Шоу, клони і концерти: як партії і кандидати борються за місця в новій Раді

Виборча кампанія до Верховної ради, яка стартувала всього трохи більше місяця тому, наближається до фінішу. Багато технологічних прийомів, до яких зараз вдаються штаби партій і кандидатів, запозичені з виборів попередніх років. Але після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського, чия кампанія запам'яталася нестандартними прийомами, тепер в хід пішли і більш сучасні методи, у тому числі, активна робота в соціальних мережах.

Кожен канал комунікації – чи то телебачення, радіо, білборди, інтернет, соцмережі, особистісна комунікація – має свою цільову аудиторію, каже політичний консультант Дмитро Касьянов. "Інтернет і соцмережі розвиваються дуже швидко, і сьогодні їх вже не можна ігнорувати, навіть якщо проводити кампанію в сільській місцевості, – пояснює РБК-Україна Касьянов. – Багато людей отримують інформацію, спілкуються, у тому числі зі своїми родичами та онуками через соцмережі. Тому цей канал комунікації значно впливає на свідомість громадян".

"Гречки" і видовищ

Одна з головних особливостей цієї кампанії – активне залучення артистів і знаменитостей. "За результатами наших моніторингів, ми маємо підстави говорити про повернення до методів кампанії зразка 2012 року, коли кампанію загальнонаціональних виборів перетворювали в битву представників шоу-бізнесу, – розповідає РБК-Україна голова Комітету виборців України (КВУ) Олексій Кошель. – Це абсолютно безглузда пострадянська технологія, але вона досить ефективна".

Коефіцієнт корисної дії шоу-технологій високий в умовах короткострокової передвиборної кампанії, коли за два місяці кандидату складно донести інформацію про себе і свої політичні ініціативи. Завдання таких концертів – підвищення впізнаваності кандидата або партії, пояснює Касьянов.

Приблизно 20 відомих на українському рівні виконавців або були, або зараз залучені в передвиборчі тури в підтримку партій і кандидатів, підрахували в КВУ. Крім того, кандидати-мажоритарники масово запрошують з концертами до себе на округи менш відомих артистів, діджеїв і аніматорів.

Концерти як ключову технологію своєї виборчої кампанії використовують три політичні партії, каже голова КВУ. Наприклад, зараз в регіонах України проходять тури партії "Голос" з концертами її лідера Святослава Вакарчука. В Аграрній партії також анонсували агітаційний концертний тур глави партії Михайла Поплавського разом зі співаком Олегом Винником, який виступив у підтримку цієї політсили.

"Студія "Квартал 95", яка асоціюється з президентом Зеленським і "Слугою народу", також оголосила про намір провести серію безкоштовних концертів у 19 містах України саме в період виборчої кампанії. У той же час до "Слуги народу" тут не може бути жодних претензій, оскільки організатор і партія – це дві окремі структури з різними назвами", – додав Олексій Кошель.

Політичні партії та кандидати мають право організовувати і сприяти організації концертів, але такі концерти як форма агітації повинні фінансуватися за рахунок виборчого фонду, пояснює аналітик громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев.

"Коли на одній сцені спочатку виступили лідери партії, а після цього почався концерт, навіть без формальної прив'язки до партії, безумовно, тут є певна маніпуляція з нормами закону, який зобов'язує такі концерти фінансувати з виборчих фондів", – пояснив РБК-Україна Клюжев. Тому з юридичної сторони в таких концертах можна побачити ознаки порушення законодавства, уточнив представник мережі ОПОРА.

Не варто скидати з рахунків і інші звичні для політиків методи завоювання голосів виборців, як, наприклад, роздача безкоштовних товарів або надання безкоштовних послуг. Цим особливо зловживають кандидати-мажоритарники. Масово подібні речі проявлялися ще до офіційної реєстрації кандидатів, зазначає голова КВУ Кошель. До реєстрації кандидат може трактувати таку благодійність як приватну ініціативу громадянина, пояснив експерт.

За оцінкою КВУ, серед найпоширеніших форм агітації в округах поряд з концертами є надання подарунків для шкіл і дитячих садків, роздача продовольчих наборів та медикаментів, організація безкоштовних медоглядів, участь кандидатів у відкритті соціальних об'єктів, що фінансуються з місцевих бюджетів.

Непрямий підкуп виборців, який супроводжував парламентські кампанії минулих років, фіксується і під час цих виборів, підтверджують у мережі ОПОРА. Але не всі факти можна оцінювати в рамках законодавства. "Дуже часто для цього використовують треті сторони, наприклад, благодійні фонди, які формально з кандидатами не пов'язані", – каже Клюжев.

На відміну від попередніх парламентських кампаній, на цих виборах немає системного зловживання адміністративним ресурсом, підтверджують і у КВУ, і в ОПОРі. Факти використання адмінресурсу в ході цієї кампанії обмежуються рівнем місцевого самоврядування.

"Зараз ми фактично знаходимося в такому транзитному періоді, коли владна вертикаль не є повноцінною як по її формуванню, так і по представництву в ній інтересів політичних партій. І це сприяє тому, що фактор адміністративного ресурсу ослаб порівняно навіть з усіма останніми виборами", – пояснює Клюжев.

Атака клонів

Ще однією відмінною рисою цих виборів стала велика кількість так званих "клонів" у списку кандидатів на мажоритарних округах. Проблема "двійників" для українського виборчого процесу абсолютно не нова. Наприклад, на президентських виборах кандидат Юрій Тимошенко, майже не проводячи жодної кампанії, отримав 0,62% голосів. І, ймовірно, більшу частину з них він відтягнув у своєї однофамільниці, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Тепер же "клонування" стало масовим, причому відразу декількох видів. Перший – коли реєструють однофамільців або повних тезок одного з кандидатів по округу. Приміром, у 92 окрузі (Узин, Київська область) поряд з Гудзенко Віталієм Івановичем, який переміг у цьому окрузі на минулих виборах, спочатку в списку кандидатів був ще Віктор Гудзенко і два Віталія Гудзенка. Але останні двоє в кінці минулого тижня подали в ЦВК заяви про відмову балотуватися. Битися за мандат на цьому окрузі буде також Ференец Олександр Борисович і два його однофамільця – Олександр Володимирович і Олександр Петрович.

Схожа ситуація склалася і в 94 окрузі (Обухів, Київська область), де чинний народний депутат Кононенко Ігор Віталійович і два його "двійника" – Артур Романович і Олексій Федорович, та кандидат з співзвучним прізвищем Кононко будуть змагатися з висуванцем від "Слуги народу" Олександром Дубинським і трьома його однофамільцями.

Але найбільш показовий приклад – 133 округу (Київський район Одеси), де було зареєстровано відразу три пари "клонів". На цьому окрузі балотується депутат Одеської облради Віктор Баранський ("Опозиційна платформа – За життя"), а також тимчасово безробітний Віталій Баранський, що представляє "Опозиційний блок". Ще двоє Баранских відмовилися від участі у виборах.

Боротися за мандат в цьому окрузі Одеси також буде висуванець від "Слуги народу" Дмитрук Артем Геннадійович та його однофамілець – самовисуванець Дмитрук Артем Ярославович. Конкуренцію їм складе депутат Одеської міськради Танцюра Дмитро Миколайович і його однофамілець – Дмитро Валентинович.

Наявність "двійників" у бюлетені може спотворити результат виборів в одномандатному окрузі, коли є гостра конкуренція між фаворитами виборчих перегонів і розрив між ними несуттєвий, підтверджують експерти.

"Ця технологія ефективна у тому випадку, коли є кандидати, які йдуть нога в ногу. Виборці помиляються, але важко спрогнозувати відсоток, бо траплялося, що "клони" могли відібрати від півтора і навіть до п'яти відсотків. Але коли є великий розрив між кандидатами, ця технологія не спрацює", – пояснює Олександр Клюжев.

"Технологія клонування" також ефективна, коли на окрузі є впізнаваний і рейтинговий кандидат, який теоретично має більше шансів на перемогу, ніж провладний кандидат, який вперше "висадився" на цю територію.

"Однофамільців реєструють кандидату-мажоритарнику, який давно працює на окрузі, з тим, щоб відібрати у нього 1-2 відсотки. Але робити це у випадку з маловідомим кандидатом, навіть якщо він балотується від "Слуги народу", марно. Як ми бачимо, досить потужно технологію "клонування" проти рейтингових кандидатів на цих виборах використовує команда нового президента", – вважає Дмитро Касьянов.

В ході цієї кампанії активно експлуатується ще одна технологія, яка раніше не користувалася особливим попитом – "клонування" бренду. Кандидати, які балотуються як самовисуванці, в своїх особистих даних вказують, що вони є представниками громадських організацій, благодійних фондів, приватних підприємств під назвою "Слуга народу". А іноді просто копіюють стилістику партії Зеленського – кольори, дизайн логотипт, тим самим наслідуючи "Слугу народу".

Соцопитування, що проводилися в округах ще в кінці травня, показували підтримку умовного кандидату від "Слуги народу" на рівні 15-25%. Іншими словами, представник цієї партії, ким би він не був, автоматично стає одним з лідерів кампанії. Саме тому зараз так активно застосовується технологія "клонів", говорить Касьянов.

"В даному разі "клонів" використовують не проти конкретних кандидатів від "Слуги народу", оскільки їх часто ніхто не знає, а проти цієї "подушки". Бренд має більше ваги, ніж сама людина, що йде під цим брендом", – пояснює політконсультант.

Ця технологія може спрацювати, якщо кандидат від рейтингової партії, як зараз "Слуга народу", проводить слабку виборчу кампанію, вважає Кошель. "У "Слуги народу" сподіваються на ефект бренду партії, тому їх кандидати можуть постраждати від такого "клонування". Думаю, через це команда Зеленського може недорахуватися десятка мандатів ", – вважає Кошель з КВУ.

В окремих бюлетенях виборці можуть виявити відразу декілька кандидатів, в біографії яких в тому або іншому вигляді значиться "Слуга народу", і не розібратися, хто з них насправді представляє партію "Слуга народу", - зазначає Олексій Кошель. Один з таких кандидатів зареєстрований у вже згаданому 133 окрузі – Володимир Зелінський, ім'я якого схоже на ім'я президента. Виходячи з даних, поданих Зелінським, він працює в ТОВ "Слуга народу – ЗЕ" і є членом політичної партії "Слуга народу".

Зареєструвати підприємство з назвою "Слуга народу" і зарахувати туди працівників того чи іншого кандидата не становить особливої проблеми. Але провернути таке з членством в партії "Слуга народу" не так вже й просто. Якщо у кандидата-самовисуванця значиться, що він член партії "Слуга народу", то, швидше за все, це не відповідає дійсності. Але ЦВК ці дані не перевіряє, пояснює Кошель.

"Якщо громадянин заповнив інформацію, ЦВК автоматично її вносить. Немає способу перевірити партійну приналежність кандидата. Але це проблема всіх віртуальних партій, які не мають розгалуженої структури та осередків", – розповів гендиректор Комітету виборців.

Інструментів для боротьби з "клонами" дуже небагато, у випадку з однофамільцями – їх практично немає, пояснює Олександр Клюжев. "Тут вихід один – інформування виборців про те, який кандидат є представником тієї чи іншої політичної сили, або що той чи інший кандидат навмисно змінив прізвище для введення виборців в оману", – резюмував аналітик.