СЕО Black Iron Мэтт Симпсон: Украина ускоряет привлечение инвестиций, но бюрократические вызовы все еще существенны

До начала широкомасштабного вторжения России канадская компания Black Iron заявляла о намерении реализовать вблизи Кривого Рога крупнейший частный проект по добыче железной руды, который должен был быть воплощен "с нуля".

Недавно компания выпустила релиз, согласно которому с Министерством обороны достигнута договоренность о сумме средств, которую компания должна будет оплатить для организации передачи необходимого земельного участка под проект. Впрочем, все еще остается вопрос завершения переговоров относительно обязательственного соглашения по этому поводу. Она может быть подписана только при поддержке Офиса президента.

Как изменилось восприятие инвестором Украины после начала активных боевых действий и какие перспективы привлечения иностранных инвестиций в Украину он видит сегодня – в интервью РБК-Украина рассказывает СЕО Black Iron Мэтт Симпсон.

– На какой стадии проект застигло полномасштабное вторжение?

– Война уже второй раз отодвигает начало нашего проекта. Впервые мы должны были запустить строительство Шиманского ГОКа еще в 2014 году. Тогда начало боевых действий на Донбассе заставило нас свернуть активность. С конца 2017 года мы снова вернулись в проект. Нужно было перечислить стоимость и проектные показатели, выйти на переговоры с местными и национальными властями. Мы собрали основной пул инвесторов, решили вопросы финансирования.

Основной проблемой, с которой мы столкнулись, была передача базового земельного участка под строительство в Криворожском районе. Участок находится в ведении Минобороны, и это существенно тормозило процессы. В ноябре 2019 года менеджмент Black Iron подписал Меморандум о взаимопонимании с тогдашним министром обороны по передаче необходимого участка. Впрочем, по состоянию на сегодня, мы до сих пор пытаемся завершить переговоры об обязательственном соглашении, которое включало бы цифру компенсации Минобороны в обмен на передачу земли – как только в Украине наступит мир. Но широкомасштабное вторжение России вынудило поставить многие процессы на паузу, не только наш проект.

– Недавно компания выпустила пресс-релиз согласно которому была достигнута договоренность с правительством о передаче земельного участка. Это значит, что финальный шаг в подготовке к проекту сделан?

– Здесь есть несколько важных аспектов. Во-первых, мы все это время находились на контакте с правительством и можно только поздравить тот факт, что, несмотря на войну, в ведомствах ведется работа как с имеющимися, так и с будущими инвесторами. То есть из своего опыта мы видим, что поиск инвестиций на восстановление Украины не заканчивается только словами. Что власть действительно заинтересована в быстром притоке денег на развитие и развитие страны после победы.

Во-вторых, многие процессы после 24 февраля существенно ускорились и упростились. В большей степени это касается уже действующего бизнеса, ведь экономике нужно функционировать во время войны. Впрочем, бюрократическая машина, как нам показалось, тоже оживилась. Мы с Минобороны достигли принципиальной договоренности о стоимости участка и способах компенсации, а также о том, что до конца боевых действий мы не будем претендовать на его использование. Кроме того, Black Iron взамен изъятому участку реконструирует полигон по современным стандартам НАТО. Сейчас эти договоренности нужно только зафиксировать в обязательственном соглашении.

– Есть мнение, что передача земли, которую использует Минобороны, иностранному инвестору во время войны – "не во время" или "невозможно". Не станет ли такое сопротивление помешать реализации проекта?

– Прежде всего, участок еще не был передан. И мы точно не будем начинать какое-либо строительство до конца активных боевых действий по понятным причинам – из-за потенциальной необходимости военным использовать участок непрерывно и физические риски, учитывая близость проекта к линии фронта. Мы надеемся, что обязывающее соглашение будет подписано как можно быстрее, чтобы все стороны официально на бумаге уже подтвердили серьезность своих намерений.

Более того, Black Iron даже готова внести денежную предоплату, чтобы подтвердить свою серьезность и поддержку Украины. Такой документ позволит запустить ряд других подготовительных процессов, чтобы условно говоря, на следующий день после войны мы могли приступить к реализации проекта. И окончательно убедит инвесторов в готовности правительства поддерживать большие инвестиции.

Мы сконцентрировались на бумажной работе – подготовке документации для оценки влияния на окружающую среду, доработке технических деталей проекта. Кроме того, и до начала вторжения, и сейчас мы работаем с местными общинами – реализуем проекты дорожной инфраструктуры, помогаем местной территориальной обороне Кривого Рога, поддерживаем наших работников, не сокращая рабочих мест. Мы также перечисляем средства в поддержку Вооруженных сил.

–​​ Изменились ли параметры проекта с учетом войны в Украине? Изменится ли объем инвестиций, технические характеристики?

– Пока мы не видим оснований пересматривать основные параметры проекта. То есть, как и планировали, мы намерены вложить в Шимановский проект до $1,1 млрд в ближайшие годы, создать здесь непосредственно до 1 тыс. рабочих мест и до 3500 опосредованно. Насколько мне известно, мы все еще остаемся самым крупным такого рода новым инвестором в добывающей отрасли и в Днепропетровской области. Конечно, мы видим риски, связанные с логистикой, энергетической инфраструктурой.

Однако с этими рисками будут работать все бизнесы в Украине. Кроме того, для инвесторов гораздо более важны регуляторные вызовы, эффективная работа правоохранительной системы, прозрачные правила игры на законодательном поле и в фискальной системе. Если все это будет работать, технические вопросы будут решены гораздо быстрее.

Более того, мы убеждены, что как раз деятельность Black Iron пригодится для восстановления Украины. Ведь для строительства понадобится много металла, есть ли что-то лучшее, чем получать его из руды из нового рудника на территории Украины? Поскольку наш проект предусматривает добычу руды с высоким содержанием железа, это еще и более экологически эффективно, то есть будет соответствовать всем европейским нормам.

– Недавно правительство приняло решение об изменении условий работы крупных инвесторов – так называемый закон "об инвестиционных нянь". Как вы оцениваете эти изменения?

– Еще в прошлом году, когда впервые были приняты соответствующие законодательные изменения о поддержке крупных инвесторов, в том числе и за счет налоговых льгот, мы с энтузиазмом отнеслись к этой инициативе. Ведь на таких масштабных проектах как наш это позволило бы сэкономить существенные ресурсы, сделать проект более эффективным и привлекательным для инвесторов. Впрочем, первая редакция закона содержала ряд ограничивающих факторов, поэтому очень немногим инвесторам – даже несмотря на масштабность проектов и их эффект для экономики – удалось бы соответствовать заявленным критериям.

Насколько мне известно, иностранные инвесторы находились в постоянном диалоге с Минэкономики по поводу того, какие отрасли, по каким параметрам следует включить в перечень, почему нужно снизить "пороговую" сумму минимальной стоимости проекта. Кроме того, речь шла о возможности претендовать на государственную поддержку компаниям, торгующимся на бирже, финансируемым путем кредитных средств и т.д. Эти изменения будут теперь отражены в новом законодательстве – и это значительно расширит пул потенциальных инвесторов. Формальные письма, свидетельствующие о поддержке проектов правительством, также критически важны для западных финансовых компаний, которые будут оказывать денежную поддержку инвесторам.

– Сдерживает ли инвесторов текущее состояние боевых действий от рассмотрения проектов в Украине?

– По данным правительства, за первый месяц работы платформы AdvantageUkraine было подано не менее 250 заявок от иностранных инвесторов, желающих работать в Украине. Мы все понимаем, что война обязательно кончится. Мы убеждены в победе Украины и знаем, какие усилия прилагает правительство Украины и мировое сообщество. Приобщиться к восстановлению экономики здесь будет не только делом чести, но и большим вызовом. И амбициозные компании будут готовы принимать этот вызов.

Конечно, мало кто решится строить до завершения активной фазы войны. Однако ничего не мешает вести переговоры с потенциальными партнерами и кредиторами, подбирать персонал, искать технологические решения и подготовиться к экологической оценке, чтобы только наступит мир, как можно быстрее инвестировать в Украину. Мы надеемся, что вместе с этим здесь появится законодательная и фискальная стабильность, и завершится реформа судебных органов. И тогда у Украины есть все шансы стать образцовым полем для иностранных инвестиций.