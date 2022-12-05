Разрушение энергосистемы. Как Украина пережила 8 волн ракетных атак на энергетическую инфраструктуру

Уже почти два месяца Россия регулярно наносит массированные ракетные удары по украинской энергосистеме. За это время более трехсот ракет и дронов атаковали объекты энергетики по всей стране.

Россияне бьют по открытым распределительным устройствам, трансформаторам, переключателям, чтобы станции, которые могут производить электроэнергию, было невозможно соединить с объединенной энергосистемой.

Ключевые цели – трансформаторные высоковольтные подстанции национальной энергетической компании "Укрэнерго" и оборудование выдачи мощности на тепловых электростанциях. Украинские энергетики уверены, что российские военные консультируются с российскими энергетиками, помогающими им выбирать цели для атак.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате вражеских обстрелов было выведено из строя 40-50% энергосистемы.

"К сожалению, Россия продолжает ракетные удары по гражданской критической инфраструктуре Украины, воюя против гражданского населения и лишая его во время зимы света, водоснабжения, тепла и связи", – отметил премьер.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия повредила более 400 объектов энергетической и тепловой инфраструктуры Украины.

Наибольшее повреждение получили объекты в Харьковской, Киевской и Донецкой областях. Только за последний месяц были обстреляны десятки подстанций "Укрэнерго", более 10 объектов генерации, а некоторые из них по несколько раз.

Из-за постоянных атак "Укрэнерго" вынуждена часто применить стабилизационные отключения энергоснабжения в разных регионах Украины, в результате чего украинцы вынуждены ежедневно временно сидеть без света.

В общем, были поражены почти все секторы энергетики. Обстрелы подвергаются как атомным, тепловым и гидроэлектростанциям, так и распределительным подстанциям и линиям электропередачи. Более того, 23 ноября впервые в истории Украины все атомные энергоблоки были полностью остановлены из-за обстрела энергосистемы. В тот день Россия еще раз подтвердила свой статус страны-ядерного террориста.

Также в середине ноября была атакована газодобывающая инфраструктура государственного "Нафтогаза" на востоке Украины. В результате этой атаки разрушены несколько объектов газодобывающей инфраструктуры.

5 декабря враг совершил очередную, уже 8-ю волну ракетного террора по всей стране. По данным правительства, были попадания в энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В некоторых регионах экстренные отключения для сбалансирования системы и избегания аварий. Но Шмыгаль подчеркнул, что при этом энергосистема страны функционирует и остается цельной.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул, что Украина это первая страна в мире, столкнувшаяся с такой атакой на свою энергетическую систему, а с каждой новой атакой держать ограничение дефицита электроэнергии в графиках становится все сложнее.

"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть - под огнем оказались объекты по всей стране", — отметил он.

В условиях постоянных обстрелов у энергетиков нет возможности полностью восстановить электроснабжение до уровня качества, как было до начала массированных обстрелов. Они не могут произвести полную замену оборудования, поскольку это требует много времени, а самое главное, этого оборудования очень не хватает.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, в результате российских ракетных ударов компания уже понесла убытки в сотни миллионов долларов, а новое оборудование найти очень тяжело.

"Оборудование, которое необходимо для ремонта станций, дорогое, производится долго и найти его не так просто. Один выключатель стоит от 110 тыс. евро, а один трансформатор – десятки миллионов. А нам только выключателей нужно более 20 штук. И это только на одну или две станции", – подчеркнул он.

Такие проблемы есть не только у ДТЭК. "Укрэнерго" также не может приобрести новое оборудование. Даже если у компании были средства, новые подстанции все равно придется ждать не менее 6-18 месяцев, поскольку это тяжелый в производстве механизм, который производится индивидуально под конкретные задачи. А после изготовления подстанции ее нужно привезти в Украину и установить, на что также понадобится много времени.

Украина, конечно, обратилась за помощью к западным партнерам, но, к сожалению, часть европейского и американского энергетического оборудования не подходит для работы в украинской энергосистеме. В частности, американское оборудование работает на частоте 60 герц, тогда как украинское – на 50 герц. А у европейского оборудования есть другой класс напряжения, чем украинское. В таких условиях наши партнеры могут нам помогать, но их возможности в этом ограничены.

В свою очередь еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич считает, что ситуация с разрушением энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки.

"Разрушение энергетической инфраструктуры Украины достигает критической точки. Евросоюз постоянно работает над тем, чтобы помочь обеспечить поставки электроэнергии", – сказал он.

Вчера благодаря блестящей работе противовоздушной обороны и Вооруженных сил Украины врагу не удалось нанести значительный ущерб энергосистеме Украины, но даже те несколько попаданий в энергетическую инфраструктуру оказали значительное влияние на электроснабжение, из-за чего в стране в очередной раз начались отключения электроэнергии. В одной только Киевской области энергетики были вынуждены ограничить потребление электроэнергии на 40%.

Декабрь только начался, впереди нас ждет самая тяжелая зима в истории страны и при таких условиях абсолютно любая помощь от западных партнеров, власти или волонтеров может спасти кому-то жизнь и не дать ему замерзнуть у себя дома. Даже минимальная помощь поможет энергетикам обеспечить больше людей светом, теплом и водой.