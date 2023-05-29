Сергей Токарев: Искусственный интеллект — дополнение человеческого, а не его замена

Соучредитель компании Roosh и основатель технологического университета SET University Сергей Токарев рассказал, к чему ведет развитие искусственного интеллекта и какие изменения нас ждут в этой области.

2023 год стал знаковым для IT-индустрии: с начала года весь мир говорит о технологиях искусственного интеллекта. В феврале ChatGPT стал доступен для пользователей в Украине. Чат-бот не работает только на временно оккупированных Россией территориях.

Несмотря на активное использование программы людьми по всему миру, открытыми остается много вопросов. Сможет ли искусственный интеллект полностью заменить экспертов в определенных профессиях? Для каких обыденных задач можно использовать ИИ и как сделать это максимально эффективно? Кто будет нести ответственность, если технология нанесет ущерб человеку?

Что ожидает мир и будет дальше развиваться индустрия искусственного интеллекта, в интервью РБК-Украина рассказал соучредитель компании Roosh, и основатель технологического университета SET University Сергей Токарев, уже много лет продвигающий технологии искусственного интеллекта и машинного обучения в Украине.

— Ожидали ли вы столь стремительного развития искусственного интеллекта?

– Я думаю, никто не ожидал. Этот мощный ИИ-прорыв, который мы наблюдаем сегодня, произошел очень быстро. И это только начало — технологии ведь продолжают развиваться. Сейчас искусственный интеллект решает простые задачи, но через несколько лет он покажет действительно впечатляющие результаты. Вскоре мы сможем быть уверены, что наш собеседник не искусственный интеллект, только в том случае, когда будем видеть его прямо перед собой.

– Искусственный интеллект – замена человеческого интеллекта?

– Точно нет. Я бы сказал, что это его дополнение. И нам сегодня не стоит бояться искусственного интеллекта – он призван упростить нашу работу, взять на себя скучные бытовые задачи. Ведь количество данных, с которыми мы сталкиваемся в работе и частной жизни, неумолимо растет. А мы в свою очередь замедляемся в обработке всех этих данных. ИИ помогает обработать и систематизировать информацию.

Настоящие профессионалы получают новый и очень мощный инструмент, а не конкурента. Самое важное сегодня – уже начать разбираться, как работает искусственный интеллект, как его можно применять для себя. Это совершенно новый для человечества цикл развития технологий и выиграют от него те, кто быстрее всего адаптируется к новым условиям.

— Вы говорите об эффективном использовании ИИ. Что нужно знать человеку для использования этих технологий? На что обращать внимание?

— В первую очередь, конечно, нужно определить процесс, в котором может быть задействован искусственный интеллект. Когда вы уже понимаете, что от него хотите, самое важное – исчерпывающе сформулировать промпт (ред. англ. prompt – подсказка) – то есть описание идеи для создания текста/изображения/кода.

Приведу пример. Вам нужен рисунок собаки. Если вы просто напишете "нарисуй собачку" - ну… Скорее всего, вам не понравится результат. Все не прописанные параметры рисунка ИИ заполнят предположениями — и они вряд ли будут соответствовать изображению какой-нибудь конкретной собаки в вашем воображении. Итак, если вы хотите получить хороший рисунок, важно подробно расписать, каким вы его хотите видеть: в каком стиле, цветах, что должно быть на фоне. Какой породы собака, какая у нее шершавая, какой ее возраст? Рисунок должен выглядеть так, как будто его создал ребенок или художник-импрессионист? Все детали задачи, которую вы даете искусственному интеллекту, важны.

Теперь можно даже сформулировать промпт для одного искусственного интеллекта с помощью другого. Представим, что вам нужно сгенерировать изображение с помощью Midjourney. Вы можете написать GPT-4 и попросить сгенерировать подробный запрос для этой задачи.

– То есть правильно сформулированный промпт сможет заменить художника?

– Не каждого художника.

Вообще-то иронично, что раньше, при обсуждении искусственного интеллекта, все были уверены, что в первую очередь он заберет на себя монотонную человеческую работу, но никак не творческие процессы. Сейчас мы видим совершенно противоположное: ИИ научился работать с текстами и изображениями. Конечно, это придало переживаниям представителям творческих профессий.

Я думаю, что, в конце концов, останутся только профессионалы высочайшего уровня. Например, сейчас над разработкой компьютерной игры работает целый штат художников: один главный и многие, только генерирующие идеи, набрасывают скетчи. Теперь нет смысла держать всех этих людей: более простые задачи сможет выполнять искусственный интеллект. А главному художнику останется только выбирать лучшие из сгенерированных скетчей — и работать уже с ними.

ИИ вообще займет много простых творческих задач — это касается и текстов, и музыки. Однако если ты супер-эксперт – ты остаешься и управляешь искусственным интеллектом.

— Какие еще задачи сможет забрать на себя ИИ?

— В первую очередь это поиск. Мне известно, что у Google развитие искусственного интеллекта вызывает серьезную тревогу – им нечего противопоставить, например, GPT. И Google может проиграть — для чего нужен поисковый сервис, ответы которого продиктованы рекламой, если благодаря тому же ChatGPT можно получить качественное и точное решение конкретной проблемы?

Например, мне нужна самая лучшая стиральная машина. Как мне может помочь с ее поиском искусственный интеллект? Сначала он проанализирует все сайты с обзорами на стиральные машины. Затем он проанализирует сайты ритейлеров, где собирает отзывы реальных людей на стиральные машины. Ну, а в конце – объединит эти данные и выдаст мне результат: "Вот эта модель стиральной машины – самая лучшая". В этом ответе нет рекламы и оценки реальных покупателей. Да, это не абсолютная истина — она ближе к реальности, чем перечень ссылок на сайты, часть из которых — это реклама.

Или служба поддержки. Искусственный интеллект сможет очень быстро находить ответы на вопрос о продукте или услуге. Он даже сможет это озвучивать! Еще несколько лет – и вы никогда не догадаетесь, кто говорит с вами по телефону: натренированный ИИ или реальный человек.

В какой-то степени технологии смогут заменить и ассистентов. Сегодня у нас всех куча звонков, электронных писем, информации, которую необходимо обработать. В какой-то момент ты просто начинаешь уделять таким организационным вещам больше времени, чем работе. А тут искусственный интеллект, который можно научить именно на своих данных, и который никуда их не передаст. Он может анализировать твою почту, твой календарь, твой список дел, и это значительно облегчит жизнь.

Я слушал подкаст Рида Хоффмана – это американский предприниматель, соучредитель LinkedIn. Он являлся инвестором-основателем компании OpenAI. И вот в этом подкасте Хоффман говорит с ChatGPT, которого озвучивают для записи. То есть искусственный интеллект уже стал со-хостом подкаста, он улавливает эмоции человека, дает ответы. которые она хочет услышать. Это совершенно невероятно.

— Но ведь не все так гладко в разработке искусственного интеллекта? Какие сегодня сложности?

Острее сегодня стоит этический вопрос. Можно ли использовать для работы с ИИ фотографии, публично выложенные? Или если у авторов снимков или рисунков, которые ты использовал для датасета, есть к этому претензии — обязан ли ты его удалять? Сейчас ChatGPT очень ограничен в нравственном плане.

— Как вы думаете, изменится ли это в будущем?

– Думаю, да. Государства или частные компании будут разрабатывать технологии, которые будут давать все ответы — даже самые жестокие. Возможно ли об этом вообще узнать? Не знаю. Ведь у таких авторов нет желания создать обширную систему для общего пользования. Они хотят покрывать свои локальные потребности — и у них нет нужды все это афишировать. Я думаю, в ближайшее время будут созданы многие аналоги ChatGPT.

— А что насчет юридической ответственности в таких случаях?

— Ни одна существующая юридическая система не была готова к такому развитию искусственного интеллекта. У нас всегда есть четкие законы и конкретные люди, ответственные за их нарушение. Но кто будет ответственен за алгоритм искусственного интеллекта, если он навредит человеку? Автор алгоритма или пользователь? Или, может, сам алгоритм? Если к этому относятся резиденты разных стран — по юрисдикции какой из них будет определяться ответственность? Это очень сложные вопросы, на которые пока ни у кого ответа нет. Мир веками выстраивал существующую юридическую систему, и теперь ее придется очень сильно менять.