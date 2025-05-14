Путь евроинтеграции. Какие возможности для ВПК и как подготовить отрасль к вступлению в ЕС

Украина уверенно движется по евроинтеграционному треку, и, как недавно сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, поставленная цель - открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины в ЕС в 2025 году - остается неизменной. Евроинтеграционный путь страны - это новые перспективы для производителей во всех отраслях экономики, ведь он предусматривает свободный доступ на рынки Европы.

Однако не стоит забывать и о вызовах, среди которых - тот же свободный доступ и для европейских компаний на общий евросоюзовский рынок, в частности и на рынок Украины, что непосредственно будет влиять на конкуренцию. Какие перспективы экономического и отраслевого развития предусматривает будущее вступление Украины в ЕС и можно ли предотвратить риски?

Новые окна возможностей: какой пряник скрыт за дверью ЕС

Европейская интеграция - это новые возможности для развития целых секторов и отраслей и перспектива роста нашего ВВП. Вступление в Европейский Союз открывает много новых перспектив и для экономики в целом, и для отечественных предприятий в частности. Важным преимуществом станет возможность выхода компаний на европейский рынок. Этот процесс уже начался, ведь Украина имеет соглашение об ассоциации с ЕС, которое как раз предусматривает упрощение условий доступа наших товаров на европейский рынок. В дальнейшем будет происходить постепенное объединение украинского рынка с рынками стран Евросоюза.

Среди весомых преимуществ вступления в ЕС - доступ к специальным фондам и программам поддержки, что позволит получить инвестиционные средства различным направлениям и предприятиям. Также речь идет о масштабном развитии кредитования и различных программах грантов для бизнеса. Важно и то, что будет предоставляться доступ к европейскому рынку по упрощенным условиям, когда отсутствие таможенных и количественных ограничений позволит компаниям получить новую клиентскую базу и серьезную мотивацию наращивать объемы производства. К тому же такие возможности получат не только крупные производители, но и малый и средний бизнес.

Таким образом, ожидается рост активности бизнеса, а вместе с тем - и объемов уплаченных налогов и, конечно, улучшение социально-экономической ситуации в стране. Быть частью Евросоюза - это также иметь определенные высокие социальные стандарты, это рост качества жизни, развитие медицины, образования. На инфраструктурном уровне речь идет о сотнях или тысячах новых проектов по улучшению транспортной, дорожной, энергетической инфраструктуры. На уровне институциональных вопросов вступление в ЕС - это демократические ценности, развитие гражданского общества, прозрачность деятельности всех ветвей власти.

Украина выбрала евроинтеграционный путь, и это означает постепенное проведение реформ в разных направлениях и синхронизацию законодательства с правовой базой Евросоюза. Прежде всего речь идет о довольно длительном пути, но он имеет, как было отмечено, определенные серьезные перспективы для будущего развития украинской экономики и украинской государственности. Однако только пряниками процесс евроинтеграции не ограничивается.

Риски и вызовы: какие вопросы требуют решения до того, как Украина получит членство

Евросоюз может предоставить Украине очень много возможностей для развития, среди которых и финансирование, и инновации, и новые инвестиционные проекты, и партнерские программы, и усиление обороноспособности. Вступление Украины в ЕС является важнейшим этапом, открывающим новые возможности, но в то же время это требует тщательной подготовки и внимания к деталям.

Евроинтеграция - это не просто процесс переговоров и приближение даты приобретения членства. Это также громкий сигнал для Украины, ведь нужно подготовиться и ввести процедуры подготовки всех отраслей экономики и сфер общества для эффективной интеграции.

Прежде всего нужно обеспечить поддержку и защиту своих производителей. Ведь доступ к европейскому рынку - это вызов, и европейский бизнес с радостью получит доступ к рынку Украины, а значит, отечественным компаниям угрожает высокая конкуренция и риск потери объемов на своем внутреннем рынке из-за конкурентной борьбы.

Дополнительным риском является и то, что следствием евроинтеграции будет отток рабочей силы за границу. Такой путь уже проходили и Польша, и Словакия, и Румыния, поэтому Украине следует проанализировать опыт упомянутых стран, пока еще есть время на подготовку к этому испытанию.

Среди серьезных вызовов - значительные затраты на модернизацию производств, ведь предприятия должны вложить немало средств, чтобы технологически соответствовать высоким стандартам ЕС. Для нейтрализации этого вызова нужно способствовать государственным программам кредитования, например программа "5-7-9 %", начинать новые программы с государственными и частными банками, предусматривающие прежде всего длительное инвестиционное кредитование именно проектов модернизации оборудования.

Вследствие вступления в Евросоюз определенное давление почувствует и малый бизнес, который столкнется с высокими требованиями к качеству продукции совокупно с высоким уровнем конкуренции от производителей Польши, Чехии, Венгрии и других стран.

Для помощи малым предприятиям нужна специальная программа, которая благодаря учебным семинарам, конференциям, а также содействию посещения нашими предпринимателями европейских стран обеспечит бизнесу получение важного и необходимого опыта, позволит ознакомиться с принципами работы малых производств в странах ЕС и даже заручиться поддержкой и наладить партнерство с европейскими компаниями.

Украинский бизнес должен получить поддержку и защиту уже сегодня, когда идет подготовка к вступлению. Также важно обеспечить всем отраслям четкий и достаточный переходный этап, когда предприятия будут адаптироваться к интеграции. Если учесть опыт стран, которые уже прошли этот путь подготовки, то становится понятно, что Евросоюз позволяет применять упрощенные требования к определенным секторам производства и определенным видам производимой продукции.

Речь идет об импортных квотах со сниженными таможенными ставками, специальных разрешениях на медленный переход от текущих стандартов производства на стандарты ЕС. Украина должна позаботиться об интересах бизнеса, а сами предприниматели уже сейчас должны анализировать европейские нормы в своей отрасли и предоставлять через ассоциации и объединения в правительство и парламент свои предложения.

Среди главных задач для Украины до вступления в ЕС - обеспечение необходимых законодательных изменений, начало реализации инфраструктурных проектов, которые помогут бизнесу быстрее интегрироваться в европространство, повышение квалификации персонала компаний и обеспечение качественной подготовки сотрудников, которые непосредственно будут связаны с европейскими процедурами и стандартами.

Как видим, рисков и вызовов во вступлении в ЕС немало, поэтому крайне важно уже сейчас обеспечить поддержку отечественных производителей, способствовать модернизации промышленности и инфраструктуры, создавать законодательные инициативы, направленные на мягкий переход к новым правилам и стандартам с целью качественной интеграции в Евросоюз, что одновременно обезопасит потери нашего бизнеса и позволит получить нужные инвестиции.

Оборонная промышленность и вступление в ЕС: как ВПК может качественно и быстро интегрироваться

Оборонная отрасль Украины играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности и обороноспособности Украины. Поэтому в рамках европейской интеграции крайне важно обеспечить высокий уровень сотрудничества со странами ЕС в сфере безопасности и обороны с целью как укрепления позиций Украины на международной арене, так и обеспечения модернизации украинской армии и повышения ее боеспособности.

Усиление сотрудничества европейских компаний с украинской оборонной промышленностью также будет способствовать укреплению обороноспособности Украины, но это выгодно и Евросоюзу, который сейчас делает акцент на росте способности своей оборонной промышленности.

Успешная интеграция ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС должна происходить прежде всего на фоне взаимовыгодного сотрудничества. Евросоюзу следует воспользоваться тем, что украинский ВПК имеет более доступные по стоимости ресурсы, наша отрасль быстро, если сравнить с европейской, может организовывать процессы производства, а также значительно лучше воспринимает все инновационные разработки и эффективно запускает их в серийное производство. Важно и то, что наши вооружения и техника проходят проверку в условиях проведения боевых действий, что для европейских производителей недоступно.

Интеграция в оборонную промышленность ЕС выгодна и Украине, которая получит доступ к современным технологиям, необходимое отрасли финансирование и инвестиции, а также доступ к европейским производственным мощностям. Бесспорно, существует большой экономический потенциал сотрудничества и интеграции украинского ВПК в европейскую оборонную отрасль.

Наша оборонная промышленность с февраля 2022 года нарастила объемы производства более чем в 20 раз, и только за 2024 год производственная способность украинского ВПК увеличилась с 12 до 35 млрд долларов. Дальнейшее масштабирование годового объема производства отечественной оборонной отрасли благодаря новым иностранным и внутриукраинским инвестициям оценивается на уровне более 70 млрд долларов.

Евроинтеграция для отечественных предприятий сектора обороны - это еще и развитие ІТ-индустрии, которая интегрирована в украинский ВПК. Наши разработчики довольно быстро отрабатывают инновационные технологии, которые испытываются на поле боя, а затем совершенствуются в соответствии с военными потребностями. Речь идет о БПЛА, системах РЭБ и РЭБ, наземной технике.

Война диктует необходимость быстро решать технологические вопросы, поэтому, в отличие от ЕС, где разработки новых проектов могут длиться несколько лет, в Украине на инновацию тратят несколько недель или месяцев. В процессе интеграции нашего ВПК в европейскую отрасль украинские инновации могут пойти в серийное использование на базе крупных европейских предприятий, и таким образом интегрироваться в европейские оборонные системы и программы.

Евроинтеграция ВПК Украины - это важная часть программы безопасности Европы, стремящейся увеличить свою оборонную способность. Между тем именно потенциал украинского ВПК позволит европейским компаниям получить надежные площади для быстрого перевооружения и повышения уровня готовности к любым вызовам безопасности. Украина благодаря интеграции ВПК в оборонную систему ЕС может дать Европе эффективные и относительно дешевые вооружения.

Важно, чтобы в самом Евросоюзе понимали, насколько выгодным является воплощение совместных с украинскими компаниями проектов и какой значительный эффект для увеличения уровня безопасности и обороноспособности предусматривает интеграция.

Ведь она позволит обеспечить циклы производства вооружений и техники, создать новые производственные цепочки, ускорить производство новых вооружений, совершенствуя их качество с одновременным уменьшением затрат.

Полная интеграция украинской промышленной базы в европейскую оборонную экосистему - это именно то, что предоставит необходимую инвестиционную поддержку нашему ВПК и позволит реализовать потенциал отечественной оборонной промышленности с одновременным значительным вкладом в уровень безопасности всей Европы.