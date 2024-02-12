ua en ru
Пн, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ИИ снова вдохновляет акции, риторика центробанков подавляет облигации

Киев, Понедельник 12 февраля 2024 18:18
UA EN RU
ИИ снова вдохновляет акции, риторика центробанков подавляет облигации Нью-Йоркская фондовая биржа (фото: Getty Images)
Александр Мартыненко
Александр Мартыненко
глава департамента корпоративного анализа группы ICU

Недельный обзор финансовых рынков от главы департамента корпоративного анализа группы ICU Александра Мартыненко для РБК-Украина.

Что происходит на мировых рынках

Центральные банки с новой силой принялись отговаривать рынки от бесполезных ожиданий скорого снижения ставок. На прошлой неделе (5-9 февраля) об этом говорили многие чиновники Федеральной резервной системы США во главе с ее главой Джеромом Пауэллом, представители Европейского центробанка и некоторых регуляторов развивающихся стран.

За последнее время рынки привыкли не обращать на эти оговорки особого внимания, но такая мощная информационная атака имела в этот раз несколько больший эффект.

Предсказуемо чувствительнее всего отреагировали долговые рынки: один из их ключевых индикаторов - доходность десятилетних казначейских облигаций США - подросла за неделю на 16 б.п. до 4,18%.

Другое дело – рынки акций. Они не переживали по поводу предупреждений центробанков долго, и снижение индексов продолжалось не дальше понедельника, 5 февраля, после воскресного интервью Пауэлла. В конце концов, инвесторы довольствуются тем, что снижение ставок в любом случае произойдет уже в этом году. На что, кстати, указывают и прогнозы самой ФРС, хотя они до сих пор скромнее, чем оценки рынков.

Поэтому бодрые финансовые отчеты компаний вновь завладели вниманием инвесторов. Пока этот сезон отчетности выглядит весьма успешным: по данным LSEG, по индексу S&P отчитались уже две трети компаний. 80% из них – лучше, чем ожидалось. В результате, аналитики сейчас уже оценивают рост общих доходов компаний индекса в 9% вместо 4,7% по состоянию на январь.

А тут появились новости, что производители микрочипов строят новые мощности и собираются привлекать инвестиции. И, конечно, не обошлось без многочисленных упоминаний искусственного интеллекта (ИИ). Это придало дополнительный импульс акциям крупных IT компаний, которые и стали главным движителем недельного роста фондовых индексов. Индекс S&P 500 растет пятую неделю подряд благодаря сильным финансовым отчетам и новостям об ИИ, достигнув нового рекорда выше отметки 5000. IT компании задают тон в "Великолепной семерке", которая весит треть в S&P 500 и по рыночной капитализации выросла с начала года уже на 12%. Тот же S&P 500 без "Великолепной семерки" не претерпел за этот период почти никаких изменений.

ИИ снова вдохновляет акции, риторика центробанков подавляет облигации

Все больше наблюдателей выражают опасения, что нынешнее ралли акций IT-гигантов принимает форму спекулятивного пузыря подобно интернет-компаниям в 1990-х годах. Тот пузырь в свое время лопнул довольно громко, обернувшись общим кризисом финансовых рынков. Впрочем, в отличие от тогдашних обанкротившихся "доткомов", нынешние фавориты инвесторов имеют господствующие рыночные позиции, а также надежное финансовое состояние благодаря низкой долговой нагрузке и огромным запасам денежных средств. Это, между прочим, убеждает рынки в нечувствительности техногигантов к негативному воздействию высоких ставок. В любом случае пузырь может быть только в начале своего формирования и, к тому же, имеет крепкую поддержку от устойчивого роста американской экономики.

ИИ снова вдохновляет акции, риторика центробанков подавляет облигации

Такой поддержки сейчас очень не хватает китайским акциям, которые 40% опрошенных участников недавнего крупного инвестиционного форума Goldman Sachs в Гонконге сочли "непригодными для инвестиций". Данные на прошлой неделе показали очередное ускорение дефляции в Китае в январе. Это усугубило беспокойство инвесторов экономическим положением в стране, которая, похоже, почти исчерпала потенциал роста за счет индустриализации и кредитной экспансии. К тому же инвесторы боятся возможных последствий геополитического противостояния Китая и США. И только отчаянные попытки властей оживить финансовый рынок путем вливания государственных средств, смены руководства регуляторов и другими организационными средствами стимулирования помогли ключевым фондовым индексам страны подрасти за прошедшую неделю.

А что в Украине

Между тем, позиции украинских еврооблигаций снова ослабли, что скорее объясняется отсутствием значительных положительных новостей о международной финансовой поддержке Украины, а не глобальными рыночными трендами. Американский Сенат сделал только первоначальные шаги в голосовании за отдельный акт о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Документ еще должен пройти окончательное согласование, после чего еще потребуется согласие Палаты представителей. За неделю стоимость украинских суверенов снизилась в среднем на 4% – до диапазона 22-29 центов за доллар.

В то же время гривна остается стабильной. Сбалансированность валютного рынка позволила НБУ снизить объем интервенций до нового недельного минимума – 201 млн долл. За прошедшую неделю официальный курс почти не изменился – 37,62 грн/долл., как и наличный, который в системно важных банках остался на уровне 37,5-38,1 грн/долл.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФРС Национальный банк Украины Курс гривны Курс доллара
NEWS
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"
"Барс" сменил "Волонтера". Кто теперь руководит армией вместо "команды Залужного"