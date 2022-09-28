ua ru
Ср, 28 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной

Новина українською →
Анкара, Среда 28 сентября 2022 07:00
Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной Президенты Эрдоган и Зеленский (Фото: president.gov.ua)
Автор: Милан Лелич

О том, какую роль Турция сыграла в недавнем освобождении украинских пленных, зачем ей нужна роль посредника и для чего Эрдоган называет Путина "дорогим другом" – подробнее в материале РБК-Украина.

РБК-Украина продолжает серию публикаций о ключевых странах, которые уже сыграли или могут сыграть важную роль в начатой Россией войне против Украины. Подробнее о роли Германии и проблемах с поставками оружия из этой страны читайте здесь.

Союз по интересам

Позиция Турции в российско-украинском противостоянии часто вызывает недоумение. С одной стороны, Анкара поставляет знаменитые "Байрактары", последовательно выступает за территориальную целостность Украины, в том числе и в вопросе Крыма. Естественно, ни о каком признании турецкой стороны нынешних "псевдореферендумов" на оккупированных территориях речь не идет.

С другой стороны, турецкий президент Реджеп Эрдоган регулярно встречается с Владимиром Путиным, описывает их отношения в подчеркнуто теплых тонах, даже называет хозяина Кремля "дорогим другом". А помимо этого, турецкая власть подчеркивает то, что мирное урегулирование в Украине должно "учитывать интересы всех сторон", в том числе и страны-агрессора.

И, конечно, Турция оказывает России существенную помощь по обходу санкций, в частности, за счет релокации в страну множества российских компаний. В Турцию продолжают массово ездить российские туристы и летать самолеты, для граждан РФ эта страна, по сути, превратилась в своеобразный портал в цивилизованный мир. А недавно Турция согласилась с принципиально важным для Москвы требованием – оплачивать рублями четверть поставляемого газа.

При этом стоит признать, что единственные дипломатические успехи последних месяцев – массовое освобождение пленных украинских солдат и подписание зернового соглашения – стали возможными только при активной позиции Турции. И свою уникальную роль посредника она будет пытаться играть и дальше, но уже на новом, политическом уровне.

Глобальный переговорщик

Начало февральской агрессии РФ против Украины, конечно, нанесло урон безопасности Турции: ракеты падают, а корабли тонут не так уж далеко от ее северных берегов. Но это же дало Анкаре и лично Эрдогану беспрецедентную возможность закрепить за страной роль не только регионального лидера, но и глобального миротворца.

По своим масштабам и влиянии на расстановку сил в мире российско-украинская война, конечно, многократно превосходит другие конфликты, в которых участвует Турция, вроде войн в Сирии и Ливии. Следовательно, и значение страны как посредника гораздо выше.

Реализовать эту задачу Турция активно пыталась в первые несколько недель войны, кульминацией стали стамбульские переговоры украинской и российской делегаций в конце марта. Но тогда они ни к чему, по сути не привели.

Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной

Эрдоган и Зеленский на встрече во Львове в августе 2022 года (Фото: president.gov.ua)

Как рассказывали многочисленные собеседники РБК-Украина, переломным моментом здесь стали вскрывшиеся факты российских зверств на временно оккупированных территория возле Киева – после Бучи шансы на какие-то серьезные дипломатические прорывы уменьшились радикально.

Впрочем, на дипломатические усилия Эрдогана это особо не повлияло. Не сумев промодерировать окончание российско-украинской войны за столом переговоров, Анкара перешла к тактике "малых шагов", помогая решать прикладные вопросы. Яркий пример – успешное посредничество в подписании и запуске сделки по экспорту украинского зерна, которое помогло предотвратить надвигавшийся продовольственный кризис.

Как часто подчеркивали Эрдоган и турецкие дипломаты, подобные истории якобы доказывают, что российско-украинское взаимопонимание все же может быть достигнуто: ведь смогли же стороны, не испытывая друг к другу никакого доверия, как-то договориться, и даже выполнять взятые на себя обязательства.

Более свежая история – самое масштабное с февраля освобождение украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали". Турция здесь выступила не только в качестве посредника, но и непосредственно организаторы процесса.

По информации РБК-Украина, еще в момент сдачи "азовцев" в плен была достигнута договоренность об их обмене (хотя изначально предполагалось, что они проведут в российском плену намного меньше времени, чем получилось по факту). Серьезная работа в этом направлении началась после встречи Зеленского с Эрдоганом в середине августа.

Особых подробностей все участники процесса рассказывать не хотят, особенно публично: в российском плену еще находится множество украинцев и излишняя засветка каналов связи между Киевом-Москвой-Анкарой, взаимных гарантий и договоренностей может лишь навредить их возвращению домой.

Известно лишь, что Турция выступила гарантом того, что командиры "Азовстали" до окончания боевых действий, во-первых, не будут в них участвовать, во-вторых, будут восстанавливать свое здоровье в комфортных условиях и под защитой турецкой стороны. Кроме того, в Анкару привезли для обмена и Виктора Медведчука – по информации РБК-Украина, о его выдаче Москва запросила сама.

Дальнейшая судьба нардепа от ОПЗЖ и кума Путина пока непонятна. Версии расходятся от того, что Медведчук теперь проведет массу времени в общении с российскими спецслужбами (в том числе объясняя, почему была полностью провалена работа по формированию в Украине лояльных к РФ настроений в обществе) – и до того, что он может стать гауляйтером всех или части новооккупированных территорий Украины.

Также известно, что в работе по освобождению украинских пленных участвовали почти все наши силовые ведомства, большую роль сыграл глава Фонда госимущества Рустем Умеров (имеющий с турками отличные отношения), а координировал процессы глава Офиса президента Андрей Ермак. С российской стороны посреднические функции выполнял вхожий к Путину олигарх Роман Абрамович.

Успех такой сложной операции, проводимой на территории сразу нескольких стран, дал турецкой власти новые основания для оптимизма в ее дипломатических усилиях.

"Мы, Турция, не теряем надежды, мы продолжим наши усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским, чтобы объединить двух лидеров, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров", – заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Впрочем, при всех трудностях с организацией зернового соглашения и освобождения украинских пленных переговоры между Зеленским и Путиным – тем более, с какими-то результатами вроде вывода российских войск, возможных "переходных периодов" на каких-то территориях Украины и т.д. – это задача несопоставимо сложнее.

Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной

Эрдоган и Путин (Фото: GettyImages)

При этом, как известно, несмотря на явную эскалацию последних дней (псевдореферендумы, мобилизация, ядерные угрозы), из Москвы опять пошли заявления о возможности неких переговоров с Киевом. "Всем надо понимать: когда в Москве говорят о "переговорах", они имеют ввиду объявление нам ультиматума. Их текущая задача – закрепить статус кво в территориальном плане, они понимают, что захватить ничего уже не смогут, тут хотя бы удержать захваченное. Конечно, мы на это не пойдем", – сказал собеседник РБК-Украина на Банковой.

О том, что проведение "референдумов" и попытка дальнейшей аннексии украинских земель (которая, очевидно, случится в ближайшие дни) закроет путь к каким-то переговорам, заявлял и президент Зеленский. В условиях бескомпромиссной позиции со стороны Украины и дальнейшей эскалации со стороны РФ переговоры действительно видятся невозможными – сколько бы усилий ни прилагала к ним Турция.

Протурецкая позиция

"Эрдоган очень любит всю эту дипломатическую атмосферу: все к нему приезжают, внимание прессы со всего мира, он в центре событий. Турки считают так: если эта война закончится, то она должна закончиться в Стамбуле, подписанием условного "стамбульского мира", который так и войдет в учебники истории", – рассказал информированный собеседник РБК-Украина.

По словам другого источника издания, история с обменом пленных в самой Турции преподносилась как "большая победа Украины". В целом же теме российско-украинской войны турецкие медиа уделяют меньше внимания, чем, к примеру, внутренним экономическим проблемами. Хотя за последнее время украинские источники они начали цитировать активнее, чем ранее. И, конечно, и далее предлагают посредничество турецкой стороны во всевозможных вопросах.

"При анализе действий турецкой власти важно понимать главное: Турция не пророссийская и не проукраинская, она – протурецкая", – сказал собеседник издания. И привел конкретные примеры: в частности, согласие Турции частично пустить к себе российскую платежную систему "Мир". Но после того, как эти действия вызвали возмущение американцев, ряд банков от "Мира" уже отказались.

С такого же ракурса стоит рассматривать и риторику турецких властей. Заявления Анкары о "дружбе" и "партнерстве" с РФ регулярно вызывают возмущение в Киеве. "Вот, все возмущались, что Эрдоган назвал Путина "другом". Грубо говоря, не называл бы он его "другом", то и обмена могло бы не быть. Надо понимать, что нам важнее: процесс или результат", – сказал собеседник издания в дипломатических кругах.

Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной

Эрдоган преследует протурецкую позицию (Фото: GettyImages)

В любом случае, именно Турция сейчас осталась главным потенциальным коммуникатором между Западом и РФ. Ведь лидеры, к примеру, Франции и Германии тоже время от времени звонят в Москву – но без малейшего толка. Это, к слову, представляет для Турции отдельный интерес – уже в свете непростых отношений страны со "старой Европой".

Внутриполитическая мотивация – предстоящие летом следующего года президентские и парламентские выборы, по итогам которых Эрдоган и его партия рискуют потерять власть, в связи с серьезными экономическими проблемами. Переключить внимание на внешнеполитические успехи – абсолютно логичный ход.

В свете же российско-украинской войны более важно то, чтобы страна-агрессор в принципе оставляла для себя какие-то опции, кроме ультиматумов и ядерного шантажа – иначе никакое турецкое посредничество не поможет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Реджеп Тайип Эрдоган Освобождение заложников Война в Украине Переговоры в Турции
NEWS
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию
Четыре пункта. Зеленский объяснил, как можно остановить российскую агрессию