Сын героя Небесной Сотни Юрий Аксенин: Через 10 лет почти никто из виновных в расстрелах не понес наказания

18-20 февраля 2014 года произошло одно из самых трагических событий в истории современной Украины. В разгар Революции Достоинства мирное наступление активистов на ВР 18 февраля перешло в массовые столкновения между майдановцами и силовиками. Пострадали многие люди. Противостояние продолжалось и на следующий день.

Утром 20 февраля силовики, которые до этого штурмовали Майдан, вдруг двинулись в сторону Институтской. Возле Октябрьского дворца тогда стояло подразделение спецназовцев в черной форме с желтыми повязками на рукавах. В 9:07 погибли первые майдановцы, позже число жертв возросло до десятков.

В те дни на Майдане погибли 73 мирных протестующих, отдавших свою жизнь за Украину. Еще почти два десятка человек спустя некоторое время скончались в больницах от полученных травм. Среди них был 52-летний Василий Аксенин. Небесная сотня – так стали называть 107 активистов Евромайдана, убитых с 22 января по 20 февраля 2014 года.

РБК-Украина поговорила с сыном Василия Аксенина, Юрием. Он вспомнил, каким был его отец, как через 10 лет продвигается расследование убийств и чем живет его семья сейчас.

"Виновные в преступлениях должны были расследовать самих себя"

Юрий встречает нас у бывшей улицы Институтской, сейчас – аллея Героев Небесной Сотни. 10 лет назад это было место массовых расстрелов участников Революции Достоинства. Вдоль дороги – портреты всех погибших в те дни. Портрет отца Юрия – первый снизу.

Василий Аксенин был родом из села Литячи Тернопольской области. Окончив школу, переехал в Черновцы. Работал радиомонтажником, затем инженером. Впоследствии открыл свой бизнес.

"Отец заботился о семье, о том, чтобы у нас все было хорошо. Занимался разведением декоративных птиц. Помню его как человека доброго, но очень дисциплинированного. Любил, чтобы все придерживались своего слова. КУ него было зарегистрированное оружие, но охоту не любил. Когда его друзья шли на охоту, каждый раз отказывался, говорил, что это "не его", – вспоминает Юрий.

Фото: Юрий Аксенин убирает снег у портрета отца на аллее Героев Небесной Сотни (Катерина Гончарова/РБК-Украина)

У Октябрьского дворца на асфальте краской нарисован крест и буква "А", обозначающая фамилию Аксенин. Это место, где 20 февраля 2014 года пуля ранила отца Юрия.

"Вскоре после расстрелов расследование адекватно не проводилось. Его стали проводить только со временем. Частично потому, что его некому было проводить: силовой блок рассыпался, преступная власть сбежала. А частично потому, что на тот момент на должностях были те, кто сам преступления совершал. По сути виновные в преступлениях должны были расследовать самих себя", – говорит мужчина.

"Это борьба поколений". Как погиб Василий Аксенин

По словам Юрия, отец бывал на Майдане регулярно, как только там стали собираться люди. Ранее участвовал в революции на граните, далее – в Оранжевой революции. Держал руку на пульсе, пытаясь быть в курсе важных для страны событий.

"Это борьба поколений", – говорит Юрий. Еще когда он был маленьким, видел, как отец интересуется политической жизнью страны, международными новостями.

Василий Аксенин в последний раз уехал на Майдан 18 февраля, когда узнал об обострении противостояний. Сыну ехать запретил из-за нараставшей тогда опасности.

"Накануне, 16 февраля, он был у брата на дне рождения. Мы общались, и я на него был обижен, потому что он не хотел меня с собой брать. Сказал, что происходящие события – пробел их старшего поколения, потому что эти двадцать лет люди были пассивны, и что молодежь не должна за это отвечать. Но добавил, что на Майдане должен быть представитель семьи Аксенинов. Уехал сам", – вспоминает Юрий одну из последних встреч с отцом.

19 февраля, за день до гибели Василия, Юрий еще раз созвонился с отцом. Услышал, что тот тяжело дышит: "Спрашиваю: "Отец, что такое?" Он ответил: "Да я здесь передвигался, бронежилет тяжелый, надо сесть, отдохнуть, и будет легче". Мы дальше продолжили разговор, отец рассказывал, что там происходит. Я снова напоминал, что хочу приехать".

Фото: 18-20 февраля на Майдане погибли 73 участника Майдана, еще десятки позже скончались от полученных ранений (Виталий Носач/РБК-Украина)

Юрий показывает видео, на котором с утра 20 февраля его отец вместе с группой протестующих поднимался на холм возле Октябрьского дворца. Тогда на Институтской уже расстреливали людей, и Василий группой людей начали идти наверх, чтобы оттеснить "черную роту". На видео видно, как силовики начинают убегать.

Перед этим Василий надел защитный бронежилет и металлическую каску и прикрывал простестующих, с которыми поднимался вверх. Несмотря на бронежилет, около 9:16-9:17 получил тяжелое огнестрельное ранение в живот. Пуля повредила тазобедренную кость. Раненого подхватили и положили на щит, вынесли из-под обстрела. Василия доставили в 18-ю киевскую больницу. По словам сына, отец тогда был в сознании. Юрий был на Майдане уже в тот вечер.

В конце февраля Василия Аксенина отправили на лечение в клинику в Польше. 12 марта 2014 года он умер в результате остановки сердца из-за ранения, полученного на Майдане. Мужчине было 52 года. Сын говорит, что в заключении о смерти был написан "тромб". И даже не указано, что гибель произошла в результате ранения.

В ноябре 2014 года президент Украины присвоил Василию звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно). Василий Аксенин получил звание почетного гражданина Черновцов. Также в родном городе его имя носит бывшая улица Фрунзе.

Фото: Василий Аксенин с сыновьями Юрией и Богданом (из архивов)

Как сложилась судьба семьи Героя

"Судьба сложилась паршиво. Как и у всех, наверное", – говорит Юрий.

После смерти отца прошло уже 10 лет, но и сейчас вся семья не может оправиться от трагедии. Жена Василия Татьяна часто плачет. Утешение находит в волонтерстве:максимально, как только может, помогает военным.

"Она просто безумно активно плетет сетки, кикиморы. Все силы в это вкладывает, дома ее практически нет", – говорит Юрий. Татьяна, как и многие другие семьи Небесной Сотни, все чаще избегает официальных публичных событий, встреч, интервью.

"Особенно в первые три-четыре года после гибели отца и других Героев Небесной Сотни маму звали на мероприятия в городской совет. Как-то выхожу из комнаты, спускаюсь со второго этажа (семья живет в двухэтажном частном доме – ред.), смотрю – мама снова плачет. Спросил, что произошло. Говорит, что не хочет идти на мероприятие, потому что есть ощущение, что она предает отца", – вспоминает Юрий.

Он признается, что и у него самого моментами бывает такое же чувство: "Когда отец воспитывал нас, то задал высокую планку, а к ней мне еще нужно расти".

Тяжело было после утраты Василия Аксенина и всем остальным членам семьи. Некоторые родственники не пережили трагедию. Мама Василия, бабушка Юрия, в день расстрелов 20 февраля попала в больницу, а год спустя после гибели сына умерла: не выдержало сердце.

Второй сын Василия, Богдан, решил стать врачом. Еще с 17 лет, как только поступил в медицинский, стал фанатично относиться к медицине. Выбрал профессию хирурга-травматолога, чтобы спасать жизнь людям после трагических случаев – подобных ранению, которое произошло у их отца. Когда Василий погиб, Богдану было 16 лет. И он до сих пор не может смириться с тем фактом, что отца можно было спасти.

Фото: Юрий Аксенин возглавил общественную организацию "Семья Героев Небесной Сотни" (facebook.com/maidanmuseum.org)

"Брат у меня очень инициативный. Сейчас работает над новым способом протезирования с применением новейших технологий. Идея в том, чтобы вживлять имплант непосредственно в кость, и ампутант имел бы возможность ощущать на ощупь то, что касается рука. Планирует протезировать военных и гражданских", – рассказывает Юрий об инициативе брата.

Сам Юрий Аксенин возглавил общественную организацию "Семья Героев Небесной Сотни". Работает в "Муниципальной Варте" при КГГА. За время полномасштабного вторжения РФ в Украину предпринимал несколько попыток уехать на войну. Говорит, его не брали с учетом статуса семьи Героя. Также нужно было немного заняться своим здоровьем.

"Я вступил в добровольческое формирование – в то время была сформирована комендантская рота КГГА, я был там командиром роты. Там и остался, пока оккупанты не отступили от Киева. Дальше собрался коллектив людей, которые и дальше хотели идти дальше служить. Но у меня, кроме всего, проблема была с прохождением ВЛК. Сейчас я сотрудничаю с воинскими частями", – рассказывает сын Героя.

Что происходит с расследованием дел Майдана

По данным Офиса генерального прокурора, по состоянию на данный момент по уголовным производствам по делам Майдана сообщено о подозрении 536 лицам. Направлено в суд 292 обвинительных акта в отношении 453 человек. Осуждены 60 человек.

Именно за убийства осуждены четыре человека, сообщали в ведомстве. Трое из них в конце 2019-го обменяли в рамках обмена на удерживаемых у так называемых "ДНР" и "ЛНР" украинцев. Четвертому засчитали в наказание срок предварительного заключения, он уже отбыл наказание. Под стражей сейчас находятся два человека. Продолжается досудебное расследование, и дела по ним еще не переданы в суд.

По словам Юрия Аксенина, после создания Государственного бюро расследований в 2017 году у общественности и семей Небесной Сотни были опасения относительно того, в каких руках окажутся дела Майдана. ДБР тогда начало расследовать уголовные производства, где фигурируют судьи, сотрудники правоохранительных структур и топ-служащие.

"В тот период люди не знали, что это будет за структура, чего от нее ждать. Офису Генпрокурора оставили только надзорную функцию, и мы переживали, что ДБР будут возглавлять неприемлемые для общественности люди. Но, к счастью, хорошие результаты показывает и Офис генпрокурора, и ДБР. Сейчас к работающим там людям вопросов нет", – замечает он.

Фото: Непосредственно за убийства участников Майдана осуждены четыре человека, говорят в Офисе генпрокурора (Виталий Носач/РБК-Украина)

Однако наказания избежали несколько основных фигурантов уголовных дел. В частности, бывшего командира спецроты "Беркута" Дмитрия Садовника выпустила из-под стражи судья Печерского суда Киева Светлана Волкова, после чего Садовник скрылся из Украины. Решением ВР Волкову уволили в 2016-м, но через три года она снова восстановилась в должности. В 2020 году ее действия оправдал Шевченковский суд Киева.

Часть других "беркутовцев" так называемой "черной роты" бежала в РФ – именно их обвиняли в расстрелах участников Майдана.

В целом в расследованиях за эти годы есть значительные изменения, но нет главного – посадок всех виновных, говорит Юрий.

"Если говорить о деталях, то прогресс по делам есть. У руководившего "черной ротой" Янишевский – пожизненное заключение (Олег Янишевский, бывший заместитель командира киевского "Беркута" – ред.). 16 февраля рассматривали очередную апелляцию, поскольку одного из "беркутовцев" оправдали.И он еще даже должен подать в суд на государство о возмещении", – добавляет он.

Впрочем, семьи Небесной Сотни не обращались и не намерены обращаться в Европейский суд по правам человека. У Юрия есть на это объяснение: по процедуре в этом суде признают виновным государство, тогда как нужно признать виновными определенные персоналии.

"Виновато же не государство, а конкретные люди. Уже имел ранее место прецедент, когда подали в суд по правам человека, и с нашего государства взыскали 50 тысяч евро. Это точно не подходит, потому что должны нести ответственность конкретные ответчики", – говорит он.

Фото: "Сейчас дела Майдана и война – это части одного общего процесса" – Юрий Аксенин (facebook.com/oksana.lemishka)

В 2019 году, когда Юрия избрали главой организации, хотелось что-то делать, чтобы справедливость все-таки наступила.

"Мы все участвовали в разного рода акциях, держали в руках портреты погибших, давали много интервью. А в результате Дмитрий Садовник сбежал, и не осужден. И другие скрылись. Чем дальше, тем больше семей погибших были разочарованы. Видели, что огласка проблемы практически не помогала. Люди закрываются в себе, не хотят больше публичности. Потому что видят, что результата все равно нет", – отмечает собеседник.

В январе 2023 года суд разрешил заочно арестовать беглого президента Януковича за расстрел участников Революции Достоинства. Ранее его уже заочно арестовали в Украине в ходе других дел.

В октябре 2023 года, накануне десятой годовщины расстрелов на Майдане, ДБР завершило расследование дела о расстреле Небесной сотни в феврале 2014 года. Перед судом должны предстать бывший президент-беглец Виктор Янукович и весь тогдашний силовой блок Украины: от бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-министра обороны Павла Лебедева до начальника Главного управления – бывшего командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Украины Станислава Шуляка. Все они бежали в Россию, которая позже осуществивила широкомасштабное наступление на Украину и ведет против нас войну.

Когда наступит справедливость

Никто из семьи Героя Небесной Сотни Василия Аксенина не считает, что с наказаниями хотя бы нескольких человек наступила справедливость.

"Через 10 лет сложилась ситуация, когда почти никто из виновных в расстрелах не понес наказание. Справедливости еще не достигнуто. Сейчас дела Майдана и война – это части одного общего процесса. Все наши родственники погибли за верховенство права. Крайне грустно констатировать, что сейчас мы только находимся на пути к тому, чтобы этого верховенства права достичь. Нам очень хотелось бы, чтобы президент и представители правительства также поняли, что добиться этого очень важно", – говорит Юрий.

Справедливость придет только тогда, когда накажут всех виновных, говорит Юрий Аксенин.

"Борьба не окончена, это только начало", – уверен он.