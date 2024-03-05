Сколько и на что тратят украинские беженцы за границей, и при чем здесь "карточный туризм"

При подготовке материала использовалась информация, предоставленная НБУ и коммерческими банками.

Содержание

Что обнаружил Национальный банк

Что еще увидел регулятор

Как обстоят дела в отдельных странах

Пару слова о лидерах "безнала"

Вместо коротких выводов

На что украинцы тратили деньги

Национальный банк все видит. Ну, почти все. В частности, видит он и то, как украинцы тратят деньги за границей. Благодаря данным НБУ мы можем отследить, как изменились объемы и структура расходов украинцев за рубежом с начала полномасштабной войны. И картина очень показательная.

Что же увидел Национальный банк

Сразу отметим, что статистика регулятора не "различает" расходы украинцев, находившихся за рубежом до начала большой войны, и тех, кто уехал уже после полномасштабного вторжения России в Украину. И еще важный нюанс – речь идет исключительно об операциях по банковским картам.

Так вот – в январе 2022 года, накануне большой войны, украинцы за рубежом потратили 698 млн долларов. Львиную часть этих средств, а именно 509 млн долларов, Национальный банк идентифицирует как средства, потраченные на деловые поездки. И только 189 млн долларов было потрачено на личные цели. То есть затраты на личные цели составили около трети общего объема расходов.

Аналогичная ситуация сохранялась в феврале 2022-го. Из потраченных украинцами за рубежом 812 млн долларов – 545 млн были израсходованы на деловые поездки, и лишь 267 млн – на личные цели.

Но ситуация кардинально изменилась в марте. Общий объем расходов украинцев за границей резко (вдвое) увеличился – до 1,627 млрд долларов. При этом доля расходов на деловые поездки уменьшилась по сравнению с "мирными" месяцами – до 408 млн долларов. А доля личных расходов выросла почти в пять раз – до 1,219 млрд долларов. То есть в марте 2022 года украинцы за рубежом потратили на личные цели более миллиарда долларов.

Дальше – больше. В апреле 2022-го на личные цели украинцы за границей потратили уже 1,334 млрд долларов. Это произошло на фоне дальнейшего уменьшения расходов на деловые поездки – до 327 млн долларов.

А дальше… В мае общие расходы украинцев за границей достигли уже 1,927 млрд долларов. Из них 1,503 млрд – на личные цели.

До февраля 2023 года ежемесячные общие расходы украинцев за рубежом держались на отметках примерно от 1,8 до 2 млрд долларов, перевалив за отметку в два миллиарда в январе 2023-го. При этом расходы на личные цели держались в диапазоне от 1,4 до 1,6 млрд долларов ежемесячно.

Картина расходов изменилась в марте 2023 года. После почти 2 млрд долларов общих расходов в феврале – в марте объем расходов снизился до около 1,6 млрд. А начиная с апреля общий уровень ежемесячных расходов украинцев за границей стабильно держится на уровне чуть выше 1,3 млрд долларов.

Аналогичная тенденция наблюдается с расходами на личные цели – начиная с апреля 2023 года они едва превышают 1 млрд долларов ежемесячно.

Объяснение причин такой тенденции не является целью этого текста, но можно предположить, что уменьшение ежемесячных расходов украинцев за границей начиная с весны 2023 года обусловлено возвращением части украинцев на родину после зимы.

Но это еще не все, что увидел Национальный банк, анализируя расходы украинцев за границей после начала большой войны.

Что еще увидел Национальный банк

Неприятным сюрпризом для Национального банка, и вероятно для большинства украинцев, стали многочисленные случаи валютных спекуляций в первые месяцы войны на фоне возможностей, возникших из-за значительной разницы между официальным и наличным курсом гривны. Речь идет о так называемом "карточном туризме".

Схема работала так: за рубежом с карт украинских банков снимались большие суммы наличной валюты после их конвертации с гривны по официальному курсу. После этого валюта завозилась в Украину и продавалась по наличному курсу, значительно превышавшему официальный. За счет курсовой разницы зарабатывались колоссальные деньги фактически "из воздуха".

По данным Национального банка, наибольшие объемы наличных средств снимались в Польше и других странах, имеющих общую границу с Украиной – Словакии и Румынии.

После коррекции официального курса гривны НБУ в июле 2022 года масштабы такого явления снизились, отмечают в центробанке.

"Меры НБУ, направленные на повышение привлекательности гривневых активов, калибровку валютных ограничений и введение специальных депозитных продуктов способствовали сужению спреда между официальным и наличным курсом. К тому же в марте 2023 года НБУ усилил эффективность мер финансового мониторинга и валютного надзора. В результате объемы снятия наличности с марта 2023 года значительно сократились, прежде всего в пограничных странах - Польше, Словакии, Румынии", - констатируют в НБУ.

Как обстоят дела в отдельных странах

Интересна и показательна ситуация с соотношением наличных и безналичных операций украинцев в разных странах.

Польша

В течение восьми месяцев годового периода с марта 2022 по март 2023 года ежемесячные объемы снятия наличных средств украинцами превышали объемы безналичной оплаты товаров и услуг в торгово-сервисных сетях. То есть, в течение первого года войны украинцы в Польше преимущественно использовали "кэш".

И только в марте 2023-го объемы снятия наличных резко уменьшились. Уже в апреле-июле снятие наличных по объемам составляло около пятой части сумм безналичных оплат.

Следует отметить, что суммы общих расходов украинцев в Польше имеют тенденцию к уменьшению. Если в марте 2022-го расходы составили 367,6 млн долларов, то в июле 2023-го - уже 125,4 млн. Почти трехкратное уменьшение расходов наверняка может свидетельствовать об оттоке украинцев из Польши. И не обязательно на родину.

Германия

Преобладание наличных операций над безналичными расчетами украинцев продолжалось до июля 2022-го, после чего доля безналичных расчетов стабильно превышает наличные.

Женщина снимает наличные в банкомате Берлина (фото: Getty Images)

Словакия

В Словакии в течение первого года полномасштабной войны происходили без преувеличения наличные "чудеса". В первые месяцы войны суммы снятия наличных средств в десять раз (!) превышали объемы безналичных расчетов. Так было ежемесячно с марта по июнь 2022-го. В июле - сентябре соотношение достигало 7 – 9 крат. Значительное преобладание наличных продолжалось до марта 2023 года, после чего доля безналичных расчетов "взяла верх" над наличными.

Возможно, это именно тот случай "карточного туризма", о котором упоминал Национальный банк.

Румыния

Превышение наличных операций украинцев над безналичными расчетами в течение всего первого года войны фиксировалось в Румынии. И тоже до марта 2023 года. Правда, соотношение наличных денег к безналичности здесь было более скромным – как правило двукратным.

Молдова

Превышение объемов снятия наличных над объемами безналичных операций украинцев здесь стабильно составляло два-три раза. И тоже… до марта 2023 года.

Литва

В течение семи месяцев 2022 года - с марта по сентябрь - наличные деньги превалировали в расчетах украинцев в Литве. Позже – безналичные расчеты взяли верх над наличными.

Грузия

В Грузии украинцы вплоть до апреля 2023 года предпочитали "кэш" над безналичными карточными расчетами. Соотношение в пользу наличных денег достигало 4 крат.

Черногория

До мая 2023 года украинские беженцы в этой стране также предпочитали наличные деньги. Соотношение могло быть 2-3-кратным.

Пару слов о лидерах "безнала"

Меньше всего наличности украинцы использовали в Ирландии, Швейцарии, Швеции и Люксембурге, отдавая абсолютное предпочтение безналичным операциям.

Как правило, преобладали безналичные расчеты над операциями по снятию наличных денег в таких странах: Великобритания, Франция, Бельгия, Португалия, Канада, Венгрия, Нидерланды, США, Австрия, Чехия, Турция.

Вместо коротких выводов

Конечно, использование наличных расчетов само по себе еще ни о чем не говорит. Но многократное превышение неконтролируемых государственными регуляторами наличных операций над безналичными банковскими платежами в течение длительного периода может служить как минимум поводом для беспокойства со стороны Национального банка Украины, одной из задач которого во время войны является поддержание курсовой стабильности гривны.

На что украинцы тратят деньги

Выводы о том, на что тратят средства украинские беженцы за рубежом, можно сделать по статистике, предоставленной РБК-Украина коммерческими банками.

По данным директора департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Дениса Воробьева, ТОП-категории расходов клиентов банка, временно находящихся за границей, с начала войны практически не меняются. Чаще всего тратят на продукты – 34% всех клиентов банка за рубежом оплачивали эту категорию товаров в 4 квартале 2023 года. Для сравнения, в первом квартале 2022 года эту категорию товаров оплатили 31% клиентов за рубежом.

Оплата банковской картой (фото: Getty Images)

На втором месте рейтинга – кафе и рестораны: 21% в 4 квартале 2023-го и 16% в 1 квартале 2022 года.

Затем – аптеки: 19% в 4 квартале 2023-го и 15% в 1 квартале 2022 года.

А дальше – одежда/обувь, АЗС (топливо и сопутствующие товары), транспорт/отели.

"Согласно нашим внутренним данным, расходы в этих категориях стабильны за некоторыми исключениями. Так, во 2-м и 3-м квартале 2022 года количество клиентов, которые тратили деньги на продукты, резко выросло до 70% и 50% соответственно. Но в течение года количество клиентов с расходами в этой категории было стабилизировано, похожая ситуация - в категориях "аптеки" и "одежда/обувь". Во 2 квартале 2022 года количество клиентов с транзакционной активностью в этих категориях выросло до 40% и 38% соответственно. Но в течение 2022-2023 годов количество клиентов, платящих за эти услуги, стабилизировалось", - рассказывает банкир.

ТОП-3 стран, где больше всего транзакций картами ПУМБ, - Польша, Германия и Чехия.

А вот в Правэкс Банке среди стран с наибольшей долей зарубежных операций называют Польшу, Германию, Испанию, Ирландию, Нидерланды, Великобританию, США и Италию.

Интересна также статистика банка по росту доли расходов украинцев-клиентов банка за рубежом с начала войны, которая лишь подтверждает агрегированные данные от Национального банка.

Так, по информации начальника отдела по работе с физлицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олега Заяца, в 2022 году по сравнению с предыдущим, довоенным годом общее количество карточных платежных операций выросло на 128%, а общая сумма - на 91%. Тенденция к увеличению расходов сохранялась и в течение 2023 года, хоть и меньшими темпами, чем в 2022 году.

Напомним, речь идет об объемах безналичных платежей картами украинских банков.