Крок вперед. Коли в Україні можуть легалізувати медичний канабіс

В Україні можуть легалізувати медичний канабіс (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Опитування президента Володимира Зеленського показало позитивне ставлення більшості українців до легалізації медичного канабісу. Крім того, на початку грудня комісія ООН виключила його з переліку небезпечних наркотиків. Як українська влада може використати ці аргументи – в матеріалі РБК-Україна.

У середині осені президент заявив, що приблизно 2 млн українців гостро потребують медичного канабісу. Цей засіб використовують для полегшення болю пацієнтів з епілепсією, раком, розсіяним склерозом, тривожними станами, ПТСР та іншими важкими хворобами.

Легалізацію марихуани в лікувальних цілях підтримують близько 65% українців – випливає з всеукраїнського опитування від Володимира Зеленського, яке пройшло 25 жовтня. Ймовірно саме до цих цифр буде апелювати глава держави, коли це питання піднімуть у Верховній раді.

"Електорально вони (депутати, – ред.) побачать, що люди це підтримують. Тоді я як президент, маючи вже соціологію, нічого не буду боятися, подам цей законопроект (про легалізацію медичного канабісу, – ред.) і буду знати, що у мене є підтримка і Ради, і народу", – зауважив Зеленський.

Станом на кінець грудня 2020 року президент так і не вніс до парламенту цей документ. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що в Раді все ще працюють над існуючими проектами законів. Але про конкретні терміни мова не йде. Тим часом, у світі почалися процеси, які можуть істотно вплинути на швидкість вирішення цього питання в Україні.

Прорив в ООН

Важливий крок для подальшої долі медичного канабісу зробила 2 грудня комісія Організації Об'єднаних Націй з наркотичних речовин. Марихуану виключили з переліку особливо небезпечних наркотиків, у цьому списку вона була 60 років.

Цікаво, що саме Україна зіграла в процесі ключову роль. Тільки в 2020 році вона отримала право голосу в "наркокомісії" ООН. Українська влада тоді нібито обіцяла підтримати рішення по канабісу, сказав виданню організатор "Конопляних маршів" Тарас Ратушний.

За цю резолюцію виступали більшість країн Євросоюзу і Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Їх опонентами були Росія і "співчуваючі" їй країни.

"Але починаючи з червня 2020 року ця позиція України почала стрімко змінюватися. Українська делегація почала робити якісь дуже дивні, суперечливі заяви про те, що не треба вносити ніякі зміни у міжнародні конвенції і т.д. Тобто декларувалася позиція, синхронна з позицією РФ", – пояснив Ратушний.

У підсумку думки розділилися майже порівну. За виключення марихуани з переліку особливо небезпечних наркотиків проголосували 27 країн з 53. Супротивникам цієї ідеї не вистачило буквально одного голосу, щоб заблокувати резолюцію. І це міг би бути голос України, але в останній момент вона "утрималася".

Так вирішилася багаторічна проблема "двоїстого положення" канабісу. Весь цей час він паралельно знаходився у двох статусах: як особливо небезпечний наркотик і як речовина, яку можна використовувати в медичних цілях. Комісія ООН цю проблему нарешті вирішила.

На думку Ратушного, тепер у багатьох країнах зможуть більш "гнучко" і "спокійно" підійти до питання легалізації канабісу. Приміром, українське Міністерство внутрішніх справ часто апелювало до "особливої небезпеки" марихуани. Хоча МОЗ вже пропонував узаконити її в медичних цілях.

Так восени 2019 року глава МВС Арсен Аваков пояснив, що в цьому питанні потрібно спершу виробити "єдиний конструктивний підхід". Міністр уточнив, що в обговоренні повинні брати участь представники його відомства, медичної спільноти та релігійних організацій.

"Для того, щоб розібратися, де є та червона лінія, за яку ми не можемо зайти, у тому числі з урахуванням взятих на себе Україною зобов'язань в рамках відповідних міжнародних договорів", – пояснив тоді Аваков.

Широка підтримка

Через рік, коли "червоні лінії" зняті рішенням ООН, в Міністерстві внутрішніх справ більш обережні з оцінками. Джерело видання у відомстві зазначило, що МВС не вважає себе тим суб'єктом, який має вирішувати питання легалізації або заборони медичної марихуани.

"Відповідальні особи – це МОЗ і Національна академія медичних наук. Тому ми будемо працювати з тим рішенням, яке приймуть суб'єкти, визначені у державній антинаркотичній стратегії. МВС і поліція глобально ними не є", – додало джерело в міністерстві.

Глава МОЗ Максим Степанов, в свою чергу, про легалізацію марихуани для цілей медицини в цілому висловлюється позитивно.

"Так, підтримую, але при певних умовах. Я хочу бути впевнений, що він (канабіс, – ред.) легалізований, що він контролюється саме за медичними показаннями і у нас є дієвий механізм контролю за його продажем. Дієвий механізм ми бачимо як застосування електронного рецепту", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

Цю ідею, по суті, підтримав і предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній. За його словами, важливо, щоб канабіс використовувався тільки для лікування хворих.

"Якщо це (вживання канабісу, – ред.) буде використовуватися виключно в корисних, в медичних цілях та не буде як зловживання наркотиком. Тому, навіть зустрічаючись з прем'єр-міністром і з президентом України, ми говорили, що якщо це буде дозволено, щоб воно не призвело до згубних наслідків", – зазначив митрополит в інтерв'ю "Радіо Свобода".

У Верховній раді сповнені оптимізму щодо можливої легалізації марихуани. Так, депутат від "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький впевнений, що вказане рішення буде прийнято в 2021 році.

"Я думаю, що найбільш ймовірно, що в цьому році, поки важко сказати в якому конкретно місяці, буде легалізовано вживання ліків з каннабісом. Але виключно за рецептом і під суворим контролем", – заявив він в коментарі РБК-Україна.

Парламентарій пояснив, що дозволити вживання ліків на основі марихуани може і Кабмін, а ось для легалізації вирощування конопель, необхідні зміни в закон.

Він упевнений, що уряд прийме відповідне рішення, а потім, коли суспільство побачить "відсутність негативних наслідків", то і депутати внесуть необхідні зміни в законодавство.

За словами Заблоцького, планувалося, що питання легалізації канабісу винесе на засідання уряду Міністерство ветеранів, яке стикається з гострою проблемою ПТСР у учасників АТО. Але в середині грудня відбулася зміна керівника міністерства (18 грудня парламент призначив міністром замість Сергія Бессараба Юлію Лапутіну, – ред.) і процес сповільнився.

Депутат запевнив, що більшість його колег зі "Слуги народу" підтримує легалізацію медичного канабісу. Рішення ООН з цього питання і підтримка громадян України на опитуванні президента також матимуть свій ефект, переконаний він.

"Останній раз ми обговорювали питання легалізації медичного канабісу на фракції "Слуги народу" ще коли був прем'єром Гончарук. Наскільки я пам'ятаю, тоді "за" було близько 80% депутатів фракції", – підкреслив Заблоцький.

Експерт Тарас Ратушний також вважає, що вже в 2021 році в Україні пацієнти можуть отримати право на медичну марихуану. “Це неминуче. Залишається питання тільки в тому, в якому вигляді це буде реалізовано", – зазначив організатор "Конопляних маршів".