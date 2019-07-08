Ростислав Шурма: перемогти потрібно разом, щоб виграв кожен

- Як ви вважаєте, чому зараз так важливі дострокові парламентські вибори?

- За підсумками президентських виборів ми бачимо, що в суспільстві велика надія на значні зміни в економіці, соціальних стандартах, в системі управління державою. Але вони не можуть відбутися тільки за рахунок виборів нового президента, оскільки в нашій державі парламент має великі повноваження. Тому надзвичайно важливо, щоб новий склад Верховної ради став дійсно якісним, щоб прийшли професіонали.

- Якими повинні бути сьогоднішні парламентарії?

- Це повинні бути нові обличчя і розумні голови, які здатні щось змінювати. Адже одного бажання для змін недостатньо. Не може молодий хірург керувати заводом, а досвідчений металург - робити операції. Парламентаріями повинні бути люди, які пройшли школу місцевого самоврядування, або з досвідом ефективної роботи в реальному секторі економіки, яким вони можуть поділитися з усією країною.

- Чому ви прийняли рішення йти на вибори?

- Ми досить багато зробили на комбінаті за останні сім років. Зокрема, інвестували 10 млрд грн у виробництво на тлі істотного економічної кризи. І цей досвід можна застосувати в рамках країни - тоді економіка дійсно оживе, стане можливим зростання заробітних плат, збільшення пенсій в 2-3 рази. Саме тому ми нашою командою йдемо у Верховну раду, щоб дійсно змінити умови життя в нашій країні.

- "Опозиційний блок" був в опозиції до попередньої влади. Чи означає це, що і сьогодні партія в опозиції до влади?

- Хочу підкреслити: ми не в опозиції до президента Зеленського, поки особисто я не бачу ніяких протиріч. Але вже зрозуміло, що президентові не вистачає команди. Його з усіх боків оточили старі чиновники, які будуть робити все, щоб зберегти стару корупційну систему. Тому одна з основних цілей нашої команди - підтримка президента заради реалізації змін, які він задекларував, і що очікують від нього громадяни України.

Фото: Євген Мураєв і Ростислав Шурма

- Одна з ключових пропозицій "Опозиційного блоку" - це ефективна реформа децентралізації влади. Що це може дати для регіонів?

- Давайте проаналізуємо життя кожного з нас. Практично за всі сфери нашого життя відповідає місцева влада. А чи є у неї ресурси для їх фінансування? Відповідаю - ні. Беремо приклад нашого підприємства: по сплачених 4 млн грн податків тільки 15% знаходяться в місцевому бюджеті. Податок на прибуток повністю йде в державний бюджет, податок на доходи фізичних осіб – 60% залишається в бюджеті. Це неправильно!

Ми вважаємо, що весь екоподаток, прибутковий податок, половина податку на прибуток повинні залишатися в місті. Це досвід Швейцарії та ще кількох успішних європейських країн. Тоді буде в рази більше ремонтів доріг і будинків, і будуть добудовані мости.

Потрібна і культурна децентралізація. Я можу це говорити абсолютно відповідально, оскільки народився у Львові, навчався в Києві, а зараз моя душа і серце знаходяться в східній Україні. Наші регіони досить різні і треба дати можливість кожному розмовляти на тій мові, на якій йому подобається, святкувати свята, які він хоче, ставити пам'ятники та називати вулиці у відповідності з тими історичними подіями, які були на кожній конкретній території. Тим більше, є успішний досвід Європи, багатих держав, які успішно живуть.

- Чи є ризики на цих виборах?

- Я вважаю, що 25 років у нас не було сильних лобістів у Раді, депутатів, які б відстоювали інтереси Запоріжжя. Що ми, жителі Запоріжжя, від них отримали? Нічого - бо це були випадкові люди, вибрані за партійною приналежністю, а не за особисті якості.

І якщо зараз люди знову будуть оцінювати не конкретну особистість, а просто голосувати за якусь "партійну майку", то ми знову отримаємо 0 ефективних нардепів від Запорізької області. Тому, приймаючи рішення за кого голосувати, потрібно обирати людину, а не партію.

Фото: Євген Мураєв і Ростислав Шурма

- Які цілі команда Володимира Буряка ставить перед собою?

- Ефективна робота – багато роботи! Давайте подивимося на Вінницю. Скільки грошей туди пролобійовано, скільки всього на них побудовано? Або Дніпро, де побудували 50 шкіл і дитячих садів, тисячі кілометрів доріг - це зробили народні депутати, які лобіювали інтереси свого регіону. Саме таких людей ми повинні зараз делегувати у Верховну раду. Поки у нас не буде ефективних представників у парламенті - нічого в місті на краще не зміниться.

- А як би ви оцінили команду Володимира Буряка?

- У ній зібрані кращі професіонали. Віктор Бусько був звичайним робітником, бригадиром, майстром і доріс до директора заводу. Анатолій Пустоваров - заступник мера з гуманітарних питань, прекрасно розбирається в питаннях освіти, медицини, туризму, культури. Ігор Чумаченко - це один з кращих юристів. У нас дійсно команда сильних фахівців, для Запоріжжя ми зможемо зробити багато.

- Багато хто до цих пір плутають партію "Опозиційний блок" та "Опозиційну платформу - За життя". Як виборцю розібратися?

- Потрібно просто подивитися на тих людей. Старі казнокради, які 10-20 років тільки те й робили, що грабували бюджет, сиділи на схемах по газу. В їхньому партійному списку 11 представників з минулої влади і одіозний Ілля Ківа. Я не чув, щоб він щось побудував, зате його скандальні заяви відомі на всю країну. Це, по суті, збіговисько старих казнокрадів, розбавлених старою владою. А у нас - молода команда професіоналів. Це основна різниця.