Между всех огней. Как Турция пытается примирить Россию с Украиной

О том, какую роль Турция сыграла в недавнем освобождении украинских пленных, зачем ей нужна роль посредника и для чего Эрдоган называет Путина "дорогим другом" – подробнее в материале РБК-Украина.

РБК-Украина продолжает серию публикаций о ключевых странах, которые уже сыграли или могут сыграть важную роль в начатой Россией войне против Украины. Подробнее о роли Германии и проблемах с поставками оружия из этой страны читайте здесь.

Союз по интересам

Позиция Турции в российско-украинском противостоянии часто вызывает недоумение. С одной стороны, Анкара поставляет знаменитые "Байрактары", последовательно выступает за территориальную целостность Украины, в том числе и в вопросе Крыма. Естественно, ни о каком признании турецкой стороны нынешних "псевдореферендумов" на оккупированных территориях речь не идет.

С другой стороны, турецкий президент Реджеп Эрдоган регулярно встречается с Владимиром Путиным, описывает их отношения в подчеркнуто теплых тонах, даже называет хозяина Кремля "дорогим другом". А помимо этого, турецкая власть подчеркивает то, что мирное урегулирование в Украине должно "учитывать интересы всех сторон", в том числе и страны-агрессора.

И, конечно, Турция оказывает России существенную помощь по обходу санкций, в частности, за счет релокации в страну множества российских компаний. В Турцию продолжают массово ездить российские туристы и летать самолеты, для граждан РФ эта страна, по сути, превратилась в своеобразный портал в цивилизованный мир. А недавно Турция согласилась с принципиально важным для Москвы требованием – оплачивать рублями четверть поставляемого газа.

При этом стоит признать, что единственные дипломатические успехи последних месяцев – массовое освобождение пленных украинских солдат и подписание зернового соглашения – стали возможными только при активной позиции Турции. И свою уникальную роль посредника она будет пытаться играть и дальше, но уже на новом, политическом уровне.

Глобальный переговорщик

Начало февральской агрессии РФ против Украины, конечно, нанесло урон безопасности Турции: ракеты падают, а корабли тонут не так уж далеко от ее северных берегов. Но это же дало Анкаре и лично Эрдогану беспрецедентную возможность закрепить за страной роль не только регионального лидера, но и глобального миротворца.

По своим масштабам и влиянии на расстановку сил в мире российско-украинская война, конечно, многократно превосходит другие конфликты, в которых участвует Турция, вроде войн в Сирии и Ливии. Следовательно, и значение страны как посредника гораздо выше.

Реализовать эту задачу Турция активно пыталась в первые несколько недель войны, кульминацией стали стамбульские переговоры украинской и российской делегаций в конце марта. Но тогда они ни к чему, по сути не привели.

Эрдоган и Зеленский на встрече во Львове в августе 2022 года (Фото: president.gov.ua)

Как рассказывали многочисленные собеседники РБК-Украина, переломным моментом здесь стали вскрывшиеся факты российских зверств на временно оккупированных территория возле Киева – после Бучи шансы на какие-то серьезные дипломатические прорывы уменьшились радикально.

Впрочем, на дипломатические усилия Эрдогана это особо не повлияло. Не сумев промодерировать окончание российско-украинской войны за столом переговоров, Анкара перешла к тактике "малых шагов", помогая решать прикладные вопросы. Яркий пример – успешное посредничество в подписании и запуске сделки по экспорту украинского зерна, которое помогло предотвратить надвигавшийся продовольственный кризис.

Как часто подчеркивали Эрдоган и турецкие дипломаты, подобные истории якобы доказывают, что российско-украинское взаимопонимание все же может быть достигнуто: ведь смогли же стороны, не испытывая друг к другу никакого доверия, как-то договориться, и даже выполнять взятые на себя обязательства.

Более свежая история – самое масштабное с февраля освобождение украинских военнопленных, в том числе защитников "Азовстали". Турция здесь выступила не только в качестве посредника, но и непосредственно организаторы процесса.

По информации РБК-Украина, еще в момент сдачи "азовцев" в плен была достигнута договоренность об их обмене (хотя изначально предполагалось, что они проведут в российском плену намного меньше времени, чем получилось по факту). Серьезная работа в этом направлении началась после встречи Зеленского с Эрдоганом в середине августа.

Особых подробностей все участники процесса рассказывать не хотят, особенно публично: в российском плену еще находится множество украинцев и излишняя засветка каналов связи между Киевом-Москвой-Анкарой, взаимных гарантий и договоренностей может лишь навредить их возвращению домой.

Известно лишь, что Турция выступила гарантом того, что командиры "Азовстали" до окончания боевых действий, во-первых, не будут в них участвовать, во-вторых, будут восстанавливать свое здоровье в комфортных условиях и под защитой турецкой стороны. Кроме того, в Анкару привезли для обмена и Виктора Медведчука – по информации РБК-Украина, о его выдаче Москва запросила сама.

Дальнейшая судьба нардепа от ОПЗЖ и кума Путина пока непонятна. Версии расходятся от того, что Медведчук теперь проведет массу времени в общении с российскими спецслужбами (в том числе объясняя, почему была полностью провалена работа по формированию в Украине лояльных к РФ настроений в обществе) – и до того, что он может стать гауляйтером всех или части новооккупированных территорий Украины.

Также известно, что в работе по освобождению украинских пленных участвовали почти все наши силовые ведомства, большую роль сыграл глава Фонда госимущества Рустем Умеров (имеющий с турками отличные отношения), а координировал процессы глава Офиса президента Андрей Ермак. С российской стороны посреднические функции выполнял вхожий к Путину олигарх Роман Абрамович.

Успех такой сложной операции, проводимой на территории сразу нескольких стран, дал турецкой власти новые основания для оптимизма в ее дипломатических усилиях.

"Мы, Турция, не теряем надежды, мы продолжим наши усилия. Наш президент продолжит контакты с Путиным и Зеленским, чтобы объединить двух лидеров, чтобы обеспечить принятие решений на уровне лидеров", – заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Впрочем, при всех трудностях с организацией зернового соглашения и освобождения украинских пленных переговоры между Зеленским и Путиным – тем более, с какими-то результатами вроде вывода российских войск, возможных "переходных периодов" на каких-то территориях Украины и т.д. – это задача несопоставимо сложнее.

Эрдоган и Путин (Фото: GettyImages)

При этом, как известно, несмотря на явную эскалацию последних дней (псевдореферендумы, мобилизация, ядерные угрозы), из Москвы опять пошли заявления о возможности неких переговоров с Киевом. "Всем надо понимать: когда в Москве говорят о "переговорах", они имеют ввиду объявление нам ультиматума. Их текущая задача – закрепить статус кво в территориальном плане, они понимают, что захватить ничего уже не смогут, тут хотя бы удержать захваченное. Конечно, мы на это не пойдем", – сказал собеседник РБК-Украина на Банковой.

О том, что проведение "референдумов" и попытка дальнейшей аннексии украинских земель (которая, очевидно, случится в ближайшие дни) закроет путь к каким-то переговорам, заявлял и президент Зеленский. В условиях бескомпромиссной позиции со стороны Украины и дальнейшей эскалации со стороны РФ переговоры действительно видятся невозможными – сколько бы усилий ни прилагала к ним Турция.

Протурецкая позиция

"Эрдоган очень любит всю эту дипломатическую атмосферу: все к нему приезжают, внимание прессы со всего мира, он в центре событий. Турки считают так: если эта война закончится, то она должна закончиться в Стамбуле, подписанием условного "стамбульского мира", который так и войдет в учебники истории", – рассказал информированный собеседник РБК-Украина.

По словам другого источника издания, история с обменом пленных в самой Турции преподносилась как "большая победа Украины". В целом же теме российско-украинской войны турецкие медиа уделяют меньше внимания, чем, к примеру, внутренним экономическим проблемами. Хотя за последнее время украинские источники они начали цитировать активнее, чем ранее. И, конечно, и далее предлагают посредничество турецкой стороны во всевозможных вопросах.

"При анализе действий турецкой власти важно понимать главное: Турция не пророссийская и не проукраинская, она – протурецкая", – сказал собеседник издания. И привел конкретные примеры: в частности, согласие Турции частично пустить к себе российскую платежную систему "Мир". Но после того, как эти действия вызвали возмущение американцев, ряд банков от "Мира" уже отказались.

С такого же ракурса стоит рассматривать и риторику турецких властей. Заявления Анкары о "дружбе" и "партнерстве" с РФ регулярно вызывают возмущение в Киеве. "Вот, все возмущались, что Эрдоган назвал Путина "другом". Грубо говоря, не называл бы он его "другом", то и обмена могло бы не быть. Надо понимать, что нам важнее: процесс или результат", – сказал собеседник издания в дипломатических кругах.

Эрдоган преследует протурецкую позицию (Фото: GettyImages)

В любом случае, именно Турция сейчас осталась главным потенциальным коммуникатором между Западом и РФ. Ведь лидеры, к примеру, Франции и Германии тоже время от времени звонят в Москву – но без малейшего толка. Это, к слову, представляет для Турции отдельный интерес – уже в свете непростых отношений страны со "старой Европой".

Внутриполитическая мотивация – предстоящие летом следующего года президентские и парламентские выборы, по итогам которых Эрдоган и его партия рискуют потерять власть, в связи с серьезными экономическими проблемами. Переключить внимание на внешнеполитические успехи – абсолютно логичный ход.

В свете же российско-украинской войны более важно то, чтобы страна-агрессор в принципе оставляла для себя какие-то опции, кроме ультиматумов и ядерного шантажа – иначе никакое турецкое посредничество не поможет.