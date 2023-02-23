СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов: Украинский бизнес - пример для мира и опора для государства и людей

Уже год украинская экономика переживает турбулентное время. В феврале почти каждое второе предприятие приостановило свою работу. Но шок первых дней войны давно истек. Сегодня бизнес — это крепкий тыл, помогающий держаться не только своим командам, но и донатит на Вооруженные силы Украины, присылает гуманитарную помощь и активно поддерживает государственные и общественные инициативы.

Харьковчанин Владимир Носов, СЕО крупнейшей европейской криптобиржи WhiteBIT, уверен: украинский бизнес сегодня задает уровень всему миру. Украинцы не просто ожидают помощи от внешних партнеров, а продолжают находить способы развиваться и сами активно помогают своей стране. О том, как WhiteBIT, несмотря на войну, продолжает масштабировать компанию на мировом уровне и помогать соотечественникам в Украине и за рубежом — в интервью Носова РБК-Украина.

— Для каждого украинца война в Украине начиналась по-своему. Кому-то звонили друзья, кто-то проснулся от взрывов. Кто-то почти сразу оказался на оккупированной территории. Что вы чувствовали и команда WhiteBIT утром 24 февраля 2022 года?

— А что можно чувствовать, когда твой родной Харьков разрушают оккупационные войска?

Со дня основания мы мечтали превратить наш небольшой стартап в компанию, которая могла бы промотировать украинцев на международном уровне и менять представления миллионов о возможностях блокчейн-технологий.

Как руководитель я в первую очередь должен обеспечить безопасность каждого сотрудника. Ни одного не сократил и не оставил. Как СЕО биржи обеспечил бесперебойную работу всех сервисов компании 24/7. Как гражданин и представитель украинского бизнеса полностью сконцентрировался на помощи наших людей и ВСУ.

С началом большой войны даже не стоял вопрос о дальнейшей работе в России. Мы с командой мгновенно приняли решение полностью исключить Россию и рубль из всех процессов, хотя даже через год некоторые международные гиганты так и не решились попрощаться с рынком РФ.

Здесь речь не может идти о потере бизнес-перспектив или финансовой выгоды. Все происходило сверхбыстро. Мы просто делали то, как правильно. Когда льется кровь невинных людей из-за чьих-то болезненных фантазий, невозможно оставаться в стороне.

Конечно, очень многие западные партнеры активно включились в помощь Украине. В частности, Латвия, в юрисдикции которой мы, кстати, работаем, занимает очень активную позицию. Но и украинский бизнес не отстает.

Вообще, я считаю, что помогать своей стране и нашим людям, поддерживать и донатить — это первоочередная миссия любого украинского бизнеса, который хочет развиваться.

— Сложно поверить, что в условиях крупнейшего военного конфликта в Европе со времен Второй мировой предприниматель рассуждает о развитии своего дела… Как война повлияла на ваш бизнес?

— В то, что сейчас делают украинцы, вообще сложно кому-либо поверить. Без преувеличения это невероятно. И государство, и бизнес, и каждый гражданин. А что касается нас, то судите сами. В настоящее время WhiteBIT — это команда из более 700 профессионалов. У нас есть клиенты в 150 странах мира и всего 3,5 миллиона пользователей. Конечно, это не только потому, что мы донатим (улыбается). Дело в безопасной и доступной в использовании платформе. Люди стремятся использовать альтернативные финансы. Крипта — это эволюция денег, время которой давно пришло. Биткоин – новое золото. А WhiteBIT сделал криптовалюту доступной для каждого.

Сегодня мы самая крупная криптовалютная биржа Европы. Но меня очень вдохновляет то, что мы создали и продолжаем масштабировать компанию из Украины, Харькова. Мы начинали с небольшой группы людей, имевших огромное желание.

— На каких направлениях вы концентрируете помощь?

— Мы помогаем сегодня по нескольким направлениям. Конечно, все начиналось с помощи семьям из Харьковской области. Для нас это очень болезненный вопрос, потому что Харьков — родной дом.

Кто-то потерял дом, кто-то потерял родных, кто-то остался один. Особенно люди пожилого возраста. Тогда мы производили закупки круп, хлеба, других продуктов тоннами. Загружали все небольшими партиями буквально в купе пассажирского поезда и направляли волонтерам, которые могли оставаться до утра и все разгружать на местах. На велосипедах доставляли адресную помощь. Часто раздавали эти продуктовые свертки прямо между обстрелами, заносили в подвалы домов. Затем включились в помощь семьям с деоккупированных территорий Донецкой области, помогали семьям в Чернигове, Днепре, Гостомеле, Буче, переселенцам из Мариуполя. Продуктовые наборы, гигиена, медикаменты, корма для животных. Все, что нужно.

Наша стабильная цифра – 2 тысячи продуктовых наборов еженедельно. Но иногда это количество росло и до 10 тысяч. Умножить на количество недель, продолжающееся полномасштабное вторжение, и можно потеряться в цифрах.

Также помните, как страдали от обстрелов роддома? Потребовались дизельные генераторы, и мы помогли с закупкой в один из роддомов Киева.

Таких историй много. Однажды меня тегают и пишут: "200 мам с маленькими детьми теперь имеют все необходимое". Потом вижу истории о мальчике, которому мы помогли собрать на реабилитацию – он остался без родителей. Или как строится здание для переселенцев. Это пилотный проект, и на сегодняшний день уже готовы 3 дома, поэтому работаем дальше.

Что говорить, в первые 4 дня войны мы отправили $1 млн на гуманитарную помощь. В какой-то момент я принял решение остановить масштабное собрание. За все время на помощь украинцам и Вооруженным силам Украины мы выделили почти $11 млн собственных средств.

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— У вас есть флаг, подписанный Главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Какова доля помощи ВСУ во всех активностях?

— У нас и флаг от Залужного, и почти 50 благодарностей. Это от воинских частей и подразделений ВСУ. С некоторыми уже как давние друзья — батальоном "Карпатская Сечь", добровольческим подразделением "Хартия", Силами ТРО "Восток". Иногда ребята посылают видео прямо с фронта — благодарят авто или закрытие сборов на дрон. Есть также благодарность от Нацполиции в Донецкой области — активно сотрудничаем с ними с начала войны и передали бронированные авто для проекта "Белый ангел" для безопасной эвакуации украинцев на линии фронта. Знаю, что они успешно прошли боевое крещение.

Вот недавно получили благодарность от служащих на Донецком направлении военных — закупили для них партию термоодежды. Философия донатинга – это философия каждого украинца. Наша компания и лично я занимались благотворительностью и до войны. Помогали детям в больницах, бездомным, но это другая тема.

Сегодня мы объединяемся с фондом "Вернись живым", активно участвуем в благотворительных аукционах, где все средства идут на ВСУ. Их уже три на нашем счету. Около 1 млн гривен задонатили на "Ловца шахедов".

Мне кажется, важно, чтобы помощь была системной. Ибо еда, броня, тепловизоры, беспилотники, авто, медикаменты для военных нужны каждый день. На нашу деятельность равняется и наше сообщество, тому кто, как не мы? Как говорят в WhiteBIT, мы сами задаем уровень. Еще немаловажный нюанс в том, что мы не просто помогаем фандрейзинговым платформам и фондам. Мы сами напрямую донатим свои деньги в помощь Украине. Это наша принципиальная позиция.

Мы очень благодарны нашим защитникам за все, что они делают для Украины, а вклад нашей команды — часть той благодарности, которую можем выразить.

– Кстати, о сотрудничестве WhiteBIT с органами государственной власти. В Украине была тенденция, когда бизнес стремился ограничиваться от государства. Вы в отдельности, мы в отдельности. Сегодня WhiteBIT демонстрирует совершенно иной подход. Почему так?

– Все просто. По моему убеждению, глобально мы можем говорить об успехе, прогрессе, развитии, результате только тогда, когда люди объединяют усилия, ресурсы и возможности. Сотрудничество – это основа для развития. В любом месте. В семье, государстве, бизнесе. Неважно. Это так работает.

Вот вам пример. из-за войны мы были вынуждены трансформировать деятельность биржи, сделав акцент на выходе на международные рынки. За это время WhiteBIT открыл свои представительства в 8 странах, включая Австралию, Турцию, Грузию, Португалию и Испанию. Но мы масштабировали не только свою деятельность, но возможности.

В то же время в результате миллионы украинцев были вынуждены покинуть свои дома и искать временное убежище за рубежом. Наше сотрудничество с МИДом является механизмом помощи именно таким людям. Сегодня WhiteBIT поддерживает Антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций гражданам Украины. Украинцы за рубежом могут получить ответы на любые интересующие их вопросы.

Мы также помогаем делать консульские услуги доступными для украинцев с нарушениями слуха. Кроме этого, мы снабдили консулов мобильностью, закупив консульские чемоданы. Они позволяют работникам украинских консульств за границей работать быстро, слаженно и выполнять первоочередные задачи консульской службы на месте помощи гражданам Украины, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях в чужой стране.

В итоге есть результат: украинская компания и украинское государство помогают украинцам. Это важно, это нужно, и мы не могли бы этого сделать, если бы не сотрудничали с органами государственной власти.

— Год назад почти каждое второе предприятие Украины приостановило свою работу. Как предприниматель, какие изменения бизнеса вы наблюдали за это время?

— За этот год произошла трансформация роли бизнеса как такового. Если раньше миссии и ценности компаний закладывались как элемент корпоративной культуры и у каждого они были своими, сегодня мы объединились одной целью.

Вырос уровень ответственности, потому что твоя деятельность теперь влияет не только на команду или на отдельных клиентов. Она влияет на жизнь миллионов украинцев. Мне так кажется.

В то же время, украинскому бизнесу сегодня удается перебирать на себя дополнительные функции, чтобы разгрузить государство для более масштабных и важных задач. К примеру, этой осенью WhiteBIT и Киево-Могилянская академия договорились о создании образовательной экосистемы, благодаря которой украинские студенты получат доступ к качественным знаниям в области развития блокчейн-технологий. Мы понимаем, что для государства сейчас сложно заниматься новыми образовательными проектами и вкладывать в образование в целом, потому что приоритет – армия. Поэтому готовы подхватить эту эстафету, чтобы инвестировать в образование украинской молодежи и в наше будущее после войны.

Это же касается культурной сферы. Недавно мы поддержали создание "Модуля временности" — культурного пространства на Контрактовой площади в Киеве, выполненного из стали из нашей "Азовстали". Мы потеряли много культурного наследия за последний год и благодаря таким проектам можем сохранить память о нем.

— Для большинства людей криптодонаты, например, это до сих пор непонятная история. Эффективна ли криптовалюта как средство для благотворительной помощи?

— Крипта очень эффективна. Это 100%.

Естественно, еще несколько лет назад крипта воспринималась как нечто соприкасающееся с реальными потребностями государственного сектора и общества. Многие до сих пор так считают. Несмотря на это, в условиях войны даже криптоскептики были вынуждены признать — технологии блокчейна вышли за пределы виртуального мира и способны предложить быстрые эффективные решения, которые не могут дать консервативные финансовые инструменты.

Я скажу больше — блокчейн стал значимой и неотъемлемой частью благотворительности и волонтерского движения. Фандрейзинговая платформа президента United24 собрала на помощь Украине более $278 млн. Кстати, мы предоставляли техническое обеспечение U24 для сбора донатов в крипте с помощью нашего криптопроцессингового софта WhitePay. Также многие другие фонды получают донаты в крипте.

Почему крипта важна? Ибо донаты в крипте – быстро и безопасно. Помогать могут криптойзеры со всего мира. А это значительно расширяет возможности поддержки Украины. Сегодня блокчейн уверенно вышел на геополитическую арену и стал рычагом глобальных процессов в экономике и обществе.

Мы не можем, не имеем права и не будем останавливаться. Это тот уровень, который мы задаем. Мы все в одном поле и в одной команде. Украинский народ, армия, бизнес, государство. Все вместе. И как бы кто ни пытался — нас невозможно разъединить, сломать наш дух, волю к победе и желание помочь стране всеми возможными силами и средствами.