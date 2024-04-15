Министерство обороны Украины сообщило, что "Агентство оборонных закупок" объявило через механизм упрощенной закупки в системе Prozorro отбор рекрутинговой компании, которая поможет подобрать независимых членов наблюдательного совета агентства. Что препятствует эффективной работе Агентства оборонных закупок – подробнее в материале РБК-Украина.

Победа в войне невозможна без эффективного обеспечения Вооруженных Сил Украины оружием: нужной номенклатуры в соответствующем количестве и качестве в максимально сжатые сроки. Для решения этой задачи в июле 2022 года в Украине было создано Агентство оборонных закупок.

Как декларировал тогдашний глава Минобороны Алексей Резников, структура создана по образцу натовской логистической организации NSPA, чтобы покупать оружие прозрачно и сделать невозможным коррупцию. Идея была великолепна и своевременна, но проблемы с реализацией возникли со старта.

Первым руководителем Агентства назначили Владимира Пикузо, который до этого несколько лет возглавлял другую оборонную ГП – "Украинский центр "Безпека". На тот момент ГП было единственным распорядителем бюджетных средств на программы модернизации ОПК и боеприпасов.

Фото: Владимир Пикузо (из открытых источников)

Как писала журналистка Цензор.net Татьяна Николаенко, по состоянию на конец 2021 года эта программа выполнялась всего на 9%. В то же время под руководством Пикузо ГП нарастила дебиторскую задолженность более чем в 3 млрд грн и отметилась коррупционными скандалами. Сам Пикузо при этом выписывал себе премии по 380 тысяч гривен. " Наші гроші" тогда обратили внимание, что карьера чиновника развивалась синхронно с карьерой ныне уволенного заместителя министра обороны Дениса Шарапова, курировавшего в ведомстве закупки.

С приходом Пикузо в агентство стало ясно, что антикоррупционного прорыва в оборонных закупках ждать не следует. Уже вскоре вновь структура объявила закупку автомобилей (хотя вообще-то должна была покупать оружие) на 1,75 млрд грн с завышенными ценами на каждую единицу. "Украинская правда" выяснила, что у структуры несколько невыполненных контрактов на поставку оружия для ВСУ.

"Денис Шарапов, замминистра обороны и бизнес-партнер главы ОП и КГБ-шника из РФ Эмануилова, а также руководители агентства — Владимир Пикузо и Александр Коваленко (оба не без коррупционного шлейфа). Резников собрал отличную компанию для закупки оружия для Украины, правда? Из 355 миллиардов грн непосредственно на содержание себя хорошего агентство сможет взять 9,7 млрд. Для сравнения, "Повернись живим" за 9 лет войны собрал 6,6 млрд", — писал тогда глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Под давлением общественности и медиа, в конце января 2024 года Минобороны сообщило о перезагрузке агентства и смене менеджмента. Новой главой назначили Марину Безрукову. На нее, как и на ее предшественников, возложили миссию сделать невозможным коррупцию и создать структуру по стандартам НАТО. До назначения Безрукова занималась закупками "Укрэнерго". И хотя компанию называли одной из самых коррумпированных в Украине, рынок воспринял эту новость с оптимизмом.

Фото: директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова (скрин с YouTube)

С тех пор прошло два с половиной месяца. Да, короткий срок, чтобы делать выводы о работе агентства и в целом инфраструктуры оборонных закупок. Однако появляется все больше тревожных сигналов. Во-первых, Пикузо остался в команде, вступив в должность заместителя председателя Агентства. Второй прозвучал с уведомлением о назначении заместителем начальника департамента политики закупок МО Натальи Куровской, имеющей криминальное прошлое, а вскоре после назначения приобрела квартиру в Киеве. Куровскую называют протеже замминистра МО Дмитрия Клименкова, которой теперь курирует направление закупок.

Через несколько дней стало известно, что сотрудничество с агентством завершили несколько профессиональных специалистов и Максим Музыка – известный специалист в области БПЛА, CEO компании UA Dynamics, разработавший многократный ударный дрон Punisher с самой дешевой стоимостью миссии в мире.

"Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники подтвердило информацию о том, что в агентстве работает Таисия Олейник – так называемая "тендерная королева УЗ". Первым об этом сообщил политолог Александр Кочетков.

Олейник более 10 лет работала в системе закупок УЗ. По ее каденции по завышенным ценам закупали туалеты для вагонов, смазки, рельсовые крепи и многое другое. В 2021 году НАБУ проводило у нее обыск, но дело дальше не пошло.

"О Таисии ОЛейник есть немало журналистских расследований... Во многих из них ее связывают с семьей Дубневичей, сегодня это выглядит как настоящее Свидетельство о неблагочестии", – написал Кочетков. Напомним, нардеп Дубневич является обвиняемым по делу о хищении 93 млн грн "Укрзализныци". Он сбежал из Украины и сейчас находится в международном розыске.

По данным источников ZN.UA, Олейник была назначена в агентство еще во времена влияния экс-руководителя – Владимира Пикузо и его преемницы Оксаны Щибры – с осени 2023 года. Но главное – она остается на должности даже после смены руководства ведомства.

Присутствие старой гвардии в только что перезагруженном агентстве указывает на то, что новый ее руководитель не смог сформировать свою команду, которая и должна бы внедрять изменения, имплементировать стандарты НАТО и, главное, побороть коррупцию. Задачи эти очень сложные и масштабные. На днях Безрукова подытожила 2,5 месяца работы, рассказала о новой штатной структуре агентства, увеличении гибкости в зависимости от потребностей фронта, переходе на долгосрочное планирование.

Если разобрать каждый пункт, становится понятно, что гордиться за это время нечем. Если слова о новой штатной структуре правдивы, почему бы публично не сообщить, кто в команде, сколько специалистов уволено, а сколько и каких приняли на работу? Тем более на фоне кадровых скандалов, подрывающих доверие к агентству. Есть ли приказ о новой структуре или существует она только на словах? Если есть, почему не убрали старые кадры, тот же Пикузо остался в штате, хотя продемонстрировал неспособность решать поставленные перед ним задачи. Есть ли утвержденные системы проверки контрагентов и осуществление самих закупок?

Долгосрочные контракты невозможны без связей на рынке, контроля цен и добропорядочных специалистов, которые обеспечат армии своевременно и в полном объеме выполнены поставки вооружений. Из-за модальности транспорта, частых закупок комплектующих у разных поставщиков (ведь не все имеют полный цикл производства), проблемы с экспортными и транзитными лицензиями (потому что многие страны и производители не готовы работать с Украиной напрямую) — все это приводит к очень частым срывам контрактов и предотвратить этому способны специально обученные специалисты с безупречной репутацией и очень разветвленными связями по всему миру. Соответствуют ли этим критериям Олейник и Пикузо? Отвечает ли им сама глава агентства Безрукова?

И если ведомство действительно демонстрирует хорошие результаты, то почему обществу прямо о них не поведать? К примеру, показать конкретные кейсы успешных закупок и поставок не через прокладки, а напрямую? Какие конкретно шаги предприняты для преодоления коррупции? Если этих кейсов нет, рассказать почему? Возможно, новое руководство не потянуло такую работу. Или кто извне ему мешает — общество имеет право знать этих людей.

Без ответов на эти вопросы публичные "отчеты" выглядят как ничем не подкрепленные заявления человека, никогда не имевшего опыта работы с очень специфическим рынком вооружений. Он ведь отличается от энергетического буквально всем.

"Не уверен, что команда Безруковой из "Укрэнерго" была бы адекватна при закупке оружия, но если у руководительницы нет доверия и полномочий, чтобы сформировать дееспособный коллектив, то это значит, что она — просто новая яркая ширма, за которой скрываются недобродетели. И новое руководство МО, которое занимается оборонными закупками, тоже или не может, или не хочет начать очищение этого очень ответственного направления.

Он уверен, если для налаживания прозрачной и эффективной работы агентства нужна помощь профессионального сообщества и общественности — оно его точно получит, ведь на кону будущее государства.

Сломать коррупционные схемы в защитнике сложно, но возможно. И здесь следует напомнить, что вместе с Агентством оборонных закупок была создана аналогичная структура для вооруженных закупок – Государственный оператор тыла. Его специализация – поставлять армии продукты, одежду, горюче-смазочные материалы и другое имущество по рыночным ценам. С этими задачами ведомство пока справляется. Возможно, это потому, что оператор "оперирует" значительно меньшими суммами бюджетных средств. А может, дело в политической воле и самостоятельности его руководителя.