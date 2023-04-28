"Серые" схемы табачного рынка. Почему нелегальная торговля растет даже во время войны

Нелегальный рынок табака в Украине продолжает расти. Не смогла повлиять на данную тенденцию даже полномасштабная война. Только за 2022 год убытки для бюджета от нелегальной продажи сигарет составили почти 20 млрд гривен. Масштаб проблемы тоже поразителен: фактически каждая пятая сигарета на рынке – нелегальна. Почему Украина проигрывает в борьбе с "серыми" схемами табака и есть ли у власти действенный способ для решения проблемы – подробнее в материале.

Оборот нелегальной табачной продукции – проблемная область для многих стран. И Украина в этом контексте тоже не исключение. В нашей стране "нелегальный" сегмент рынка постоянно растет: с 1,7% до 19,9% за последние 8 лет.

Согласно исследованию компании Kantar, более 60% нелегальной продукции продаются в киосках и магазинах наряду с легальной продукцией. Еще одна интересная тенденция последних лет – уменьшение контрабандной продукции и существенное увеличение доли продукции, предназначенной для продажи в зоне беспошлинной торговли (с надписью Duty Free) или для экспорта, но нелегально реализуемой в Украине (11,7%).

Схемы с duty-free

С начала полномасштабного вторжения количество магазинов беспошлинной торговли сократилось с 48 до 14. В то же время в 2021 году реализация табачных изделий через duty-free составляла 27 млн пачек, а в 2022 году – 20 млн пачек.

По информации народного депутата, главы временной следственной комиссии ВР по вопросам незаконного оборота табачных изделий Ярослава Железняка, во время проверки количества реализуемых пачек сигарет в duty-free в таможенном режиме "реэкспорт" оказалось, что только за одним оператором может наблюдаться снижение продаж до 157 тыс. пачек.

"Есть очень странная тенденция, когда на наземных конкретных пунктах пропуска на один чек покупается в среднем 30-35 пачек сигарет, а на других только 5-7. При том, что в ЕС можно провести только 2 пачки", — отметил нардеп и добавил, что количество производимых и проданных сигарет для duty-free также отличается на сотни тысяч, если не миллионы, пачек.

Полностью запретить

На заседание временной следственной комиссии ВР по вопросам незаконного оборота табачных изделий, в понедельник, 25 апреля, депутаты нашли временный выход из ситуации – инициировать полный запрет на производство и продажу сигарет для duty-free из-за постоянных нарушений законодательства.

"Учитывая, что на проблему уже столько раз обращали внимание, а она до сих пор существует, предложили решение для нашего комитета – во время войны запретить производство и продажу сигарет duty-free. Не очень элегантное решение, но выглядит так, что единственное действенное в этой ситуации", – сообщил глава ВСК Ярослав Железняк.

Кроме того, члены ВСК передали Национальной полиции Украине сотни известных разборных торговых точек, которые без уплаты налогов (без фискальных чеков или с псевдочеками) реализуют табачную продукцию в значительных объемах, и договорились через три недели на следующей ВСК рассмотреть результаты работы полиции по этим "серым" точках.

Уклонение от уплаты налогов

Не обошли вниманием нардепы и "подозрительных" производителей. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, уклонение от налогообложения происходит не на уровне лидеров табачного рынка, а на уровне меньших компаний, а также нелегальных производителей.

"Табачная отрасль состоит, прежде всего, из четырех крупных международных производителей, которых мы не подозреваем в уклонении от налогообложения. Потому что если это будет происходить, риски от такого уклонения для них будут несопоставимы с выгодами", – пояснил Гетманцев.

В то же время, подозрения вызывают меньшие табачные компании. В частности, есть легальная табачная фабрика в западной Украине, где недавно Бюро экономической безопасности провело обыски и обнаружило подакцизный товар без соответствующих марок на 80 млн гривен. Значительная часть рынка вообще не имеет лицензии на производство. К примеру, Одесская таможня задержала и конфисковала линию по производству сигарет, которую пытались нелегально завезти в Украину под видом линии по производству мыла.

Кроме того, согласно налоговой информации, есть 8 производств табачной продукции, которые заказывают сырье в огромных объемах, производят продукцию, но платят налоги, не соответствующие объемам.

Например, ООО "Табако дом" уплатило все налоги в 2022 году с 1 тонны переработанного сырья – 8 тысяч гривен; ООО "Украинское табачное производство" – с 1 тонны 26 тысяч грн налогов. В то время как у других производителей из 1 тонны переработанного в сигареты сырья около 3-5 млн. грн уплаченных налогов.

Налоговая располагает информацией об этих аномалиях, соответствующие аналитические материалы относительно нарушений на 6 млрд гривен за 2022 год изучают детективы Бюро экономической безопасности аналитические выводы.

В целом члены ВСК убеждены, что ключевую роль в борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции играют правоохранительные органы. Поэтому на следующем заседании комиссии, 16 мая 2023 года, парламентарии хотят заслушать именно правоохранителей о результатах их работы и конкретных шагах по детенизации табачного рынка.