Что не так с экономическими санкциями против России

Цель экономических санкций против России – максимально фрагментировать деньги из государственных банков страны-агрессора и вывести валюту из страны. Однако нынешний санкционный режим не сумел разорить российскую экономику так, как рассчитывали западные лидеры. Что не так с экономическими санкциями против финансовых учреждений в России – подробнее в материале.

Под санкции Евросоюза, США, Великобритании, Японии и ряда других стран попали более 30 российских банков, на которые приходится свыше 90% банковских активов России.

Призывы о выходе из российского финансового рынка в адрес иностранных финучреждений также начали звучать чуть ли не с первых дней войны. Однако этот вопрос остался нерешенным даже спустя год войны. После полномасштабного вторжения западные банки с филиалами в России столкнулись с дилеммой: быстро продать активы пусть и с большим ущербом или остаться и начать понемногу сворачивать дела.

В результате многие западные структуры продолжают свою деятельность и остаются вне санкций. К примеру, Raiffeisen Bank, "Ситибанк", "ЮниКредит", ОТП Банк, "Ренессанс Банк". В целом, по словам финансового аналитика Андрея Шевчина, в PФ сегодня находится порядка 63 иностранных банков и "дочек" иностранных банков.

По мнению экономистов, такое положение дел происходит по двум причинам: западу нужны в России банки, чтобы обслуживать платежи по требованиям США; нужно оставить гражданам РФ возможность вывести из страны валюту, чтобы эти средства не пошли на войну.

Две стороны медали

Таким образом, сложившаяся ситуация сохраняет для граждан РФ возможность использовать неподсанкционные банки для трансграничных переводов, открывать счета и получать банковские карты в США, Нидерландах, Эстонии, на Кипре, странах СНГ, и это крайне невыгодно российскому правительству.

В то же время, наличии в стране иностранных банков положительным для нас образом влияет на мотивацию россиян хранить деньги в госбанках: за год войны они вывели из страны сотни миллиардов долларов, что подтверждено данными ЦБ РФ. Речь идет про обычных россиян, на которые не накладывают персональные санкции, но которые боятся за свои сбережения. Если есть возможность, они едут в соседние страны, открывают там банковские счета, переводят валюту и меняют рубли на доллары, потому что доверие к российским банкам полностью разрушено.

В результате деньги идут только в одном направлении – из России. Обратно в Россию деньги не идут, да и западные банки крайне неохотно проводят такие платежи. По мнению экономистов, это прямое исполнение западных санкций: вместо того, чтобы ограничивать российским гражданам использование кредитных карт, эффективнее стимулировать их это делать. Особенно важно, чтобы россияне вывели из страны как можно больше средств до вступления в силу полного запрета на вывод капитала из РФ.

Деньги в банке

Как известно, в январе этого года началась новая волна негодования на фоне сообщений о том, что иностранные "дочки" в стране-агрессоре предоставили кредитные льготы для воюющих в Украине российских солдат, которые каждый день убивают украинцев.

Группа Raiffeisen даже признала этот факт, сославшись на то, что дочерний банк в Российской Федерации является отдельным юридическим лицом и должен осуществлять деятельность, в соответствии с действующим российским законодательством, включающим льготные условия".

В Национальном банке Украины в ответ заявили, что международные банки должны, наконец, реализовать решительные заявления, сделанные почти год назад, и "выйти из рынка, находящегося по локоть в крови украинцев". "Принадлежность уважаемых европейских компаний к экономике страны-террориста – ядовита", – заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Он также сообщил, что неоднократно обращался на этот счет к международной финансовой общественности, и дал список банков, от которых добивался ухода из PФ. Но одними призывами не удастся ускорить выход иностранцев из российского рынка. Тем более, с прощением ранее выданных кредитов, сдачей лицензии, фиксацией огромных убытков и выходом ни с чем. Для цивилизованного ухода с рынка нужно, как минимум, выполнить свои обязательства, в частности, рассчитаться с вкладчиками.

Украинские законодатели рассматривают и другой вариант давления – ограничение на деятельность таких банков в Украине и давление на финучреждения через их украинские "дочки". Такой законопроект вряд ли наберет поддержку в парламенте, но может стать дополнительным аргументом при обсуждении темы выхода иностранных банков из PФ.

В то же время эксперт в сфере финансов Вячеслав Садовничий отмечает, что уход европейских банков не приведет к упадку российской экономики, однако спровоцирует то, что она замыкается в себе, что мы уже наблюдаем в течение года. И важно, чтобы в стране осталось как можно меньше капитала к моменту полной изоляции российской экономики.

Релокация капитала

Если граждане РФ открывают в странах СНГ банковские счета и переводят туда валютные депозиты, это выгодно для союзных или нейтральных стран, поскольку эти вложения можно использовать для развития собственной экономики, а не в пользу экономики РФ, которая тем самым только обесценивается.

Кроме того, отток капитала из России в страны Евросоюза сейчас может помочь поддержать их экономику на плаву в рамках надвигающейся рецессии. Счета иностранных граждан в банках всегда активнее используются в более рисковых операциях для заработка максимальной прибыли, и вывезенные в Европу миллиарды долларов россиян не являются исключением.

Главное в этом процессе – тщательно проверять каждого клиента. И все иностранные банки уже больше года особенно внимательному комплаенсу подвергают всех клиентов из РФ: проводят мониторинг по санкционным спискам и строго проверяют чистоту всех документов и происхождение средств.

Таким образом, банковские структуры сами себя обезопасят от возможных проблем, связанных с клиентами из России. Поэтому можно быть уверенными, что ни один рубль не проскочит мимо этого контроля. И пока граждане РФ продолжают в страхе выводить свои депозиты в безопасные для сохранения капитала страны, растет экономика союзников Украины, и с каждым днем все больше опустошаются резервы врага.