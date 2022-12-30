Для быстрого восстановления и устойчивого развития. По каким принципам следует жить Украине в 2023 году

2023 в Украине может дать начало многочисленным неполитическим горизонтальным объединениям. К такому выводу пришли участники ad hoc think tank "Содействие", стартовавшего в Киеве в конце 2022 года. Первые рабочие встречи прошли во всемирно известном формате Chatham House.

Стартовая тема объявлялась как "Итоги 2022 года и моделирование главных трендов 2023 года". Были приглашены эксперты разного профиля, с целью провести кросс-секторальный совместный анализ. Банкир, айтишник, маркетолог, аудитор, юрист, педагог, журналист и политический консультант встретились за круглым столом, чтобы сделать общие выводы.

С самого начала существовала гипотеза, что именно содействие украинскому обществу поможет быть более эффективным в следующем году.

Практические кейсы, по которым поделились участники, доказали чрезвычайный потенциал этого механизма. Война 2022 года в очередной раз выявила способность украинцев сплачиваться под влиянием внешней угрозы. Опыт показал: те проблемы, которые государство не решает годы, несколько едва знакомых людей способны решить через несколько дней. Персональные связи оказались мощнее бюрократической машины.

С начала полномасштабного вторжения украинцы мгновенно сплачивались, чтобы привезти гуманитарку, купить пикапы или одеть ВСУ. Украинские технические специалисты IT-компаний, работающих в разных уголках мира, объединились ради совместных хакерских атак против россиян. Таких примеров – множество.

Итак, горизонтальное взаимодействие между украинцами работает очень мощно. Однако как активировать ее сознательно, а не ситуативно? По каким принципам действовать, чтобы получить гарантированный результат? Встреча дала ответы на эти вопросы.

Механизм горизонтального взаимодействия не является новым для Украины. Общество активно использовало его во время двух Майданов и добровольческого движения 2014 года.

По мнению участников think tank, способность к объединению претендует на статус национального эволюционного феномена. Это не просто командная игра, как ее описывают в учебниках по менеджменту. В украинском варианте горизонтальные связи рождали мощную энергию, которая не была присуща участникам группы в одиночку. Именно эта мощная, даже сакральная энергия, собственно, решала все вопросы.

Участники обсуждения пришли к мнению, что механизм объединения можно овладеть, задействовать на уровне общин и направить на развитие Украины после нашей победы.

Уже сейчас известно, что произойдет, если не использовать этот шанс. Печально известен опыт двух Майданов и добровольческого движения 2014 года. Тысячи и даже миллионы людей совершили мощные сдвиги, но потом потеряли все. Они передали достояние в руки политиков, шедших под правильными лозунгами, но те начали преследовать только собственные интересы, едва получившие власть.

Есть риск, что после победы над россиянами повторится досадный опыт, который граждане уже прожили с "Нашей Украиной", БЮТ, БПП и "Народным фронтом". Уже сейчас некоторые политики пытаются направить безумную энергию объединения на развитие собственного имиджа. Это делается, в том числе, в преддверии выборов, которые многие прогнозируют на лето-осень 2023 года.

Если украинцы не хотят в очередной раз потерять влияние на организацию общественной жизни, действовать нужно прямо сейчас. Не идти в политику, но предпринимать совместные действия по развитию Украины, внедрять сотрудничество органов управления с населением.

Так, в процессе обсуждения начальная идея превратилась в инструментальное решение.

Описанный выше механизм является классическим гражданским обществом, как его описывают в типовых учебниках по политологии. Это именно то, в чем так нуждается Украина. Ведь постоянно работающего гражданского общества в последнее время не было. Горизонтальные проекты загорались время от времени, в том числе зимой 2013 года, но вскоре угасали. Их место занимало псевдо-гражданское общество.

Люди, последние десять лет называющие себя активистами, обычно находятся под чьим-то влиянием. Более или менее классической формой объединений в Украине остаются только профессиональные ассоциации (Ассоциация работодателей, отраслевые ассоциации и т.п.) и клубы по нетворкингу (например, "СЕО Клуб").

Идея, заложенная в "Содействие", – продвижение интересов граждан Украины в целом через горизонтальные связи. Участники таких систем не будут заниматься гражданской деятельностью профессионально, как политики. Они не будут лоббировать интересы олигархов или конкретных бизнесов. Не будут получать гранты на реализацию программ. Однако они будут влиять на развитие Украины.

Почему начинать работу нужно именно сейчас? Понятно, что все внимание украинцев должно быть сосредоточено на преодолении врага. Но верно, что после нашей Победы ни одного переходного периода к мирной жизни не будет.

Опыт показывает, что в предвыборный период уже поздно анализировать и планировать. Вскоре общество будет иметь дело с технологиями, направленными на победу в выборах. Так что после Победы население Украины рискует снова превратиться в пассивного наблюдателя, которому приходится выбирать из того, что предлагают.

Невозможно предсказать, каким будет 2023 год, но необходимо создать инструменты, позволяющие эффективно действовать независимо от вызовов, которые он получит.

Три препятствия и три правила

Практическое рассмотрение показало, что механизм сотрудничества между украинцами имеет три существенных недостатка.

Первый – это временность. Горизонтальные взаимодействия мгновенно возникают, но так же быстро исчезают, как только проблема решена. Иногда они рожали формальные структуры – например, производство дронов или багги для ВСУ. Но в этих случаях терялось главное – собственно система горизонтальных связей с ее уникальными свойствами.

Второй недостаток – это ситуативность. Украинцы быстро сплачиваются ради решения небольших тактических вопросов, но почему-то не хотят объединяться ради стратегического влияния. Не выдвигают постоянных лидеров, не создают системы контроля, не могут договориться о долгосрочных принципах взаимодействия.

К этим двум недостаткам можно добавить третий – традиционно тяжелую коммуникацию между украинцами в мирное время. Культура восприятия мыслей друг друга настолько низка, что уже давно превратилась в мем. Летучая фраза "Два украинца, три гетмана" – именно об этом.

Те же люди, которые легко сплачиваются ради борьбы с общим врагом, не могут договориться, как управлять многоэтажным домом или дачным кооперативом. Такая несговорчивость является главным препятствием в создании гражданского общества в Украине.

Think tank "Содействие" должен был найти противоядие, которое остановило бы эти позорные явления. Организаторы пришли к выводу, что группировка нуждается в специальных адаптерах, которые участники назвали принципами. Чтобы эти принципы были практичными и живыми, их нужно было не придумать в тишине кабинета, а взять из жизни. Именно поэтому к think tank привлекли экспертов с богатым и разноплановым опытом.

Еще до начала поиска адапторов, к научной модели "Содействия" были заложены три важных правила.

Первое – интеллектуальный формат. Помощь ВСУ и волонтерство продемонстрировали способность украинцев взаимодействовать на уровне эмоций и оперативного реагирования. Вызов этого think tank заключался именно в поиске принципов, объединяющих людей с высоким интеллектуальным потенциалом, но разным мировоззрением и уникальным опытом. Критерием эффективности работы стало сплочение на уровне стратегического видения.

Второе правило – никаких политических амбиций или лоббирование бизнес-интересов. Для сотрудничества в формате Chatham House эксперты отвергли свои политические предпочтения, чтобы создать общий продукт. Этот пример был впоследствии экстраполирован в принципы.

Третье правило – постоянное расширение сотрудничества. Цель проекта – привлечь тысячи проактивных людей из разных сфер жизни. Идеалом есть создание мощной системы сотрудничества, в которой профессионалы из разных сфер совместно создают высокие стандарты совместной жизни.

Работая по этим правилам, think tank "Содействие" наработал двенадцать принципов. Скорее всего, в очередных экспертных встречах их формулировки будут несколько изменены. Однако сама идейная основа останется неизменной.

20 принципов сотрудничества

Используя эти Принципы, можно превратить любую группу сознательных украинцев в единый организм с высокой энергетикой сотрудничества.

Первым и ведущим принцип содействия и сотворения.

"Этот принцип следует понимать как принцип формирования множества устойчивых горизонтальных связей, эффективность которых приумножается благодаря развитию эмоционального интеллекта, эффективной командной и проектной работе. Это способность людей объединяться для создания эффекта умножения потенциала, когда они понимают, что общее – всегда будет больше, чем простая математическая сумма его составных частей", – объяснил политический консультант Денис Маркишев.

Эмоциональный интеллект уже превратился в регулярный инструмент корпоративной культуры на Западе. Адаптация его для Украины позволит избежать досадных недоразумений и мелких препятствий, чрезвычайно вредящих процессу коммуникации.

Второй принцип – моратория на внутреннюю конкуренцию в общественных отношениях в течение 2023 года.

"Мы понимаем его как инструмент консолидации усилий украинцев не только перед внешней угрозой или внешним врагом, но и после исчезновения каких-либо угроз во время восстановления и восстановления Украины. Это добровольный отказ от внутренней конкуренции в различных сферах общественной жизни для усиления внутренних рынков и направление энергии конкуренции на внешние рынки", – рассказал журналист Сергей Лямец.

Война доказала, что самые большие победы являются результатом работы команды. Если мы стремимся к победам и в мирной жизни, а не только в борьбе с агрессором, – следует объединять усилия, а не тратить силы на конфликты друг с другом.

Третий принцип – экспансии.

"Он означает распространение влияния Украины на информационную, культурную, экономическую, финансовую, цифровую и другие сферы жизни на международной арене. Украина очень мощная, самодостаточная страна, и мы умеем хорошо работать, только мы очень редко об этом говорим. Например, наш банк благодаря взвешенным решениям и хорошей коммандной работе во время войны и кризиса смог выйти на конец года с прибылью. В Украине есть интересные решения в сфере цифровизации банковских услуг – в этом мы действительно могли бы еще многому научить мир. И это может быть наша финансовая экспансия. С одной стороны, мы благодарны нашим партнерам за помощь, а с другой – понимаем, что рост кредитной зависимости от других стран – это рисковый путь для Украины, поэтому для нас важны не столько кредиты, сколько доступ к западным рынкам и технологиям, а нам уж точно есть что этим рынкам предложить", – рассказала акционер, председатель Наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светлана Демьяненко.

Четвертый принцип – правильного распределения ролей и ответственности.

"Понимаем его как компетентное соответствие позиции и роли с соответствующим справедливым вознаграждением, персональную ответственность каждого на любом уровне и в любой ситуации, поскольку коллективной может быть только безответственность. Мы должны учиться быть ответственными. Потому что это одна из важнейших черт как личности, так и общества. Американский психолог Карл Роджерс определяет ответственность, как основной признак сложившейся личности, т.е. процветание Украины. Для реализации принципа ответственности нам нужно правильно придавать роли работникам, чтобы их знания и навыки соответствовали заявленным полномочиям и статусу. Или партнера по делу, каждый из участников ов может выбрать наиболее приемлемый для себя формат сотрудничества", – отметила акционер, председатель Наблюдательного совета АО "УКРБУДИНВЕСТБАНК" Светлана Демьяненко.

Пятый принцип прозрачности.

"Мы понимаем его как открытость и публичность деловой и общественной жизни управленцев, формирование открытых реестров информации о доходах, активах, биографии чиновников всех уровней, формирование института репутации в политической и общественной жизни человека", – подчеркнул председатель благотворительного фонда "Успешная Украина", юрист Игорь Шевченко.

Прозрачность общественной жизни касается не только чиновников. Присоединение Украины к ЕС требует от каждого украинца перехода на другой стиль жизни, объединяющий свободу и ответственность.

Шестой принцип – честности.

"Считаем очень важным неприятие лицемерия, соответствие позиции, заявленной человеком и честность перед самим собой прежде всего. При этом считается, что общественные "правила игры" общие для всех и известны вперед", – сказала кандидат наук по государственному управлению, научный сотрудник отдела проблем аграрного, земельного, экологического и космического права Института государства и права имени В.М. Корецкого НАН Украины Анна Кириченко.

Наверное, это инструмент, который поможет убрать излишнее внимание украинцев из прошлого и переключить его на активную жизнь в настоящем.

Седьмой принцип – ориентация на долгосрочное планирование , стратегическое и системное мышление в управлении государством на всех уровнях.

"Речь идет о формировании культуры преемственности в политической и общественной жизни страны, "продолжительности поколений" на основе понимания причинно-следственных взаимосвязей", – рассказала участница встречи, кандидат экономических наук, доцент, пожелавшая сохранить анонимность согласно принципам Chatham House.

Более простыми словами, украинцы должны планировать свое будущее не только на ближайший год, но и на несколько поколений вперед.

Восьмой принцип – наставничества – чрезвычайно важен для сохранения и приумножения интеллектуального потенциала Украины.

"Мы понимаем его как проактивную позицию каждого внести вклад в развитие собственной и общей экосистемы для повышения их эффективности; передача мастерства, трансфер и приумножение уникальных знаний, в том числе "родовых". Это особенно важно в Украине в условиях нарушенных образовательных процессов и подготовки специалистов разных уровней", – рассказал технический директор Amber Ukraine Алексей Планида.

Девятый принцип – понимание – является залогом успешности проекта.

"Понимание – это требование к эффективной коммуникации на всех уровнях, формированию критического мышления нации, что ведет к пониманию собственной ответственности за свою жизнь и жизнь страны", – подчеркнул Алексей Планида.

По его мнению, сейчас украинцы, наконец, имеют, пожалуй, тот же единственный шанс адаптировать собственные феномены сплоченности, тактических действий и менторства в стратегическую программу развития и восстановления после войны. А разработанные на встречах экспертных групп принципы помогут сформировать четкое и прозрачное видение следующих шагов. Для IT это имеет решающее значение, ведь цифровая индустрия будет как образец развития и реформирования в последующие 10-15 лет (не нужно питать иллюзий относительно текущего состояния IT рынка и проблем, с которыми мы столкнемся после победы).

Десятый принцип совместного потребления (принцип шеринга) относится к принципиально иному режиму использования материальных ценностей.

"Принцип базируется на том, что современному поколению интереснее пользоваться, а не владеть, сейчас существует много людей, готовых обмениваться с другими тем, что сами не используют. Особенно этот принцип касается молодежи и это нужно учитывать в частности при разработке образовательных программ", – рассказала ректор АРТ Академии современного искусства имени Сальвадора Дали, научный работник, кандидат экономических наук Александра Гуменна.

Совместное потребление является определенным эволюционным шагом для украинского общества, исторически построено на накоплении индивидуальных ценностей.

Одиннадцатым принцип сохранения внутренних ресурсов. Он касается человеческого капитала как важнейшего из богатств Украины.

"Речь идет о сохранении внутренних ресурсов человека с точки зрения приоритизации целей и тайм-менеджмента в условиях существующих инфраструктурных и финансовых ограничений. В настоящее время это очень важно для сохранения физического и ментального здоровья людей", - пояснил совладелец рекламно-маркетингового агентства "Общая победа" Александр Соколинский.

Наконец, двенадцатый принцип – системная оценка эффективности. Качество каждого процесса требует адекватной оценки.

"Мы понимаем его как показатель успешности функционирования системы для достижения установленных целей; результат деятельности (эффект), получаемый обществом, предприятием или отдельным человеком на единицу использованных (или примененных) ресурсов", – пояснила специалист в сфере налогообложения Екатерина Кислицына.

На фоне войны, 2022 стал одним из самых сложных для украинского общества, экономики, бизнеса и каждого отдельного человека. Беспрецедентные события заставили каждого руководителя быстро адаптироваться к новой реальности, гибко решать сверхсложные проблемы, связанные с выживанием бизнеса и работников, искать нестандартные решения.

В то же время, учитывая ограниченность ресурсов в условиях войны, встал вопрос эффективного управления теми ресурсами, которые остались или стали имеющимися именно в сложившихся обстоятельствах.

По мнению экспертов, важным ориентиром в 2023 году станет разработка соответствующих инструментов системной оценки эффективности внедрения тех или иных решений, соблюдение принципа привлечения сути над формой, а также оценка экономического эффекта, который будет получен в результате таких решений как для общества в целом, так и для каждого украинца.