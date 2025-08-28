Что не так с санкциями. Три аспекта (продолжение)

Почему санкции не работают

Именно здесь скрыта главная уязвимость санкций, базовая причина их неэффективности. Если решить проблему, нанести реальный удар, обездвижить агрессора — это лишь вторая по приоритетности цель, то и достижение этой цели является второстепенным.

Например, лидеры государств-членов ЕС обещали, что европейские санкции вызовут мощное экономическое давление на Россию и оставят ее без ресурсов для ведения войны. Однако, фактически, именно ЕС обеспечила России экономическую подушку, чтобы та продолжала агрессию еще в течение нескольких лет.

Аналогично выглядят дела вокруг компонентов российских ракет из США, Японии, Южной Кореи, Австралии. Объявленный запрет на поставки в Россию элегантно обходится через третьи страны (Китай, Турцию, ОАЭ, Марокко, Казахстан, Кыргызстан, Армению и Сербию).

Почему же санкции не работают? Неужели союзники предали Украину? Все достаточно очевидно. Нет никакой измены. Санкции не работают потому, что они — работают.

Они достигают ровно той цели, которую заложили создатели. Эффект является достаточным, многочисленные "потребители санкционных услуг" приобретают эмоциональную разрядку, а глубже вопросом не интересуются. А вот почему официальные органы союзников в течение трех лет большой войны (аннексия Крыма состоялась в 2014 году) не перекрыли потоки компонентов, хотя могли это сделать, — действительно интригующий вопрос.

Крайне интересно в этом смысле недавнее интервью Майкла Макфола российскому блогеру в изгнании Юрию Дудю. Макфол был послом США в России на стыке президентств Медведева-Путина, а после начала полномасштабного вторжения создал The International Working Group on Ukrainian Sanctions при Стэнфордском университете, которую в Украине называют "группой Ермака-Макфола". Эта международная экспертная группа разработала множество продуктов, в частности, дорожные карты по индивидуальным и финансовым санкциям, а также продвигала конфискацию суверенных активов РФ и повышение эффективности санкций.

Макфол признал неэффективность санкций с практической точки зрения, ведь война не закончена. Я обратил внимание еще на один интересный момент. В этом разговоре Юрий Дудь спрашивает Макфола о явной несостыковке: почему санкции тяжелее всего ударили по россиянам, которые выехали из РФ с чувством протеста, если это именно те россияне, которые не поддерживают войну? На это Макфол ответил: "Это все из-за Путина". Другими словами, главное — эмоции.

Кстати, именно по этой причине Россия и Иран также вводят ответные санкции. С практической точки зрения, они препятствуют самой России. Но, несмотря на бессмысленность, они работают именно так, как должны: влияют на население. "Свой-чужой" является невероятно мощной платформой. Информационное воздействие — основа политики.

Это полностью касается Украины. "Ждать от санкций какого-либо экономического эффекта не стоит, потому что у них другое назначение — политическое. Показать, как для граждан Украины, так и для всего внешнего мира, политическое отношение к этим субъектам", — считает дважды министр финансов Игорь Уманский.

Немного информации в развитие мысли. С 2014 года санкции применяются в промышленных масштабах. Однако их экономическая эффективность — низкая. Сравним несколько групп фактов.

Первый. По данным Госказначейства, в государственный бюджет поступили средства, полученные в связи с выполнением закона о санкциях:

в 2023 году — 114 млн грн;

в 2024 году — 830 млн грн;

в 2025 году (по состоянию на 8 августа) — 5,8 млрд грн.

Это много или мало? Нужно понять, с чем сравнивать. Для этого...

Вот вторая группа фактов — данные Минюста. По словам экс-заместителя министра юстиции Инны Богатых, ВАКС взыскал в пользу государства активы 87 подсанкционных лиц. Кроме прочих, это активы, принадлежавшие российским олигархам Дерипаске, Ротенбергу и его сыну, Евтушенкову, Худайнатову, Усманову, Шовкову, депутатам, коллаборационистам, компаниям, связанным с ВПК РФ и т.д.

В частности, взыскано:

305 объектов недвижимости;

корпоративные права/доли в предприятиях — 119;

право на торговые марки и промышленные образцы, имущественные права на музыку, графические изображения, тексты телепередач;

2871 единицу движимого имущества;

более 165 тыс. тонн железорудной продукции;

62 595,183 тонн калия (минеральных удобрений);

552 037,513 тонн бокситов;

права требования по договорам на сумму 10 млрд грн;

средства и ОВГЗ на сумму 3 млрд грн.

Оценивая экономический эффект от наложенных санкций, Инна Богатых очень оптимистична.

"Я не люблю навязывать свое мнение, но, как по мне, здесь есть очевидный позитив, потому что Дерипаска больше не является владельцем Николаевского НГЗ и уникального Глуховского карьера кварцитов; Шовков — титанового месторождения ДемДЗК; Ротенберги больше не контролируют "Оушен Плазу"; Худайнатова нет в украинской сети Shell; Богуслаева — в "Мотор Банке"; Лукьяненко — в Сумском НПО; Калашникова — в "Мотордеталь-Конотоп". Можно много перечислять. Ожидаю решения по VS Energy и другим активам "лужниковских", по Фридману и "Моршинской", по активам Медведчука", — говорит она.

Все это действительно важно, но с информационной точки зрения. Однако очень странно, что доходы государства от конфискации являются катастрофически низкими. Львиную долю упомянутых средств предоставили приватизация Aeroc и управление Ocean Plaza.

Вот третья группа данных, с очень красноречивыми выводами. Недавно уволенная глава Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), Елена Дума считает, что санкции нужны, однако они должны быть действенными.

"По санкционной политике у меня было много замечаний. Аналитики брали и опыт, и предложения, которые мы наработали в АРМА, чтобы внедрить в государстве. Потому что суть одна - не работает санкционная политика", — сказала она.

Выбирая между этими двумя мнениями, я склонен доверять мнению госпожи Елены Думы. Она возглавляла АРМА в течение двух лет и непосредственно занималась конфискованными активами.

Для объективности, приведу четвертую группу данных. В отчете Счетной палаты Украины о деятельности АРМА говорится, что с начала вторжения до мая 2023 года в управление АРМА передано российских активов на сумму более 70 млрд грн (более 2,5 млрд долларов). Скорее всего, это результат применения санкций. Сколько имущества попало в Фонд госимущества, пока неизвестно.

В частности, говорится в отчете Счетной палаты, в период с 2022 года по первое полугодие 2024 года не обеспечено выполнение 549 из 684 судебных решений, активы на сумму более 39,4 млрд гривен до сих пор остаются не принятыми в управление, что привело к потере дополнительных финансовых возможностей. А в парламенте "зависли" законопроекты, один из которых предусматривает возвращение АРМА права реализовывать активы, которые уже находятся в управлении Агентства, включая санкционные (кстати, право реализации может открыть возможность для сомнительных операций и распродажи конфискованного имущества в нужные руки без официального конкурса).

Из приведенных выше фактов я делаю следующий вывод. Украина имеет крайне низкую экономическую эффективность санкций. Санкции в Украине — действительно не работают. Но это совсем не случайность и не следствие хаоса в государственной системе Украины, а скорее закономерность. Ведь главная цель санкций — это информационное воздействие.

Также обращу внимание на избирательность, с которой накладывались санкции в Украине (это та же проблема, что и с международными санкциями, в которых постоянно обнаруживаются "дыры"). В частности, Игорь Уманский обратил внимание на тот факт, что до сих пор санкции покрыли российских топ-чиновников не полностью. Так же выборочно Украина вводила санкции против контрабандистов.

"В списки... не попали основные контрабандисты сигарет и алкоголя. Основных "схематозников" там нет", — сказал Уманский.

Думаю, что это тоже не случайно.

Как теряется доверие к санкциям

Побочный эффект такого подхода — доверие к санкциям теряется. Они десакрализуются — из чего-то священного и очень правильного они становятся чем-то очень грязным и даже отвратительным. Со временем, они дают противоположный эффект.

Это свойство, как ни странно, также имеет корни в биологии человека. Мы помним, что физиолог способен выработать у собаки условный рефлекс — например, воспитать выделение слюны в ответ на включение лампочки. Однако условный рефлекс со временем ослабевает. Этот эффект называется "гашение" (экстинкция).

Чем чаще власти страны "жмут на кнопку" санкций, тем слабее условный рефлекс. Слишком часто подкрепление ведет к фрустрации и торможению. Пока однажды, вместо эмоциональной солидарности, они начинают вызывать раздражение.

Так же происходит с санкциями в Украине. Пропасть между помпезностью слов и отсутствием реального эффекта становится все заметнее. Даже для патриотически настроенных соотечественников, которые изо всех сил пытаются не позволить этим мыслям существовать в своей голове.

Могу предположить, что в Украине механизм санкций уже достаточно основательно выработал ресурс доверия, и предельная эффективность вот-вот перейдет в отрицательные значения (где каждый новый пакет санкций начнет вызывать раздражение), провоцируя перевод санкций в категорию презираемых и нежелательных.

Юридические последствия информационного оружия

Санкции имеют еще два важных аспекта. Тот, о котором я буду говорить дальше, должен был идти третьим, но я намеренно сместил его на второе место. Делаю это, чтобы ярче передать контраст с тем, о чем говорилось выше.

Эмоциональный эффект санкций ощущается мгновенно, последствия "догоняют" гораздо позже. В частности, юридические последствия.

В феврале 2022 года, после вторжения России в Украину, США, ЕС, Великобритания, Япония, Австралия и Канада одновременно развернули кампанию по поиску и блокированию активов, которые подпадали под определенные критерии (например, деньги российских элит). Группа Task Force за первый год работы нашла и заморозила активы россиян на 58 млрд долларов. Отдельные страны, (в частности Канада), утвердили законы, которые позволяли конфискацию таких активов в пользу восстановления Украины. Другие заявляли, что работают над таким механизмом.

Страны ЕС, Великобритания, Япония и США начали массово блокировать активы российских элит. Самой громкой новостью стал арест активов российского Центробанка на общую сумму около 300 млрд долларов, преимущественно на территории Евросоюза.

Несмотря на громкое начало и даже на принятие законов, позволяющих проводить конфискацию, наши западные союзники — не конфисковали активы России и российских элит. Наоборот, они проявили невероятную осмотрительность. С эмоциональной точки зрения, свойственной любой стране в состоянии войны, украинцы либо предпочитали не замечать такого поведения, либо говорили о двойных стандартах Запада. Однако, на мой взгляд, наиболее вероятное объяснение такому поведению союзников — опасение получить цунами встречных исков. В государствах, в которых суды реально, (а не на бумаге), отделены от других ветвей власти, эти опасения отнюдь не излишни.

Кроме судов, существует опасность ради сиюминутных побед (пусть даже диктуемых самыми лучшими намерениями) нарушить хрупкий баланс интересов. Показателен кейс 300 млрд долларов Центробанка РФ.

Эти деньги остаются заблокированными, а под залог заработанных с них процентов выдаются кредиты для текущей помощи Украине. Однако о конфискации нет и речи. Такая нерешительность объясняется даже не в высокой вероятности по итогу конфискации платить в пользу России высокие суммы компенсаций. Дело в основах международного права.

Активы Центробанка России являются собственностью суверена, и изъятие суверенных средств - это наивысший уровень конфликта на планете. Принудительное изъятие части резервов ЦБ РФ де-факто способно в корне подорвать доверие к мировой финансовой системе, и непредсказуемо ударить по мировым финансовым рынкам. Государства, которые до сих пор верили в высокие гарантии сохранности своих средств, хранящихся в резервных валютах, мгновенно принялись бы искать более безопасные гавани для капиталов. Конфискации 300 млрд долларов в пользу Украины поставила бы на карту судьбу триллионов долларов центробанков всего мира.

Таким образом, лидеры мира четко осознают, что вторая по значимости уязвимая точка санкций — это долгосрочные негативные последствия поспешных решений. Бюрократические системы взрослых демократий, безусловно, это "знают" из истории. Горький опыт стал большим учителем. Западные демократии осторожны не потому, что они слабовольные и нерешительные, или не осознают всей остроты угрозы со стороны России (хотя нам и кажется, что это так).

Долгими веками они накапливали опыт как войн, но и послевоенного урегулирования. Они уже знают, что вчерашние враги завтра становятся союзниками, об этом вся история старой Европы. Поэтому западные демократии выработали значительное мастерство в построении системы балансов, нарушать которые не может даже война.

В частности, они осознают сопутствующие риски, и поэтому тщательно прорабатывают юридические нюансы каждого пакета санкций. Молодые же государства, к которым относится Украина, сломя голову бегут по правовому минному полю, руководствуясь сиюминутными эмоциональными импульсами. В идеальном случае, Минюст Украины должен был бы тщательно визировать все проекты решений СНБО по санкциям. Пока этого, видимо, не происходит.

Будущие проблемы можно прогнозировать уже сейчас. Дело в том, что много лет подряд Украина институционально готовилась к вступлению в ЕС. В рамках подготовки, Украина подписала десятки международных соглашений. Среди них — обязательства признавать решения международных судов и трибуналов. Вводя санкции во все больших масштабах, особенно против украинских граждан, чиновники СНБО опрометчиво проигнорировали этот факт.

Могу оказаться неправым, но похоже, что за последние три года Украина выписала себе будущие иски на миллиарды долларов. Возврат собственности плюс компенсации или просто компенсации — очень вероятны. Когда наступит время платить, сработают международные механизмы, выполнять которые мы торжественно обязались.