легализации" операций своих клиентов.

Фото: Игорь Пукшин у Администрации президента

Например, именно Богдан помог семье генпрокурора Юрия Луценко обзавестись зданием на ул. Эспланадная, 32В. Адвокат помогал скупить имущественные права на различные офисы в этом здании, собрать их воедино и юридически оформить. Восемь элитных квартир до 2016 года были оформлены на Светлану Рыженко, бухгалтера жены генпрокурора Ирины Луценко. Жилье сдавало в аренду агентство недвижимости их сына Александра ООО "Бизнес-центр "Лотос".

После того как скандальный бизнес семьи стал достоянием общественности, недвижимость поспешили продать, новым владельцем стал нардеп от БПП Глеб Загорий. Как писали Наші гроші, нардеп выручил генпрокурора и таким образом мог избежать уголовного производства.

Фото: скандальная недвижимость семьи генпрокурора на одном из риелторских сайтов

За фирмой "Пукшин и партнеры" тянется длинный шлейф скандалов. Первый из них связан с "Нафтогазом" и его дочками "Укргазвидобування" и "Укртрансгаз". Недавно созданная на тот момент адвокатская фирма загадочным образом обошла крупных опытных конкурентов и получила контракт, который принес ей больше 14 млн грн. Не менее громкой была история с оказанием "Укрзализныце" фиктивных юридических услуг. Тогда адвокатам перечислили из бюджета по крайней мере 950 тыс. грн.

В последний раз друг и покровитель Богдана Игорь Пукшин светился в журналистском расследовании "Политик нового типа". Автор, журналист Владимир Бойко, указывает на то, что Игорь Пукшин — один из многолетних спонсоров "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко. Кроме него, "вечный" кандидат якобы получает деньги от Олега Канивца — человека из орбиты Коломойского и бывшего главы правления "Укрнефтебурение".

Адвокатские конторы, в которых "заправляли" Пукшин, Богдан и Баулин выводили деньги не только через нефтяников и железнодорожников. Так, через ООО "Юридические советники" и ООО "Юридические офисы" из коммунальной собственности Киева вывели здание Центра творчества детей "Мрія". Впоследствии свою долю в этих юрконторах Баулин переоформил на партнера Андрея Богдана. Схему расследователи Наші гроші описали еще в 2015 году.

Передел столичной собственности не потолок политических амбиций адвоката. Он баллотировался в Верховную раду от НУНС и представлял в суде ее лидера Виктора Ющенко. Начиная с 2007-го, три года работал заместителем министра юстиции во втором правительстве Юлии Тимошенко. С 2010 до 2013 года работал в правительстве Азарова — был замминистра Кабинета министров и правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики.

Фото: Андрей Богдан в Кабмине Азарова

По-настоящему известным Андрей Богдан стал в постмайданной Украине, прежде всего, благодаря защите Геннадия Корбана и Игоря Коломойского. Адвокат Богдан защищал днепровскую команду на парламентских выборах по печально известному 205 округу, где Корбан конкурировал с представителем БПП Сергеем Березенко.

Округ стал местом для едва ли не самой грязной кампании за всю историю Украины, в город даже ввели Нацгвардию. Кроме того, Богдан представлял в судах офшоры Корбана. Например, компанию Vesdix Investments Limited, подозреваемую в хищении средств из банка "Надра". В бытность губернаторства Игоря Коломойского он работал его внештатным советником.

Фото: на очередном судебной заседании по делу Корбана

Еще до начала острого конфликта Коломойского с Порошенко, Андрей Богдан попал в список БПП. Попал, как сам он утверждал, случайно. Тогда СМИ назвали его одним из самых состоятельных кандидатов от президентского блока.

Адвокат задекларировал 2,7 млн грн, включая зарплату, дивиденды и прибыль от отчуждения имущества. На тот момент в его собственности было несколько земельных участков, дом, две квартиры. Еще несколько участков и две квартиры оформлены на родственников. В автопарке два Mercedes-Benz, на банковском счету — 6 млн грн. Последние годы Андрей Богдан доходы не декларировал, но, судя по фотографиям с его отдыха, финансовое состояние адвоката не пошатнулось.

Фото: Андрей Богдан на яхте в компании украинской "барби" Лили Киш

Андрей Богдан - представитель старой генерации, с покровителями и всегда при деле. Он должен был стать идеологическим противником кандидата Зеленского, по крайней мере того Зеленского, образ которого усиленно создают на протяжении последних месяцев. Вместо этого он руководит штабом, то есть ни много ни мало всей избирательной кампанией Слуги народа.

Говорить о компетентности тут не приходится: в его биографии аналогичного опыта просто нет. Если он приставленный "смотрящий" от Коломойского, то каким образом Зеленский собирается бороться с олигархами, как экранный Василий Голобородько и как долго ему удастся подпитывать миф о новых лицах? А это не просто предвыборное обещание, это единственное его преимущество над конкурентами. С нынешними кадрами кончина успешного предвыборного проекта может наступить также внезапно, как и его появление.