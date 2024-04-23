Что происходит на рынке азартных услуг и кто действительно работает нелегально

После принятия в 2020 году профильного закона о регулировании азартной деятельности и начале выдачи лицензий рынок азарта никогда не жил спокойно. Как и любой сложный репутационный бизнес, беттинг и казино привлекали к себе максимум внимания.

Ниша максимально зарегулирована, имеет множество ограничений в операционной деятельности и способах продвижения своих услуг. Различается азарт и высокой стоимостью лицензий. Однако пока одни компании платят налоги и пополняют бюджет, есть и те, кто свободно себя чувствует вне закона.

Первый пласт проблемы – это нелегальное онлайн-казино. Каждый день – это обороты на сотни миллионов гривен, без налогов и гарантий для игроков. В подавляющем большинстве ниточки нелегалов действительно ведут к России. По данным ВРГ, в Украине вне закона работает около 1200 онлайн-казино. Однако они неинтересны ни силовым структурам, ни финмону.

И второй вид нелицензированных онлайн развлечений – это лотереи. Сейчас в Украине работает два лотерейных оператора – МСЛ и УНЛ.

Согласно официальным источникам, указанные компании обладают основным видом деятельности – организация азартных игр. Однако в перечне лицензируемых компании на сайте КРАИЛ ни одного лотерейного оператора нет. Это не мешает им предоставлять услуги ставок на спорт, онлайн-казино под видом государственных лотерей.

Есть в Верховной раде законопроект 10101 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию законодательства в сфере организации и проведения азартных игр и государственных лотерей". Среди группы авторов – председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Документ предусматривает проведение конкурса на выдачу лицензий лотерейным компаниям сроком 10 лет. В случае принятия закона, МСЛ и УНЛ смогут фактически проводить букмекерскую деятельность (лотереи тото), организовывать деятельность залов игровых автоматов (без ограничения количества и привязки к гостиницам) и онлайн казино (без ограничения количества сайтов-распространителей). И при этом без ограничений, которые существуют для организаторов азартных игр.

К примеру, первым можно работать без РРО, а букмекерам нет. Лотереи не имеют ограничений в рекламе своих услуг в отличие от азартных игр. Отсутствие влияния Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) в виде проверок, штрафов, аннулирования лицензий, онлайн контроля со стороны ГСОМ – также привилегии лотерейщиков.

Кстати о роли КРАИЛ в жизни лотерейных операторов активно заговорили весной этого года. Даниил Гетманцев публично назвал работу регулятора неэффективной и начал активно лоббировать принятие законопроекта 9256д.

Документ предусматривает сужение функционала КРАИЛ, а именно забрать у регулятора функцию лицензирования и контроля деятельности лотерейных компаний.

Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе пояснил, что "сакральный" смысл нового законопроекта в том, что лотерейный пул хочет иметь своего отдельного государственного регулятора, условно говоря, должен быть другой уполномоченный орган, который будет заниматься только лотереями.

Разумеется, для чего они это делают, потому что "схематоз" лицензионных условий, которые они продвигали с 2021 года, не было принято, ведь Комиссия имеет принципиальную позицию – никакой имитации азартных игр от лотерейных операторов не может быть. КРАИЛ неоднократно информировала Кабинет министров о недостатках данного проекта. Поэтому сейчас лотерейщики хотят своего регулятора, который сможет закрыть глаза на имитацию азартных игр лотерейными операторами.

В целом, если проанализировать информационное поле и попытки манипулирования общественным мнением, то получается, что нелегальные лотерейные компании являются пострадавшей стороной, нелегальные онлайн-казино процветают без какой-либо ответственности.