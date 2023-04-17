Сложный путь металлолома: чем опасен экспорт в ЕС

Динамика экспорта металлолома свидетельствует, что к концу года мы можем получить рекорд – более 300-400 тыс. тонн вывезенного в ЕС сырья. Но радоваться здесь нечему, потому что на этом зарабатывает не бюджет, а серые экспортеры.

Рекорд "для своих"

Согласно официальной статистике, объемы экспорта лома черных металлов (без учета лома легированных сталей) за 2022 год составил более 45 тысяч тонн. Из них около 60% – это экспорт в страны ЕС, доля которых в общем объеме экспорта выросла более чем в пять (!) раз по сравнению с показателем предыдущего года.

Тенденция в нынешнем году сохраняется: только за первые два месяца экспорт металлолома в страны ЕС по сравнению с ноябрем-декабрем 2022 г. увеличился почти на 60% (около 25 тыс. тонн), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – в десятки (!) раз.

По результатам первого квартала объемы экспорта составили более 40 тыс. тонн, то есть почти равны показателю экспорта металлолома за весь прошлый год. И если темпы роста этого показателя останутся на нынешнем уровне, в конце года можно увидеть цифру в 300 – 400 тыс. тонн экспорта.

Металлурги называют такие цифры экспорта неприемлемыми – потому что в Украине с началом войны по многим причинам заготовка лома упала на 70%. Следует также отметить, что по мнению экспертов, более 20% общей площади Украины является непригодным или ограниченно пригодным для сбора металлолома. Если принять во внимание показатели 2021 года, то можно отметить, что объем собиравшегося именно на этой территории металлолома составлял более 45% от общего объема заготовки металлолома в Украине.

Таким образом, по предварительным оценкам за год удастся аккумулировать не более 1 миллиона тонн сырья. В то же время, внутренний рынок в этом году потребует этого стратегического сырья в объеме, заметно превышающем этот показатель, и будет вынужден страдать от дефицита.

Учитывая, что украинская металлургия сейчас находится в тяжелом кризисе после обстрелов, блокирования морских портов и перебоев с электроснабжением, искусственно созданный дефицит металлолома может стать тем же волосом, что окончательно сломает спину одной из важнейших экспортных отраслей – металлургической.

Что не так с ЕВРО-1

Ситуация не выглядела бы так печально, если бы Украина, по крайней мере, зарабатывала на экспорте металлолома столько же, сколько зарабатывает, скажем, от экспорта стали. Однако на самом деле, вместо того чтобы зарабатывать, страна теряет – а наживаются дельцы, которые наладили каналы сбыта в ЕС.

Кратко о том, как это произошло.

В 2021 году Верховная рада, чтобы защитить внутренний рынок, увеличила экспортную пошлину за металлолом до 180 евро за тонну. В то же время ставка пошлины в ЕС осталась на льготном уровне – 3 евро за тонну.

То есть схема выглядит так: дельцы оформляют на таможне сертификаты EUR.1, и официально экспортируют украинский металлолом в европейские страны, платя за каждую тонну 3 евро. После этого этот металлолом направляется к традиционным странам-потребителям нашего сырья – Турции и российскому анклаву ПМР в Молдове, но уже без уплаты пошлины. То есть на каждой тонне Украина теряет 177 евро. А серые дельцы – могут вывести в оффшоры больше денег.

Схемой уже заинтересовались ГБР: там начали расследование схем, которые привели к потерям бюджета. "Компании, экспортирующие металлолом в страны Евросоюза, могут получить сертификат EUR.1, если подтверждают украинское происхождение сырья. Он позволяет уменьшить уплату экспортных пошлин с EUR180 до EUR3 за тонну. Многие предприятия, которые не могли подтвердить происхождение сырья, предоставляли фиктивные документы, на основании которых работники таможни за вознаграждение оформляли экспортерам соответствующий сертификат", – говорится в сообщении ГБР.

По данным Бюро, в течение 2022-2023 годов в результате действия такой схемы только через Волынскую таможню в страны ЕС вывезли примерно 45 тысяч тонн металлолома, в результате чего государству нанесен ущерб на 350 млн грн. Сколько же всего потеряло государство, пока сказать трудно – но сумма ущерба может доходить до полумиллиарда, говорят участники рынка.

Смертельный лом

Еще одна очень серьезная проблема, которая кроется в массовом вывозе «серого» лома – в том, что контроль его качества пока не производится, особенно если везут его изначально не совсем легально. А сейчас такой контроль нужен, как никогда – ведь существуют очень существенные риски того, что из страны можно беспрепятственно вывозить так называемый конверсионный лом военного происхождения.

Сейчас в Украине накопилось значительное количество разбитой техники и оружия агрессоров, которые по сути являются металлоломом. Его собирают, и по тем же схемам имеют возможность вывозить из страны – причем, принимая во внимание проблемную ситуацию с морской логистикой, в основном лом направляют в страны ЕС с помощью железнодорожного транспорта и автотранспорта.

Сегодня на этом направлении не существует никакого контроля за пересечением границы подобных грузов, кроме таможенной/пограничной. Но такой контроль не может обеспечить надлежащую проверку каждой партии металлолома – которая, например, может содержать опасные находки из передовой или даже сознательно сделанные контрабандные "закладки" вооружения. Такая контрабанда может пересекать границу под видом металлолома – ведь ни один металлоискатель не сможет обнаружить тайник металлического оружия в куче металлолома.

Выходы: контроль и ограничение

Эксперты и участники рынка видят единственный путь, который поможет обезопасить покупателей конверсионного лома и бюджет Украины – это временный запрет на экспорт лома из Украины. Это не нарушение торговых соглашений – ни с Евросоюзом, ни со Всемирной торговой организацией, объясняют эксперты.

"В Украине война. Сейчас мы можем защищать свои национальные интересы разными способами, тем более, что международное торговое законодательство предусматривает таки шаги страны, страдающей от военных действий, вызванных внешней агрессией. Поэтому, я уверен в том, что наши международные партнеры одобрят таки шаги. Запрет на экспорт металлолома укладывается в эту концепцию, и может быть инициирован на уровне государственной власти", – пояснил глава Федерации металлургов Сергей Беленький.

Украина будет не единственной страной, которая защищает внутренний рынок: сейчас 30% стран имеют запреты на экспорт металлолома. 10% имеют квоты, а еще 50% - имеют лицензирование и пошлины. Запрет на экспорт недавно в очередной раз продлили Объединенные Арабские Эмираты, говорит эксперт.

Временный запрет экспорта позволит вернуть баланс на внутренний рынок металлолома и обеспечит сырьем украинских металлургов. А соответственно – украинский бюджет получит на порядок больше денег, чем сейчас, ведь тонна переработанного в сталь металлолома стоит 300 долларов, а не 3 евро.

Также за это время необходимо разработать и ввести новые алгоритмы контроля конверсионного лома, объемы заготовки которого будут расти в будущем – это необходимо, чтобы не допустить трагедий и контрабанды оружия.